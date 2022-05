Franquicias consolidadas como "Vampire: The masquerade" y "Sniper elite" llegan acompañadas de nuevas propuestas como "Dolmen" - gameLover

Completan los lanzamientos de la segunda mitad del mes de mayo el reinicio de «Kao the kangaroo» y el regreso de «Cotton fantasy».

Vampire: The masquerade / Swansong

¡Hola, gameLover! Son muchas las propuestas las que hemos ido recibiendo durante los últimos años inspiradas en la franquicia «Vampire: The masquerade» , el mes pasado con «Bloodhunt», sin ir más lejos, y mientras esperamos «Blooodlines 2», que llega a finales de año-. Esta popular saga de juegos de rol de mesa disfruta también de una buena salud en el mundo de los videojuegos y es momento de recibir una nueva entrega que recibe el nombre de «Swansong», un RPG narrativo en el que tomas el control de tres

vampiros pertenecientes a diferentes clanes de la Camarilla, la sociedad secreta a la que pertenecen la mayoría de los vampiros.

Mientras descubres la historia que hay detrás de cada uno de los tres personajes –Leysha, Galeb y Emem-, debes confrontar sus diferentes puntos de vista para lograr distinguir la realidad de la ficción. Con toques de conspiración, asesinato y luchas de poder, tu misión es la de proteger tu clan, descubrir la verdad y, sobre todo, cumplir la Mascarada, la ley vampira diseñada para ocultar a los humanos la existencia de estas criaturas de la noche. El destino de la Camarilla de Boston solo depende de ti después de que unos misteriosos asesinos la hayan atacado.

En «Vampire: The masquerade / Swansong» debes controlar a Leysha, Galeb Bazory y Emem Louis después de recibir el encargo del príncipe de la Camarilla, Hazel Iversen, que necesita conocer la identidad de los atacantes así como los motivos que han provocado este ataque a gran escala. Siguiendo sus órdenes, deberár infiltrarte, investigar y obtener respuestas utilizando los poderes sobrenaturales de cada uno de los protagonistas, obteniendo así un nuevo enfoque de los juegos de rol narrativos.

Cada uno de los personajes cuenta con su propia personalidad y, por lo tanto, con sus rasgso de moralidad, algo que descubriremos mientras se nos plantean distintos dilemas a lo largo de la partida. El juego te presentará una historia que puede derivar en múltiples ramas argumentales, por lo que tus elecciones tendrán sus propias consecuencias, desencadenando en quince posibles finales diferentes que resumirán el destino de la Camarilla de

Boston y de los tres personajes en función de las decisiones que hayas tomado durante el juego.

Este trío de salvadores del mundo vampírico cuentan con un árbol de características, habilidades y disciplinas que puedes ir modificardo en función de tus elecciones, esas a las que deberás enfrentarte durante las escenas de diálogos que irán planteando mientras disfrutas de la atmósfera opresiva de este misterioso universo que sigue siendo fiel al juego de rol de mesa. Leysha -que es hipersensible- cuenta con la ayuda de su hija Halsey para ocultar su presencia, Galeb -el mayor de los tres- puede utilizar su fortaleza para resistir los ataques físicos y utilizar las disciplinas de sus enemigos contra ellos, y Emem -la elegante reina de la noche-, utiliza la celeridad para llegar a zonas que a priori parecen inaccesibles.

Al personalizar las características de cada uno de los protagonistas tendrás muchas más opciones, aunque también puedes centrarte en un solo estilo de juego, que desencadenará en bonificaciones permanentes. Todo depende de tus preferencias, pero tienes que saber que cuanto mayor sea el nivel de dominio de una habilidad, más posibilidades tendrás de salirte con la tuya, ya sea forzando cerraduras, intimidando a los enemigos o llegando a las conclusiones más rápidamente gracias a la ayuda de las pistas.

Aparte de controlar las habilidades, también cuentas con las disciplinas, tus verdaderos poderes vampíricos, que aumentarán tus posibilidades de éxito. Pero, ojo, porque el resto de personajes también cuentan cons sus propios rasgos que los definen, por lo que el éxito o el fracaso de tus acciones también tendrán impacto en ciertas decisiones, por lo que en tus interacciones con ellos también se defenderán en base a sus estadísticas, igual que en la experiencia del juego de rol de mesa.

Nos encontramos ante un juego muy bien documentado en base al universo de «Vampire: The masquerade», por lo que si la franquicia ya te seduce de por sí, no te costará sumergirte en él. Eso sí, hay que centrarse en su historia para no distraenos y no dejarse llevar por algunos momentos en los que el ritmo decae, sobre todo al principio, que cuenta con un arranque un tanto lento. Aquí la narrativa sustituye a la acción y es algo que está muy bien conseguido, ya que se añaden mecánicas en las que tendremos que pensar como un auténtico detective, añadiendo interactividad a la trama.

