"Mario strikers: Battle league football", ¿el mejor multijugador de Super Mario? - gameLover

Disfruta también del terror adolescente con «The quarry», aventuras para los más peques de la casa con «My little pony: Aventura en Bahía Yeguamar», revive la serie animada de «Zorro: The chronicles» y lucha hasta el final con la versión portátil de «Guardianes de la noche: Las crónicas de Hinokami».

Mario strikers: Battle league football

¡Hola gameLover! Parece mentira, pero en estos cinco años de vida de Nintendo Switch ya hemos visto a Mario recorriendo los circuitos de «Mario kart 8: Deluxe» a toda velocidad, romper el servicio con «Mario tennis: Aces», marcarse unos hoyos con «Mario golf: Super rush» e incluso practicar todo tipo de disciplinas deportivas en «Mario & Sonic en los juegos olímpicos: Tokio 2020». Y es que si algo ha caracterizado al personaje de Nintendo durante sus últimas décadas es por su afición al deporte y así no lo ha demostrado a través de todos los títulos que ha ido lanzando.

Ahora ha llegado el momento de retomar otra de esas esperadas sagas deportivas por parte de los fans y no es otra que «Mario strikers», que por fin obtiene su versión para la híbrida de la compañía japonesa con «Battle league football». El fútbol de tu infancia vuelve con este título con el que podrás golpear con pies, manos y garras, chutando hipertrallazos para ganar en frenéticos enfrentamientos en multijugador local o compitiendo en línea por ser el mejor club del mundo.

La única regla en «Mario strikers: Battle league football» es que no hay reglas, algo que provocará una buena dosis de deporte salvaje en el que los equipos de cinco contra cinco harán lo que sea necesario para ganar. Aquí no existen ni el árbitro, ni fuera de banda, ni piedad por el equipo rival, así que descubre todas las formas en las que puedes aplastar, machacar y patear a tus oponentes para conseguir la victoria. Para llegar a la victoria debes formar tu equipo con las caras más familiares del Reino Champiñón, incluyendo a Mario, Peach, Donkey Kong o Yoshi.

Podrás reunirte con hasta ocho jugadores en la misma consola o en red local o competir en línea contra jugadores de todo el mundo. Aquí lo importante es la compenetración, vital para dominar técnicas imprescindibles como son la entrada en equipo y los pases al hueco. En este deporte no hay faltas, así que puedes hacer lo que sea necesario para que el equipo rival acabe deseando no haberse cruzado en tu camino. Podrás jugar con Wario, que corre por el terreno de juego con el balón en la mano, con cinco Toads para asaltar la cancha, con Bowser mientras prende en llamas el balón antes de tiraro o con Estela, que manda el esférico a otro planeta para que vuelva con la fuerza de un cometa.

Una de las características comunes que comparten todos los personajes es la posibilidad de ejecutar un hipertrallazos, que viene a ser como un disparo a puerta con efectos especiales y que al marcar cuenta como dos goles. Cada uno cuenta con su propio hipertrallazo, que están caracterizados por mostrarse con espectaculares animaciones únicas y que que causan estragos entre todos los rivales que haya en su trayectoria. Pero es que, además, durante el partido podremos utilizar objetos y llenar el terreno de juego de caparazones, cáscaras de plátano y Bob-omb explosivos para ponérselo aún más difícil al rival.

Aunque no haya reglas, la protección es clave, así que también deberás aprender a dominar las estadísticas de los miembros de tu equipo, que varían dependiendo del personaje. Estas pueden hacer que un jugador tenga más velocidad o más resistencia a las entradas, más potencia de tiro o de pase, o una técnica mayor que ayuda a hacer mejores tiros con efecto o hipertrallazos, así que encuentra tu propio estilo de juego alternando entre los diferentes personajes y las modificaciones de sus estadísticas.

