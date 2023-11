Móntate la fiesta en casa "Just dance", "Let's sing" y "Fashion dreamer" y diviértete a lo grande con esta nueva tanda de videojuegos familiares - gameLover

Las grandes franquicias de DreamWorks se unen a otras como «Barbie», «Los Pitufos», «Jumanji», «Transformers», «The Grinch», «Las sisters» o «Dino ranch» en un mes lleno de propuestas para todo tipo de públicos.

Just dance: 2024 edition

¡Hola, gameLover! Hace unas semanas comenzamos nuestro repaso anual a la avalancha de títulos familiares que se siempre se publican por estas fechas con el primero de nuestros tres artículos especiales. Hoy seguimos repasando los lanzamientos más recientes a través del segundo de ellos comenzando con una propuesta que nunca falla en su cita prenavideña: Te estoy hablando del videojuego de baile «Just dance», que alcanza su edición 2024 pensando siempre en seguir innovando en su fórmula para sorprender a la enorme comunidad que acumula desde su lanzamiento en 2009, formada por más de 140 millones de jugadores en todo el mundo y habiendo vendido ya más de 80 millones de copias.

«Just dance: 2024 edition» es la última entrega de la franquicia de videojuegos musicales número 1 de todos los tiempos, que en la actualidad está viviendo una nueva era en la que el baile bajo demanda te garantiza una fiesta sin fin mientras ofrece actualizaciones de contenido gratuito de manera constante. Además, debido a los cambios que se introdujeron el pasando año, en el que unificaron todas las ediciones en una única experiencia, ahora el contenido de este año se fusiona junto al de «Just dance: 2023 edition» para mostrarse todo junto en una misma plataforma, por lo que podrás disfrutar de las canciones de ambas ediciones con otras personas que posean una u otra y viceversa. Esto nos permite bailar con las canciones de la edición del año pasado y, a su vez, descubrir las 40 nuevas que incluye la presente edición.

Esta enorme lista está formada por una variada y muy cuidada selección de de éxitos musicales, abarcando una gran variedad de géneros y números 1 de ayer y de hoy: «A night in the château de Versailles» de The Just dance orchestra, «A queda» de Gloria Groove, «After party» de Banx & Ranx y Zach Zoya, «Butter» de BTS, «Calm down» de Rema, «Canned heat» de Jamiroquai, «Can’t tame her» de Zara Larsson, «Chaise longue» de Wet leg, «Cradles» de Sub urban, «Cure for me» de Aurora, «Despechá» de Rosalía, «Don’t cha» de The pussycat dolls y Busta Rhymes, «Flowers» de Miley Cyrus, «Gimme more» de Britney Spears, «How you like that» de Blackpink, «I am my own muse» de Fall out boy, «I wanna dance with somebody» de Whitney Houston, «I’m good (blue)» de David Guetta y Bebe Rexha, «I’m not here to make friends» de Sam Smith, «It’s the most wonderful time of the year» de Andy Williams, «Kill Bill» de SZA, «Makeba» de Jain, «My name is» de D Billions, «Never be like you» de Flume y Kai, «Sail» de Awolnation, «Rapper’s delight» de Groove century, «Say my name» de Ateez, «Seven» de Jung Kook y Latto, «Shine a little love» de The sunlight shakers, «Stronger (what doesn’t kill you)» de Kelly Clarkson, «Survivor» de Destiny’s child., «Swan lake» de The Just dance orchestra, «Tainted love» de The just dancers, «Tití me preguntó» de Bad Bunny, «Treasure» de Bruno Mars, «Vampire» de Olivia Rodrigo, «Wasabi» de Little mix, «Whitney» de Rêve, «Woof» de Sofi Tukker y «You should see me in a crown» de Billie Eilish.

También tenemos que centrarnos en las novedades que se introducen en esta edición, como son el regreso del modo «Entrenamiento» y el nuevo modo «Desafío», que permite competir con otros bailarines de cualquier parte del mundo de forma no simultánea. Además, ya sabes que la app de «Just Dance controller» convierte tu smartphone en el mando que llevará el recuento de tu puntuación, lo que nos permite jugar con hasta seis jugadores a la vez sin necesidad de accesorios adicionales., transformando el móvil en un sensor que registra la precisión de nuestros movimientos y nos permite desplazaros a través de los menús del videojuego. Para terminar, tenemos que recordar que la estrella de la franquicia sigue siendo «Just dance+», el servicio de suscripción en streaming que te ofrece acceso a un catálogo de más de 300 canciones -además de bonificaciones especiales para el juego- y que amplía la experiencia global de la franquicia. ¿Nos echamos unos bailes?

