"Mario & Luigi: Conexión fraternal" y "Let's sing 2025": Aventuras y karaoke para todos los públicos - gameLover

«Barbie: Proyecto amistad», «Monster high: Skulltimate secrets» y «Magical bakery» completan la oferta semanal de videojuegos para toda la familia.

Mario & Luigi: Conexión fraternal

¡Hola, gameLover! Parece que los astros se están alineando de cara a la Navidad para ponernos sobre la mesa una gran cantidad de propuestas que elegir para que todos los miembros de la familia podamos jugar junto a nuestros personajes favoritos. Si hace poco pudimos disfrutar de la nueva y flamante entrega del party game por excelencia de Nintendo –«Super Mario party: Jamboree»– , hoy los dos hermanos protagonistas de la franquicia –Mario y Luigi– son los que nos traen una nueva entrega que nos permite combinar sus habilidades para afrontar una aventura que encantará a todos por igual.

«Mario & Luigi: Conexión fraternal» es un videojuego que combina los géneros del rol y la aventura en una sola propuesta, convirtiéndose en la primera entrega de la serie «Mario & Luigi» para Nintendo Switch y también la primera original en casi una década, ya que el lanzamiento del último título inédito –«Paper jam bros.»– se produjo en Nintendo 3DS en 2015. En esta nueva historia, nuestro querido dúo de hermanos levan anclas a bordo de la isla Nao -que también resulta ser un barco- para recorrer el ancho mundo de Concordia, que está compuesto por una gran cantidad de islas que albergan desde selvas tropicales hasta bulliciosas ciudades.

Concordia estaba unida originariamente gracias a los poderes del Conectárbol, pero ahora el continente se ha fracturado en numerosas islas y se desconoce el origen de esta catásfrofe. Después de aterrizar en una de estas islas de forma inesperada, nuestros queridos Mario y Luigi emprenden la misión de reconectarlas y así intentar descubrir quién ha provocado esta situación. A partir de este momento, todo se convierte en una emocionante aventura, ya que deben explorar juntos cada una de estas islas mientras aprenden a dominar el vínculo fraternal que han desarrollado, presentándose como un toque muy dinámico que le da un giro de tuerca al clásico combate por turnos que caracteriza a la saga.

La clave para derrotar a los enemigos que nos vanos encontrando por el camino es saber realizar los ataques bien calculados, esquivas y contraataques en el momento preciso, aprovechándote de las poderosas acciones y los ataques tándem de nuestros protagonistas, que infligen un daño adicional si se realizan de la manera adecuada, cada uno con su propio botón -A para Mario y B para Luigi-. Sé creativo y combina sus poderes para poder convertirles en una bola para realizar contundentes ataques o para disparar bolas de fuego y hielo que sirvan para derretir o congelar los obstáculos que se crucen en tu camino.

Todas estas habilidades únicas se complementan con las ideas de Luigi, que son momentos que nos ofrece el personaje para echarte una mano extra mientras controlas a Mario durante los momentos de exploración, así como durante los combates contra los jefes finales. Estos momentos puntuales se expresan mediante destellos de inspiración sirven para ayudarnos a resolver puzles, recolectar objetos y causar un gran cantidad de daño sobre los rivales más peligrosos, entre otras muchas acciones, por lo que tienes que saber aprovecharlos en el momento adecuado.

También contamos con la posibilidad de poder fabricar y equipar clavijas de combate que otorgan a Mario y a Luigi algunas ventajas estratégicas. En el catálogo de opciones contamos, por ejemplo, con la posibilidad de crear una onda de choque que puede dañar a múltiples enemigos o garantizar el daño crítico contra los enemigos voladores. Aquí tú tienes el poder de sacarle el máximo partido a esta característica, ya que puedes experimentar como desees mientras pruebas distintas combinaciones de clavijas que te servirán para dar con mezclas creativas que amplifiquen tus ataques o refuercen tus defensas, entre otras muchas posibilidades. ¡A ver qué ocurre!

