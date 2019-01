El regreso y los objetivos de Mireia Belmonte - Las Merinadas Deportivas de Edu

La natación española necesita a Mireia Belmonte. Tras varios meses sin competir, la nadadora ha regresado a las piscinas en el Campeonato de Cataluña Open celebrado en Terrassa (Barcelona). Ha sido la primera toma de contacto de la española, tras un 2018 complicado. Los vértigos y una lesión en el tobillo le impidieron participar en las grandes citas. Belmonte ha dicho que el pasado año no fue un año perdido. “Porque me entrené mucho y muy bien antes del verano. He estado parada más tiempo del que hubiera deseado. Muchos deportistas se toman el año en medio del ciclo olímpico, como sabático. Yo no quería parar, pero al final ha resultado así y también va bien para recuperar un poco el cuerpo y la mente”.

Marcas discretas para empezar

Mireia ha participado en tres pruebas en Terrassa. Dos de ellas, habituales en su calendario. Se ha colgado la medalla de bronce en ambas. En 800 metros libres ha hecho un tiempo de 8 minutos 51 segundos y 12 centésimas. Muy lejos de sus marcas. La Copa del Mundo de piscina corta de Budapest de principios de octubre fue su última competición oficial, allí hizo 8:24:58. En esta prueba, la reina de la natación española, fue subcampeona olímpica en Londres 2012.

En los 1.500 metros libres ha hecho un tiempo de 17 minutos y 47 centésimas. Una marca discreta para la cuatro veces medallista olímpica, capaz de bajar de dieciséis minutos en esta prueba que será olímpica en Tokio 2020 y en la que es la vigente subcampeona mundial.

La badalonesa ha sido segunda en los 3.000 metros libres. Con un tiempo cercano a los treinta y tres minutos, muy lejos de la medalla de oro. A treinta y siete segundos de la vencedora, la australiana Gough. De todos modos, hay que entender los tiempos de Mireia Belmonte. Ha sido su primera competición tras varios meses y acababa de llegar de la concentración en altura de Font Romeu. Lo importante es que ha vuelto a nadar sin problemas y que ha puesto el contador a cero con vistas a los grandes campeonatos que le esperan en 2019.

La grandes citas de 2019

El Campeonato de España de primavera será la primera gran cita de la temporada. Del 6 al 10 de abril se repartirán las mínimas para el Mundial que se celebrará en verano. La piscina Can Llong del Club Natación Sabadell es la sede elegida. Seguro que veremos a Mireia entre las mejores.

La ciudad surcoreana de Gwangju, acogerá los Campeonatos del Mundo de natación. Del 21 al 28 de julio, Mireia Belmonte intentará igualar los resultados de Budapest 2017. En aquel Mundial, sumó tres medallas. Defenderá su título en 200 metros mariposa. En esta prueba se sigue marcando el objetivo del récord de Europa. Lo tiene la húngara Katinka Hosszu en 2:04:27 desde 2009. La nadadora española tiene el récord nacional en 2:04:78 desde el Mundial de Barcelona 2013.

Las instalaciones del Club Natación Santa Olaya de Gijón, acogerán los Campeonatos de España de invierno en piscina corta. Será del 14 al 17 de noviembre. El Europeo de piscina corta será la última gran cita del año. Se celebrará en Glasgow del 4 al 8 de diciembre.