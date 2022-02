"Horizon: Forbidden west" marca un antes y un después en el catálogo de PlayStation 5 - gameLover

Más grande, más completo y con más detalle que nunca: Así es cómo Aloy triunfa en su regreso para conquistar el oeste perdido para liberar al mundo de una terrible plaga.

¡Hola, gameLover! Llevabamos esperando el momento de volver a ponernos a los mandos de Aloy, la paria de la tribu de los Nora que terminó convirtiéndose en la redentora, desde el año pasado. Tras un ligero retraso en su llegada a la nueva generación de PlayStation recibimos «Horizon: Forbidden west», que no puede haber tenido un regreso mejor.

Horizon: Forbidden west

A PlayStation solo le han bastado cinco años para convertir a Aloy en todo un icono de la marca. No solo porque en la primera entrega de la franquicia haya conseguido llamar la atención de más de veinte millones de jugadores, que son los que han comprado el juego en todo este tiempo -logrando entrar en el prestigioso club de los que alcanzan esa cifra y estar a la altura de otras sagas como «Uncharted»-, sinó por haber conseguido (gracias al talento del equipo de Guerrilla Games) labrarle una reputación incuestionable a un personaje femenino que encaja dentro de todos los estereotipos de heroína de los videojuegos.

«Horizon» se ha convertido así en una de las IPs principales de PlayStation y todos sus jugadores tenían depositadas sus esperanzas en esta secuela que ha llegado acompañada con una de las más grandes campañas de márketing que hayamos podido ver a escala global. Hoy descubrimos «Horizon: Forbidden west», que pone de nuevo a Aloy en el punto de mira de las máquinas y que tendrá que volver a salvar el mundo en un videojuego que ya de por sí era muy bueno y que ha tenido que evolucionar para alcanzar la excelencia, haciendo gala de lo que puede llegar a conseguir PS5 técnica y gráficamente, convirtiendo este título en un auténtico espectáculo visual.

Los hechos de «Horizon: Forbidden west» suceden tan solo seis meses después de que Aloy derrotara a Hades en el primer juego. A nuestra ávida guerrera no le da tiempo ni a celebrar su victoria en Meridian cuando ya se pone en marcha para buscar la copia de Gaia que necesita para restablecer el plan de terraformación de su creadora, la doctora Elisabet Sobeck. El videojuego arranca con una introducciónque nos pone al día de todo lo acontecido hasta el momento de arrancar, incluyendo datos de la primera entrega, para aquellos que no lo habieran jugado o no recordaran parte de la historia.

En esta ocasión Aloy se enfrenta a una plaga que está arrasando el mundo, atacando las tierras fértiles y a todos los seres vivos que habitan en ella. Para ello deberemos atravesar un escenario plagado de una naturaleza exuberante que está dividido por los asentamientos tribales que han sobrevivido a un mundo infestado por máquinas y que nos presentará una gran cantidad de personajes secundarios que nos acompañarán en una aventura enorme, plagada de misiones principales y secundarias y que nos invita a descubrir las tierras del lejano oeste, donde descubriremos nuevas especies de máquinas y nos enfrentaremos a mastodónticos ejemplares que actuán como jefes de cada zona.

Al igual que en la primera entrega, no solo tendrás que cumplir con objetivos que te marca esta nueva historia, ya que el juego te propondrá un gran número de actividades secundarias basadas en recados, campamentos rebeldes, rescates, los dichosos terrenos de caza -que tanto odio-, además de la búsqueda de reliquias repartidas por su vasto mapa. Como puedes comprobar, sigue la estructura de la entrega original y siempre tendrás algo que hacer mientras viajas de aquí para allá mientras te enfrentas a máquinas aún más espectaculares de las que ya conocíamos.

No todos estos retos tienen la oportunidad de aportar más profundidad a la trama del juego, por lo que te recomendamos que en tu primera vuelta a «Horizon: Forbidden west» te centres en la historia principal, que te llevará cerca de 25 horas, para, una vez terminado, puedas completar las misiones secundarias más recaderas. Es un recurso que como endgame te servirá para estirar la vida útil del juego, ya que te preporciona un buen número de horas más para poder completar esta segunda aventura de Aloy.

Y es que ella sigue siendo una de las heroínas más versátiles con nos hemos encontrado en el mundo de los videojuegos, expandendo sus habilidades para esta nueva entrega de una forma descomunal. Su experiencia durante sus últimos seis meses de exploración le han permitido moverse con más soltura por todo tipo de entornos, logrando nuevas piezas para su equipo -como el garfío con el que se nos dota durante la introducción al juego o el escudo planeador con el que podremos descender desde elevadas alturas-. Pero también se introducen nuevas mecánicas en la escalada, mucho más amplia, además de la capacidad de bucear, permitiéndonos explorar los detallados fondos acuáticos que cuentan con su propia fauna y más recursos que encontrar. Este mundo bajo el agua es una de las grandes novedades de la franquicia, añadiendo más variedad y riqueza a la estructura del juego.

Por supuesto, también contamos con nuevass armas y armaduras, con la novedad de poder modificarlas para ampliar su poder en los bancos de trabajo que encontraremos en los campamentos que están distribuidos por el mapa. Así que son todas estas novedades las que amplían las posibilidades de nuestra heroína, que ahora también cuenta con un árbol de habilidades más complejo, dividido en seis secciones que nos permitirán ir desbloquendo nuevas acciones para el personaje a medida que avancemos en su aventura mediante los puntos de habilidad que se nos otorgan al escalar posiciones en la barra de nivel de Aloy.