Todas las acciones que llevemos a cabo durante los enfrentamientos contra los rivales suman puntos de experiencia para los dos hermanos, de tal manera que al final de cada encuentro el banderín trepará por el asta para narcar la evolución de nuestro nivel actual y así seguir escalando posiciones. A medida que alcancemos nuevos niveles seremos recompensados con objetos y nuevas habilidades para cada uno de los dos personajes, pernitiéndonos llevar a cabo nuevas acciones que serán determinantes para realizar ciertas acciones en áreas inexploradas de las islas en las que ya hemos estado y que podemos volver a revisitar cuando nos plazca.

Por cierto, a lo largo de nuestra partida conoceremos a nuevos amigos, como Conetta o Porcopolo, que nos echarán una mano durante la aventura, pero también nos cruzaremos con personajes ya conocidos del Reino Champiñón: Peach o Bowser son algunos de ellos y juegan un papel fundamental en la trama. Eso sí, tendrás que descubrirlo por ti mismo mientras haces uso de esta conexión fraternal tan potente e importante que une a Mario y Luigi , que deben aprender a hacer uso de las acciones tándem y los ataques tándem para triunfar ante las adversidades, superar todo tipo de obstáculos y salir airosos de toda clase de situaciones.

Que el anuncio de la consola sucesora de Nintendo Switch esté a la vuelta de la esquina no significa para nada que se esté descuidando la calidad de los videojuegos que estamos recibiendo antes de dar el salto generacional. De hecho, este «Mario & Luigi: Conexión fraternal» es un claro ejemplo a seguir, pudiendo presumir de ser no solo uno de los mejores títulos del género que se han publicado este año, sino también uno de los mejores títulos del catálogo de la híbrida de Nintendo. ¿Cómo te quedas?

A pesar de contar con una estructura algo atípica respecto a anteriores entregas de la saga, resulta que este nuevo sistema de islas funciona a las mil maravillas mientras nos propone una jugabilidad de lo más variada mediante un cuidadísimo diseño de niveles que alternan una experiencia de juego que combina una satisfactoria dosis de exploración, unos más que interesantes puzles y, por supuesto, unos intensos combates que ganan en profundidad. Todo esto se complementa con una extensa duración del juego -cerca de 40 horas-, proporcionándonos una buena dosis de humor y entretenimiento durante nuestra partida, manteniendo así la esencia de la serie «Mario & Luigi» al mismo tiempo que introduce una gran cantidad de novedades que completan la propuesta. ¡Tiene que ser tuyo!

«Mario & Luigi: Conexión fraternal»

Acquire · Nintendo

7 de noviembre · Nintendo Switch

Let’s sing 2025

Cambiamos completamente de registro para ofrecerte otra propuesta que siempre resulta de lo más divertida (y efectiva) a la hora de trasladar a casa esas quedadas informales con amigos o las grandes celebraciones navideñas junto a la familia. Te estamos hablando de la nueva edición del videojuego de karaoke por excelencia, «Let’s sing», que está de regreso para alcanzar su edición 2025 con el objetivo de seguir convirtiedo cualquier fiesta en una experiencia inolvidable.

Y es que no hay nada como unir dos conceptos como son tu gente y la música para así obtener como resultado una noche perfecta, la fórmula que siempre funciona para animar cualquier reunión. Gracias a una completa playlist repleta de éxitos musicales y a una variada cantidad de modos cooperativos y en equipos, «Let’s sing 2025» se convierte en la opción ideal para una noche de celebración en la que cualquiera, tenga la edad que tenga, pueda participar y unirse a la fiesta. ¡Vamos a repasar todo lo que incluye esta nueva entrega!