«Just dance: 2024 edition»

Ubisoft Paris · Ubisoft

24 de octubre · PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch

Let’s sing 2024

Nuestro segundo videojuego para montarte la fiesta en casa es otro viejo conocido, «Let’s sing 2024», que este año recibe un buen lavado de cara para convertirse en una experiencia más grande y mejor que nunca. Si «Just dance» se centra en el baile, «Let’s sing» lo hace en el noble arte de cantar, siendo la única propuesta popular vigente, sin rival alguno, por lo que se ha convertido en la franquicia más aclamada de karaoke. Tanto si eres un recién llegado al mundo del karaoke o un veterano aficionado, en esta edición 2024 encontrarás que tiene todo lo que necesitas, desde éxitos actuales a clásicos de todos los tiempos, pasando por una selección de canciones modernas que puedes cantar solo o con amigos. En esta nueva edición contamos con cinco modos de juego y un buen listado de nuevas y emocionantes funciones. Empezando por el renovado modo «Career» que, por primera vez en la historia de la franquicia, te ofrece una historia para ofrecerte una emocionante aventura narrativa para un jugador en la que unirás tus fuerzas con personajes inolvidables mientras disfrutas de diálogos hilarantes y te enfrentas a emocionantes desafíos en una gran variedad de emocionantes juegos.

«Karaoke zone» es el espacio que reúne los modos de 1 a 4 jugadores: «Classic» -en el que cantas y elevas tu puntuación hasta cotas ilimitadas- y «Feat» -el modo grupal cooperativo local en el que reúnes a tu pandilla de amigos en casa. Estos dos modos se presentan bajo la misma propuesta para montar tu propia fiesta en solitario o cantando junto con tus amigos mientras creas recuerdos inolvidables. Por último, contamos con el «LS fest», con dos propuestas principales por bandera: Por un lado está «Local stage», que nos sirve como escenario local para convertirse en el desafío definitivo para cualquier artista en solitario, permitiéndole competir con otros cantantes en línea en un todos contra todos mediante un marcador dinámico y donde deberás intentar llegar al primer puesto en una oleada interminable de canciones. Por el otro el modo «Main stage», que se convierte en un escenario principal exclusivo para los jugadores que hayan adquirido el pase VIP, permitiéndote enfrentarte a a otros miembros de este nuevo servicio de suscripción en línea en emocionantes partidas igualadas por todo el mundo mientras asciendes a lo más alto del marcador.

Este modo es ideal si lo que buscar es montar la mejor fiesta de karaoke en casa a través de un modo multijugador en línea que está pensado para todos aquellos que quieran demostrar su talento como cantantes en una competición amistosa. Te unirás a una sala que cuenta con una biblioteca ampliada de canciones que irá creciendo con el tiempo y con la promesa instantánea de contar con 50 canciones más para el karaoke -a parte de las 35 que incluye el videojuego-, además de más opciones de canciones en el modo «Career», acceso ilimitado al modo en línea «LS fest» y, por supuesto, mantenerte al tanto de todo el contenido de «Let’s sing». Los precios de este servicio de suscripción varían en función del tiempo elegido: 3,99 € (1 mes), 9,99 € (3 meses) y 24,99 € (12 meses). También se introduce en esta entrega una nueva personalización de avatares con la que podrás definir tu aspecto y movimientos para crear tu propia personalidad y estilo.

Como es tradición en la franquicia, «Let’s sing 2024» cuenta también con su versión local para nuestro país, por lo que nos encontramos con una lista de 35 canciones repleta de éxitos nacionales e internacionales que te retarán a darlo todo. Entre ellas nos encontramos éxitos como «Si tú la quieres» de David Bisbal y Aitana, «Adan y Eva» de Paulo Londra, «Bones» de Imagine Dragons, «Desde cero» de Beret y Melendi, «1, 2, 3» de Sofia Reyes, Jason Derulo y De la Ghetto, «Vista al mar» de Quevedo, «Your power» de Billie Eilish o «Mi gente» de J Balvin y Willy William. Además,, contamos con la app complementaria para smartphones que hará las veces de micrófono, así como te permitirá personalizar tu avatar, recibir actualizaciones sobre los últimos eventos del modo en línea y compartir tus partituras musicales con tus amigos con un solo clic. Como puedes comprobar, la experiencia se ha ampliado para convertirse en más accesible y fácil de manejar para todo tipo de públicos. ¿Quién se atreve a subir al escanario el primero?

«Let’s sing 2024»

Voxler · Ravenscourt y PLAION

7 de noviembre · PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y Nintendo Switch

Fashion dreamer

Antes de entrar en harina con el resto de propuestas familiares del género de las plataformas, nos queremos centrar en este «Fashion dreamer» que nos permite brillar como nunca en el mundo de la moda. Se trata de un videojuego exclusivo de Nintendo Switch que nos permite vivir toda una experiencia mientras ponemos en marcha nuestro sentido del estilo con el objetivo de crear nuestra propia marca y llevarla a lo más alto. Conviértete en el creador de tendencias definitivo con la ayuda de una selección de prendas y conjuntos prácticamente ilimitado, centrando esta propuesta en la creatividad y permitiéndote expresar tu estilo único a través de un avatar llamado Musa con el que poder crear looks icónicos, desde confortables conjuntos casual hasta alta costura chic.

