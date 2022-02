"Dying light 2: Stay human", "Sifu" y "The king of fighters XV" destacan entre novedades más recientes en videojuegos - gameLover

«Dynasty warriors 9: Empires» y «OlliOlli world» completan las propuestas de la primera mitad del mes de Febrero.

¡Hola, gameLover! Menudas dos primeras semanas de lanzamientos que hemos tenido, disfrutando de títulos muy esperados desde hace meses. ¡Es el momento de repasar las novedades más recientes!

Dying light 2: Stay human

No hay duda de que «Dying light 2: Stay human» es uno de los videojuegos más ambiciosos que recibimos en este 2022 y sus artífices, el equipo de desarrollo polaco Techland, pueden estar bien orgulloso de él. Después del reto que supuso lanzar «Dead island» en 2011, su éxito acabó desembocando en el nacimiento de una nueva franquicia que aprovecharía el potencial de un mundo abierto plagado de zombis y jugado en primera persona: «Dying light» (2015). Esta semana, siete años después, recibimos su secuela, que conserva todo lo que hizo grande a la primera entrega y mejora su planteamiento con muchas novedades.

La historia que plantea «Dying light 2: Stay human» se centra en unos hechos que suceden quince años después de la catástrofe que nos presentaron en el primer juego, pero no te procupes si no lo jugaste, porque no es un impedimiento para abordar la saga por primera vez. El virus que ha barrido a la especie humana de la faz de la Tierra ha dejado una ciudad en pie, la única que ha sabido resistirse al ataque de este desastre mundial. Se trata de Harran, una vieja capital europea en que la que todos sus habitantes están infectados, algunos convertidos en seres que deambulan por sus calles y otros que se inyectan inhibidores para evitar que la infección avance a través de su cuerpo. El protagonista de esta nueva aventura es Aiden Caldwell, un peregrino -alguien que viaja entre los asentamientos de supervivientes para que quedan comunicarse entre sí- que acaba en esta ciudad para buscar a su hermana, que ha desaparecido. Con esta premisa y el planteamiento de que Aiden es un ser que ha sido modificado genéticamente para contar con habilidades especiales, se plantea una gran historia en la que él se convierte en la clave para determinar el destino de la ciudad y sus habitantes.

El juego cuenta con un componente RPG más marcado que «Dying light», con dos árboles de habilidades, combate y parkour para Aiden, que se van desbloqueando a medida que avanzamos en nuestras misiones. Nuestro protagonista cuenta con tres niveles que definen las capacidades del personaje: Vida, energía e inmunidad al virus, y a medida que escalamos en su nivel también podremos equiparle con armas y un amplio equipo de objectos que le ayudarán a defenderse de las amenazas.

Para ayudarnos afrontar todo lo que tendremos por delante, contaremos con la ayuda de Lawan, que estará a nuestro lado durante gran parte del juego, con quien estableceremos un vínculo emocional que -inevitablemente- afectarán a nuestra toma de decisiones y, por lo tanto, al desarrollo de la propia historia. Las decisiones son de vital importancia aquí, ya que influyen en numerosos párametros del videojuego, desde el devenir de ciertos personajes hasta la accesibilidad del mapa del territorio.

También afectará al comportamiento de los dos bandos que predominan en Harran, los pacificadores o los hombres libres, y te verás en la obligación de apoyar a uno de los dos para poder contar con ciertas ventajas exclusivas de cada uno de ellos. De esta manera podrás comprobar la profundidad de los personajes que van apareciendo a lo largo del juego, también a través de las misiones principales y secundarias, que plantean una larga lista de retos y desafíos que deberás abordar para liberar la ciudad.

Los enfrentamientos cuerpo a cuerpo y el parkour se convierten en las dos principales mecánicas y después de mejorar al máximo estas habilidades comprobarás cómo de gratificante es moverte por el mapa aprovechando todos los elementos de la ciudad. Pero también contaremos con nuevos elementos que nos facilitarán movernos, por ejemplo, desde grandes alturas. Respecto al combate, contamos con un profundo sistema de armas casera que podremos modificar para adaptarlas a cada ocasión. Por cierto, no contamos con armas de fuego, pero sí con arcos y ballestas que resultan muy efectivos en según qué zonas. Como suele suceder en este tipo de juegos, tú decides si abordar cada enfrentamiento directamente, a golpes, o mediante el sigilo. Aunque también puedes apostar por soluciones más creativas aprovechando el entorno de un escenario concreto mediante trampas. Todo dependerá de tu nivel y las armas que poseas en ese momento.

