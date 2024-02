Los 3 videojuegos de PlayStation VR2 con los que empezar un 2024 prometedor para la realidad virtual - gameLover

Te presentamos la propuesta de boxeo rítmico «Beat the beats», la versión VR del clásico de 2013 «Bullestorm» y la secuela de «Vertigo», que regresa ocho años después… y que también cuenta con un lanzamiento en formato físico.

Beat the beats

¡Hola, gameLover! Seguimos explorando el terreno VR en la nueva generación de consolas mientras destacamos algunos de las más explosivas novedades para PlayStation VR2, el dispositivo de realidad virtual de PS5. La consola de Sony sigue ampliando el número de videojuegos para su plataforma en este inicio de año con propuestas de lo más interesantes que se suman al más del centenar de videojuegos que ya forman parte del catálogo, que justo ahora celebra un año desde su lanzamiento. Uno de estos recientes lanzamientos que revisamos hoy es «Beat the beats», una auténtica experiencia VR creada por Parallel Circles, el estudio de desarrollo indie con sede en España y el Reino Unido responsable de videojuegos como el exitoso «Flat heroes» de Nintendo Switch o el más reciente port para consolas de «Gylt».

Pero vamos al que nos ocupa, «Beat the beats», una eléctrica mezcla de ritmo y boxeo en el que utilizas golpes reales con tus brazos para abrirte camino a través de niveles musicales de tipo arcade envueltos en una hipnótica experiencia que se presenta arropada por todas las ventajas que ofrece su sencillo, limpio y gratificante entorno en realidad virtual. Si lo ves en movimiento, no tardarás demasiado en relacionarlo con otras propuestas como «Beat saber», «Fitness boxing» o «Tetris effects», con los que comparte algunas características, algo que el propio equipo no esconde, ya que su pasión por los videojuegos rítimicos y por crear experiencias auténticas como esta que nos presentan hoy proviene de su experiencia y la admiración por títulos como estos dos que acabamos de mencionar. Esto no es necesariamente malo, todo lo contario, ya que en este caso han sabido imprimir su propio sello y personalidad, ofreciendo como resultado un videojuego de boxeo con una jugabilidad envolvente e intuitiva que logra que tus golpes parezcan tan naturales como si estuvieras subido en un ring de verdad. Como podrás comprobar a continuación, son propuestas bien distintas entre sí.

Boxear en un videojuego nunca había sido tan sencillo como en este, que te permite realizar movimientos de boxeo reales, como jabs (golpes menores), hooks (crochets), uppercuts (ganchos), rolls (esquivas) y bloqueos para abrirte camino a través de una selección de niveles musicales que irán aumentando su intensidad y dificultad para especializarte y lograr escalar posiciones en la tabla de clasificación global. «Beat the beats» te propone una serie de obstáculos que te permite llevar a cabo todos estos movimientos del ring como si siempre hubieras estado familiarizado con ellos, ya que puedes disfrutar de un gameplay en primera persona en el que siempre visualizarás tus objetivos frontalmente mientras tus puños se identifican en pantalla a través dos colores: El verde para el izquierdo el y rosa para el derecho, siendo los elementos a golpear de estos mismos colores para que puedas seguir el ritmo que te paute la canción que esté sonando en cada momento. También contamos con otros elementos en forma de serpiente y de un llamativo color rojo que deberás esquivar si deseas alcanzar la perfección en cada tema.

A diferencia de otras propuestas similares, «Beat the beats» ha acertado de pleno eligiendo ls curva -en lugar de la recta- como signo distintivo a la hora mostrar la trayectoria de los elementos en pantalla, dibujando trazos con distintos tipos de curvatura para acercarse a jugador. Al final se trata de materializar un gesto más natural, asemejándose a los movimientos de los brazos de un boxeador en pleno combate. Tal y como reza la filosofia del propio estudio, este videojuego se centra en los feelings, empujados por unos controles intuitivos y con un estilo visual marca de la casa, que te sitúa en el centro de una sala con un estilo muy minimalista mientras se apoya gráficamente en recursos simples y efectos de partículas en movimiento. Lo remata una interfaz tremendamente sencilla, intuitiva y muy elegante, algo que ayuda a introducir al jugador menos experimentado y a agilizar la navegación a través de los menús antes de ponerse a jugar.

