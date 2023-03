Descubre el desafiante "Mato anomalies", revisita "The outer worlds" con su llegada a la nueva generación de consolas y exprime el adrenalínico "Monster Energy supercross 6" - gameLover

Llegan acompañados de la remasterización de todo un clásico como es «Project zero: Mask of the lunar eclipse» y la propuesta «DC’s Justice league: Caos cósmico», con una estética infantil para los más peques de la casa.

Mato anomalies

¡Hola, gameLover! Si estás buscando los más recientes lanzamientos en videojuegos, tenemos algunas propuestas interesantes que repasar esta semana, empezando por «Mato anomalies», que nos promete una experiencia de combate única y desafiante. Ábrete abres paso a través de la ciudad de Mato -una versión fantástica y neofuturista de Shanghái- en la que tendrás que investigar a fondo para desentrañar unos extraños sucesos que están aterrorizando a sus habitantes.

Se trata de una novela visual con influencias JRPG en la que tomas el control de los dos protagonistas, Doe y Gram, para adentrarte en las misteriosas grietas que aparecen por sus calles para luchar contra unas abominaciones demoníacas decididas a provocar el caos de la ciudad. A lo largo de su historia tendrás la oportunidad de conocer a nuevos personajes que te ayudarán a descubrir los muchos secretos que esconde Mato gracias a la astucia del detective Doe, que debe encontrar la forma de detener a estas fuerzas oscuras que conspiran entre las calles de esta megalópolis de neón. Es una historia de deber, esperanza y justicia que sabrá atraparte de principio a fin.

Mato no es una ciudad normal pero quiere llegar a serlo, así que el joven detective Doe y el misterioso exorcista Gram lo pondrán todo de su parte para lograrlo mientras utilizan sus habilidades para desentrañar un misterio que ni siquiera ellos mismos comprenden. Ahora deben demostrar que están a la altura y para ello tendrán que hacer uso de su sentido de la justicia y no caer como víctimas de la corrupción. Ambos tendrán que buscar pistas por todo Mato mientras hablan con sus ciudadanos, aceptando misiones y visitando tiendas para localizar los rifts, unos portales que sirven para que las criatura demoníacas tengan acceso hasta la ciudad.

Tendrás que acceder a ellos para derrotar a estos enemigos en combate y así obtener abundantes recompensas a través de estos dos mundos que están unidos y que te permitirán, por un lado, recorrer Mato y, por el otro, visitar estas grietas que están ubicadas más allá del espacio y el tiempo y donde descubrirás las facciones que están involucradas en el oscuro destino de la ciudad. Por suerte, tendremos la oportunidad de conocer a nuevos aliados durante nuestras investigaciones que, después de ganarte su confianza, te proporcionarán valiosa información.

Mientras aprenderás cómo sobrevivir en esta experiencia que te ofrece un combate único y desafiante, en el que los miembros de un mismo equipo comparten una sola barra de salud que se convertirá en la matriz de esta unión, además de un sistema de talento doble que requiere de una estrategia para completar cada misión con éxito. Su sistema de combate está basado en un interesante JRPG por turnos que requerirá de nuestra especial atención para llegar con éxito al final de cada enfrentamiento.

Aquí, como en la mayoría de los títulos del género, tendremos la opción de disfrurtar de sus diálogos en japonés o también en inglés, pero no te preocupes, porque eso no estropeará su experiencia de juego, ya que llega localizado en español y podremos leer todas las conversaciones en nuestro idioma para que no perdamos ni un solo detalle de la trama.

«Mato anomalies» sorprende para bien, con una trama que ofrece con elementos que arriesgan en el género de una manera que atrapa al jugador mientras presenta una dualidad jugable de lo más interesante, provocando que se intercalen a la perfección los niveles entre estos dos mundos. Con un gameplay aparentemente simple pero que es complicado de dominar, presenta una curva de dificultad que nos obliga a aprender cómo ir enfrentándonos a nuestros enemigos, exigiéndonos estar muy pendientes mientras su sistema cala hondo.