Como ya te abrás imaginado, la intensidad del juego es muy diferente si es de día o de noche, ya que el ciclo de la luz del sol cambia por completo su desarrollo. De día podrás operar con mayor maniobrabilidad, sobre todo si te mantienes a cierta altura, lejos de los infectados, que se resgardan en el interior de los edificios; pero por la noche salen a la calle nos encontraremos a todo tipo de criaturas que tratarán darnos caza sin piedas. Esto te obliga a modificar tu estilo de juego para adaptarte a cada situación, sobre todo cuando el virus que circula a través del organismo de Aiden comienza a extenderse, obligándote a estar pendiente de los tiempos de exposición a la oscuridad. Ya te adelantamos que el ciclo de noche es más gratificante y también muy emocionante, algo que compensará por completo al hecho de jugar de día.

Completar la historia principal te llevará un buen número de horas, pero existe todo un plan por parte de Techland para que completarlo al cien por cien te lleve cerca de quinientas. Con esta premisa te podrás hacer a la idea de lo grande que puede llegar a ser «Dying light 2: Stay human», que te ofrece la oportunidad de regresar a Harran para completar misiones secundarias y ampliar tu equipo una vez hayas finalizado el juego con una segunda partida algo más desafiante que se adapta al nivel que hayas alcanzado. Si eres de los más completistas o simplemente quieres ir a por el codiciado trofeo de platino, siempre encontrarás la excusa perfecta para volver una y otra vez , ya que la experiencia va mucho más allá de su final. Además, durante los próximos cinco años contaremos con numerososos DLCs -gratis y de pago- que ampliarán los desafíos y la propia historia del juego.

El de «Dying light 2» es un enorme mundo abierto repleto de zonas que cobran vida propia gracias a las características del entorno. Y es que estamos hablando de un videojuego muy completo a escala artística: Sus personajes y los zombis cuentan con un gran modelado y la iluminación y el ciclo día/noche son muy realistas, por lo que si sumas ambos factores el resultado es el de una ciudad muy creíble que hace idónea la historia que aquí se representa, con unos edificios muy completos, ya sean de mediana o gran altura.

En el apartado gráfico puedes elegir el modo rendimiento -en el que priman los 60 fotogramas por segundo con una resolución dinámica-, el modo resolución -con resolución 4K nativa- o el modo calidad -donde el ray tracing te dejará con la boca abierta-. Y en el apartado sonoro contaremos con una selección de música ambiental que encaja a la perfección con el tono de la historia, adaptándose dinámicamente a la situación que estemos llevando a cabo. Pero lo que es digno de destacar es el doblaje a nuestro idioma y los efectos de sonido, que lograrán que nos metamos de lleno en su historia.

«Dying light 2: Stay human» cumple con los que había prometido después de un desarrollo complicado, con un mundo bien construido, yuna gran cantidad de enemigos que lograrán ponernos los pelos de punta, convirtiéndose en un gran videojuego que presenta una cuidada narrativa y una ambientación aterradora. Cada decisión que tomes tendrá efecto sobre el propio mapa del juego y los personajes que te encuentres durante la trama, logrando convertirse en un videojuego enorme en el que siempre tendrás algo que hacer.

«Dying light 2: Stay human»

Techland · Koch Media

4 de Febrero · PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC

Sifu

¡Menuda sorpresa ha sido «Sifu» para el género beat’em up! Si este título había pasado desapercibido para ti, es el momento de que le prestes atención porque, aunque está hecho para para jugadores pacientes y hábiles, logrando evolucionar la esencia del kung fu dentro del viaje de venganza de Sifu, un joven aprendiz de artes marciales que ve cómo su padre muere asesinado por unos asaltantes cuano es tan solo un niño. Ocho años después, ya como adulto y bien entrenado, es el momento de llevar a cabo su venganza a lo largo de una aventura que dura una noche entera y en debemos encontrarnos a los cinco maestros que lideran cada una de las cinco zonas y que planearon arruinarte la vida de esta manera. Muy a lo «Kill Bill».

