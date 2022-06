Disfruta de las grandes propuestas de lectura para el verano basada en tus videojuegos favoritos, ya sea cómic, novela o ensayo - gameLover

Grandes franquicias como «Horizon», «Assassin’s creed», «Death stranding», «The last of us», «The witcher» y «Sonic the hedgehog» protagonizan las propuestas de lectura gamer del inicio del verano.

Horizon: Zero dawn / Liberación

¡Hola, gameLover! La franquicia «Horizon» de Guerrilla se ha ganado su puesto de honor en la industria del videojuego. Su primera entrega supuso un soplo de aire fresco en el concepto de las experiencias de mundo abierto y nos presentó a una heroína que ahora es amada por todos los jugadores: Aloy. La misma que protagoniza su serie de cómics oficiales y cuya segunda entrega recibimos este mismo mes: «Liberación» es el título del segundo arco narrativo de esta colección, cuyo volumen recopila los cuatro números en grapa originales.

Esta serie de tres entregas sigue descubriéndonos un planeta exuberante por descubrir y con una belleza natural sin igual. Es la nueva versión del mundo después del cataclismo global en el que las especies dominantes son unas descomunales máquinas con apariencia de animal. Los humanos vivimos en tribus preindustriales que han de esforzarse para sobrevivir. Mediante su lectura vivirás una de las historias que no vimos durante la primera entrega del videojuego, «Horizon: Zero dawn», en la que Aloy y su amigo Erend salen a cazar al peligroso socio del asesino de Ersa, su hermana. Por el camino, Erend le contará a Aloy la historia de la relevante liberación de Meridian, en la que su hermana se mantuvo firme frente a sus enemigos contra viento y marea, lo que provocó el odio del guerrero más brillante y vengativo de la tribu de los oseram.

A través de este cómic de 120 páginas, que cuenta con el guión original de Anne Toole -ganadora del premio Writers guild por su trabajo en el juego- y el dibujo de Elmer Damaso -uno de los ilustradores más aclamados del momento-, ampliamos la historia del videojuego con el que conocimos a Aloy y que este año nos ha regalado su segunda entrega, «Forbidden west». Se presenta en formato tapa dura (cartoné), con un tamaño de 16,8 x 25,7 centímetros y con sus páginas a todo color, para que sigas disfrutando de esta utópica historia con la mejor calidad. Cuenta con un prólogo de Ben McCaw, director narrativo de Guerrilla, una introducción al mundo de «Horizon», páginas con bocetos, galería de portadas y partes del proceso artístico del cómic. Por cierto, esperamos su tercera y última entrega de la serie para antes de que finalice este 2022.

«Horizon: Zero dawn / Liberación»

Anne Toole, Elmer Damaso, Bryan Valenza y Jim Campbell · Planeta Cómic

22 de Junio · 18 €

Assassin’s creed: Unity

Si lo tuyo es la narrativa y te encanat la franquicia «Assassin’s creed», estás de enhorabuena porque llega el nuevo libro escrito por Oliver Bowden, «Unity». Basado en el videojuego de 2014, se nos presenta la historia de Arno y Élise, que viven en la gloriosa ciudad París de 1789, asistiendo al amanecer de la revolución francesa. Las calles adoquinadas se encuentran cubiertas de sangre y la gente se alza contra una aristocracia opresiva. Pero la justicia revolucionaria implica pagar un precio muy alto.

En un tiempo en el que la brecha entre pobres y ricos es extrema y la nación se parte en dos, un hombre y una mujer luchan para vengar todo aquello que han perdido. Muy pronto, se ven abocados a la batalla que asesinos y templarios mantienen desde tiempo inmemoriales, dejándonos una tremenda historia de amor y lealtad que está conectada con cualquiera de las otras novelas que ha escrito este escritor e historiador que realmente se llama Anton Gill, como son «Black flag», «Brotherhood», «Forsaken», «La cruzada secreta», «Renaissance», «Revelations» o «Underworld».

Este libro, al igual que el resto de la colección, se presenta en formato de tapa rústica con solapas. A través de sus 384 páginas podrás volver a revivir cada uno de los actos que conformaron uno de los videojuegos más criticados de la saga, debido a sus innumerables errores de programación durante su periodo de lanzamiento, que más adelante se corrigieron y nos devolvió una de las mejores historias de la franquicia. Se trata del complemento perfecto para su trama global, ya que profundiza en aspectos que hasta ahora eran inéditos.