Por cierto, si te has fijado bien, verás que el videojuego ha sidoi publicado en un gran número de consolas, sin embargo no en Nintendo Switch. Bueno, no te preocupes si eres uno de los felices poseedores de la híbrida o la portatil de Nintendo, porque su versión acabará llegando en algún momento de este 2022. Solo tendrás que tener un poco más de paciencia.

«Vampire: The masquerade / Swansong»

Big Bad Wolf Studio · Nacon

19 de mayo · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox Oney PC

Dolmen

Es tiempo también para nuevas franqucias como «Dolmen», de un sello tan reciente como Prime Matter que apuesta por traernos propuestas como este soberbio RPG en tercera persona que transcurre en un mundo de horror cósmico que nos muestra lo despiadado que puede ser el universo fuera de los parámetros conocidos a los que estamos acostumbrados. Este videojuego desarrolla la idea de que la humanidad ha colonizado varios sistemas estelares utilizando la tecnología de los viajes espaciales y la manipulación genética para adaptarse a las condiciones adverdsas que requiere.

Pero el sistema Reviam está alejado de la principal zona habilitada de la galaxia, llamando la atención de Zoan Corp por emitir una radiación diferente a la de otros sistemas, lo que sugiere la existencia de otros universos. Solo existe un único planeta en este sistema que fue bautizado como Revion Prime, así que se teme por el interés científico y militar que ha despertado este descubrimiento que podría desestabilizar el equilibrio político existente. Además, la nvestigación sobre este nuevo sistema también revela la existencia de una especie alienígena llamada Vahani cuyos intereses parecen oscuros, ya que ayudan a evolucionar a otras especies que acaban sucumbiendo a su influencia.

Así que el objetivo está claro: Hay que descubrir qué se traen entre manos los Vahani y sus xenoespecies, y sacar a la luz los secretos de Revion Prime y de esos cristales llamados Dolmen que tanto poder parecen tener. Sus propiedades son particularmente únicas, ya que son capaces de permitir la interacción entre realidades, revolucionando la exploración espacial y cambiando el mundo conocido para siempre. Pero no será una tarea fácil, porque esta misión está llena de peligros.

Explora un mundo devastado y de oscura belleza mientras perfeccionas su sistema de combate dinámico, con el que te harás más fuerte con cada enfrentamiento. Para ello cuentas con un amplio repertorio de armas y un gran catálogo de movimientos a tu disposición con los que podrás luchar de forma fluida en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo y derrotar a los enemigos más desafiantes en la distancia. Aquí la gestión de la energía es clave para tener éxito en tu misión, ya que no solo se usa para disparar armas a distancia, sino también para activar un modo que incluye armas cuerpo a cuerpo con efectos de estado elemental, lo que te permite aprovechar al máximo los puntos débiles de los enemigos.

Todas las ventajas que puedas reunir son necesarias para poder vencer a las despiadados y colosales criaturas a las que tendrás que enfrentarte mientras sobrevives a entornos de lo más hostiles, que irán desvelándote los secretos del Dolmen. Se trata de un desafío al que deberás sobrevivir si quieres llevar a cabo tu misión en esta propuesta soulslike que ofrece todos rasgos del rol de acción y una dificultad ajustada, así como un buen nivel de personalización y una gran variedad de peligrosos y temibles enemigos que no te permiirán bajar la guardia ni un solo momento.

Con una ambientación que lo diferencia de títulos del género, «Dolmen» aporta una temática futurista, buenas ideas en el diseño de sus mapas, así como acertadas incorporaciones a la mecánica de juego como son los ataques elementales y la gestión de energía. Es una aventura entretenida y desafiante que llamará la atención de aquellos jugadores amantes del género del rol de acción, que cuentan con otras opciones más completas pero que encontrarán aquí con una nueva propuesta que trae un soplo de aire fresco a un mes de mayo un tanto escaso de grandes lanzamientos.

«Dolmen»

Massive Work Studio / Prime Matter y Koch Media

20 de mayo · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Kao the kangaroo

Si hay un lanzamiento al que le tenía ganas, ese es «Kao the kangaroo». Sé que puede parecer un simple y hermoso juego de plataformas en 3D, de hecho lo es, pero es que la nostalgia me puede y solo con recordar su lanzamiento original -hace ya casi 22 años- consigue llamar mi atención. Fueron tres las entregas publicadas en las plataformas existentes de la época y ahora recibimos un reboot repleto de diversión, exploración, aventura y misterio. Se trata de una carta de amor a la era dorada de los plataformas en 3D, repleto de trepidante acción, fantásticos combates, hermosos y brillantes mundos repletos de secretos y diversión a la espera de ser explorados y un elenco memorable de personajes que dan vida a este título.