Para ello, cuentas con cientos de opciones, todas ellas personalizables, así que una vez has encontrado tu estilo distintivo, puedes exhibir tus últimas creaciones en diferentes áreas, denominadas Nidos. Allí también puedes admirar las tendencias creadas por otras Musas tanto en el modo online como en el local y encontrar la inspiración para tu futuros conjuntos. Por otra parte, también puedes exponer tus conjuntos en tu showroom para incrementar la atención y los «me gusta» de tu marca. El componente social tiene mucha relevancia en «Fashion dreamer», ya que aumentar la relevancia de tu marca en el mundo de la moda es uno de los principales retos a cumplir, por eso debes ir completando los desafíos de diseño que se te plantean y que, una vez completados con éxito, te recompensarán con el desbloqueo de más opciones de personalización, todo ello a través de un sistema de juego acogedor que se adapta a tu ritmo, garantizándote una experiencia amable y divertida.

Este videojuego cuenta con un modo multijugador asíncrono en el que se verán reflejados los progresos de otros jugadores de todo el mundo. De esta manera podrás interactuar con Musas de cualquier parte del planeta, abriéndose ante ti todo un mundo de posibilidades: Hazte con los conjuntos que veas y busca la inspiración para tu próxima línea de moda, ya que tus diseños pueden convertirse en la próxima sensación internacional. Pero antes deberás esforzarte por captar la atención del resto de jugadores creando diseños que atraigan sus «me gusta» y que te ayuden a convertirte en todo un influencer de la moda. Tu también tienes la posibilidad de valorar los diseños de los otros jugadores y así conseguir nuevos objetos para tu catálogo. Cuantos más objetos tengas, podrás alcanzar una mayor variedad de opciones para diseñar ropa y accesorios prácticamente sin límite. Cuentas con un listado total de más de 1.400 objetos coleccionables para lograr diferentes estilos y combinar tus colores favoritos para darles tu toque único.

Ya lo ves, «Fashion dreamer» puede transformar tus aspiraciones en el mundo de la moda en éxito para convertirte en un diseñador ávido de demostrar su estilo personal, idear innumerables conjuntos y compartirlos con todo el mundo. Experimenta y supera los límites creando, construyendo y dando a conocer tu propia marca, pero no pienses que aquí se acaba la experiencia, porque durante los próximos meses, el videojuego ampliará sus capacidades mediante actualizaciones que ofrecerán una gran cantidad de contenido adicional gratuito, que incluirá innovadores diseños, nuevas Musas y aún más opciones para personalizar tu showroom, además de nuevas opciones de juego con las que ampliar la experiencia aún más. ¡Conviértete en el creador de tendencias definitivo!

«Fashion dreamer»

syn Sophia · Marvelous! y Nintendo

3 de noviembre · Nintendo Switch

DreamWorks: All-star kart racing

Si por algo se caracterizan los propuestas en videojuegos familiares que se publican durante la campaña navideña es por hacer uso de las licencias más populares del mundo de la animación y así llamar la atención de los más peques de la casa. DreamWorks lo sabe muy bien y por eso ha reunido en un único videojuego a los personajes más conocidos de sus películas y series en un frenético título de conducción arcade. En «DreamWorks: All-star kart racing» los jugadores pueden competir en solitario o con amigos como sus personajes favoritos de franquicias como «Cómo entrenar a tu dragón», «El bebé jefazo», «El gato con botas», «Kung fu panda», «Los tipos malos», «Madagascar», «Megamind», «Shrek» y «Trolls» en trepidantes carreras a través de escenarios icónicos del mundo de la animación.

De esta manera, nos pondremos en la piel de 20 reconocidísimos personajes como son Shrek, Po, Tigresa, Megamind, Gato con botas, Hipo, Astrid y muchos más, cada uno con su propio vehículo personalizado. Cada coche mantiene la esencia que caracteriza a la franquicia a la que pertenece y cuenta con su propio estilo único a la hora de competir. Además, puedes darle tu propio toque a cada montura con cientos de piezas y combinaciones de accesorios personalizables. Pero eso no es todo, porque estas 20 leyendas de la animación pueden correr, derrapar y saltar a gran velocidad por una gran variedad de imaginativos circuitos inspirados en esta colección de películas y serie creando una experiencia llena de divertida y desternillante acción para jugadores de todas las edades.

Algunos de los emblemáticos escenarios que visitaremos son el reino de Muy, muy lejano de «Shrek», la ciudad Bergen de «Trolls», el reino de los espíritus de «Kung fu panda», Baby corp. de «El bebé jefazo», el zoo de Nueva York de «Madagascar» y muchos más. Así que aprovecha el poder que te otorgan estos mundos para activar los interruptores mágicos que te encontrarás a lo largo y ancho de la la pista para descubrir atajos ocultos y desbloquear potentes potenciadores que te ayudarán a dejar atrás al resto de competidores. Son los pequeños trolls : –Poppy, Branch, Barb y Cooper, entre otros- los que se unen a la tripulación para encargarse de acompañarnos como anfitriones melódicos y así echarnos una mano para alcanzar la victoria.