«Assassin’s creed: Unity»

Oliver Bowden · Minotauro Games

18 de mayo · 19 €

Death stranding / Volumen 2

El pasado mes de abril recibimos la primera parte de la novela oficial del último y más reciente videojuego del maestro Hideo Kojima, el mismo que hace unos días nos revelaba que ha pasado de trabajar en exclusiva con PlayStation para desarrollar un nuevo e innovador videojuego para su rival, Xbox. Al margen de este cambio de color en su camiseta, seguimos recibiendo material relacionado con su más reciente aventura, «Death stranding», que ha vendido más de cinco millones de unidades a escala global desde su lanzamiento, que se produjo en 2019.

Este libro, cuya trama ha sido dividida en dos partes, presenta ahora su segundo volumen con el que concluye la adaptación a novela del videojuego más personal de Hideo Kojima hasta la fechal. Escride por Hitori Nojima, el libro relata las misteriosas explosiones han sacudido el planeta, desencadenando una serie de fenómenos sobrenaturales conocidos como «Death stranding». La humanidad está al borde de la extinción, los países han caído y los supervivientes se han dispersado para acabar viviendo en lugares aislados. Sam «Porter» Bridges, el legendario porteador que cuenta con la capacidad de regresar del mundo de los muertos, ha recibido una importante misión del presidente de Estados Unidos y debe viajar a través de este paisaje devastado plagado de amenazas de otro mundo para volver a conectar ciudades y personas para volver a reconstruir el país.

Si el videojuego te pareció apasionante, espera a leer las 280 páginas de esta segunda parte de su novela, que se presenta en formato tapa rústica con solapas, un tamaño de 14 x 22,5 centñimetros una portada muy similar a la del primer libro, aunque con sus colores invertidos, para que podamos distinguirlos en la estantería. Un par de volúmenes imprescindibles para todos los fans del videojuego, que encontrarán una lectura emocionante y placentera para combatir este calor que ya se nos ha echado encima.

«Death stranding / Volumen 2»

Hitori Nojima · Planeta Cómic

22 de junio · 22 €



¿Quedará algo de nosotros?: Comentarios a The last of us

Y de la novela pasamos al ensayo, el de este libro que profundiza en el universo de «The last of us». Con una recién anunciada «Part I», que no es otro que un remake de la entrega original de 2013, la franquicia vuelve a estar en boca de todos. Se trata de un libro que analiza el desarrollo y la historia de la saga, además de su narrativa y los elementos videolúdicos para reflexionar sobre algunas de las preocupaciones más apremiantes de la sociedad del siglo XXI. Y es que «The last of us» es una de las sagas de videojuegos más queridas -tanto por la crítica como por el público- desde que jugamos en su llegada a PS3.

La relevancia y el protagonismo que ha adquirido se reflejaron con el lanzamiento de «Part II» hace ya dos años, que vio cómo el título se veía arrastrado al debate sociopolítico, así como en la serie que HBO Max está produciendo, y en la que está participando su director creativo, Neil Druckmann. En «¿Quedará algo de nosotros?: Comentarios a The last of us», su autor disecciona la obra de Naughty Dog a partir de una pregunta lanzada a la realidad de nuestro presente, como es qué iba a quedar de nuestra moral, de nuestro comportamiento, de nuestra cultura, si se produjese un apocalipsis como el que sucede en el juego.

Y lo hace repasando el proceso de desarrollo y la historia de la saga, analizando su narrativa y sus elementos, conectando lo que ocurre en la historia protagonizada por Ellie, Joel, Abby o Tommy con la de Estados Unidos y del mundo, así como con algunas de las preocupaciones más apremiantes y de rabiosa actualidad de la ciencia, la moral, la sociedad y la actualidad de la cultura del videojuego, que han requerido nuestra atención en este casi primer cuarto del siglo XXI. Se trata de un ensayo en el que convergen la crítica cultural y la mirada molesta hacia un mundo y una civilización que están cada día más empeñados en olvidar la empatía. Su lectura llena, a su vez, el vacío que existía en la literatura de videojuegos hacia «The last of us», pues es el primer ensayo dedicado a toda la franquicia que se publica en el mundo, con una extensión 224 páginas y unas dimensiones de 16 x 24 centímetros, presentado en tapa dura y cubiertas e interior a todo color.

