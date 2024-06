"Elden ring: Shadow of the erdtree", la expansión de 10 que supera la propuesta original - gameLover

También revisamos sus dos libros de arte oficiales y el segundo tomo de su manga «La senda del Árbol áureo».

Elden ring: Shadow of the Erdtree

¡Hola, gameLover! Después del rotundo éxito que ha obtenido «Elden ring» a lo largo de estos algo más de dos años desde de su lanzamiento era normal que todos estuviéramos esperando ansiosamente la llegada de su expansión «Shadow of the Erdtree», que tanto se ha hecho esperar. Aunque no hacia falta que nos prometiera nada -porque su base de jugadores ya contaba con una fe ciega en ella- lo cierto es que el director del estudio, Hidetaka Miyazaki, ha vuelto a estar a la altura de la apuesta inicial. No hay duda de que ha cumplido. ¡Vaya que si lo hecho!

Te lo vamos a decir directamente: Lo que no esperábamos para nada era que este DLC fuera tan bueno, tanto o más que el videojuego base, ofreciéndonos un mundo más pequeño, pero mejor diseñado que el original. Este contenido descargable -la expansión más grande de FromSoftware hasta la fecha- nos ofrece una nueva aventura de los Sinluz de las Tierras intermedias, en la que debes desentrañar el misterio que oculta el mundo de este prestigioso videojuego de rol de acción y fantasía. En esta nueva historia que completa a la inicial somos guiados por Miquella -hermano de Malenia-, llevándonos hasta el Reino de las sombras, un lugar ensombrecido por el Árbol áureo, que fue donde la diosa Márika se estableció en primer lugar.

En estas extrañas tierras, descubrirás los oscuros secretos de su mundo y conocerás a otros que también siguen las huellas de Miquella mientras viajas a través de un amplio mapa interconectado que nos ofrece distintas localizaciones e intrincadas mazmorras en las que nos esperan amenazadores enemigos. Se trata de una nueva aventura que amplía y completa la experiencia ofreciéndonos un juego de rol mucho más profundo para explorar y que nos permite enfrentarnos a poderosos jefes con nuevas armas y armaduras mediante tramas que incrementan la libertad del videojuego y nos ofrece decenas de horas de juego adicionales con las que seguir disfrutando de este impresionante videojuego de FromSoftware.

Es importante saber que, para poder acceder al Reino de las sombras, primero debes completar la aventura inicial y derrotar a Radahn y Mohg en las Tierras intermedias. Si ya lo hiciste en su día, ahora te estará esperando un personaje en el lugar en el que derrotasteis a este último enemigo. Tan solo debes acercarte a él y entablar conversación para que directamente se inicie esta expansión cuya incursión repite el mismo proceso y estructura que ya se llevó a cabo en el primer «Dark souls» en el momento de dar paso a su DLC, haciendo patente la grandeza de este nuevo contenido desde el primer momento.

Por supuesto, hay diferencias entre el mundo abierto de las Tierras Intermedias y el Reino de las sombras: Mientras el primero apostaba por ofrecer grandes extensiones de terreno que servían para repartir los diferentes puntos de interés, aquí lo que nos encontramos es un área de exploración más limitada pero, a la vez, más compactada que nos ofrece una infinidad posibilidades a través de los distintos caminos que están interconectados de las formas más sorprendentes que te puedas imaginar. Aún así, se trata de una extensión de terreno enorme que nos plantea rutas que no dejan de ramificarse en todas direcciones y que están perfectamente integradas en el mapa, dando lugar a uno de los mejores que jamás haya diseñado FromSoftware en cualquiera de sus videojuegos.

«Shadow of the Erdtree» nos regala una lección de diseño magistral después de dar con la fórmula para jugar con la verticalidad de los escenarios mediante sus exteriores y recovecos, creando todo tipo de caminos que no esperabas encontrar y que darán paso al dilema a la hora de elegir nuestros próximos pasos. Se abrirán tantas e inesperados rutas ante ti que será difícil decidir hacia dónde dirigirte, eso sí, sin perder la libertad que ya ofrecía la aventura principal. Si lo tuyo es profundizar en la historia de «Elden ring», este nuevo trasfondo argumental que plantea se transforma en el escenario ideal para disfrutar a lo grande de su narrativa ambiental gracias a los constantes descubrimientos que vas a llevar a cabo.

