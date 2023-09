"Little nightmare III" apunta a 2024 y ya tiene su propio pódcast - gameLover

La tercera entrega de la franquicia de Bandai Namco corre esta vez a manos de Supermassive Games.

La noche del pasado 22 de agosto arrancaba emocionante con el anuncio de «Little nightmares III» durante el inicio del evento «Opening night live» de la edición 2023 de Gamescom, la feria dedicada al mundo de los videojuegos que se celebra anualmente en Colonia (Alemania) en la que desarrolladores, editores y distribuidoras dan a conocer sus próximas novedades. Bandai Namco anunció orgullosamente la tercera entrega de una de sus franquicias más importantes, que para la ocasión corre a cargo del estudio de desarrollo británico Supermassive Games.

Este universo de pesadillas se expande tras la publicación de «Little nightmares» (2017) y «Little nightmares II» (2021), de los que se ocupó el equipo de Tarsier Studios. Ahora, con sin una fecha determinada de lanzamiento pero con 2024 en el horizonte, «Little nightmares III» nos ha dejado un tráiler durante su anuncio en el que nos muestra a dos nuevos personajes –Low y Alone-, dos amigos que buscan la manera de escapar de Nowhere. Viajarán a través de un mundo lleno de amenazas y cada uno de ellos contará con y un objeto icónico único – un arco y flechas para Low y una llave inglesa para Alone– que podrán utilizar para resolver rompecabezas y ayudarse en su plan de escape.

Su pódcast oficial para ir conociendo el videojuego

Para ir abriendo boca, Bandai Namco ha lanzado su pódcast oficial, la primera serie de audio ficción del mundo de «Little Nightmares» que ya está disponible en todas las plataformas de pódcast y también en YouTube. Su nombre es «El murmullo de las pesadillas», una serie producida por Bandai Namco en colaboración con cinco autores que han trabajado bajo la supervisión de Lonnie Nadler, el famoso guionista y escritor en Marvel Comics. Se trata de un thriller para adultos basado en este universo, aunque para escucharlo no necesariamente tienes que conocerlo para sumergirte en sus historias.

Esta serie no está dirigida solo a jugadores de la licencia, ya que se trata de una historia única y original que puede disfrutar cualquier persona fan de la ficción, el género de terror o el thriller en general. Puede servir como puente para introducirse en el universo de «Little nightmares» o disfrutarse de forma independiente. Sus 6 episodios conforman un único relato que se ha dividido en fragmentos de 30 minutos de duración para que puedas ir descubriendo semana a semana a su protagonista, Nadie, una tímida niña internada en el centro psiquiátrico de Los Condados debido a las terribles pesadillas que sufre y que empeoran cada vez más.

Nadie está bajo el cuidado del Otto, su terapeuta, quien ha dedicado su vida a ayudar a los niños a superar sus dolencias, ya que él mismo sufrió un trauma infantil. Pero a medida que se desarrollan sus sesiones, el pasado del Otto y las pesadillas de Nadie se encuentran irremediablemente destinadas a entrelazarse. «El murmullo de las pesadillas» sirve para apoyar promocionalmente el próximo lanzamiento de «Little nightmares III» y también para descubrir su mundo de pesadillas, además está disponible en varios idiomas -entre los que se encuentra el español- y ya puedes escuchar sus 3 primeros episodios:

Episodio 1: Trabajadores tras las paredes | YouTube · Spotify · Apple Podcasts · Acast

Episodio 3: El teatro de la mente| YouTube · Spotify · Apple Podcasts · Acast

El pódcast oficial de «Little nightmares» ira completando lanzamiento de sus 6 episodios a lo largo de las próximas semanas (5, 12 y 19 de septiembre) y puedes ir haciendo su seguimiento aquí. Con esta iniciativa, Bandai Namco demuestra que la franquicia sigue estando entre sus prioridades, y no es para menos, ya que gracias a sus dos primeras entregas ha logrado vender más de 12 millones de unidades en el mundo. También cuenta con un videojuego para dispositivos móviles y ya tenemos en mente este nueva tercera entrega para el próximo año.

«Little nightmares III» volverá a enfrentarnos a nuestros miedos infantiles, y esta vez tendremos la oportunidad de hacerlo también junto a un amigo, ya que por primera vez contará con un modo cooperativo en línea para que podamos manejar a los dos personajes de esta aventura de forma simultánea, aunque si preferimos seguir jugando solos, podremos hacerlo gracias a la IA del juego, que se encargará de controlar a nuestro compañero. ¡Que se preparen los jugadores de PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch, que 2024 está a la vuelta de la esquina!

«Little nightmares III»

Supermassive Games · Bandai Namco

2024 · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