Únete a Kao en su mayor aventura hasta la fecha, un viaje que emprenderá para encontrar a su hermana mientras inicia una búsqueda inolvidable para descubrir los secretos que rodean a la desaparición de su padre. Atravesará ricos entornos llenos de peligros, resolverá retos en forma de puzles y se enfrentará a enemigos que estarán decididos acabar con él. Descubre las pistas y revela el mundo secreto que se esconde bajo la superficie y diviértete utilizando los poderes de los guantes de boxeo mágicos de nuestro protagonista, que antes pertenecian a su padre y que esconden una serie de poderes elementales que tendrás que dominar.

Nada más entrar en contacto con «Kao the kangaroo» te darás cuenta de que bebe directamente de los reinicios que también han disfrutado recientemente otras series como «Crash bandicoot» o «Spyro the dragon», con un aspecto visual muy colorido y una jugabilidad atractiva y divertida para todas las edades, convirtiéndose en un videojuego ideal para jugar en familia o también para aquellos jugadores más experimentados, que buscan completar el juego al 100%.

Porque si hay algo que destaca en este título es su rejugabilidad, ya que cuenta con una gran cantidad de coleccionables que ir acumulando durante toda la aventura: Con las monedas que recolectes podrás optar a comprar artículos cosméticos para nuestro canguro favorito, pero es que además tienes gemas y mapas con mucha información repartidos por todos los niveles del juego. Tendrás que abrirte camino a través de tus adversarios, unos enemigos que están bajo la influencia de un inquietante y oscuro poder.

El mundo eterno te espera con sus secretos y poderes, que ahora están en manos de Kao y que harán que te enfrentes en batallas únicas contra jefes que cuentan con su propio estilo y ofensiva y que pondrán a prueba las habilidades de este canguro descarado, valiente y luchador que se embarca en el viaje que le cambiará la vida. Así que si lo tuyo son las plataformas, déjate cautivar por la nostalgia y su nuevo aspecto y empápate de nuevos mundos, que te recordarán irremediablemente a las aventuras que ya protagonizó hace más de dos décadas.

La franquicia «Kao the kangaroo» había vendido un total de más de 700.000 copias hasta la fecha en todo el mundo, debutando en Dreamcast y conquistando otras plataformas como PS2, PSP, Xbox, Nintendo GameCube, Game Boy Advance y PC, y su reinicio supone una nueva oportunidad de reconquistar el mundo de las plataformas. De momento tenemos esta primera entrega que acaba de llegar, pero estamos seguros de que aún hay más ideas en el tintero para continuar con la serie más allá de esta entrega que también llega en formato físico de la mano de Meridiem Games, que lanza el juego en sus versiones para PS5/PS4, Xbox y Nintendo Switch y que también contará con una Kaollector edition limitada a 5.000 unidades y llenas de extras que llegará a finales de año.

«Kao the kangaroo»

Tate Multimedia · Meridiem Games

26 de mayo · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Death stranding: Volumen 1

Si eres de los que disfrutó y supo exprimir la última obra de Hideo Kojima, «Death stranding», ha llegado el momento de ampliar su universo mediante la lectura del primer volumen de

su novela oficial. Y es que no solo de «Metal gear» vive este genio de los videojuegos, ya que, después de su desvinculación de Konami, unió sus fuerzas con PlayStation lanzar uno de los videojuegos exclusivos de la plataforma en 2019, aunque finalmente también acabaría teniendo su versión para PC.

Este libro de 264 páginas y presentación en tapa rústica pretende profundizar en su historia mediante las palabras de Hitori Nojima, que es quien se ha encargado de adaptar su trama en forma de novelización. Una historia realmente interesante que se desarrolla después de que la humanidad se haya visto sometida a una serie de misteriosas explosiones que han sacudido el planeta, desencadenando una serie de fenómenos sobrenaturales conocidos como death stranding, provocándonos estar al borde de nuestra extinción, con un número muy reducido de supervivientes, que se han dispersado por todo el planeta y viven en lugares aislados.

Sam Porter Bridges, el legendario porteador con la capacidad de regresar del mundo de los muertos, ha recibido una importante misión por parte del presidente de Estados Unidos cuando prácticamente todos los gobiernos del mundo han caído: Viajar a través de un devastado paisaje que está plagado de amenazas de otro mundo con la firme misión de volver a conectar ciudades y personas para poder volver a reconstruir el paíspaso a país y así asegurar su futuro.

Una premisa muy interesante que primero pudimos jugar y que ahora podemos leer a través de esta novela que ha sido diseccionada en dos partes. Pero tranquilo, si eres un experto devoralibros, porque el segundo volumen ya tiene fecha de lanzamiento confirmada y está más cerca de lo que piensas; El 15 de junio. Así que puedes ir empezando por que en poco más de dos semanas podrás seguir leyendo la historia para conocer cuál es el destino que nos espera. ¡Súper recomendado!

«Death stranding: Volumen 1»

Hitori Nojima · Planeta Cómic

27 de abril · 22 euros