El Reino de las sombras es, sin duda, el mejor mapa de todo el videojuego. En él nos encontramos muchísimas y variadas zonas en lo que se refiere a su ambientación, unos NPCs cuyas misiones están interconectadas entre sí y cuyos desenlaces ofrecen muy distintas variaciones en función de nuestras acciones y decisiones, unas mazmorras principales que son excepcionales en cuanto a diseño y ambientación y otras más pequeñas que se antojan aún más interesantes, tremendamente elaboradas y de una complejidad que te encantará.

A estas alturas no debe de sorprendernos que el nivel de desafío que implica esta expansión esté en consonacia de la aventura principal y solo a la altura de los mejores y más hábiles jugadores. Nos vamos a encontrar con una gran cantidad de enemigos y jefes que nos desariarán a unos combates tan espectaculares como épicos, con un nivel de dificultad tan elevado que ha sido concebido para aquellos que ya tengan dominado el sistema de juego y que hayan desarrollado las capacidades de su personaje al máximo. Hay que ir bien preparado a la guerra, por lo que es muy recomendable que, antes de afrontar los nuevos retos de este DLC, hayas adquirido todas las mejoras posibles en ek juego base, porque las vas a necesitar.

«Elden ring: Shadow of the Erdtree» es una de las mejores y mayores expansiones que se hayan creado jamás para un videojuego -ya sea tanto por la cantidad como por la calidad de sus contenidos-, alcanzando la perfección de la fórmula del género mediante un impecable diseño de niveles -tanto en el propio reino como en las mazmorras-, unos desafiantes jefes y todo un conjunto de novedades que aportan nuevas armas, armaduras, hechizos, invocaciones, cenizas de guerra y talismanes, que multiplican las posibilidades del jugador ofreciéndonos más de 40 horas de juego que nos servirán para a desarrollar a nuestro Sinluz al 100% hasta llevarle a un desenlace épico.

Se trata de una sobresaliente nueva aventura cuya dirección artística alcanza la gloria mientras supera el planteamiento original gracias a una estructura que se antoja más compacta pero también más unificada, sabiendo satistacer a los millones de seguidores que ha acumulado este título a lo largo de estos más de dos años desde su lanzamiento. No es exagerado recomendar que, si en su día disfrutaste con «Elden ring», es imperativo hacerte con esta expansión, porque en «Shadow of the Erdtree» te espera un nuevo viaje que no puedes perderte bajo ningún concepto, convirtiéndose en un paso imprescindible para completar este galardonado videojuego que ya se ha convertido en el principio de una franquicia que aún tiene mucho que contar.

«Elden ring: Shadow of the erdtree»

FromSoftware · Bandai Namco

21 de junio · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Elden ring: Libro de arte oficial / Volumen 1 y Volumen 2

Dos años después del lanzamiento de «Elden ring» y justo antes del de su expansión «Shadow of the erdtree», los fans españoles del videojuego de FromSoftware recibimos -¡por fin!- las traducciones de sus dos libros de arte oficiales. Se trata de dos libros enormes que la Norma Editorial ha replicado en nuestro país para acercanos todo el material artístico de este videojuego que ya ha vendido más de 23 millones de unidades a escala global. Con unas dimensiones de 21 x 29,7 centímetros y un peso de más de 2 kilos cada uno, cuentan con una encuadrenación de lujo en tapa dura y 432 y 384 páginas respectivamente.

Vuelve a maravillarte y a revivir todo lo que sentiste (y sufriste) al jugar con el videojuego de Hidetaka Miyazaki, que contó con la ayuda del escritor estadounidense George R. R. Martin para escribir esta gran aventura que ha logrado vender la friolera de más de 23 millones de unidades en todo el mundo hasta la fecha. Como la gran obra de arte que es, gracias a estos dos volúmenes descubrirás el colosal esfuerzo de todo un equipo que primero dedicó cuerpo y alma al desarrollo artístico diseñando todo tipo de arte conceptual, escenarios, personajes, armas y armaduras.