En «DreamWorks: All-star kart racing» contamos con distintos modos de juego que nos servirán para alcanzar toda la variedad con la que debe contar un título de conducción como este, desde un modo basado en copas al más puro estilo «Mario kart» para un solo jugador, pasando por un modo multijugador online (8 jugadores) o el ya clásico modo multijugador local a pantalla dividida para poder jugar con hasta 4 amigos desde el sofá de tu casa. Pero es que además también contamos con toda la emoción de los modos «Carrera libre», «Desafío» o «Contrarreloj» para enfrentarte a amigos y familiares de la manera que más te guste. Qué gran acierto. ¿Nos echamos unas carreras?

«DreamWorks: All-star kart racing»

Bamtang · GameMill Entertainment y Meridiem Games

3 de noviembre · PS5, PS4 y Nintendo Switch

Trolls: Remix rescue

Nos quedamos en el mundo de DreamWorks, porque este año, coincidiendo con el lanzamiento de su tercera película –«Trolls 3: Todos juntos» (2023)-, la pequeña familia de trolls también cuenta con su propio videojuego de plataformas: «Trolls: Remix rescue». Muévete al ritmo de los Trolls en esta aventura musical en la que podrás jugar con cualquiera de los queridos personajes de la franquicia –Poppy, Branch, Guy Diamante y muchos más-, además de con tu propio personaje, que podrás personalizar a tu manera mediante diferentes peinados, rasgos faciales, atuendos, que te permitirán miles combinaciones para lograr tu troll único.

Viaja a través del mágico mundo de «Trolls» explorando escenarios icónicos como la aldea Pop de Poppy y Branch, la ciudad Volcán rock de Barb, la ciudad Vibe de Cooper y otras muchas localizaciones que hemos ido conociendo a través de sus tres producciones cinematográficas con el objetivo de detener al malvado Chaz, cerebro melódico y villano de esta aventura en la que está intentando alterar la armonía musical de nuestros queridos y coloridos Trolls para siempre.

Domina el arte del pelujitsu, tan característico de estos adorables personajes, para azotar a los enemigos con tu cabello, lograr que gire para flotar como un helicóptero y usarlo para agarrar, transportar, empujar, tirar, lanzar y aplastar todo tipo de objetos mientras te embarcas en esta nueva y original aventura que también cuenta con un modo multijugador local para añadir a hasta cuatro jugadores locales a la partida, multiplicando la diversión y fomentando el trabajo en equipo.

«Trolls: Remix rescue» cuenta también con una serie de minijuegos musicales basados en el ritmo y con divertidos y desafiantes rompecabezas ambientales que te servirán para desbloquear objetos especiales y nuevas habilidades que te acompañarán a lo largo de esta aventura que, por supuesto, cuenta con algunas de las piezas musicales más populares de la banda sonora de sus películas -como «Get back up again», «Hair up» y muchas más- para que te sientas como si estuvieras jugando en una de ellas. Can’t stop the feeling!

«Trolls: Remix rescue»

Petit Fabrik · GameMill Entertainment y Meridiem Games

27 de octubre · PS5, PS4 y Nintendo Switch

Barbie: Dreamhouse adventures

Otro de los iconos que más está triunfando este año entre las nuevas generaciones es Barbie, que ha batido todos los récords posibles en la taquilla mundial con su primera película de acción real. Pero Barbie lleva entre nosotros desde 1959, así que su parque de productos -más allá de las propias muñecas- ya es enorme a día de hoy. Una de esas múltiples opciones de entretenimiento es su serie de animación «Barbie: Dreamhouse adventures» (Netflix, 2018), que ahora se transforma en videojuego para que puedas crear tu propia experiencia gracias a la emblemática casa de ensueño de la popular muñeca.

Disfruta de la gran variedad de divertidas actividades que puedes llevar a cabo en la casa de ensueño de Barbie, que es ideal si tienes un corazón dedicado al diseño de interiores, por ejemplo, ya que te permite diseñar cada rincón de sus habitaciones con un enorme catálogo de papel pintados para las paredes y cientos de objetos decorativos para crear una Dreamhouse deslumbrante. Para pasártelo bien también cuentas con la ayuda de su pandilla: Su mejor amiga Brooklyn, el deportista Renee, la talentosa DJ Daisy, la amante de la ciencia Teresa, la aspirante a diseñadora de moda Nikki y, por supuesto, el único Ken. Junto a ellos y a su familia – incluyendo sus hermanas Skipper, Stacie y Chelsea-, podrás diseñar tu hogar, cocinar, trabajar en el jardín, bailar y hacer épicas fiestas en la piscina mientras participas en divertidos minijuegos.