Una vez dominado este aspecto, podrás reunirte con tus amigos en el modo online Club strikers y crear tu propio club de hasta 20 miembros, aunque también podrás unirte a uno ya existente para competir contra otros clubes y ganar puntos para ascender posiciones en las tablas de cada temporada. Como dueño de un club podrás personalizar el uniforme de tu equipo y conseguir vales tras cada partido con los que comprar nuevos elementos de personalización del estadio.

Con todas estas características y jugabilidad, no hay duda de que «Mario strikers: Battle league football» es uno de los mejores videojuegos multijugador de Nintendo Switch, ya sea jugando en modo local u online. Es tan divertido que poco importan los recortes que ha sufrido respecto a su versión de Wii, ya que, por ejemplo, su plantel de personajes inicial es de la de personajes. También echamos de menos una mayor variedad de estadios, objetos y habilidades especiales, más allá de los tremendos hipertrallazos. ¿Se irá ampliando durante los próximos meses mediante actualizaciones gratuitas? Eso esperamos, porque lo sentimos algo demasiado compacto.

Eso sí, su jugabilidad se ha pulido para que los encuentros serán más emocionantes que nunca, asegurándote piques con tus colegas y tardes de pura diversión. Esto es algo que su comunidad ha sabido agradecer, ya que ha mejorado mucho en este aspecto y es algo que se nota, especialmente jugando online, donde puede pasar de todo. Asegúrate de empaparte bien con todos los movimientos durante los tutoriales, practica mucho y conviértete en el rey del campo jugando sin piedad contra tus oponentes.

«Mario strikers: Battle league football»

Nintendo

10 de junio · Nintendo Switch

The quarry

Si lo tuyo no es el deporte con balón, esta semana también recibimos una nueva opción de entretenimiento por parte del equipo de Supermassive Games, expertos en experiencias de terror adolescente. Ya pudimos comprobar el talento de este sello con «Until dawn», uno de los exclusivos PlayStation de la pasada generación, y ahora repetimos con «The quarry», con el que deberás a tomar decisiones inimaginables en una asombrosa experiencia narrativa que te hará sentir el miedo en los huesos.

El terror adolescente es, una vez más, la premisa que plantea este galardonado equipo, que ahora nos permite jugar a su nueva aventura en todas las plataformas. En «The quarry» formas parte de un grupo de nueve monitores de campamento adolescentes que deberán enfrentarse al día más terrorífico de sus vidas en la última jornada del verano. El videojuego cuenta con un icónico elenco de estrellas y celebridades de Hollywood –David Arquette, Ariel Winter, Justice Smith, Brenda Song, Lance Henriksen, Lin Shaye y Ted Raimi, entre otros- que representarán un relato cinematográfico de lo más estremecedor.

Aquí, cada decisión es tan importante que afectará a cómo se desarrolle tu historia en esta trama que cuenta con ua gran ramificación de posibilidades y finales. Cualquiera de los nueve personajes puede ser convertirse en un héroe o en un cadáver antes de que amanezca. EL juego te irá tentando con diferentes recursos relacionados con el género de terror y con decisiones que realmente te costará tomar, ya que pondrá en jaque la vida de los personajes. Se trata de una experiencia cinematográfica sorprendente que usa una tecnología de captura de movimiento facial puntera. además de las mejores técnicas de iluminación para la gran pantalla, combinadas con las sensacionales actuaciones de su reparto.

Hackett’s quarry es un lugar en el que te enfrentarás a una jornada cargada de emociones, donde el miedo es el principal ingrediente para disfrutar de esta aventura en la que podrás invitar hasta a siete amigos online para pasártelo de mierdo en compañía. Ellos podrán observar tu partida y votar en grupo durante las decisiones clave, dando forma a la historia entre todos. También podréis jugar todos juntos en una experiencia cooperativa en la que cada jugador puede elegir a su propio monitor y toma sus propias decisiones. Como puedes comprobar, hay distintas formas de jugar en esta aventura y podrás enfrentarte a ella en compañía para que no lo pases mal si eres un poco aprensivo a este género como lo soy yo. No hay nada como jugar todos juntos y con el chat de voz activado para no sentirte solo ante el peligro.