Se trata de una propuesta que no pretende competir contra los grandes del género, pero que entre su propuesta narrativa y su jugabilidad logra que nos llame la atención, ofreciéndonos un videojuego muy interesante que disfrutarán aquellos que son aficionados a las novelas visuales y también a los que adoran los JRPG. Cuenta con un buen diseño de escenarios y una ambientación logra combinar genial con su propia trama y los personajes que nos presenta, aunque a veces su propia narrativa nos despista cuando ensombrece la historia a través de decisiones cuestionables a la hora de contarnos las cosas. ¿Te atreves a entrar en Mato?

«Mato anomalies»

Arrowiz Games · Prime Matter y Plaion

10 de Marzo · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Monster Energy supercross: The official videogame 6

Los amantes del deporte sobre dos ruedas tienen una nueva cita a través de la nueva entrega anual de toda una franquicia del motor como es «Monster Energy supercross». Encuentra al piloto que llevas dentro a través de la propuesta más realista y atractiva que hayamos disfrutado hasta la fecha, que cuenta con los pilotos y los circuitos oficiales de la temporada 2022. En esta sexta entrega podemos disfrutar de ocho modos de juego diferentes, ofreciéndonos controlar el verdadero espíritu del supercross, uniendo el amor por la competición y el deseo de disfrutar libremente de las motos de cross.

Jeremy McGrath, la leyenda de las carreras, se convierte aquí en el mentor de los pilotos a lo largo de nuestro viaje por el mundo del supercross: Desde los tutoriales iniciales y los desafíos en la academia de supercross, hasta las misiones y entrenamientos personalizados, llevándonos -ya seamos recién llegados a esta disciplina deportiva o uno de los habituales de la franquicia- a dominar una jugabilidad renovada que es a la vez realista y gratificante. Así que ya lo sabes, idependientemente de tu nivel de habilidad, encontrarás como jugador una serie de nuevas herramientas y ajustes que permitirán una completa personalización de ayudas a la conducción y opciones de configuración de la moto para que encajes en la competición como nunca.

Encontrar la configuración adecuada para tu moto es crucial para llegar a lo más alto en el modo «Carrera», así que irás subiendo peldaños, desde las primeras carreras en la clase 250SX hasta luchar por el título de campeón en la categoría 450SX gracias a la pericia del siete veces campeón de supercross, Jeremy McGrath, que cuenta con la suficiente experiencia como para guiarte a través de este renovado modo, donde deberás buscar a tus primeros patrocinadores en la categoría más baja hasta llegar a enfrentarte a los rivales más duros en las categorías superiores.

Esa es la idea, pasar de principiante a profesional de la forma más realista e interactiva posible mientras completas múltiples misiones desde la academia de supercross, que te proporciona una curva de aprendizaje que te facilita el progreso gracias a nuevos ajustes y herramientas que lograrán conseguir tu moto ideal mientras avanzas en una aventura en la que deberás ir desplegando todo tu potencial. Aquí puedes automatizar opciones como la dirección, los frenos y el acelerador para que te asistan en la conducción, e ir aprendiendo cómo funcionan para, poco a poco, te hagas con la configuración de los reglajes de tu moto y así prepararte para el campeonato de carreras de motos todoterreno más competitivo del planeta.

Para ello, cuentas con un árbol de habilidades que te da la oportunidad de personalizar las habilidades de tu pilotos y diseñar tu propio estilo de conducción para que se adapte a tu nivel de habilidad. La salud mental y física también desempeña un papel fundamental en el sistema de forma del piloto, que puede recuperarse de lesiones y logrará que los malos resultados se conviertan en clave para mantenerte en plena forma y conseguir mejorarlos más adelante. También cuentas con el conjunto Supercross park, un enorme entorno de juego libre que cuenta con cinco áreas diferentes que te serviran para descubrir -ya sea en solitario o con tus amigos- un lugar donde descansar de la presión de la competición, recuperarse de las lesiones y entrenar bajo la dirección de tu entrenador.

También tienes a tu disposición el modo «Rhythm attack» -que te permite competir en carreras rápidas de uno contra uno- y el regreso de la pantalla dividida -ideal para competir localmente con tus amigos-. Su modo multijugador también cuenta con dos nuevos añadidos que mejorarán la competición: El juego cruzado completo -que te permite el emparejamiento en línea a través de todas las plataformas- y un nuevo sistema de clasificación que realiza un seguimiento en línea de tus logros, logrando que puedas superar tus propios límites.

Por supuesto, puedes seguir dando rienda suelta a tu creatividad mediante una amplia gama de opciones de diseño, ya que con los editores de cascos y pistas podrás expresar tu estilo y compartir tus creaciones online y entre plataformas. Este año, «Monster Energy supercross: The official videogame 6» llega con una propuesta mejorada respecto a sus quinta entrega, ofreciendo más opciones, mucha diversión y convirtiéndose en un gran reto. Es la base de siempre a la que se han sumado todas estas nuevas características, la personalización de los ajustes de las motos y las pistas personalizadas, por lo que tienes horas y horas por delante com cientos de cosas que hacer.

Aunque bien es cierto que el juego puede estar aún más pulido en el aspecto técnico, estamos ante una gran propuesta para los amantes del género y, más concretamente, del supercross, para los que se hace imprescindible esta nueva entrega, donde el control de la moto se siente realmente bien y ofrece muchas facilidades para que tu aprendizaje seas lo más sencillo posible de cara a satisfacer a los recién llegados a la franquicia. Nos encanta la profundidad de personalización de los reglajes y la sensación de conducción y ya estamos ansiosos por comprobar lo que le depara a la saga en el futuro.

«Monster Energy supercross: The official videogame 6»

Milestone · Feld Entertainment y Plaion

9 de Marzo · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

The outer worlds: Spacer’s choice edition

«The outer worlds» ya es un viejo conocido en el mundo de los videojuegos. Este título de Obsidian Entertainment llegaba en 2019 a la anterior generación de consolas para también acabar recibiendo su propia versión para Nintendo Switch justo un año después. Ahora es el momento de darle la bienvenida con su versión definitiva en esta nueva generación como la «Spacer’s choice edition», que te permite disfrutar del juego original y con todo el contenido complementario que llegó después de su lanzamiento original.

Pero no solo eso, ya que «The outer worlds: Spacer’s choice edition» cuenta con iluminación y entornos mejorados, resolución 4K dinámica y gran cantidad de detalles que te permiten disfrutar de personajes más realistas, un límite de nivel aumentado a 99 y muchas más características, además de todo ese contenido descargable que ya conocíamos: «Asesinato en Erídano» y «Peligro en Gorgona», que te permitirá disfrutar de este título como nunca antes. Por cierto, si eres de los que ya disponías del juego y tan solo quiere mejorarlo a esta versión definitiva, podrás hacerlo por un precio reducido.

Este galardonado RPG de ciencia ficción ha sido remasterizado para disfrutar de una experiencia más completa en las plataformas actuales, contando con gráficos y rendimiento mejorados, tiempos de carga más rápidos, animaciones adicionales y entornos que cuentan con una mayor definición. Ahora, después de aumentar el nivel máximo del jugador, tienes más más formas de desarrollar a tu personaje usando las siete ramas del árbol de habilidades de tu personaje, que puede desarrollar su propia personalidad en función de tus decisiones, que no solo afectan a la forma en la que se desarrolla la trama, sinó también a su propia creación, a las historias de tus compañeros y a los escenarios de final de la partida.

La colonia de Alción -que está en los confines de la galaxia- es propiedad de una junta corporativa que es capaz de controlar todo excepto los monstruos alienígenas que aparecieron cuando la terraformación de los dos planetas de la colonia no salió exactamente según lo planeado. Tu nave colonizadora pierde el rumbo mientras te diriges a tu destino y despiertas décadas después en medio de una intrincada conspiración que amenaza con destruir la colonia. Explora los diferentes planetas y ubicaciones de Alción, como el misterioso asteroide Gorgona y las fascinantes destilerías de Erídano. A medida que te encuentras con diversas facciones -todas ávidas de poder- la personalidad que decidas adoptar determinará cómo se desarrolla esta historia basada en tu personaje.

En tu trayecto hacia Alción debes buscar tu nave, reunir a tu propia tripulación y explorar los asentamientos, estaciones espaciales y otros lugares misteriosos. Para ello contarás con tu equipo, una serie de personajes que querrán formar parte de tu expedición y que cuentan con habilidades únicas y con sus propias misiones, motivaciones e ideales. Tú decides si ayudarlos a alcanzar sus objetivos o utilizarlos para tus propios fines.

Con la mejora de calidad en numerosos apartados, también notarás cómo materiales en varios apartados, incluyendo la inteligencia artificial de los personajes no jugables, que ahora realizan recorridos más lógicos cuentan con nuevas animaciones, en el caso de los merodeadores. También se ha pulido la sincronización labial, así como las animaciones faciales, y se han repasado las sombras de la piel y del pelo para lograr una mayor fidelidad, logrando que sintamos a los personajes más vivos que nunca.

Pero no todo en «The outer worlds: Spacer’s choice edition» son mejoras técnicas, ya que es en los extras donde también brilla como nunca. La inclusión de sus dos expansiones son dos nuevas aventuras que nos invitan a conocer nuestros conocimientos sobre el juego una vez hayamos terminado la aventura principal. Es precisamente aquí, en los DLCs, donde más se notan las mejoras gráficas y de iluminación, algo que se complementa a la perfección con la capacidad ee incrementes las habilidades de nuestro personaje para no tener que estar cambiando nuestra configuración.

No hay duda de que esta es la mejor y más completa versión del juego: Una oportunidad para disfrutarlo por primera vez en PS5 y Xbox Series X|S si no pudiste hacerlo en el pasado, y una forma de rejugarlo y descubrir sus DLCs si ya lo tenías, contando con que todo va a funcionar más fluido y sirviéndonos de aperitivo para una secuela con mucha más experiencia de la que pronto conoceremos más detalles. ¿Te embarcas de nuevo en este viaje?

«The outer worlds: Spacer’s choice edition»

Obsidian Entertainment y Virtuos · Private Division

7 de Marzo · PS5, Xbox Series X|S y PC

Project zero: Mask of the lunar eclipse

Hace ya más de dos décadas de la llegada de «Fatal frame», un videojuego de origen japonés que en occidente recibimos con el nombre de «Project zero» y cuya remasterización de su quinta y última entrega recibíamos en 2021 en gameLover. Pero ahora es el momento de viajar hasta 2008 para recordar el que fuera su cuarto videojuego, «Mask of the lunar eclipse», que también tiene la suerte de ser recuperado en el tiempo para llegar hasta las actuales y nuevas generaciones de consolas y así seguir conservándose como una foto recién tomada.

¿Te acuerdas de su trama? Su historia nos presentaba a un grupo de cinco niñas una década después de que desaparecieran misteriosamente en un festival a la luz de la luna en la isla de Rogetsu, al sur de Japón. Todas ellas fueron rescatadas, pero sus recuerdos se desvanecieron como su inocencia. En su memoria solo existía el ligero recuerdo de una peculiar melodía y de mujer enmascarada bailando a la luz de la Luna. Ahora, diez años después, y sin haber podido recuperar su memoria, dos de las cinco chicas han muerto y las tres adolescentes restantes – Ruka Minazuki, Misaki Aso y Madoka Tsukimori– regresan a la isla para resolver su propio misterio y el de la muerte de sus amigas, algo que les servbirá para desbloquear esos recuerdos que dejaron atrás.

Eso sí, su regreso es premeditado y ahora están bien preparadas, con el poder de la cámara oscura -un dispositivo capaz de capturar y sellar horrores inimaginables- y la débil luz de su linterna para explorar la zona y capturar a los fantasmas que intentan atacarlas mientras tratan de descubrir la verdad sobre su terrible pasado. Su misión ahora es explorar las mansiones y los hospitales abandonados de la zona mientras confían en la luz de la Luna. Durante tu recorrido irás reuniendo una serie de coleccionables, como reliquias, artículos de viejos periódicos y notas que te ayudarán a ir desentrañando el pasado secreto de la isla.

Los espíritus no pueden faltar en esta aventura clásica, por eso la cámara oscura se hace la herramienta imprescindible para poder capturar a los fantasmas, sellando su poder al ser fotografiados. A lo largo del juego, las tres protagonistas deben equipar lentes más fuertes y cambiar los carretes para poder capturar a los espíritus más poderosos, algo que sin duda les ayuda a ir recordando la mala experiencia que tuvieron que sufrir siendo tan solo unas niñas. A medida que avances en la trama, también podrás hacer uso del poder de la luz espiritual, un dispositivo excepcional que hace uso de la luz de la Luna que ha quedado almacenada en una piedra especial al someter a los fantasmas.

«Project zero: Mask of the lunar eclipse» ha mejorado su fórmula para que las escenas y el modelado de sus personajes sean más atractivos -y más acordes para 2023- para que tanto su historia siga llamando la atención como durante el lanzamiento original. En esta remasterización también se han mejorado algunos elementos visuales, aplicando un nuevo renderizado de luces y sombras para lograr crear una atmósfera de terror aún más realista mientras crear nuevos y espeluznantes recuerdos en forma de fotografías y del snap mode.

Este es, desde luego, uno de los juegos más demandados por los seguidores de la franquicia, ya que su lanzamiento original solo se produjo en un territorio, Japón, y en una sola consola, Wii, que ha mantenido la exclusiva hasta la fecha, momento en el que los jugadores de todas las plataformas podemos disfrurtarlo por primera vez sin restricciones. El juego remasterizado también presenta un Modo Foto completamente nuevo, junto con disfraces nuevos y modificados, y gráficos mejorados que incluyen la representación mejorada de sombras y luces, brindando una experiencia más inmersiva y aterradora. Además, las películas del juego y los modelos de personajes se han mejorado para ofrecer una historia que brilla, tanto narrativa como estéticamente, mientras las tres chicas restantes intentan redescubrir su pasado antes de convertirse en víctimas una vez más.

Es todo un acierto haber recuperado «Project zero: Mask of the lunar eclipse», un videojuego de terror al que se le nota el paso de los años -tanto a escala gráfica como en la jugabilidad-, pero que mejora a la versión original. Sus virtudes tan obvias y efectivas como el primer día, con esa sensación de inseguridad mientras avanzas con el personaje a través de los escenarios, una ambientación inquietante y todos esos sustos que experimentamos mientras intentamos conocer los secretos del juego.

Este título supo aportar algunas mejoras interesantes a la fórmula de la franquicia y cualquier fan de «Projet zero» debería estar ansioso por jugarlo. Todos seguimos esperando esa sexta entrega que le dé continuidad a la saga y que llevamos esperando desde hace más de una década, pero el público occidental podemos estar orgullosos de poder tenerlo por fin en nuestras manos, eso sí, en un perfecto inglés. Es una remasterización un tanto irregular y con control algo impreciso, pero con la resurección de sus dos últimas parece que algo se está cociendo en las oficinas de Koei Tecmo.

«Project zero: Mask of the lunar eclipse»

Koei Tecmo

9 de Marzo · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

DC’s Justice league: Caos cósmico

Terminamos el repaso a las novedades en videojuegos de la semana con una nueva propuesta para toda la familia basada en el universo de DC. Se trata de «DC’s Justice league: Caos cósmico», que nos permite controlar al trío más famoso de la Liga de la justicia: Batman, Superman, Wonder woman y conocer a muchos más sus superhéroes que ya están llegando a esta nueva generación de niños. Se trata de una aventura de mundo abierto en la que todos los fans pueden convertirse en estos legendarios superhéroes para salvar a la poderosa Liga de la justicia, que tiene que hacer frente al todopoderoso Mr. Mxyzptlk, un timador de la quinta dimensión que se ha autoproclamado alcalde de Puerto Feliz y que solo pretende sembrar el caos por toda la ciudad.

Esta es una fascinante y nueva ubicación que nos presenta una nueva versión cartoon de los famosos personajes de la Liga de la Justicia, que han sido reimaginados para explorar esta nueva zona en la que podrán aprovecha las habilidades únicas de cada superhéroe para vencer a extraños enemigos, sobrevivir a intensos combates y disfrutar de misiones extremadamente divertidas. Puedes jugar en solitario o también con un amigo o un adulto, que podrá echarte una mano formando equipo gracias al modo cooperativo para 2 jugadores.

Personalizar tu estilo de combate nunca había sido tan fácil, permitiéndote alternar entre Batman, Superman y Wonder woman mediante transiciones fluidas en medio del combate. Puedes mejorar tu estilo de juego recopilando los artefactos de la justicia que irás coleccionando a medida que avanzas a través de la trama que te plantea, o bien también puedes embarcarte a través de las heroicas misiones secundarias que servirán para ampliar la experiencia de juego y para conseguir las pistas necesarias que te llevarán hasta los villanos y ubicaciones secretas que están repartidas por todo el juego.

Y, sí, hasta los superhéroes más famosos del universo también les gusta el cosplay, y por eso podremos verles vestidos con originales trajes inspirados en los cómics de DC después de que los encuentres ocultos a lo largo de los diferentes escenarios del juego. Por cierto, ¿qué es de los superhéroes sin los supervillanos? Nada, y por eso podrás encontrarte con algunos de los más poderosos, como Bizarro, Starro el conquistador o Clayface, así como a otros famosos integrantes de la Liga de la justicia, tales como Linterna verde, Cíborg, Flash o Aquaman, que podrán prestarte su ayuda durante el combate.

«DC’s Justice league: Caos cósmico» ofrece una nueva identidad visual que destaca y resulta atractiva para jugadores de todas las edades y, al mismo tiempo, es fiel a sus franquicias originales. Su estética caracteriza a superhéroes y supervillanos de un modo que resulta atractivo a los nuevos jugadores y también los grandes aficionados de toda la vida, que pueden encontrar secretos y referencias a la historia de los cómics de la Liga de la justicia por todo el videojuego, además de los atuendos y cameos de personajes de otras sagas.

Este nuevo estilo artístico tiene como objetivo coger una de las exitosas franquicias DC como es la Liga de la justicia -que tanta popularidad ha vuelto a adquirir durante los últimos años gracias a sus más recientes películas- y convertirla en un medio capaz de llamar la atención de los jugadores de todas las edades, ampliando su capacidad y rompiendo los límites impuestos para ser accesible para todo tipo de públicos. Es, sin duda, un abrazo abrazar a la libertad creativa para crear más mundos que los aficionados puedan explorar.

Partiendo de la base que se trata de un videojuego familiar orientado al público infantil, «DCs Justice league: Caos cósmico» nos trae una experiencia desenfadada, divertida y entretenida que nos hará pasar buenos ratos junto a los más peques de la casa. No te hace falta ser un experto en la materia para disfrutarlo y se convierte en una puerta de entrada a todo un universo de superhéroes reconocidídimos que no para de crecer.

Esta nueva estética chibi le sienta muy bien a Batman, Superman y Wonder woman y al resto de personajes DC, que siguen demostrando todo su poderío mientras otros personajes de su universo, como Black Adam o Shazam! siguen abriéndose paso a través de las salas cinematográficas para protagonizar, quién sabe, futuras entregas de sus videojuegos. ¡Estamos expectantes!

«DC’s Justice league: Caos cósmico»

PHL Collective · OutrightGames y Bandai Namco

10 de Marzo · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