Si ya conoces la franquicia, sabes que en la variedad está el gusto y por eso disponemos de diferentes modos de juegos que nos sirven para personalizar la fiesta en función de la ocasión, empezando por la «Karaoke zone», donde nos esperan los modos para 1 a 4 jugadores. Por un lado tenemos el modo «Classic», que nos ofrece una experiencia de karaoke clásica en la que puedes elegir cantar en solitario o junto a tus amigos en una fiesta en la que podéis competir entre vosotros para alcanzar la máxima puntuación, que se basa en el tono y el ritmo de cada participante. Por el otro, contamos con el modo «Feat», con el que podemos unirnos a otro jugador para poner a prueba nuestra química vocal mientras colaboramos para crear armonías y alcanzar las notas requeridas mientras nos marcamos alguno de esos duetos legendarios dignos de un gran equipo. Ambos modos, los más populares de la serie, han sido renovados y mejorados significativamente con una interfaz de usuario simplificada para que sea más sencillo navegar por ella.

En cambio, si lo que estás buscando es una experiencia en solitario, también cuentas con el nuevo modo «Career Soundtown», el modo carrera de siempre que regresa por petición popular para plantearse como una aventura para un solo jugador. Esta experiencia también ha sido renovada con un formato que atiende a una nueva historia que sirve para lograr cautivar al jugador cuando no está acompañado para enfrentarse a una serie de retos musicales a través de diferentes sesiones que te llevan desde el anonimato hasta convertirte en toda una estrella de fama mundial a través de un viaje inolvidable repleto de carismáticos personajes y unos trepidantes desafíos que te ayudarán a explotar el videojuego al máximo.

También disponemos de la zona «LS fest», también para un solo jugador, que reune el «Local stage» -donde puedes competir en línea con docenas de cantantes en una competición «todos contra todos» que ofrece una experiencia de lo más dinámica y divertida- o competir bajo los focos del «Main stage» -que te permite enfrentarte a jugadores de todo el mundo-. Por supuesto, también contamos con los eventos de temporada, que aquí se agrupan bajo la marca «Let’s sing music awards», una nueva manera de exhibir todo tu potencial mientras asciendes en las tablas de clasificación mundial, aumentas tu prestigio y consigues premios exclusivos. También nos encontramos con el «Let’s sing showtime», un fantástico evento que se celebra en una hora concreta cada semana para abrir el acceso a todas las canciones del pase VIP aunque no dispongas de una suscripción activa.

Como puedes comprobar, contamos con distintos modos de juego que se adaptan a cada situación, dependiendo de si estás solo o acompañado, con pocos o muchos amigos y con la posibilidad de jugar en modo multijugador local u online. Se trata de una experiencia karaoke atemporal en la que todos podemos canalizar a nuestro artista favorito y cantar a pleno pulmón junto a nuestros seres queridos. Como ya es habitual en la franquicia, puedes cantar con tus propios micrófonos o, si no dispones de ninguno o necesitas sumar jugadores, a través de la app oficial del videojuego, gratuita desde la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Lo más importante: La música. Como en cada edición, «Let’s sing 2025» llega cargado con una variada selección de números 1 que calidad y cantidad con el objetivo de adaptarse a todas las ocasiones y a todos los gustos de los jugadores. Los amantes de la música internacional se van a encontrar con éxitos como «Beautiful things» de Benson Boone, «Everytime we touch» de Cascada, «Uprising» de Muse, «Good 4 U» de Olivia Rodrigo, «(It goes like) nanana» de Peggy Gou, «What was I made for?» de Billie Eilish, «Forget me» de Lewis Capaldi, «Stolen dance» de Milky chance, «Love yourself» de Justin Bieber, «Yes, and?» de Ariana Grande, «Strangers» de Kenya Grace, «Fifty fifty» de Cupid, «Lose control» de Teddy Swims, «Dancing in the moonlight» de Toploader, «Summer» de Calvin Harris, «The A team» de Ed Sheeran, «Standing next to you» de Jung Kook, «Dog days are over» de Florence and the machine, «Zombie» de The cranberries, «I ain’t worried» de OneRepublic.