También puedes personalizar tu experiencia mediante los ajustes de dificultad, que te permitirán -ya seas todo un experto o un novato-, disfrutar de una noche de terror a medida. Esta experiencia se consigue con el modo película, que te permite disfrutar de la trama como si fueras el mero espectador del thriller que es «The quarry». Elige cómo se desarrollará la historia, acomódate y prepara unas palomitas para disfrutar entre susto y susto mientras decides si cuentas con la opción gorefest, que se caracteriza por ser la versión más espantosa, sangrienta y llena de salpicaduras del juego, no apta para los más sensibles. Yo personalmente no me he atrevido con ella, pero los fatáticos de las películas más grotescas disfrutarán como nunca gracias a la abundancia de muertes y desmembramientos.

Tras completar el juego, tendrás acceso al sistema «Rebobinar muerte», una mecánica de reinicio con la que tendrás con tres oportunidades para revertir la muerte de un personaje jugable, dándote la oportunidad de alterar el destino y salvarlos en el proceso de volver a jugar a la aventura. Tres intentos no son demasiados, así que deberás decidir en qué momento merece la pena salvar la vida de alguien, aunque eso no te garantice que el destino de otro personaje se vea resentido por tu decisión, así que elige sabiamente.

Si eres de los que ha optado por la versión deluxe del juego, también dispondrás de distintos filtros visuales con los que podrás adapta la estética de «The quarry» a tu gusto, permitiéndote eligiendo entre tres aspectos cinematográficos diferentes, reproduciendo cada uno de ellos una época y estilo de género de terror. Puedes escoger entre una película de 8 milímetros con efecto granulado (terror indie), una estética retro de VHS (terror de los años 80) y el filtro en blanco y negro (terror clásico). También contaremos a partir del 8 de julio con conjuntos de estilos de los años 80 para los personajes, permitiéndote modificar su estilismo para adaptarlo a la época, al más puro estilo «Stranger things».

«The quarry» ha superado las expectativas y también la experiencia que hace siete años nos ofrecía «Until dawn». El resultado es más ambicioso y es gracias a que la invesión en esta aventura ha sido superior a la de la franquicia «The dark pictures», también desarrollada por el estudio. Su experiencia se puede disfrutar en una decena de horas, comos si de una saga de películas se tratara. Su sistema de toma de decisiones, así como sus quick time events, te pondrán en más de un apuro.

Con este tipo de juegos -y por su género en concreto- sabemos a lo que venimos y es a sufrir y a pasar un mal ratito a base de sustos y muertes. Te mantendrá en vilo hasta el final de la trama que, como has podido comprobar, puede terminar de cualquier forma, incluso con todos los protagonistas muertos. Le cuesta arrancar al principio, pero ten paciencia, porque enseguida comprobarás que merece la pena dedicarle todo tu tu tiempo. Eso sí, si eres de los míos hazlo con alguien al lado, ya que te salvará de morir de un infarto en más de una ocasión.

«The quarry»

Supermassive Games · 2K

10 de junio · PS5, PS4, Xbox Series X|S. Xbox One y PC

My little pony: Aventura en Bahía Yeguamar

Cambiamos completamente de tercio con nuestra tercera propuesta de la semana. Se trata de «My little pony: Aventura en Bahía Yeguamar», un videojuego que he disfrutado en compañía de mi hija -que tiene ocho años- y que pertenece a la quinta generación de ponis de la franquicia. Esta nueva entrega se basa en la exitosa serie «My little pony: Una nueva generación» de Netflix, actualizando el moderno aspecto de los ponis de la anterior generación del 2D al 3D.

