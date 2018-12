Desciende el número de portadas dedicadas a otros deportes - Las Merinadas Deportivas de Edu

El deporte español ha vuelto a salirse del mapa en 2018. Se han ganado medallas en disciplinas en las que nunca se habían ganado. Las españolas han seguido aumentando sus excelentes resultados y dominando en Europa y en el mundo. Pero parece ser que no es suficiente para los dos diarios deportivos españoles de referencia. Marca ha cumplido 80 años en 2018 y As ha soplado cincuenta y una velas. Si en 2017 aumentó la presencia de otros deportes y del femenino en las portadas de ambos periódicos, en 2018 ha descendido. El fútbol ha vuelto a ser el protagonista de la mayoría de las primeras páginas. La mejoría de 2017 con respecto a 2016 y los enormes resultados con hasta nueve vigentes campeones mundiales en pruebas olímpicas, debería suponer lo contrario.

Estamos disfrutando de medallistas españoles en judo, esgrima, curling, remo, hockey, tiro olímpico, etc… pero ni Marca ni As les dan la importancia que merecen. Mario Mola ha sido campeón del mundo de triatlón por tercera vez, Javier Fernández bronce olímpico en patinaje, Lydia Valentín ha vuelto a ser campeona mundial. Son solo tres ejemplos. En esas tres ocasiones, el fútbol ha tenido más importancia. Oportunidades de oro para que los lectores conozcan más deportes. Dicen que el fútbol es lo que vende, pero yo insisto, el resto de deportes no venden porque no los das a conocer. Es una pena, pero seguiremos luchando porque las cosas cambien.

El 95% de las portadas de 2018 han estado dedicadas al fútbol masculino

Las cifras hablan una vez más. De las 365 portadas publicadas por el diario Marca en 2018, 339 han estado dedicadas al fútbol, la inmensa mayoría al Real Madrid. 24 se han dedicado a otros deportes. De esas veinticuatro, cinco han sido para el deporte femenino, tres para el fútbol femenino y dos para Carolina Marín tras ganar su tercer Mundial de bádminton y para felicitar el año 2019. Las portadas restantes, han estado dedicadas a la lucha contra el cáncer de mama y a las inundaciones de Mallorca. Marca le ha dedicado al fútbol en 2018, ocho portadas más que en 2017.

El caso del diario As es parecido. Pero veníamos de un 2017 con menos portadas polideportivas que Marca. En 2018 la cifra ha vuelto a descender. Catorce portadas sin fútbol. Siete de ellas, han estado dedicadas a las mujeres. Tres han sido para el fútbol femenino, una para Carolina Marín, otra para Lydia Valentín felicitando la Navidad, otra para la Secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda felicitando el año y otra para los Premios del diario que este año han estado dedicados al deporte femenino.

De las 730 portadas de 2018 en Marca y As, 690 han estado dedicadas al fútbol masculino, veintiséis a otros deportes, doce al deporte femenino y dos a temas de actualidad.

26 PORTADAS DE MARCA DEDICADAS A OTROS DEPORTES