Explora la casa de ensueño de Barbie con sus amigos y vístete de gala con los preciosos vestidos de nuestra protagonista o relájate con los supercómodos pijamas de su armario. Hay un atuendo para cada momento del día, así que prepárate para un cambio de armario con la ayuda de Nikki y descubre los geniales accesorios que puedes agregar a tu nuevo look para luego poder hacerte todas las fotos que quieras en una sesión junto a tus amigas; hay muchos conjuntos para escoger. Pero eso no es todo, porque también podrás retocar tus peinados y conseguir el cambio de imagen perfecto gracias a su peluquería, donde puedes diseñar montones de peinados diferentes.

La cocina, el horneado y la jardinería también juegan un papel importante en este videojuego, ya que hay decenas de tareas que llevar a cabo para progresar, como cocinar deliciosas recetas junto a Skipper -y publicarlas en la red social Barbiegram para que las vea todo el mundo- o cultivar tus frutas y verduras favoritas en el jardín. Como puedes comprobar, hay decenas de tareas que llevar a cabo en la casa de Barbie, por lo que resulta un videojuego muy divertido y entretenido para aquellas personas que quieran ampliar sus conocimientos sobre el universo de este emblemático personaje que tanto éxito ha alcanzado este año. ¿Nos echas una mano para conseguir la casa de ensueño perfecta?

«Barbie: Dreamhouse adventures»

Budge · Meridiem Games

27 de octubre · Nintendo Switch

Los Pitufos 2: El prisionero de la piedra verde

Parece mentira. pero aquí donde les ves, Los Pitufos siguen gozando de una gran vida en el mundo del entretenimiento. No son pocas las películas o cómics que hemos ido descubriendo a lo largo de los últimos años, donde también han jugado un papel importante sus últimos videojuegos. En 2021 disfrutábamos de su regreso al mundo de los plataformas con «Los Pitufos: Operación Vilhoja» y el año pasado con un título de carreras arcade la mar de pintón, «Los Pitufos: Kart«. Ahora es el momento de darle continuidad con su segunda aventura a través de la secuela «El prisionero de la piedra verde», que nos relata la historia de este codiciado objeto, una fuente de poderes extraordinarios que también encierra un temible peligro capaz de sembrar el caos.

Aquí es donde entran en juego nuestro queridos Pitufos, empezando por el Pitufo manitas, que ha creado una máquina revolucionaria a la que le falta una pieza clave. Este artefacto se llama pitufomix y no puede funcionar correctamente sin la piedra verde, que está en mano del codicioso Gargamel. Así que esta es una misión para recuperar tan valioso objeto del laboratorio de nuestro villano más malvado, que ha metido la pata y ha hecho explotar la piedra verde, esparciendo sus fragmentos por toda la tierra maldita. Esto ha provocado que la naturaleza desate sus increíbles poderes para copiar y descomponer la materia, además de liberar a Stolas, una criatura empeñada en crear un reino de terror.

Para liderar esta nueva crisis son cuatro los Pitufos que deberán aventurarse para salvar el día y la tierra maldita de Stolas. Nuestro equipo está formado esta vez por Pitufo manitas, Pitufo torpe, Pitufa tormenta y Pitufo filósofo, que están muy bien equipados con el pitufomix y acompañados por un aliado inesperado, el mismísimo Gargamel. Así que colabora con él y aprovecha las increíbles habilidades de esta máquina para teletransportarte con a través de las tres nuevas zonas que ofrece la tierra maldita, encuentra os fragmentos de la piedra verde antes de que sea demasiado tarde, recomponlos y salva a todo el mundo del caos y la destrucción.

«Los Pitufos 2: El prisionero de la piedra verde» cuenta con una jugabilidad accesible e intuitiva que hará las delicias de los fans de los Pitufos y de todos aquellos jugadores a los que les guste la acción y las plataformas. Disfruta de una jugabilidad dinámica con a través de la exploración y de combates aún más intensos gracias al pitufomix, recoge todos los recursos que puedas para ir mejorando su rendimiento y habilidades y embárcate en la aventura con la ayuda un amigo a través del modo cooperativo. Se trata de una nueva historia fiel a la licencia original, colorido y bien elaborado que nos permitirá seguir disfrutando de las aventuras de nuestros pequeños héroes azules. ¡Por cierto! Si te haces con la edición física para Nintendo Switch también contarás con una serie de bonificaciones exclusivas, como una skin para nuestro grupo de Pitufos, dos litografías exclusivas, una hoja de pegatinas, un poster y la banda sonora del videojuego en versión digital. ¿Quién puede resistirse al poder pitufo?