«¿Quedará algo de nosotros?: Comentarios a The last of us»

Daniel García Raso · Héroes de Papel

30 de junio

The witcher: La semilla de la verdad

Poco se imaginaba el escritor polaco Andrzej Sapkowski que los libros de su saga «The witcher» iban a convertirse en best seller gracias a su adaptación en forma de videojuego. El universo del brujo Geralt de Rivia, su protagonista, ya es tan popular que cuenta hasta con su propia serie en Netflix y, cómo no, con una colección de cómics que en España ya ha publicado sus seis primeros tomos. Siete si contamos esta novedad que reseñamos hoy: «La semilla de la verdad», basada en el relato del mismo nombre.

Este volumen único, publicado al margen de la historia del resto de la colección de cómics, ya nos deja entrever cómo desde el inicio de su carrera como personaje literario, Geralt de Rivia, ha mantenido una excelente relación con el mundo de los cómics. El último es este, una novela gráfica de 56 páginas que adapta el relato «La semilla de la verdad» -incluido en la antología de cuentos «El último deseo»-), con guión de Jacek Rembis y dibujo de Jonas Scharf, felizmente acompañado al color por el maestro José Villarrubia. Este relato plantea una variante retorcida de la leyenda de la bella y la bestia en la que Geralt viaja a caballo por las inmediaciones de un bosque oscuro y espeso y en su camino tropieza con dos cadáveres despedazados salvajemente. Olfateando la posibilidad económica, sigue el rastro del asesino hasta el interior del bosque y, una vez allí, encuentra una mansión gobernada por una criatura de rasgos monstruosos que antaño fue un hombre. Pese a las suspicacias iniciales, la criatura invita al brujo a pasar juntos una agradable velada en la que, entre copa y copa, acabará desvelando el origen la maldición que lo alejó para siempre del mundo de los hombres. También confesará sus vanos intentos de encontrar una doncella que, por amor o interés, pudiese revertir el encantamiento.

Esta primera entrega forma parte de una nueva colección de adaptaciones de las historias originales del creador de «The witcher» y se presenta en un volumen único en formato cartoné de 17 x 26 centímetros (manteniendo así la continuidad del resto de la colección), que en sus 56 páginas a todo color nos transmite el espíritu original de laa aventuras de Geralt. ¡Un imprescindible para todos los fans de la franquicia!

«The witcher: La semilla de la verdad»

Jacek Rembiś, Travis Currit, Jonas Scharf y José Villarrubia · Norma Editorial

13 de mayo · 15 €

Sonic the hedgehog 2: La precuela

Bajo el renovado sello Komodo, ECC nos sigue trayecto los nuevos cómics de la serie «Sonic the hedgehog». El erizo azul de SEGA está disfrutando de su mejor momento en los actos de celebración de su 30 aniversario -que terminan el día 23 de junio con la salida del videojuego «Sonic: Origins»-. Con otro videojuego programado para finales de este año –«Sonic: Frontiers»-, la serie de animación que está preparando Netflix –«Sonic: Prime»– y su recién estrenada película –«Sonic 2: La película», con una recaudación cercana a los 400 millones de dólares a escala global, está claro que su futuro está más que garantizado.

Después de la publicación de 34 números en grapa, 5 recopilatorios y el volumen especial del 30 aniversario, ahora llega esta entrega que sirve de puente narrativo entre la primera y la segunda película. Con las 48 páginas a todo color de «Sonic the hedgehog 2: La precuela» te pondrás al día con Sonic y sus amigos, y es que la vida en Green Hills para nuestro querido héroe es buena… tal vez demasiado. Está empezando a aburrirse y, cuando se aburre, las cosas se vuelven más que interesantes para los demás. Aquí le tenemos, salvando el mundo de nuevo y, por supuesto, causando todo tipo de caos por el camino.

Este comic, presentado en formato cartoné y a todo color, presenta tres historias cortas protagonizadas por Sonic, el agente Stone -esbirro del doctor Robotnik– y Tails que harán las delicias de los fans, que podrán conectar ambas aventuras cinematográficas y ampliar el universo del borrón azul en la gran pantalla. Se trata de una gran noticia, ya que no dejamos de comprobar cómo el mayor héroe de los videojuegos tiene cada vez más y más protagonismo en nuestra sociedad, abarcando ya a varias generaciones de jugadores que ven en él una oportunidad de divertirse gracias a su carismático carácter.

«Sonic the hedgehog 2: La precuela»

Kiel Phegley, Adam Bryce Thomas, Evan Stanley y Tracy Yardley · ECC Ediciones

17 de mayo · 11 €

Share and Enjoy !