Equestria sigue siendo el mundo mágico en el que está centrada esta nueva aventura original que ha sido creada por el estudio español Melbot Studios y distribuida por Outright Games, experta títulos pensados para ser jugados para toda la familia. Nuestra experiencia con él ha sido de lo más satisfactoria teniendo en cuenta al público al que va dirigido, ya que cuenta con unos controles de lo más sencillos y con indicaciones que en todo momento de la aventura te guían hacia tu próximo destino mediante el aleteo de una mariposa amarilla. Además, su jugabilidad se apoya en los diálogos de los personajes -que te van sugiriendo tu próximo paso- y en los botones que aparecen en pantalla, que te ayudan a interactuar con los objetos requeridos. Una asistencia completa en toda regla que servirá para echarle una mano a los nuevos iniciados en el mundo de los videojuegos y que agradecerán la guía para completar cada reto.

Aquí juegas como Sunny, que puede cabalgar, galopar e incluso montar en patines para poder desplazarse con más rapidez a través de los escenarios, en los que deberás ir recogiendo estrellas que te permitirán modificar el aspecto de la poni protagonista mediante ropa y accesorios cosméticos con los que podrás personalizar a tu personaje. Su trama se centra en el festival de Bahía Yeguamar, para el que todos los ponis están trabajando duro. Pero parece que hay alguien que está empeñado en estropear los preparativos, así que tendrás que averiguar de quién se trata y frustar sus malvados planes con todo el amor y el cariño del mundo.

Para tu cometido contarás con la ayuda de otros ponis, como son el amable Hitch, la creativa Izzy, la valerosa Zipp y la segura de sí misma Pipp, con los que tendrás que unir fuerzas para evitar todos los problemas y que se plantean organizar así el mejor festival de todos los tiempos. Los poderes mágicos de Sunny te permitirán completar tareas y desafíos y con las habilidades especiales que podrás ir desbloqueando a medida que avances en tu aventura, podrás volar, saltar o hacer skate a lo largo y ancho de las distintas zonas del fantástico mundo de Equestria, que proporcionan una gran variedad de escenarios, desde el bosque hasta la ciudad.

Por cierto, tanto si tienes varios peques en casa o quieres echarle una mano a tu pequeño jugador o jugadora, podrás hacerlo mediante la fiesta multijugador que plantea «My little pony: Aventura en Bahía Yeguamar» a través de cinco minijuegos que también te encontrarás en el modo historia. Desde organizar un desfile de moda hasta cuidar de los conejos son solo algunas de las actividades a las que podrás enfrentarte al margen del modo principal del juego, alargando la aventura unas cuantas horas más para poder disfrutar en familia.

Los valores que emana la franquicia a través de sus películas y series también están presentes en esta aventura, siendo la amistad, la magia, el color y las aventuras los pilares básicos de estos personajes que nacieron como juguete en 1983 y que han ido evolucionando a lo largo de los años gracias a Hasbro hasta convertirse en todo un universo de ocio internacional. La nueva película en la que está basada este videojuego ha iniciado a una nueva era para la licencia, que se centrará en animar a los niños de hoy en día a explorar, expresar y celebrar lo que los hace únicos. Por cierto, a la larga lista de plataformas en las que ya está disponible el juego se sumará Stadia este verano, y a lo largo de lo que queda del resto de año lo harán las plataformas de nueva generación.

«My little pony: Aventura en Bahía Yeguamar»

Melbot Studios · Outright Games y Bandai Namco

27 de mayo · PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Zorro: The chronicles

Seguimos con videojuegos para toda la familia, ahora de la mano de «Zorro: The chronicles», una serie de animación emitida entre 2015 y 2016 cuya única temporada de veintiséis episodios se basaba en el popular personaje de El zorro, que se presentaba ante toda una generación de pequeños que no conocían su legendaria historia. Ahora, siete años después del estreno de esta serie infantil, llega el videojuego que lleva su mismo nombre y que está caracterizado en sus personajes y ubicaciones.