«Los Pitufos 2: El prisionero de la piedra verde»

OSome Studio · Microids y Meridiem Games

2 de noviembre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Jumanji: Aventuras salvajes

Otra franquicia que repite en el mundo de los videojuegos es «Jumanji», que nos trae de vuelta a los cuatro personajes de las últimas dos películas (2017 y 2019). Hace cuatro años ya pudimos disfrutar de su exitosa primera entrega –«Jumanji: El videojuego»– y ahora el el momento de iniciar una nueva aventura con «Jumanji: Aventuras salvajes». Spencer, Martha, Fridge y Bethany regresan como el doctor Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin «Mouse» Finbar y el profesor Shelly Oberon como los exploradores más heroicos del mundo en una aventura multijugador emocionante en la que cuatro amigos podéis unir vuestras fuerzas para encontrar la joya de Jumanji.

Nuestros cuatro héroes no saben lo que les espera, pero están de vuelta y listos para embarcarse en una búsqueda más allá de su imaginación. Los jugadores debemos trabajar juntos mientras vamos avanzando a través de los vastos escenarios de la jungla de Jumanji dispuestos a encontrar este misterioso artefacto que es la clave para encontrar el camino de regreso a casa. Para la ocasión, contamos con enormes ubicaciones y formidables jefes finales, cuadruplicando el mapa de su precuela e incluyendo selvas inexploradas, aldeas olvidadas y montañas heladas. Además, contamos con objetos especiales que nos servirán para desbloquear las nuevas habilidades y poderes únicos de cada personaje, que te servirán para personalizar tu propio estilo de juego.

Tú decides cómo enfrentarte a esta nueva aventura: En solitario o junto a tus amigos en el modo cooperativo local para cuatro, permitiéndote crear el equipo de aventureros definitivo. Enfréntate a acertijos y a peligrosos enemigos en cada rincón de la jungla, permitiéndote elegir tu próximo paso y asegurando una elevada rejugabilidad. Como decíamos, cada personaje está dotado de sus propias habilidades desbloqueables, potenciadores y objetos disponibles, de tal manera que siempre podrás elegir a aquel que mejor se adapte a tu estilo de juego. Así que prepárate para buscar místicos tesoros, desbloquear zonas secretas y desenterrar los objetos coleccionables que irás descubriendo durante tu travesía a través de Jumanji, todo un mundo por descubrir.

Si disfrutaste con «Jumanji: El videojuego», aquí tienes una nueva oportunidad de enfrentarte a una nueva aventura, repleta de numerosas mejoras y entornos que van desde densas junglas a aterradores pantanos, pasando por volcanes explosivos que te recordarán inevitablemente a las recientes películas protagonizadas por Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart y Jack Black, perfectamente representados en este segundo videojuego que te hará disfrutar con tus amigos como nunca. ¿Te atreves a adentrarte en la jungla?

«Jumanji: Aventuras salvajes»

Cradle Games· Outright Games y BANDAI NAMCO

3 de Noviembre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Transformers: Earthspark / Expedition

La franquicia «Transformers» -creada en 1984- también cuenta con una serie de animación que se estrenó hace justo un año y que tiene la misión de mantener viva la licencia a través de los espectadores más jóvenes. La batalla entre los Autobots y los Decepticons ha cobrado vida en películas, series de televisión, cómics, juguetes y otros formatos, brindando experiencias increíbles para fans de todas las edades y, ahora, es el momento de recibir el primer videojuego de la reciente serie de animación «Transformers: Earthspark», donde jugarás como el mítico Bumblebee en una nueva aventura de acción para un solo jugador en la que te deslizarás, conducirás y lucharás en un nuevo mundo que a su vez también es muy familiar para todos aquellos que ya conocemos la saga.

El videojuego tiene como objetivo recrear fielmente el entorno y la atmósfera de esta innovadora serie animada permitiéndonos tomar el control de uno de los Autobots más populares de la saga, Bumblebee, que se embarca en su propia aventura para enfrentar una misteriosa amenaza de su pasado. En «Transformers: Earthspark / Expedition» nuestro objetivo es detener al villano de la serie, el doctor Meridian -también conocido como Mandroid-, que busca recuperar las piezas perdidas de una antigua tecnología. Para completar su misión, nuestro querido Autobot amarillo deberá luchar contra otros Transformers legendarios, como Optimus Prime, Grimlock, Skullcruncher, Nova Storm o Skywarp.

Pero no todo es combate en esta propuesta, ya que también es importante destacar el factor de exploración, que nos permite movernos libremente a través de tres enormes biomas para completar misiones junto a nuestros aliados terrestres: Los primeros Transformers creados en la Tierra y nuevos personajes originales extraídos directamente de la serie de televisión. Desbloquea una amplia gama de mejoras y habilidades -que te permitirán acceder a ubicaciones nuevas y descubrir secretos en áreas previamente inaccesibles- y aprende los devastadores combos que necesitarás para derrotar a los Decepticons -ya sea con espectaculares ataques finales o personalizando a Bumblebee mediante una variedad de estelas de energía del motor en el modo vehículo-.