Es precisamente en los menús donde podremos elegir cómo jugar a «Beat the beats», que cuenta con tres modo de juego iniciales: «Arcade» -donde iremos asumiendo nuevas canciones y retos cada vez mayores-, «Mix diario» -con el que mantenerte al día a través de las mezclas diarias que se te sugieren- y «Reflejos» -que pondrá a prueba tu agilidad mediante la rapidez de tus movimientos-. Tres modos que a priori pueden parecer escasos pero que en cualquier caso te darán mucho juego, ya que a medida que vayas avanzando y superando niveles, irás desbloqueando nuevos géneros a la vez que completas desafíos diarios y desarrollas tu habilidad en el boxeo rítmico. Por cierto, si estás buscando un reto aún mayor (porque ya te digo que tampoco te lo van a poner fácil desde el principio), también existe una cara B para cada pista de audio que sirve como desafío extra y donde las cosas se van a poner mucho más complicadas para hacerte sudar la camiseta como nunca. Ideal para aquellos que se consideren competitivos o deseen tomarse el juego algo más en serio.

La música es el centro de todo en esta envolvente experiencia que cuenta con 35 canciones -32 de ellas licenciadas y 3 originales compuestas expresamente para el videojuego- que han sido cuidadosamente escogidas para acabar formando parte de un catálogo con 5 secciones bien diferenciadas en el modo principal –«Sing it!», «Get over it», «Dance it!», «Funk it up!», «Originals» y «Go hard!»-. Cada una de ellas está formada por 5 piezas musicales y cuenta con su propio estilo (como su propio nombre indica) y una personalidad distintiva, con un aspecto visual característico y relacionadas con ejercicios específicos. Por ejemplo, «Funk it up!» destaca por utilizar muchísimos movimientos de brazos, cortos y variados, mientras que en «Go hard!» éstos son mucho más rápidos y agresivos a la hora de ejecutar los golpes. El modo «Reflejos» también cuenta con su propia selección de 5 canciones para diferenciarse del modo «Arcade».

«Beat the beats» me ha encantado como experiencia de realidad virtual, ya que a primera vista me lo imaginaba como un simple clon de «Beat saber». Pero nada más lejos de la realidad, porque lo que nos encontramos aquí es una excelente propuesta basada en el boxeo que ha sabido encontrar su propio sello de identidad a través del ritmo musical y que puede presumir de unos controles tremendamente sencillos pero efectivos que, además, se apoyan en un entorno visual muy colorido y minimalista. En él se nota todo el cariño y el mimo que le han puesto sus creadores a lo largo de estos tres últimos años de meticuloso trabajo y del que están tremendamente orgullosos al conseguir una experiencia tan completa y parecida al boxeo real, pero a la vez tan accesible y profunda para que cualquier tipo de jugador pueda controlarlo con soltura. Ojo, porque no es tarea fácil.

Así que no pasa absolutamente nada si no tienes ese swing, un buen jab o la delicadeza de un tremendo gancho de izquierda. Este «Beat the beats» es para que todo el mundo pueda iniciarse en el boxeo en un entorno seguro de realidad virtual mientras disfrutas del ritmo de una cuidada selección de canciones que lograrán que sientas la música en tus puños y que te ayudará a moverte con una soltura y desparpajo que nunca hubieras imaginado. Eso sí, después de unas cuantas sesiones de juego y de practicar para dominar la premisa que plantea. ¡Te va a encantar si adoras los videojuegos rítmicos y te apetece practicar un poco de deporte mientras te diviertes! Por cierto, Parallel Circles ya está trabajando en una versión para Meta Quest y SteamVR que llegará más adelante (aún sin fecha definida), así que los jugadores de otras plataformas ya pueden ir calentando, que saltarán al ring dentro de muy poco.

«Beat the beats»

Parallel Circles

27 de febrero · PS5/PlayStation VR2

Bullestorm VR

Nuestra siguiente recomendación para PlayStation VR2 es un viejo conocido que ha sido reimaginado para la realidad virtual. «Bulletstorm» ya debe sonarte porque se trata de un videojuego que originalmente fue lanzado en 2011 y que ahora ha sabido renacer como «Bulletstorm VR» para seguir explorando su género como shooter de ciencia ficción en primera persona para mostrarse más dinámico y brutal que nunca. Ponte en la piel de Grayson Hunt, un mercenario de élite reconvertido a pirata espacial borracho que se estrella en Stygia, un planeta turístico abandonado en al que han quedado atrapados tras sacrificar su nave en un intento para derrocar a Ulysses, la nave de guerra de su corrupto excomandante de escuadrón, el general Serrano, al que odia profundamente.