Se trata de una aventura llena de acción para toda la familia, que combina un combate trepidante, una exploración emocionante y una experiencia inmersiva. En él puedes encarnar a Diego -que se esconde ante sus enemigos bajo la identidad del legendario Zorro– o Inés -su intrépida hermana-, que deberán afrontar cada una de las dieciocho misiones que alberga su historia a través del vasto mapa de la localidad de Monstaerio, se hayan algunos de los más aguerridos enemigos que intentan capturarlos.

La figura del Zorro, amado personaje a través de casi un siglo de existencia, se representa aquí en forma de un divertido héroe lleno de acción capaz de dejar en ridiculo a sus enemigos mediante saltos acrobáticos y su destreza con la espada. Deberás aprender sus movimientos básicos para burlar a la guardia y derrotar a cada uno de sus miembros con astucia y agilidad. Cada uno de los divertidos y gratificantes combates cuenta con movimientos finales que deja en ridículo a tus enemigos y les desarma con el látigo, la espada o sus acrobáticos movimientos.

Cada misión cuenta con un objetivo principal y una serie de acciones secundarias que son opcionales y que no te llevará demasiado tiempo completar: Como, por ejemplo, colgar carteles con los que te burlarte de la guardia. Cuentas con entornos que podrás aprovechar durante las batallas, estampando a enemigos contra superficies y objetos o lanzándoles a fuentes, entre otras acciones. También tienes a tu disposición un árbol de habilidades que podrás ir desbloqueando gracias las monedas que irás recolectando al derrotar enemigos o destruyendo barriles y cajas del entorno. Existen tres ramificaciones con cinco habilidades cada uno, lo que te permitirá controlar controlar completamente a medida que te vayas acercando al final del juego con cualquiera de los dos personajes.

El recorrido del juego -teniendo en cuenta el público al que va dirigido- es prácticamente un paseo en el que deberás seguir las indicaciones para seguir avanzando. También existen niveles con una filosofía de «mundo abierto» -léase entre líneas- en los que podrás abordar la misión a tu manera. Las batallas con la espada pueden parecer un tanto repetitivas si cuentas con pocos movimientos (eso sucede, sobre todo, al principio) y te encontrarás con algún bug de movimiento que espero se haya solucionado con el parche del día uno.

Aún así estamos ante una aventura que encantará a los más peques de la cada, que disfrutarán de su sencillez y del deslumbrante humor que desprenden los personajes y escenas que viviremos a lo largo de las caso dos decenas de misiones que llevarán a convertirnos en el héroe de los justos, destapando a aquellos que se aprovechan de su posición mediante ataques con movimientos acrobáticos y reflejos rápidos como el rayo. ¡Deja tu marca en ellos con una ‘Z’ de la punta de tu espada!

«Zorro: The chronicles»

BKOM Studios · PVP Media y Nacon

16 de junio · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Guardianes de la noche: Las Crónicas de Hinokami

«Guardianes de la noche» es uno de esos anime a los que me he enganchado últimamente. Me encanta el género y ahora que disponemos de una versión física en nuestro país, no podía perderme la oportunidad de ponerme al día con las aventuras de Tanjirō Kamado y su particular cruzada contra los demonios para vengar a su familia. Por eso ahora llega su videojuego oficial, en el mejor momento teniendo en cuenta que tanto el manga como el anime de «Kimetsu no yaiba» se han convertido en un fenómeno mundial.

«Las crónicas de Hinokami» es la nueva propuesta del estudio de desarrollo CyberConnect2, que nos presenta un espectacular arena fighter en equipo que te permite revivir los memorables momentos de los arcos argumentales «Tanjirō Kamado», «Unwavering resolve» y «El tren infinito». Sigue a nuestro protagonista a través de la historia de «Guardianes de la noche» para enfrentarse a los demonios y volver a convertir a su hermana Nezuko en una humana.