El desarrollo de «Transformers: Earthspark / Expedition» ha corrido a cargo del estudio madrileño Tessera Studios -al que ya conocemos por su exitoso videojuego «Intruders: Hide and seek»– y ha sido diseñado para ser accesible a los fans de todas las edades, con un análisis detallado de los diferentes escenarios que presenta, permitiendo libertad en la exploración, legibilidad del texto, configuraciones de control y una curva de dificultad que asegura ser accesible para los jugadores más jóvenes. Además, se han incluido más opciones de dificultad variable para permitir que el jugador pueda ajustar el nivel a su habilidad individual, junto a otras mecánicas que llegan para combatir la frustración durante el combate, así como advertencias direccionales que ayudan a los más pequeños a identificar las amenazas inminentes con una mayor facilidad. Por si esto fuera poco, también se ha incluido un sistema de conducción asistida que proporciona un esquema de control más sencillo cuando se está jugando en modo vehículo, además de la opción de activar una cámara automática para que podamos enfocar toda su atención en explorar, conducir y combatir enemigos. Como puedes comprobar, se trata de una opción más que accesible pensada para que cualquier miembro de la familia pueda meterse de lleno en la acción de este primer videojuego de «Transformers: Earthspark». ¿Te apetece combatir contra unos cuantos Autobots?

«Transformers: Earthspark / Expedition»

Tessera Studios · Outright Games y BANDAI NAMCO

13 de octubre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

The Grinch: Christmas adventures

¡Ahora sí que sí!: Prepárate para celebrar la Navidad con el personaje que más las odia, el Grinch. Le damos la bienvenida al primer videojuego lanzado en más de tres lustros que está basado en el clásico libro infantil del legendario Dr. Seuss: «The Grinch: Christmas adventures» llega en forma de un vibrantes y coloridos plataformas en 2D para presentarnos a este cascarrabias verde y a su fiel perro Max en acción. Su misión, como no podía ser de otra manera, es la de robar y esconder todos los regalos navideños de Villa Quién, pero la tuya será hacerle sentir el espíritu navideño logrando su corazón le crezca tres tallas.

El género de las plataformas se combina la perfección en este título con la confección de puzles que, una vez resueltos, te otorgarán nuevas habilidades que te servirán para realizar acciones como lanzar bolas de nieve, disfrazarte de Santa Claus o utilizar objetos como un lazo de caramelo para balancearte, una mochila propulsora para llegar a zonas inalcanzables o una veloz tabla de snowboard que te servirá para sortear los obstáculos navideños que se interpongan en tu camino. Desbloquea todo tipo de artefactos para rejugar los niveles que ya habías visitado y así descubrir secretos que antes eras inalcanzables.

Revive este cuento clásico gracias a los gráficos que están inspirados en las propias ilustraciones del libro original de Dr. Seuss e invita a tu player two para que te acompañe en esta aventura controlando a Max, el perrete que ayudará al Grinch en su despropósito de arruinar la Navidad. De este modo, contamos con un modo multijugador local que servirá para que los aún más pequeños puedan hacerse con el mando para tomar un papel secundario que es perfecto para introducirse en el mundo de los videojuegos.

Precisamente para ellos se ha creado esta propuesta y por eso cuenta con controles adaptados y simplificados para los jugadores más jóvenes, pero también para los adultos que no están familiarizados con el control de un videojuego. También hay que destacar que el videojuego llega completamente en español, incluyendo su doblaje -que alude a los textos de la obra original-, a diferencia de la gran mayoría de títulos que estamos revisando hoy aquí que, perteneciendo a grandes franquicias del mundo audiovisual, llegan con sus voces en inglés, privándonos de las que todos conocemos en nuestro país. ¡No permitas que el Grinch te arruine la Navidad!

«The Grinch: Christmas adventures»

Casual Brothers Games · Outright Games y BANDAI NAMCO

13 de octubre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

The sisters 2: Road to fame

A «Las Sister» ya las conocemos lo suficiente como saber que estamos ante una nueva y alocada aventura en la que estas dos hermanas de origen francés se pican y se pelean para demostrar quién es la mejor. Este segundo videojuego refleja a la perfección el espíritu de sus personajes, representando el doble de problemas, el doble de caos y, por supuesto, el doble de diversión. La historia de «The sisters 2: Road to fame» comienza cuando a Marine y Wendy les regalan una tableta para premiar sus buenas notas en el cole. Pero, claro, la rivalidad salta a la vista cuando la hermana pequeña se crea un perfil en la red social de moda, no solo para compartir sus aventuras con sus mejores amigas, sino también para algo convertirse en la influencer más popular de toda la ciudad.