Para que te hagas a la idea de todo lo que implicó esta parte del trabajo y para que puedas asomarte a su mundo antes de ser concebido como videojuego, los dos volúmenes de «Elden ring: Libro de arte oficial» se presenta como una extensa guía visual que replica fielmente todo el contenido de la edición original japonesa, deslumbrándonos con las imágenes que marcaron el estilo de esta apasionante aventura.

Si nos centramos en el primer volumen nos encontraremos, entre otros muchos contenidos, las ilustraciones de la escena de apertura, el desarrollo gráfico de los escenarios y los diseños de sus personajes y armaduras. Mientras que el segundo está centrado en el diseño de los enemigos que ponen en peligro la vida de nuestro protagonista y también el de todas las armas y objetos que lo ayudan en su viaje. No hay detalle que se escape a esta completa recopilación que se encarga de mostrarnos absolutamente todos los recovecos de este videojuego que ahora ve ampliado su contenido mediante una expansión que, por cierto, no se ve reflejada entre los contenidos de estos dos compendios, ya que su publicación original fue muy anterior al lanzamiento de «Shadow of the erdtree».

En total, nos encontramos con casi 800 páginas repletas de imágenes inéditas que te ayudarán a apreciar más y mejor uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Se trata de una oportunidad única para disfrutar con los detalles de los principales escenarios de «Elden ring», como las Tierras intermedias, el castillo del velo tormentoso en el Necrolimbo, o la mansión del volcán en las mesetas Altus. A través de ellos también puedes analizar minuciosamente el aspecto de adversarios como Radahn -azote de las estrellas- o Rennala -reina de la Luna llena-, además de observar de cerca todo tipo de armamento, iconos o runas que se presentan a lo largo de la aventura. ¿Fan de «Elden ring»? ¡Tienen que ser tuyos!

Elden ring: Libro de arte oficial / Volumen 1 y Volumen 2

Norma Editorial

19 de abril · 49,50 € cada uno

Elden ring: La senda del árbol áureo / Tomo 2

Hemos tenido que esperar más de ocho meses para recibir la segunda parte de «Elden ring: La senda del árbol Áureo», el manga oficial dibujado por el mangaka Nikiichi Tobita que adapta el universo de «Elden ring» en clave de humor. Al igual que en el videojuego, en el que interpretamos a un sinluz con el objetivo de enfrentarse a algunos de los más temidos semidioses y a la propia diosa Marika la eterna para dar con el poder del círculo del Edén y así alzarse como señor de las Tierras intermedias, aquí conocemos la historia de Luzio, también sinluz que llega al castillo del velo tormentoso junto a la guerrera Nepheli Loux para enfrentarse Godrick el injertado.

Más allá le espera la mesa redonda, el lugar en el que se reúnen los héroes, protegido por Sir Gideon Ofnir el omnisciente, que da cobijo a Enia la lectora de dedos y a Fia la consorte de los finados. Pero hay varios desafíos que le aguardan ahora que ha aparecido Melina de repente: ¿Podrá Luzio seguir la gracia y alzarse como el héroe que se espera de él? Bueno, en este segundo tomo -recordemos que ya se han publicado un total de cuatro en Japón- continuaremos conociendo esta trama que tiene enganchados a los más fieles seguidores de la franquicia, que vemos reflejada en cada viñeta cada uno de los pasos que hemos dado en el videojuego.

La colección del manga de «Elden ring» se presenta en un formato de tapa rústica con sobrecubierta y un tamaño de 13 x 18,2 centímetros. Aunque cuenta con 160 páginas en blanco y negro, también nos encontramos con 2 a todo color que nos introducen en este nuevo capítulo de la historia. Solo esperamos que en este 2024, ya que la franquicia es una firme apuesta de Norma Editorial, también nos llegue el próximo tomo para ir alcanzando poco a poco el ritmo de la publicación japonesa. ¡Estamos encantados por poder contar con tanto material oficial de este enorme videojuego!

«Elden ring: La senda del árbol áureo» / Tomo 2

Nikiichi Tobita · Norma Editorial

19 de abril · 9,95 €