Contamos también con las arenas de combate, donde mediante una serie de tutoriales aprendermos nuevos combos para poder ampliar las capacidades de lucha de Aloy. Un trámite que no siempre será divertido, pero que nos servirá para darle un poco de variedad a sus movimentos en la lucha, que siguen centrados en el arco como arma principal. Un sistema de disparo que sigue funcionando a las mil maravillas y que nos permite hacer uso de la concentración temporal para poder hacer zoom y atinar mejor en los momentos de mayor tensión en la batalla.

La fabricación de munición sigue teniendo un papel esencial mediante los materiales naturales que vamos recolectando mientras cruzamos preciosos paisajes del oeste perdido, con la novedad de que ahora también podremos hacer uso de flechas de ácido, además de las de fuego y hielo que ya conocíamos. Cada arco tiene sus limitaciones, obviamente, y tendrás que saber combinarlos para combatir contra cada tipo de máquina a través de la rueda de selección de armas, que ve ampliada su capacidad ligeramente. Contamos también con la posibilidad de utilizar el sigilo y hacer uso de trampas para sorprender a nuestros rivales y poder atacarles con golpes críticos.

El catálogo de animales mecánicos de esta entrega es amplísimo y muy variado, mostrándonos especies inéditas como los atronadores, los desgarramareas o los terremamut, cada uno con sus propias características, que nos brindarán auténticos momentazos de lucha. Los ataques a distancia con las armas se complementan con el combate cuerpo a cuerpo, que se lleva a cabo con la lanza de Aloy, que podrá ejecutar ataques rápidos y débiles o con sobrecarga, más contundentes pero también más lentos de ejecutar. El cuerpo a cuerpo, más útil contra humanos que contra las máquinas, es una de las mejoras de esta entrega, ya que la lanza se ha convertido en una herramienta mucho más útil que en la anterior entrega, pero hay que aprender a combinarlo con el combate ofensivo, que está basado en realizar esquivas y combinaciones de ataques rápido y fuerte para ser ejecutado con precisión y efectividad.

Respecto al apartado técnico no hay mucho que decir, salta a la vista, es un espectáculo visual. De lo mejor que hemos visto hasta ahora en la actual generación y en el mundo de los videojuegos en general. Y es que todo está lleno de detalles, desde las partículas que flotan en el aire, los destellos de los elementos metálicos los imprersionantes efectos de luz… Por no hablar de los distintos biomas que presenta el juego. que enriquecen la experiencia a través de una paleta de colores muy rica y diversa que te hará sentir como si estuvieras allí mismo. Además, contamos con un ciclo de día y noche dotado con un clima dinámico que se adapta a cada entorno.

A destacar el efecto de elementos como el agua, la arena o la nieve, dotados de un comportamiento preciso a cada situación y movimiento del personaje, que para la ocasión se ha recreado aún más expresiva, contando con un gran catálogo de animaciones. Pero la auténtica personalidad se la otorga la voz de Michelle Jenner, que se encarga del doblaje de la protagonista una vez más. En el apartado sonoro nos encontramos con un muy buen uso de la explotación de la tecnogía de audio 3D de la consola, contando con el apoyo del DualSense, que amplía la experiencia tanto con el sonido del propio mando como con en la vibración y los gatillos adaptativos, que ofrecen una resistencia enriquecedora en el uso de armas.

Cuentas con los ya habituales modo de visualización del juego: El modo fidelidad, con resolución 4K y 30 fotogramas por segundo, y el modo rendimiento, con resolución HD y 60 FPS estables que dotan de más dinamismo al movimiento del personaje y la ejecución del entorno en sí. Esta es una elección muy personal, ya tu experiencia de juego variará en función de tus prioridades, por eso te animo a que pruebes los dos y decidas por ti mismo para que puedas elegir con cuál quedarte.

Con todo lo que has leído hasta ahora, te habrás dado cuenta dee que el juego guarda una gran cantidad de similitudes -prácticamente todas- con la entrega anterior, y es que la primera parte ya era muy buena de por sí. Esta es una secuela que se esfuerza por mejorar y ampliar «Zero dawn». Y lo consigue con creces. Todos los nuevos elementos y decisiones que se han incluído en «Forbidden west» han logrado que el juego se transforme en algo más grande, con una protagonista más enriquecida mediante muchas más habilidades, un montón de nuevas máquinas y una historia más amplia y compleja.

En ocasiones peca, al igual que el primero, de contar con algunas misiones que pueden hacerse repetitivas, sobre todo teniendo en cuanta el tamaño del mapa, obligándonos a viajar en exceso. El sistema de viaje rápido funciona mediante las hogueras, que en esta ocasión también te obliga a que los recursos se conviertan en moneda de cambio para poder comprar desplazamientos. Para la ocasión vas a tener que armarte de paciencia, porque completar el árbol de habilidades de Aloy u optimizar tu equipo y armas te llevará mucho más tiempo y dedicación que la vez anterior.

Si eres de los completistas, de los que van a por el trofeo de platino o el cien por cien del juego, aquí vas a encontrarte con una experiencia que te puede llevar directamenet al centenar de horas, lo que te otorgará la oportunidad de explorar los secretos de esta excelentey fantástica aventura de la heroina del momento, que nos lleva hasta el oeste perdido para hacernos disfrutar como nunca de la lucha contra las aguerridas máquinas, unos entornos espectaculares y una experiencia de juego sublime que conseguirán que, por fin, te decidas a dar el salto a PS5.

«Horizon: Forbidden west»

Guerrilla Games / PlayStation Studios · Sony Interactive Entertainment

18 de Febrero · PlayStation 5 y PlayStation 4

Share and Enjoy !