Y, claro, empiezan los piques. Así que ponte al día y emprende el camino a la fama con nuestras hermanas favoritas, que tendrán que competir entre ellas en una frenética carrera por conseguir seguidores. Se trata de una nueva y original historia inspirada en el colorido universo de la exitosa serie de cómics y animación «The sisters», en las ideas, tan creativas como absurdas, surgen tan rápido que no tendrás tiempo de parar a tomarte un descanso. Explora la ciudad con nuevas localizaciones y diseños mejorados respecto a su anterior entrega, conoce a sus habitantes y acepta todos los retos de las influencers más populares de la zona a través de 24 alocados minijuegos que servirán para definir quién de las dos es la mejor.

Lo has adivinado, se trata de un party game competitivo de mundo abierto en el que retar a tus amigos y familia a través de sus cuatro modos multijugador. Puedes reunir a hasta cuatro jugadores para disfrutar de sus cuatro modos de juego: «Retos» – donde solo el que obtenga la mejor puntuación puede ganar-, «Alrededor del mundo» -donde todos se turnan para elegir su minijuego favorito-, «Torneo» -donde debes demostrar que eres el mejor ganando cada ronda del torneo- y «Todo o nada» -donde jugarás a todos los minijuegos seguidos con un ritmo frenético-. Completa los minijuegos y atiende las diferentes misiones que se te encomienden con total libertad para convertirte en la próxima superestrella de las redes sociales.

Además, debes conseguir coleccionar todas las tarjetas regalo que puedas, que solo se pueden conseguir completando todas las misiones del juego. Esto te permitirá desbloquea sorprendentes objetos que te servirán para personalizar el aspecto de nuestras protagonistas y así lograr que sean las más elegantes de la ciudad. Tú decides con quién vas, si con Marine o con Wendy, pero también podrás rejugar el videojuego con la otra para descubrir un final secreto distinto. ¡Y nada de peleas!

«The sisters 2: Road to fame»

Balio Studio · Microids · Meridiem Games

5 de octubre · PS5, PS4 y Nintendo Switch

Dino ranch: Ride to the rescue

Terminamos el repaso a las novedades en videojuegos familiares de las últimas semanas con la serie que ha cautivado a millones de niños de prescolar por todo el mundo: «Dino ranch». Prepárate para una experiencia repleta de diversión dinotástica con «Dino ranch: Ride to the rescue», una épica aventura que llega en exclusiva a Nintendo Switch para enfrentarte a emocionantes minijuegos y que te lo pases genial con tus Dinomitos favoritos. Los huevos de nuestros queridos dinosaurios han desaparecido del rancho y solo tú puedes ayudar a nuestro trío formado por Jon, Min y Miguel, que los están buscando por todos lados a pesar de los incansables esfuerzos de los Tinhorns, que parece estar involucrados en todo este lío.

Con la ayuda de tus rancheros favoritos, tendrás que embarcarte en un trepidante viaje mientras exploras el rancho, completas misiones e incubas los nuevos huevos de dinosaurio. Corre con Jon, cría y cuida de los Dinomitos con Min y construye y repara las herramientas con Miguel para resolver el misterio de los huevos robados. ¿Cuál de nuestros tres protagonistas es tu favorito? Bueno, puede que tengas uno, pero en realidad esto es un trabajo en equipo y debes acompañar a los tres para poder salvar el día y que todo vuelva a la normalidad.

Jon cuenta con la ayuda de Blitz para explorar y actuar mientras atraviesas el rancho y sus alrededores tan veloz como un rayo y demuestras tus estupendas habilidades con el lazo. Por su parte, Min cuenta con la destreza de Clover para mostrar todo tu amor y atención por los adorables dinosaurios, cuidándolos y experimento la satisfacción de incubar los huevos recién encontrados. Por último, llega el ingenioso equipo formado por Miguel y Tango, que se encargan de construir reparar las herramientas básicas y necesarias para poder progresar en esta aventura.

Aprende cómo liberar tu dinorranchero interior y crea recuerdos inolvidables en «Dino ranch: Ride to the rescue», el videojuego basado en esta querida serie de animación y que se convierte en la propuesta más adecuada de toda esta lista que hemos repasado hoy, creada para los jugadores más pequeños de la casa, que cuentan con controles sencillos e intuitivos para llevar a cabo las tareas y minijuegos que les encomiendan sus rancheros favoritos. Todo para que se lo pasen en grande y disfruten de su serie favorita como nunca antes habían hecho. ¡A por tu dinosaurio!

«Dino ranch: Ride to the rescue»

Redox Interactive · Microids y Meridiem Games

12 de octubre · Nintendo Switch

Seguimos pendientes de las propuestas familiares que se publicarán durante las próximas semanas en forma de videojuego, así que estate bien pendiente de gameLover, porque a principios de diciembre repasaremos las más destacadas a modo de guía navideña para que te informes de sus características y puedas elegir la mejor opción para todos los miembros de tu familia. Será en el tercero y último de nuestros artículos especiales, donde, ya te adelantamos, aparecerán títulos como «Tintin reporter: Los cigarros del faraón», «Bluey: El videojuego» o «Disney: Dreamlight valley», entre muchos otros. ¡No te lo pierdas!

Share and Enjoy !