Mientras lo que prefieren cantar en nuestro idioma se van a encontrar con una perfecta selección de canciones en español con números 1 de ayer y de hoy: «La bachata» de Manuel Turizo, «Solamente tú» de Pablo Alborán, «S91», «Ay, dios mío!» y «Mi ex tenía razón» de Karol G, «La luz» de Juanes, «Darte un beso» de Prince Royce, «Solo si es contigo» de Bombai y Bebe, «Corazón en la maleta» de Luis Fonsi, «Arranca» de Becky G y Omega, «El patio» de Pablo López, «Me rehúso» de Danny Ocean, «El merengue» de Marshmello y Manuel Turizo. Además, también se incluye una pequeña colaboración con Disney que nos trae dos emblemáticas canciones de sus clásicos: por un lado, «Hakuna matata» de la mítica película «El rey león» y, por el otro, «Mi deseo» de la reciente «Wish: El poder de los deseos», estrenada el pasado año para celebrar el centenario de la casa del ratón.

En total, son 35 canciones las que incluye esta edición 2025 del videojuego, a las que hay que sumar los más de 150 temas adicionales que están disponibles a través del pase VIP, que también te otorga el acceso a eventos de temporada durante todo el año mientras dure tu suscripción. El videojuego incluye una prueba gratuita de un mes -dos si te suscribes a la plataforma PROS– para que puedas decidir si quieres ampliar la experiencia de juego mediante el modelo de suscripción, que cuenta con opciones para uno, tres o doce meses.

La propuesta se completa con el sistema de personalización para tu avatar, con el que puedes elegir su aspecto, personalizar su voz y asignarle una personalidad, sirviéndote para mostrarte al mundo tal y como desees mientras desbloqueas nuevas apariencias y estilos a medida a medida que vayas avanzando en los modos de juego. «Let’s sing 2025« es la opción más accesible para amenizar cualquier tipo de evento con amigos o familiares, ya que te ofrece una experiencia de karaoke que resulta divertida, entretenida y envolvente para los fans del género y con controles de navegación sencillos e intuitivos para todo tipo de públicos, que solo tienen que coger el micro y ponerse a cantar para arrancar la fiesta. ¡Un imprescindible para cualquier reunión!

«Let’s sing 2025»

Voxler · PLAION

5 de noviembre · PS5, PS4, Xbox Series X|S. Xbox One y Nintendo Switch

Barbie: Proyecto amistad

Regresamos con las propuestas destinadas a los más peques de la casa con el lanzamiento del nuevo videojuego de Barbie. Después del arrollador éxito de su película el año pasado, esta nueva historia de la icónica muñeca de Mattel ha sido desarrollada con el apoyo de Ann Austen, involucrada en numerosos proyectos de la marca como por ejemplo la serie de animación «Barbie: Dreamhouse adventures», cuyo videojuego también se publicó en 2023. Ahora es el momento de conocer el próximo paso en el camino del personaje con «Barbie: Proyecto amistad», que nos ofrece la posibilidad de jugar con nuestras dos Barbies más emblemáticas -los modelos Malibú y Brooklyn– mientras se embarcan en una divertida aventura para revitalizar el centro comunitario.

Únete a Barbie y a Barbie -suena raro, pero en la película ya nos enseñaron que esto es de lo más normal en su universo- para formar equipo con un objetivo común mientras descubrimos las nuevas zonas del centro comunitario y participamos en las emocionantes actividades que nos propone. Disfruta del poder de la amistada mediante una experiencia de juego para un solo jugador o junto a un amigo a través del modo cooperativo local mientras superamos divertidas misiones, resolvemos algunos retos y desbloqueamos una variedad de minijuegos que premian nuestro éxito con el desbloqueo de todo tipo de elementos que nos sirven para personalizar nuestra aventura.

