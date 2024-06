Arranca el verano con los gadgets imprescindibles para exprimir tu diversión al máximo - gameLover

Descubrimos las tres propuestas de soundcore para disfrutar de la música cómo nunca y de manera inalámbrica, estés donde estés.

soundcore Q45 + Space One + Q20i

¡Hola, gameLover! El verano está a la vuelta de la esquina y no hay nada como sacarle todo el partido a través de la tecnología, que nos permite tener todas facilidades del día a día en nuestras manos… o, en este caso, en nuestros oídos. Si lo que estás buscando es el gadget indispensable para cualquier aventura, estás de enhorabuena porque soundcore -la marca de audio premium de Anker– cuenta con diferentes modelos de auriculares para todas las necesidades y públicos. Este verano 3 de sus modelos de diadema más actuales se convierten en una opción más que interesante gracias a los jugosos descuentos que ofrece la marca, planteándose como los must have del verano en audio prémium a buen precio.

Empezamos por el modelo superior, los soundcore Q45, diseñados para los más exquisitos en los detalles del sonido. Si eres de esos que son de lo más meticuloso a la hora de disfrutar al máximo de las peculiaridades que hacen únicas tus canciones favoritas, estos auriculares serán tus aliados ya que cuentan con audio de alta resolución y una gran cantidad de detalles, como sus transductores de diafragma de doble capa de 40 milímetros que se ajustan con precisión para escuchar hasta el más mínimo detalle musical. Estos auriculares están dotados de un sistema de cancelación de ruido activa (ANC) que es adaptativo e inteligente, tratándose de una nueva generación con certificación SGS. Sus 4 micrófonos hybrid ANC reducen el ruido hasta en un 98% mientras ofrecen un tiempo de reproducción inigualable (50 horas con ANC activado y 65 horas con ANC desactivado), así como carga rápida en 5 minutos para 4 horas más de reproducción.

Cuentan con un diseño prémium y una comodidad excelente gracias a su material ultrasuave sin costuras para un ajuste que se adapta a cada usuario. Uno de sus aspectos más interesantes es su conexión multipunto, que te permite conectar 2 dispositivos de manera simultánea y cambiar de uno a otro sin interrupción alguna. Los auriculares soundcore Q45 están disponibles en negro, azul marino y blanco y tienen un precio oficial de 149,99 €, pero actualmente se encuentran en 99.99 € con su descuento exclusivo. Este precio es muy interesante teniendo en cuenta que deja el producto en la misma cifra que la siguiente propuesta cuando está fuera del periodo promocional, por lo que puedes llevarte sus auriculares de gama media/alta al precio de unos de gama media.

Así es, esta opción intermedia, los soundcore Space One -mi opción favorita en relación calidad/precio- cuentan con un audio perfecto y un diseño ideal. Este modelo proporcionan la máxima calidad de audio mientras te aíslan completamente del entorno gracias a su función de cancelación de ruido activa de última generación, a lo que hay que añadir su característica funcionalidad easy chat, que te permiten hablar con las personas de alrededor de manera sencilla y rápida sin tener que quitártelos. En su interior cuentan con una estructura acústica mejorada que bloquea el ruido por completo mientras que el algoritmo smart ANC ajusta automáticamente el nivel de cancelación de ruido en función de las características del entorno.

Este modelo proporciona música de alta resolución con controladores de 40 milímetros y permite hasta 55 horas de reproducción, además de una carga rápida de 5 minutos para disfrutar de hasta 4 horas de reproducción. En su exterior nos encontramos con un gadget muy estético con un exclusivo color azul cielo -aunque también están disponibles en también en colores crema y negro-, con un diseño cómodo sin presiones, flexibles para poder adaptarse perfectamente a la cabeza y garantizar comodidad diaria. El precio oficial de los soundcore Space One es de 99,99 €, pero actualmente su descuento exclusivo los deja en 78,99 €.

Finalmente nos encontramos con la opción más económica, muy equilibrada también, ya que lo tienen absolutamente todo a la hora de ofrecernos un sonido de calidad para todos los públicos y bolsillos. Los soundcore Q20i son los mejores auriculares con cancelación de ruido activa y con sonido de alta resolución por menos de 50 €. Su cancelación de ruido activa se caracteriza por ser híbrida gracias a la combinación de 2 micrófonos internos y 2 externos, ofreciéndonos este proceso al detectar el ruido externo -como por ejemplo el de aviones y coches- para reducirlo de forma extremadamente eficaz hasta en un 90%.

Además, este modelo incorpora transductores dinámicos de 40 milímetros que producen un sonido detallado con tecnología bass up, proporcionando hasta 40 horas de reproducción en modo de cancelación y 60 en modo normal. Una de sus opciones más interesantes es que te permite crear diferentes perfiles de sonido personalizado donde el usuario puede elegir entre 22 ajustes de ecualización o usar customized EZ. Los auriculares soundcore Q20i, disponibles en negro, crema y azul oscuro, tienen un precio oficial de 49,99€; actualmente con el descuento exclusivo se encuentran en 36,99 €.

Como puedes comprobar, aquí cuentas con tres excelentes opciones a elegir en función del presupuesto que quieras. Recuerda que estas tres opciones en auriculares inalámbricos están en oferta hasta el 30 de junio, los tres modelos cuentan con un descuento exclusivo en Amazon para empezar la temporada estival con buen ritmo y, sobre todo, con buena música.

soundcore Q45 / soundcore Space One / soundcore Q20i

Anker · 99,99 € / 78,99 € / 36,99 €

Share and Enjoy !