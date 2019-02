Se va Lindsey Vonn y ya está Mikaela Shiffrin - Las Merinadas Deportivas de Edu

El esquí femenino mundial llora la retirada de una mujer que ha dominado la última década. La americana Lindsey Vonn (18 de octubre de 1984) se marcha con un palmarés envidiable. Se va porque las lesiones le impiden continuar algo más. “Mi cuerpo me está gritando que pare y es hora de que yo le escuche”. Después del Mundial de Are (Suecia) del 4 al 17 de febrero ya no la veremos competir. La campeona olímpica en Vancouver 2010, ya tiene sucesora en el trono mundial del esquí. También es estadounidense, se llama Mikaela Shiffrin (13 de marzo de 1995) y ya ha demostrado hace tiempo de lo que es capaz.

Lindsey Vonn ha sido la gran dominadora del esquí femenino en la Copa del Mundo. Nadie sabe lo que hubiera logrado de no haber sufrido tantas lesiones. Ninguna mujer ha conseguido más victorias que ella. Lo deja en 82. A solo cuatro (86) del récord absoluto del esquiador sueco Ingemar Stenmark. Cifras de otro planeta. Vonn ha logrado 137 podios en total en Copa del Mundo, treinta y cinco segundos puestos y veinte terceros. Una auténtica máquina. Ganadora en cuatro ocasiones de la general, ocho veces en descenso, cinco en supergigante y tres en la combinada.

Además de su dominio espectacular en Copa del Mundo, hay que destacar su colección de medallas en Mundiales, siete en total, dos de ellas de oro. Y por supuesto sus tres medallas olímpicas, una de oro y dos de bronce. “Puedo mirar atrás y decir que he logrado algo que ninguna otra mujer en la HISTORIA ha hecho nunca. Y eso es algo de lo que estaré orgulloso PARA SIEMPRE”.

Relevo en el reinado

Mikaela Shiffrin está llamada a ser el relevo de Vonn como reina del esquí. De hecho, ya la supera en algunas estadísticas. Ha sido campeona en dos ocasiones y suma tres medallas olímpicas. Ha ganado cuatro medallas en Campeonatos del Mundo, tres de oro. Y es la gran referencia actual del esquí femenino en la Copa del Mundo. En esta competición ha alcanzado los 56 triunfos. Va camino de superar a la austriaca Annemarie Moser-Pröll que ganó 62 pruebas. Y si las lesiones la respetan, batirá el récord femenino de Vonn y el total de Stenmark. Shiffrin suma 78 podios en Copa del Mundo, nueve segundos puestos y trece terceros. Ha ganado la general en dos ocasiones y el Globo de Cristal de slalom en cinco.

Todos los ojos están puestos en la esquiadora nacida en Vail, Colorado (EEUU). Se va Vonn, una auténtica leyenda viva del esquí y no hace falta que llegue, porque ya está desde hace tiempo, Mikaela Shiffrin. Gracias a ella, la retirada de Vonn es menos traumática para el deporte rey de la nieve. Se trata de la esquiadora más joven de la historia en ganar dos Globos de Cristal y una medalla de oro olímpica en slalom. La historia la está esperando.