«Barbie: Proyecto amistad» presenta una historia conmovedora e inspiradora para los fans de Barbie de todas las edades. El videojuego cuenta con algunas características de accesibilidad que facilitan la participación de los jugadores más jóvenes, ya que ofrece distintos niveles de dificultad para cada desafío y misión que se nos propone, además de contar con la opción de ganarlos de manera automática para evitar frustraciones, lo que les garantiza una gran experiencia independientemente de su nivel de habilidad.

Barbie y Barbie deben trabajar juntas para salvar este emblemático local de Malibú que, aunque solía ser un lugar muy visitado, ahora está prácticamente abandonado y corre el peligro de cerrar en cualquier momento. Es la hora de dejarlo como nuevo y evitar juntos el desastre, así que imprime tu propia huella mientras lo transformas con tu talento y creatividad. Dispones de seis nuevos espacios -como el centro de cuidado de animales, el campamento o el estudio de manualidades- a los que darles un lavado de cara mientras realizas todo tipo de actividades -como cuidar de las mascotas con las hermanas de Barbie, hacer helados con Ken, renovar la sala de recreativas con Teresa, tunear las scooters con Nikki o pinchar canciones con Daisy, entre muchas otras-.

Todas las actividades que lleves a cabo en la comunidad son recompensadas con puntos de experiencia que puedes gastar en desbloquear alucinantes atuendos y accesorios que sirven para personalizar el look de Barbie, además de en objetos que puedes utilizar para mejorar el aspecto y las funcionalidades del centro comunitario, como son muebles, elementos de decoración e inclusos vibrantes colores para pintar las paredes. Hay que trabajar duro y en equipo para hacerle un buen lavado de cara al centro comunitario, así que esta parece una propuesta ideal para todos aquellos jugadores a los que les gusta sacar a relucir su creatividad. ¿Te apuntas?

«Barbie: Proyecto amistad»

Casual Brothers y Xaloc Studios · Outright Games · Meridiem

25 de octubre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Monster high: Skulltimate secrets

Mattel sigue apostando fuerte este año por el mundo de los videojuegos después de convertir marcas tan emblemáticas como Matchbox, Hot wheels o Barbie en experiecias interactivas para que los más peques de la casa puedan seguir disfrutando de sus juguetes favoritos a través de la pantalla. ««Monster high» es otra de ellas, ya que llega con una propuesta basada en la exitosa franquicia de estas muñecas que siguen de moda para que puedas unirte a la pandilla Boo en una nueva y emocionante aventura de plataformas.

En «Monster high: Skulltimate secrets» puedes formar equipo junto a Clawdeen Wolf, Draculaura y Frankie Stein para ayudar a liberar el instituto de los sucesos extraños que están transformando el primer día de clase, donde todos los monstruos son bienvenidos, en un día de lo más extraño. Resuelve el enigmático misterio de la puerta ancestral mientras reúnes las llaves que están repartidas por todo el campus y que sirven para devolverle al instituto su terrorífico aspecto al mismo tiempo que descubres sus secretos más ocultos.

Crea tu propio personaje con una serie de opciones que te permiten combinar los espeluznantes estilos y habilidades de una completa colección de monstruos, ya que cuentas con una gran variedad de peinados, ropa y accesorios que te sirven para alcanzar la experiencia «Monster high» definitiva.. Explora el instituto junto a tus amigas, sigue las horripistas y reúne las llaves necesarias para restaurar la el orden mientras visitas algunas de las más emblemáticas localizaciones de la serie de animación.

Descubre todos los secretos que alberga cada una de las estancias del instituto, desbloquea nuevas habilidades -como el increíble salto vampírico o la evasión gorgona- y canjea los monstruosos puntos que vayas obteniendo durante tu partida por nuevos y maravillosos conjuntos que te ayudarán a conseguir tu propio estilo. Porque si en algo ha incidido siempre la franquicia «Monster high» es en invitarte a ser tú mismo y a aceptar a las personas de todas las edades tal y como son.

