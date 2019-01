Te vamos a echar de menos, Duane - Las Merinadas Deportivas de Edu

Duane da Rocha ha anunciado su retirada después de quince años nadando en la élite. Lo deja a los treinta y uno, recién cumplidos el 7 de enero, después de haber sumado siete medallas internacionales. Todos sus podios los consiguió en cuatro años, de 2010 a 2014. El último, el más importante, lo recordaremos toda la vida, campeona de Europa de 200 metros espalda en Berlín, en su prueba favorita. Ese día, 19 de agosto de 2014, se convirtió en Duane da OROcha.

Despedida en su instagram

Sin duda, la mejor espaldista española de siempre y una de las más grandes nadadoras de nuestro país en la última década. Se ha despedido así en su instagram: Hace un tiempo colgué una foto en mi perfil que decía: “It’s been quite a journey but it’s time to say goodbye”, es decir, “Ha sido todo un viaje pero es el momento de decir adiós”. Realmente en ese momento sentía que ya me tocaba empezar una nueva aventura pero es una decisión muy difícil y, por eso, me he tomado mi tiempo para dar el paso definitivo y estar totalmente segura de ello…

Solo puedo dar las GRACIAS a tod@s los que han formado parte de este camino, por haber aportado su granito de arena para que haya sido tan emocionante… No es fácil encarar este nuevo viaje de mi vida. Tengo un popurrí de sentimientos que me tienen loca. Por un lado estoy MUERTA DE MIEDO y por otra parte estoy emocionada e impaciente por empezar a vivir experiencias nuevas que hagan que siga aprendiendo y creciendo como persona…

Siete medallas internacionales en corta y en larga

Su primera medalla internacional fue de oro, en el Europeo de piscina corta celebrado en Eindhoven. El 28 de noviembre de 2010 escribió su primera página dorada en la élite de la natación en los 200 metros espalda. En ese mismo Europeo, logró la medalla de bronce en 100 metros espalda. En ese mágico año, repitió tercer puesto, esta vez en la prueba larga de la espalda, en el Europeo de larga celebrado en Budapest.

El siguiente metal llegó el 11 de diciembre de 2011 en Szczecin (Polonia), fue subcampeona de Europa de 200 metros espalda en piscina de 25 metros. En 2012 logró dos medallas de bronce. La primera y única de su carrera en un Mundial de piscina corta, la ganó en Estambul. Y el otro tercer lugar llegó en el Europeo de Debrecen (Hungría). Ambas medallas llegaron en su prueba fetiche, los 200 espalda.

Pero sin duda, el mejor momento de su carrera deportiva llegó en Alemania, en el Campeonato de Europa celebrado en Berlín. Medalla de oro en el 200 tras una remontada sensacional.

La nadadora nacida en Brasil, pero malagueña de pura cepa, se marcha tras haber logrado una medalla de plata en los 50 metros espalda de los Juegos del Mediterráneo celebrados en Tarragona en 2018. En esa competición ha sumado cuatro subcampeonatos, tres en Pescara 2009.

De Duane da Rocha vamos a echar de menos su natación, pero también sus ganas de luchar cuando las cosas no han funcionado. Echaremos en falta sus ánimos al resto de nadadores españoles desde la grada cuando no le tocaba competir. Su sonrisa, gracia y buen rollo en las redes sociales y en la vida real. Gracias Duane, que te vaya bonito. Que tu nueva aventura sea apasionante y seas feliz.