En el lugar del accidente, junto a sus compañeros exmercenarios Ishi, Rell y Whit, descubren que están rodeados de hostiles hordas enemigos mutantes y bandas de caníbales enloquecidos, por lo que deben intentar huir de este planeta antes de que se produzca una catástrofe global, no sin antes llevar a cabo una nueva y ultraviolenta aventura de supervivencia y venganza. Junto a tu equipo, iréis recorriendo el planeta mientras te enfrentas a tus oponentes gracias al control del mando PlayStation VR2 Sense y sus gatillos adaptativos, que replican una sensación distinta al usar cada tipo de arma. Con ellos podrás notar, por ejemplo, la demencial cadencia de disparo cuando hagas llover las balas de forma indiscriminada o la falta de resistencia del gatillo que puede indicar que tienes que recargar. Con estas increíbles capacidades, la inmersión en la acción está garantizada, sintiendo el frenetismo del combate como nunca antes lo has hecho.

El combate de «Bulletstorm VR» te permite sembrar el caos y la destrucción de montones de formas diferentes gracias a su incursión en la realidad realidad, que lleva el combate armado y cuerpo a cuerpo a un nivel completamente nuevo. No solo lo notarás a los mandos, sinó también en el propio casco que, por ejemplo, vibra simulando el ritmo de tu pulso si estás al borde de la muerte. El videojuego ya destacaba por la posibilidad de hacer uso de un amplio espectro de movimientos que aquí también se replica mediante potentes patadas, deslizamientos, explosivos disparos y ese icónico látigo de energía que sirve para para ejecutar una sinfonía de electrizantes skillshots sin igual.

Una máxima carnicería se traduce en las mejores recompensas que te servirán para desbloquear nuevas armas, disparos más potentes, una mayor capacidad de munición y muchas más características que valorarás a medida que vayas avanzando en la trama, donde los enemigos se multiplican y la dificultad también. Para la ocasión se han incluído dos nuevas armas únicas y la posibilidad de usar doble empuñadura: Coge un arma de la cadera con una mano y otra del hombro con la otra para experimentar una doble dosis de acción.

La posibilidad de allterna entre el combate a distancia y el cuerpo a cuerpo con total fluidez sigue siendo un punto a favor, ya que también nos permite utilizar el entorno de los distintos escenarios para sacarles ventaja a los enemigos. Aquí se trata de ser ágil y de echarle imaginación para poder acabar con ellos de la forma más letal y creativa posible. Al margen de los dos tipos de nuevas armas que te ayudarán a sentirte como un mercenario de élite, también contamos con dos nuevos niveles en la campaña principal del videojuego, lo que añade algo más de profundidad y así ampliar la experiencia original.

Se nota que el equipo de desarrollo ha querido darle un toque distintivo a esta nueva versión de su videojuego para adaptarlo a la realidad virtual, ya que se le nota el paso de los años (más de una década) desde su lanzamiento. Este nuevo formato les permite aprovechar las beneficiosas características y funciones de PlayStation VR2 para volvernos a sumergir por completo en el fragor de la batalla de formas distintas, sintiendo cada explosión como si fuera única. El combate es más palpitante y frenético que nunca y eso es se convierte en un extra muy jugoso para los más veteranos jugadores, que podrán repetir la experiencia y sentirla como algo distinto respecto a la primera vez.

«Bulletstorm VR» es un shooter de acción brutalmente creativo, donde disfrutaremos masacrando a todo lo que se nos ponga por delante de una manera creativa mientras combinamos las vertiginosas rachas de tiroteos con espectaculares y devastadores combos cuerpo a cuerpo. Con unos controles que han sido rediseñados por completo para adaptarlo a un entorno de realidad virtual, el videojuego cuenta con contenido exclusivo dos nuevas armas y dos nuevos niveles- que se queda algo escaso para haber pasado más de diez años desde su lanzamiento original.

Aún así, le seguirá encantando a aquellos que ya lo disfrutaron a lo grande en su momento, permitiéndoles revivir aquel toda la esencia de la propuesta de 2011 con esa pequeña tanda de nuevos añadidos y, sobre todo, las características del dispositivo de Sony, que lograrán meterte de cabeza en esta frenética contienda armada. Los que no hayan tenido la oportunidad de jugar con él en el pasado se encontrarán con un gran shooter en primera persona que ha sabido actualizarse y adaptarse para convertirse en una propuesta que se muestra tan ágil y frenética como el primer día.

«Bullestorm VR»

Incuvo · People Can Fly

18 de enero · PS5/PlayStation VR2

Vertigo 2

El tercer videojuego que te recomendamos este mes para el dispositivo de realidad virtual de PS5 es «Vertigo 2», un aventura de acción en primera persona que ha sido creada desde cero para ser jugada en este formato y que se ha ganado su distribución en formato físico gracias a Meridiem Games, que recientemente también ha lanzado otra de las joyas más interesantes de 2023 para PlayStation VR2: «Hubris». Volviendo a este lanzamiento, «Vertigo 2» te ofrece una completa experiencia gracias a una campaña formada por 18 capítulos que abarca más de 10 horas de duración.

Parece mentira, pero al frente de este proyecto se encuentra Zach Tsiakalis Brown, un auténtico genio del mundo de los videojuegos de tan solo 22 años de edad que ya en 2016 se atrevió a publicar su propio videojuego prácticamente en solitario, «Vertigo», que relanzó cuatro años más tarde en forma de remasterización y que ahora, pasados otros cuatro años, recibe su segunda entrega. Se trata de un trabajo titánico en el que ha puesto toda la carne en el asador para ofrecernos una experiencia VR de larga duración que sigue asombrando tanto o más que su primera entrega y que consigue sorprender y divertir a partes iguales.

«Vertigo 2» nos traslada a las del mar, donde realizaremos una incursión en el vasto reactor cuántico VII. En él tendrás que enfrentarte a la extraña flora y fauna alienígena procedente de otros universos y a las mortíferas fuerzas de seguridad androides, cuya misión es acabar con cualquier tipo de vida dentro del recinto del reactor. Tu objetivo es regresar a casa sano y salvo, pero antes debes determinar en quién confiar mientras eres atacado por todas partes, mientras avanzas a través de una gran diversidad de entornos.

Ese, sus localizaciones, es uno de los principales puntos fuertes del videojuego, que nos permite movernos gracias a su suave sistema de movimiento o mediante el teletransporte mientras contamos con todo tipo de armas de última generación -14 en total- quye nos ayudará a enfrentarnos a todo tipo de enemigos a través de intensos combates, que también incluye las batallas contra diez jefes finales. ¡Nada mal!

Como te contaba al principio de esta revisión, «Vertigo 2» se lanzó a mediados de enero en formato digital y, unos días más tarde, ha llegado en formato físico, ya que ha logrado convertirse en uno de esos videojuegos de realidad virtual que llaman la atención, ganándose un lugar privilegiado en la colección de tu estantería. Este lanzamiento físico incluye un libreto enciclopédico que te servirá para descubrir la gran diversidad de criaturas, androides e individuos que habitan en el interior reactor cuántico VII, en las profundidades.

Se trata de es un videojuego divertido, extenso y muy immersivo que se postula como uno de los claros ejemplos que aprovechan todas las posibilidades que ofrece la realidad virtual. Lo más meritorio de esta experiencia es que detrás de ella hay un muy pequeño equipo de personas que han demostrado que con amor y dedicación se puede desarrollar un videojuego que puede superar a otros de mayor calado y presupuesto.

Aunque «Vertigo 2» cuenta con un guion que no acaba de resultar demasiado original y con un cuestionable estilo artístico que deja entrever algunas carencias, sabe trasladarnos a su mundo mediante una duración de la experiencia que está por encima de la media en este género para dispositivos VR, ofrececiendo además grandes posibilidades de rejugabilidad, que te permite volver a sumergirte en su historia tomando otras rutas, con nuevas armas, enemigos y jefes finales.

Su primera entrega ya sorprendió a crítica y público en 2016 y ahora regresa para justo a tiempo para celebrar el primer aniversario de vida de PlayStation VR2 con una secuela a la altura, ofreciendo la misma experiencia que ofrecía en su versión para PC VR hace unos meses y compitiendo directamente contra algunos de los más grandes títulos de la plataforma mientras presume de una exquisita suavidad de movimiento, unas físicas excepcionales y unas mecánicas de juego dignas de cualquier producción triple A, a lo que hay que sumar su gran variedad del armas, enemigos y mundos que explorar. ¡Un imprescindible para el dispositivo de realidad virtual de PS5!

«Vertigo 2»

Zulubo Productions · Perp y Meridiem Games

9 de febrero · PS5/PlayStation VR2

Share and Enjoy !