Estos valores inclusivos como son la individualidad, la autoexpresión y la creatividad también están presentes en el videojuego, que captura toda la esencia de «Monster high» para ofrecernos una emocionante historia original que ya está disponible en todas las plataformas digitales y también a través de una edición física sencilla que llega con las voces y los textos localizados a nuestro idioma para que los más peques de la casa puedan seguir descubriendo este emocionante mundo a través de los videojuegos. ¡Les va a encantar!

«Monster high: Skulltimate secrets»

Petoons Studio · Outright Games · Meridiem

29 de octubre · PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC

Magical bakery

Terminamos nuestro repaso a las novedades en videojuegos para todos los públicos de esta semana con una original propuesta que combina la magia y la cocina en un nuevo título de estilo cozy que nos invita a convertirnos en una joven aprendiz de la academia de repostería mágica. Se trata de «Magical bakery», desarrollado por el estudio murciano Superlumen, que ha creado un acogedor universo en el que poder elaborar deliciosos dulces y postres con un toque mágico para ayudarnos a resolver los problemas que vayan surgiendo en nuestra propia tienda.

Efectivamente, se trata de un título de gestión que nos plantea un escenario en el que hemos heredado la vieja pastelería de una bruja que nos reta a ser su digna sucesora. Así que es la hora de poner a prueba nuestras habilidades culinaras al frente de este mágicas negocio mientras afrontamos todo tipo de situaciones con nuestra clientela. El objetivo aquí es el de ir mejorando nuestras habilidades mientras superamos una serie de retos, lo que nos permite a su vez ganar puntos de experiencia para subir de nivel y, por lo tanto, desbloquear nuevas recetas para poder cocinar nuevos encargos y mantener el negocio a flote, ya que debemos intentar mantener el prestigio del local entre los vecinos del barrio.

«Magical bakery» cuenta con adorable estilo visual que lo define, representando un ambiente acogedor y una jugabilidad intuitiva para que cualquier tipo de jugador, tenga la edad que tenga, pueda unirse al reto. Este título nos ofrece una perfecta combinación de relajación y estrategia que también te permite personalizar el aspecto de tu personaje para que no solo le des ese toque mágico a los postres que prepares, aunque como la joven aprendiz que eres, puedes crear deliciosas deliciosos dulces y decorarlos a tu antojo para hacer feliz a tus clientes, a los que podrás reconfortar gracias a tu talento en la cocina.

Mezcla, amasa, hornea y decora con estilo mientras desbloqueas nuevos ingredientes y mejoras el aspecto de la pastelería gracias a la ayuda de unos ayudantes muy especiales, ya que dispones de las habilidades del comerciante y del herrero para ayudarte en tu misión de convertir este local en el lugar ideal para darse un capricho mágico. Primero tendrás que demostrar tu valía superando los exámenes de la academia, así que esfuérzate todo lo que puedas porque cada domingos recibirás la visita del examinador de la academia, que se encarga de hacer un seguimiento de tus progresos para poder evaluar tu talento.

«Magical bakery» es una propuesta ideal si estás buscando un reto pausado con el que entretener a los más peques (y no tan peques) de la casa, ya que tiene todos los ingredientes para elaborar una buena partida a fuego lento, donde tú marcas el ritmo mediante sesiones de juego que puedes adaptar a tu tiempo libre. Es fácil de entender y de dominar, logrando que te conviertas en el repostero mágico definitivo mientras te desvives por la satisfacción de tus clientes. Además, de las ediciones digitales estándar y deluxe -que ofrece contenido adicional como la banda sonora original y un libro de arte digital-, también cuentas con una versión física para PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch. ¡Es la hora de encender los fogones!

«Magical bakery»

Superlumen · SOEDESCO · Tesura Games

7 de novuembre · PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC

