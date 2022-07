El regreso de Klonoa, la nueva propuesta deportiva "Matchpoint" y el inclasificable "Yurukill" marcan los estrenos de esta semana - gameLover

Otros, como la adaptación de la película de animación «DC: Liga de supermascotas» y la llegada de la edición física de «Ultra age», se suman a los lanzamientos en videojuegos más recientes.

Klonoa: Phantasy reverie series

Bandai Namco lo está dando todo con sus nostálgicas licencias a lo largo de este verano: A finales del mes de agosto veremos cómo la primera aventura en 3D protagonizada por Pac-man -el legendario «Pac-man world»– regresa en forma de remasterización más de dos décadas después para hacernos revivir los nuevos inicios del personaje en el mundo de los plataformas.

Pero antes, han querido rescatar otra de sus célebres franquicias: «Klonoa», que también regresa con dos aventuras que han sido remasterizadas para ofrecernos uno de los recopilatorios más interesantes de este mes: «Klonoa: Phantasy reverie series», que trae de vuelta la primera y la segunda aventura de nuestro héroe –«Klonoa: Door to Phantomile» (1997) y «Klonoa 2: Lunatea’s veil» (2001), que llegaron en exclusiva a plataformas PlayStation y que ahora pueden disfrutar los jugadores de todas las plataformas actuales.

Este 2022 es un gran año para Klonoa, que cumple 25 años de vida. Para celebrarlo ha decidio regresar a lo grande con esta recopilación de sus dos primeros títulos, con unos gráficos que han recibido una elegante renovación, mientras su querido mundo se han conservado fielmente para hacer honor a sus aventuras originales.

Los jugadores que llegan a la franquicia por primera vez tienen la oportunidd de conocer el fantástico mundo de Klonoa gracias a su nivel ajustable de dificultad, lo que les permite adentrarse en la acción directamente mientras los seguidores de siempre volverán a disfrutra de una nueva y encilla toma de contacto.

Esta es una nueva oportunidad de volver a jugar a dos de las más emblemáticas aventuras de Klonoa como nunca antes lo hemos hecho, disfrutando de sus coloridos escenarios a 60 fotogramas por segundo y con una resolución de hasta 4K. Esta remasterización mejora las propuestas originales sin perder su auténtico toque, haciéndonos disfrutar de modelos 3D más detallados, nuevas texturas y un control mucho más fino, que nos deja como resultado unos movimientos muy suaves.

Eso sí, no puedo evitar echar de menos algún contenido extra que rinda tributo de una forma aún más redonda a una franquicia como es la de «Klonoa». El recopilatorio se limita a mostrarnos los dos juegos con el brillante resultado que hemos comentado, pero sin ninguna galería o información sobre sus lanzamientos originales, como si han hecho otros recopilatorios como el de Sonic, por porner un ejemplo reciente.

Por lo menos tenemos ese modo de dificultad que se ha añadido y que hace más accesible el juego a los jóvenes jugadores, que no estána acostumbrados a rendir cuentas con la que se plamteaba a finales de los años 90. En realidad este modo no modifica la dificultad frente a los enemigos, pero sí que nos otorga una serie de ventajas durante la partida, como la posibilidad de disfrutar de vidas inlimitadas, aumentar el alcance de los golpes que lanzamos con el anillo y reducir el efecto de los golpes que recibimos.

Lo que sí es algo anecdótico es el modo cooperativo que se ha implementado, que simplemente se limita a que un segundo jugador pueda sumarse a la partida para echarnos una mano de forma puntual. Algo que se plantea ideal si el jugador principal que controla a Klonoa es de corta edad y no acaba de dominar los controles durante sus primeras horas de juego. Aún así , «Klonoa: Phantasy reverie series» es una excelente oportunidad para recuperar un personaje tan querido por los jugadores y dos de sus juegos de plataformas más emblemáticos, que siguen manteniendo su esencia a día de hoy, siendo tan divertidos como siempre.

«Klonoa: Phantasy reverie series»

Monkey Craft · Bandai Namco

8 de julio · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Matchpoint: Tennis championships

Lo cierto es que la anterior generación de consolas se quedó algo escasa en propuestas deportivas dedicadas al tenis, más allá de las dos entregas de «Tennis: World tour» y «AO: Tennis» que hemos disfrutado a lo largo de los últimos años. Pero parece que un tercer jugador entre en escena presentándonos una nueva franquicia que nos hará volver a coger la raqueta y saltar a la pista: «Matchpoint: Tennis championships».

La fiebre por el tenis se respira en el ambiente con este nuevo reto que nos propone catapultar nuestra carrera hasta lo más alto para convertirnos en el número 1 del mundo gracias a este simulador de tenis que promete una experiencia de juego dinámica y envolvente gracias a las características de su amplio modo de carrer, un sistema de rivalidad único, auténtica física de la pelota y su avanzado modo multijugador.

En «Matchpoint: Tennis championships» todas las decisiones son importantes: Desde la elección de nuestro entrenador -que nos ayudará a modelar nuestro estilo de juego- hasta la estrategia que deberemos adoptar para mejorar en la tabla de clasificiación para convertirnos en auténticos campeones del tenis.

Su control se une a la realista física que proporciona la pelota para convertir esta propuesta en el lugar ideal donde disfrutar de una auténtica experiencia para jugar al tenis. En él puedes enfrentarte a tus amigos independientemente de la plataforma en la que estén ejecutando el juego o jugar con cualquiera de las dieciséis estrellas del tenis de todo el mundo: Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Garbiñe Muguruza, Andrey Rublev, Casper Ruud, Hubert Hurkaczs, Nick Kyrgios, Benoît Paire, Heather Watson, Hugo Gaston, Madison Keys, Victoria Azarenka, Taylor Fritz o Pablo Carreño Busta, además de poder acceder a los legendario Tim Henman o Tommy Haas, a los que podrás acceder a través de la versión «Legends edition» del juego.

«Matchpoint: Tennis championships» ofrece un modo «Carrera» que cuenta con un sistema de clasificación basado en los méritos. permitiendo un emparejamiento preciso y competitivo con el que podrás crear a tu propia estrella del tenis en 3D: Elige tu apariencia, tu forma de vestir y tu estilo de juego contando con una serie de opciones de personalización, entre las que se incluyen tanto técnicas reales como golpes de izquierda o derecha, además de un revés a una mano o a dos. Puedes personalizar completamente a tus deportista mediante prendas de vestir de marcas especializadas del mundo del tenis. Además, tienes la opción de ir desbloqueando nuevo equipamiento especial al ganar partidos competitivos.

Pero también puedes enfrentarte a tus rivales en partidos locales u online, así que prepárate para vencer a los desafiantes oponentes que presenta la IA del juego, además de retar a tus amigos. Eso sí, para derrotarlos deberás estudiar los movimientos y tácticas de tu rival mientras les observas con el objetivo de conoce sus puntos fuertes y débiles y así obtener una ventaja táctica incluso antes de saltar a la pista. Solo con la práctica lograrás rozar la perfección. así que contrata a un entrenador personal que te ayude a pulir tus habilidades.

También puedes afinar tus tácticas en los modos «Práctica» y «Entrenamiento», en los que podrás enfrentarte a varios minijuegos con los que lograrás perfeccionar tu estilo. Compite en partidos de exhibición a través de las más espectaculares pistas del mundo entero, cada una con sus propias características únicas, por lo que deberás adaptar tu estilo al terreno de juego, ya sea hierba, tierra batida o pistas duras.

No hay duda de que lo que realmente brilla en esta nueva propuesta de tenis es su jugabilidad, donde quedaremos ampliamente satisfechos. Sin embargo, no todos los apartados logran la excelencia, ya que gráficamente no luce como debería tratándose de un juego desarrollado para una nueva generación de consolas. Sin llegar a ser todo lo variado que podría ser, nos encontramos ante una experiencia convincente. Se nota que su sistema de juego tiene mucha personalidad y que emula muy bien el realismo que estamos buscando en él. Por cierto, la versión para Nintendo Switch es la única que llegará un poco más tarde, el 20 de octubre, así que si tenías pensado hacerte con él en la portátil, deberás esperar unos meses más.

«Matchpoint: Tennis championships»

Torus Games · Kalypso Media y Koch Media

7 de julio · PS5, PS4, Xbox Series X|S, y PC + Xbox Game Pass

Yurukill: The calumniation game

En esta primera quincena de julio también recibimos una propuesta tan interesante como atípica, y es «Yurukill: The calumniation game» es uno de esos videojuegos que empezarás sin saber muy bien a qué te estás enfrentando. Pero no tienes por qué preocuparte, porque esta escape adventure no te va a decepcionar en absoluto gracias a su mezcla de géneros que te va a atrapar desde la primera toma de contacto.

Se trata de una combinación de novela visual con un sistema de toma de decisiones integrado, donde la investigación y los puzles también están muy presentes y, ojo, porque también nos encontraremos con niveles shoot ‘em up. Vamos, ¡una locura! Y claro, te estarás preguntando qué tal funciona esta mezcla imposible. Pues vamos a descubrirlo…

Para empezar, conozcamos su profundo argumento, en el que nuestro protagonista -el joven Sengoku Shunju– ha sido acusado de un terrible crimen que no ha cometido. Su penitencia es estar recluido en Yurukill land, un enigmático parque de atracciones situado en una remota isla que cuenta con todo tipo de trampas mortales que amenazan tu vida constantemente y donde deberás hacer todo lo posible para sobrevivir y buscar tu libertad.

Si esto fuera poco, también llevas atado al cuello un collar que podría matarte en cualquier momento mediante un veneno que no dudará en actuar si desafías las reglas del juego. Como tú, y en esta misma isla, se encuentran otros supuestos cinco criminales que se encuentran en tu misma situación,. Esta retorcida trama es el enlace de las pruebas que todos ellos deberán ir superando para librarse de su condena, incluso aunque sean culpables de los crímenes que les han sido adjudicados.

La premisa con la que parte el juego es realmente interesante, ya que, además, te verás forzado a hacer equipo con otro de estos supuestos criminales. Su planteamiento te engancha de principio a fin y te aseguramos que la trama no deja de mejorar a medida que vas avanzando en su historia, que está dividida en cinco episodios que están centrados en cada uno de los otros cinco prisioneros de la isla. Esto nos permitirá profundizar en los crímenes que se han cometido y en los personajes implicados, siendo este uno de los aspectos más entretenidos de la trama.

Esta apasionante historia se representa a modo de novela visual, por lo que es imprescindible estar muy pendiente de los diálogos entre personajes. Y es aquí donde está uno de los puntos más controvertidos del juego, ya que las voces de los personajes son en japonés y solo disponemos de la opción de seguirles con textos en inglés, francés o alemán (nada de español), por lo que si no domimas estos idiomas del todo es más que probable que te acabes perdiendo algunos detalles importantes. Teniendo en cuenta que estas conversaciones son interactivas y que en algunas ocasiones nuestras respuestas marcarán el devenir de nuestro personaje, parece importante saber qué es lo que está sucediendo en todo momento para que no perdamos el hilo.

La exploración también es una parte fundamental de esta aventura, donde debemos revisar a fondo cada una de las estancias del paque de atracciones para obtener así objetos con los que interactuar de cara a afrontar los diferentes puzles se nos presentarán, que serán de los más variados y que nos ofrecerán tres niveles distintos de pistas para que podamos superarlos en caso de quedarnos atascados.

Pero eso no e todo, porque también nos enfrentaremos a sesiones mortales de preguntas y respuestas (maji-kill) y a las excelcentes fases shoot ‘em up que se presentan para culminar cada enfrentamiento entre prisioneros y ejecutores. El objetivo final no es otro que el de demostrar nuestra inocencia presentando pruebas que así lo demuestren y acahar penenetrando en la mente del ejecutor y acabar con sus prejuicios para que logre perdonarnos. Un juego ideal para aquellos que están hartos de jugar a lo mismo de siempre y buscan un reto diferente y desafiante con el que pasar unas entretenidas horas mediante giros inesperados en este caluroso verano.

«Yurukill: The calumniation game

IzanagiGames · NIS America y Bandai Namco

8 de julio – PS5, PS4, Nintendo Switch y PC

DC: Liga de supermascotas / Aventuras de Krypto & Ace

Coincidiendo con el estreno de la película de animación «DC: Liga de supermascotas» -que llega el próximo 29 de julio-, esta semana hemos recibido su videojuego oficial, «Aventuras de Krypto & Ace», que narra una historia independiente a la de la película y en el que podrás ponerte en la piel de los perros de Superman y Batman para dar al traste con los planes del malvado Lex Luthor.

Este videojuego, como todos los que pertenecen del sello Outright Games, está orientado a jugadores de todas las edades, por lo que se hace ideal para jugar en familia. En él podremos elegir entre Krypto y Ace, quienes vivirán una aventura de altos vuelos para hacerle frente al archienemigo de Superman en su propia ciudad, Metrópolis.

Y es que Lex ha hecho uso de su gran intelecto y de sus vastos recursos para poner en marcha un plan con el que pretende capturar a todos los animales callejeros de la ciudad. Pero para eso contamos con los poderes de Krypto y Ace, las supermascotas protagonistas de este título de acción en 3D en el que afrontaremos quince misiones a través de tres zonas distintivas de Metrópolis, cinco para cada una de ellas y que está custodiada por los poderes de otros grandes superhéroes de DC como son Linterna verde, Flash y Wonder woman.

A medida que vayamos avanzando en la historia, iremos mejorando nuestro equipo y poderes con la ayuda de PB -la minicerda-, Merton -la tortuga- y Chip -la ardilla-, que otorgarán al superperro Krypto y al sabueso Ace tres nuevas habilidades únicas que nos servirán para salvar a los animales callejeros de las garras del ejército de robots de Lex Luthor.

A medida que vayas salvando a los animales de Metrópolis, podras ir gestionando su bienestar a través de la agencia de adopciones, mimándoles y ayudándoles a encontrarles un nuevo hogar a través de un divertido minijuego de adopción de mascotas con el que podrás ir aumentando su nivel de felicidad y recibe recompensas especiales.

Krypto cuenta con los poderes de visión térmica y el ladrido ártico, mientras Ace puede atacar a los enemigos con los batarangs y las cargas de hombro, tal y como puedes hacer sus propios amos. A lo largo de las quince misiones podrás hacer uso de sus propias habilitades y potenciarlas con los poderes que iremos desbloqueando a lo largo de la aventura.

La desarrolladora PHL Collective ha seguido todas las premisas para crear un juego para todos los públicos que está a la altura. Se trata de un shooter sobre raíles que logrará que los más pequeños disfruten de las nuevas aventuras de las supermascotas de DC, con un nivel de dificultad adaptado a su edad y con una duración media de diez minutos para cada nivel, con lo que podrán echar partidas cortas e ir superando el reto durante todo el verano.

Por cierto, si eres de los que compra el videojuego en sus versiones para PS4 o Xbox One, el próximo 30 de septiembre recibirás una actualización gratuita con la que podrás descargar las nuevas versiones optimizadas para las consolas de nueva generaciçon –PS5 y Xbox Series X|S-, por lo que podrás volver a regarlos y disfrutar de nuevo de esta gran aventura para toda la familia.

«DC: Liga de supermascotas / Aventuras de Krypto & Ace»

PHL Collective · Outright Games y Bandai Namco

15 de julio · PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia y PC

Ultra Age

¡Menuda sorpresita nos llega a los amantes del coleccionismo en pleno verano de 2022! Selecta Play, en su misión por acercarnos las ediciones físicas de algunos de los mejores videojuegos indie de los últims meses, nos trae «Ultra Age», una trepidante propuesta de acción que ahora llega en forma de cartucho para Nintendo Switch y en disco para PS4 después de haber disfrutado de un lanzamiento exclusivamente digital a principios del pasado mes de septiembre.

Se trata de un videojuego en el que el sword swinging impera como sistema de combate, ambientando su argumento en una Tierra postapocalíptica ubicada en el año 3174 que nos presenta a Age, nuestro protagonista, que inicia una cruzada personal con la finalidad de salvar el destino de la humanidad. Y es que los recursos del planeta se han vuelto insuficientes después de que nuestro ecosistema cambiara irreversiblemente después de la caída de un meteorito que ha logrado dividir la humanidad en dos bandos: Los que logaron escapar a la estación espacial Orbit arc y los que quedaron atrapados sin posibilodades en un lugar llamado «El refugio».

Mientras, la población que logró huir a Orbit arc -y que cuenta con mayores recursos- ha estado realizando expediciones a la Tierra en busca de recursos. Al fallar intentando encontrar señales de vida, Age cae de órbita a la Tierra acompañado por su androide volador Helvis convirtiéndose en un guerrero que debe encontrar la clave para la supervivencia de la humanidad.

Con esta premisa y con su espadas como únicas armas, Age debe enfrentarse a un ejército de enemigos robóticos y mutantes que buscan derrotarle mientras él intenta explorar distintas localizaciones del planeta para resolver una complicada conspiración sobre nuestro destino. No queda ni rastro de los últimos habitantes de «El refugio» despueś de que fracasaran en un experimento que suponía su última esperanza, así que nuestro protagonista debe librarse ahora de todo ser que habita el planeta con la idea de recuperarlo y repoblarlo de nuevo.

Para lograr su objetivo, Age cuenta con múltiples movimientos con los que poder ir avanzando en su viaje mientras derrota todos los enemigos que se atreven a plantarle cara. Se trata de un videojuego de alta velocidad con el que podrás utilizar los distintos atributos y acciones de las hojas de tus armas para vencer a los diferentes adversarios. Podrás cambiar de arma sobre la marcha para ejecutar todo tipo de combos que, con cierta estrategia y destreza, te ayudarán a alcanzar la victoria.

También cuentas con la habilidad del cable, con la que podrás atraer hacia a ti a los enemigos más pequeños, atravesar brechas escondidas en la tierra y hacerte con objetos rápidamente. También podrás reunir elementos básicos que servirán para mejorar el material de tus espadas, ampliando tus habilidades y combos de combate. Además, podrás aumentar el nivel de Age y el de su arsenal de cuchillas para derrotar a los enemigos más duros. Helvis también juefa un papel importante en esta historia, ya que gracias a él podrás conseguir ejecutar ciertas habilidades, como recuperar vida o recolectar algunos objetos clave que te ayudarán en tu misión.

«Ultra Age» es un hack’n slash frenético que cuenta con una buena base con la que logra una aventura entretenida y desafiante. Se trata de un videojuego de acción rápida que está inspirado en los grandes clásicos del género y que usa la personalización para añadir más profundidad a la acción y a su jugabilidad. Nació como un juego ambicioso y ha quedado marcado como un buen debut para el estudio, que mediante su sencillo y divertido sistema de combate nos ofrece una acertada combinación entre las espadas y el gancho, además de unos intensos enfrentamientos frente a los colosales jefes finales.

Ahora es el momento de volver a disfrutrarlo -si es que no lo hiciste en su momento- con la edición física que Selecta Play distribuye no solo en nuestro territorio, sinó en toda Europa.

«Ultra Age»

Next Stage y Visual Dart · Intragames y Selecta Play

15 de julio · PS4 y Nintendo Switch

Dragones y yakuzas: El vuelo de SEGA hacia el inframundo japonés

La editorial sevillana Héroes de papel sigue apostando por traernos nueva lectura gamer en forma de ensayos sobre algunas de las franquicias más importantes del mundo de los videojuegos. A los recientes libros de «Kingdom hearts» y «The last os us», se suma este otro dedicado a «Yakuza».

Bajo el título «Dragones y yakuzas: El vuelo de SEGA hacia el inframundo japonés», nos llega este libro que analiza al detalle la geografía urbana, la cultura y la mafia de Japón dentro del marco de este saga tan aclamada por crítica y público.

Lo cierto es que la de «Yakuza» fue una serie infravalorada en occidente durante una década, siendo repentinamente propulsada en todo el mundo tras haber estado a punto de quedar limitada al mercado japonés. Sin embarho, ahora se ha convertido en una de las franquicias de videojuegos más reconocidas de la historia.

Contando con una leyenda del sector como es Toshihiro Nagoshi, SEGA se arriesgó a iniciar una saga sin igual, dando lugar a la recreación de la geografía urbana, la cultura y la mafia de Japón, así como a un conjunto de argumentos cinematográficos, exploración hiperrealista, peleas de la vieja escuela, minijuegos fascinantes y misiones secundarias deliciosamente extravagantes.

Con Kazuma Kiryu como eje principal, el universo de «Yakuza» se ha convertido en uno de los más inclasificables que se hayan visto nunca en un videojuego, razón por la que se merecía un libro como este, que desgrana sus cientos de virtudes y singularidades. Quien ya esté familiarizado con la serie descubrirá infinidad de detalles que desconocíah hasta ahora y quien no verá una puerta abierta a un fascinante mundo donde los bajos fondos criminales y la vida cotidiana se dan la mano con la fuerza de un dragón.

El libro, que cuenta con un prólogo escrito por Marc Bernabé, se presenta en formato cartoné, cosido con hilo, cubiertas e interior a todo color, tiene unas dimensiones de 16 x 24 centímetros y una extensión de 256 páginas. Puedes elegir entre la versión normal o la edición especial, que hará las delicias de los auténticos incondicionales de la saga «Yakuza» gracias a esta pieza para coleccionistas, limitada y numerada, que se vende exclusivamente aquí. Viene compañada por una exclusiva caja con acabado de lujo en la que podrás guardar el libro y una serie de extras que te encantarán: Un marcapáginas, un set de tres láminas, un certificado numerado, posavasos, un set de palillos y un tatoo yakuza.

«Dragones y yakuzas: El vuelo de SEGA hacia el inframundo japonés»

Rafael Aznar y Ramón Méndez · Héroes de papel

7 de julio · 24 € / 35 € (edición especial)

Super Dragon ball heroes: ¡Misión al Universo! / La prisión planetaria

Qué alegría seguir comprobando cómo la franquicia «Dragon ball» sigue más viva que nunca, sobre todo teniendo en cuenta que está a punto de celebrar sus cuatro décadas de vida. Su lore se expande más allá de su historia principal con la publicación del manga «Super Dragon ball heroes», un spin-off basado en el videojuego del mismo nombre, que no forma parte del cánon oficial y que también cuenta con una serie de anime.

En nuestro país ya hemos podido descubrirla gracias a la publicación de los tres primeros tomos de su manga, que abarcaron el arco «¡Misión al mundo demoníaco oscuro!» y que llegaba de la mano de Planeta Cómic, que sigue apostando por la saga de la misma manera que desde hace treinta años.

«La prisión planetaria» es el nombre de este primer primer tomo recopilatorio tankōbon del manga «Super Dragon Ball heroes: ¡Misión al universo!», que reúne sus seis primeos episodios en un solo volumen, abarcando la totalidad del arco «La prisión planetaria» y el inicio de la saga «El estallido del conflicto bélico universal». Este primer volumen actúa como secuela de los tres tomos publicados hasta ahora y consta de dos entregas, por lo que esperamos su ciere para después del verano. Llega tres años después del su lanzamiento original en Japón y lo hace en un volumen de tapa rústica con sobrecubierta, 11,1 x 17,7 centímetros y 200 páginas de puro «Dragon ball» en el que se narra una nueva trama relacionada con Trunks del futuro y donde enigmático personaje llamado Fû se presenta de improviso para conducir a Son Goku y Vegeta a la prisión planetaria, donde se está llevando a cabo un colosal experimento que trasciende el tiempo y el espacio.

«Super Dragon ball heroes: ¡Misión al Universo! / La prisión planetaria»

Yoshitaka Nagayama · Planeta Cómic

13 de julio · 7 €

Star wars: Estrellas perdidas / 3/3

La tercera de las propuestas de lectura en nuestro gameLover Xtra de esta semanaes es el cierre de la adaptación manga de la exitosa novela galáctica de Claudia Gray, escritora superventas y una de las habituales del universo «Star wars». La historia de «Estrellas perdidas» llega a su fin con la publicación del tercer tomo de esta trama de tintes románticos que narra los acontecimientos que suceden poco después de la destrucción del planeta Alderaan, cuando la alianza rebelde consigue destruir por segunda vez la poderosa Estrella de la muerte.

Esta nueva historia forma parte del nuevo cánon que impuso Disney con la compra de Lucasfilm, que con los derechos de la franquicia en sus manos situó a «Estrellas perdidas» entre los episodios VI –«El retorno del jedi»– y VII –«El despertar de la fuerza»-. En ella nos presenta al aristócrata Thane Kyrel y a la campesina Ciena Reed, que están unidos por su amor a volar. Enrolarse en la academia imperial es un auténtico sueño hecho realidad para ambos, pero para Thane se convierte en pesadilla cuando comprueba por sí mismo las horribles tácticas que el imperio emplea para mantener su reinado como el gran puño de hierro que es.

Resentido y desilusionado por su descubrimiento, se une a la incipiente rebelión, colocando a Ciena en una situación muy comprometida: Entre su lealtad al imperio y el amor que siente por el hombre al que conoce desde niña. Así que, en bandos opuestos de la guerra, estos amigos convertidos ahora en enemigos, deben decidir ahora si permanecer juntos o separarse para siempre según el dictado de sus ideales.

El campo de batalla es el escenario en el que ambos se reencuentran y en el que transurre el desenlace de esta apasionante historia de «Star wars» que consta de 200 páginas y que te harán vibrar como nunca gracias a su relato. Con esta tercera entrega concluye esta adaptación de la novela en forma de de cómic japonés que dio vida a la historia de amor entre Thane y Ciena, con un volumen de cubierta rústica con solapas de 12,8 x 18 centímetros de tamaño, como el resto de la colección. ¡A disfrutar de su final!

«Star wars: Estrellas perdidas» / 3/3

Claudia Gray y Yusaku Komiyama · Planeta Cómic

15 de junio · 10 €