Su trama transcurre en el período Taisho de Japón, en el que describe el drama de Tanjirō , un joven de buen corazón que se gana la vida vendiendo carbón y que encuentra a su familia masacrada por un demonio. Por si esto fuera poco, su hermana menor Nezuko, la única superviviente de este ataque, ha sido transformada en un demonio, por lo que, aunque está devastado por la rabia, un inexperto Tanjirō decide convertirse en cazador de demonios poder poder recuperar a su hermana en humana y destruir al demonio que se deshizo de su familia.

Este videojuego es el fiel reflejo del espíritu del manga y el anime y nos ofrece unas emocionantes batallas en la arena, para las que deberás dominar una multitud de espectaculares habilidades del amplio elenco de personajes que presenta para superar a tus contrincantes en combates cara a cara. El drama de Tanjirō es motivo más que suficiente para coger su espada e iniciar un viaje sin retorno para convertirse en el mejor cazador de demonios y recuperar de nuevo a su hermana Nezuko.

Para la ocasión, contarás con una gran cantidad de personajes, que mantienen las voces de los actores y actrices originales del anime, tanto en japonés como en inglés, por lo que sus interpretaciones aportarán una visión auténticas al videojuego. También te batirás en duelo en intensas batallas contra jefes finales, diseñadas para alcanzar su máxima expresión contra los poderosos demonios que pondrán a prueba le experiencia de Tanjirō.

Pero no solo de Tanjirō se nutre este historia, también contaremos con las habilidades de su hermana Nezuko -que a pesar de ser un demonio nunca ataca a los humanos gracias a la terapia hipnótica del maestro Urokodaki y a su fuerza de voluntad-, Zenitsu Agatsuma -que se une al cuerpo de los matademonios aportando su gran sentido del oído, identificando los ruidos que hacen otras personas o demonios, además de ser capaz de desatar la respiración del trueno-, Inosuke Hashibira -que es sumamente agresivo gracias a su respiración de la bestia y siempre lleva una cabeza de jabalí como indumentaria-, Giyū Tomioka -el pilar del agua del cuerpo de matademonios, de porte calmado y estoico, usa la respiración del agua-, Shinobu Kochō -el pilar de los insectos, que ya sea frente a un demonio o un humano, siempre se mantiene educada y no borra nunca la sonrisa de su rostro, incluso cuando usa la técnica de la respiración del insecto- y Kyōjurō Rengoku -el pilar de las llamas, con una personalidad alegre y excéntrica, que domina la técnica de la respiración de las llamas.

Ya lo puedes comprobar gracias a las imágenes y el tráiler del juego, pero «Guardianes de la noche: Las crónicas de Hinokami» no defrauda en cuanto a lo audiovisual se refiere. Tal vez sea la representación más fiel que hemos visto hasta la fecha respecto a su anime, ya que se han recreado las más emblemáticas escenas con una calidad que te hará dudar de si estás ante la serie o el juego, porque a veces parecen indistinguibles.

Mención especial también para el sonido y los efectos del agua y el fuego, muy presentes como técnica en algunos de los personajes más representativos y que aquí puedes disfutar igual que viendo la serie. Lo mejor es que, a diferencia de otras franquicias aquí sí que nos encontramos con las composiciones originales de su banda sonora, algo que garantiza una experiencia completa a la hora de repartir palos.

Aunque es una entrega que escasea algo en contenidos es una experiencia obigatoria para los fans de la serie, por su recreación respecto al anime especialmente, trasladando la emoción de los episodios a tu mando para protagonizar la venganza de Tanjirō en primera persona. Por cierto, el videojuego llega justo a tiempo para el estreno de la segunda temporada del anime, que los japoneses podrán disfrutar este mismo mes de octubre. ¿Cuándo podremos hacerlo nosotros?

«Guardianes de la noche: Las crónicas de Hinokami»

CyberConnect2 · SEGA y Koch Media

10 de junio · Nintendo Switch

Share and Enjoy !