La peculiaridad que tiene «Sifu» es que comenzamos a jugar con la edad de veinte años años y con tan solo un par de movimientos básicos, pero a medida que avanza el juego te darás cuenta de que aún te queda mucho por descubrir, ya que se trata de un juego muy técnico, en el que deberemos ejecutar los golpes de forma precisa para poder ir avanzando en la historia. Cuentas con un ataque ligero y un ataque fuerte, que pueden combinars para dar lograr todo tipo de combos para derrotar a los enemigos, a los que también podrás atacar con armas. Los gatillos tienen una función esencial que nos permite protegernos mediante esquivas de alta precisión o con nuestro propio cuerpo.

Como decíamos, se trata de ir aprendiendo técnicas que no servirán para derrotar a todo aquel que se cruce en nuestro camino, contando con una barra de salud y otra de concentración que nos permitirá ejecutar una serie de ataques especiales demoledores en los momentos clave. También contamos con una barra de equilibrio que se va llenando a medida que vamos recibimos golpes, así que tendremos que estar pendiente de ella para que no se sature, de lo contrario Sifu comenzará a tambalearse quedando a merced de nuestros enemigos. La fuerza de nuestros puños y patadas son esenciales para poder ir avanzando en esta trama de redención, pero también contaremos con una serie de armas y objetos de un solo uso que nos ayudarán a infligir más daño a nuestros enemigos. Se pueden usar en el cuerpo a cuerpo y tanbién como arma arrojadiza para pillar por sopresa a quien tengas delante. Algo que consigue añadir más emoción al combate, que de por sí ya es todo un espectáculo.

Pero lo más interesante de todo el juego se presenta en forma de dinámica de vida, ya que el envejecimiento de Sifu es la clave para determinar su victoria. Notarás que cada vez que mueras, nuestro personaje puede ser traído de vuelta al mismo punto del escenario pero con una peculiaridad: Que habrá envejecido un año más. Es el precio que tiene que pagar cada vez que pierde la vida, así que si mueres veinte veces durante la historia, en lugar de terminarla con veinte años, lo harás con cuarenta, y si mueres cuarenta veces, lo harás con sesenta. Un planteamiento interesante, ¿verdad?

Lo es porque a medida que envejecemos nuestro aspecto no es lo único que cambia, también lo hará el sistema de golpes, porque cada vez que recibamos uno también nos causará más daño. El límite que ha impuesto el juego es el de los setenta años y si llegas a esa edad no te quedará otra que reiniciar el nivel en el que estés jugando. Y sí, cada vez que empieces a jugar en un nuevo escenario arrancamos con la misma edad que ya tenías al finalizar el anterior, así que debes procurar morir lo menos posible para poder llegar lo más joven y lozano posible al final del juego. Tarea que no es nada fácil, ya te lo advertimos.

Por cierto, la venganza de Sifu tiene un por qué y a medida que vayamos avanzando en el juego tendremos que ir recolectando una serie de objetos que nos servirán como pista para lograr averiguar qué pasó hace ocho años, cuando mataron a su padre. Todo se acumula en un tablón de pistas en el que se irán acumulando aunque muramos, incluso las llaves y tarjetas que nos dan acceso a algunas rutas alternativas que nos abren paso en forma de atajo en las diferentes zonas del juego.

También cuenta con las estátuas de dragón que están escondidas por el camino y que podrás usar para desbloquear algunas mejoras que se aplican al personaje y a las armas. Su uso varia en función de nuestra experiencia y nuestra edad, así que estas ventajas están supeditadas a ciertos parámetros del personaje y lo que hayamos vivido con él. Como puedes comprobar, todo lo que plantea el juego lo hace de una forma muy interesante, y es que no estamos ante el típico juego peleas, ya que aquí existen una serie de normas que, si se aplican correctamente, pueden ayudarnos mucho durante la aventura.

Su dificultad es alta, es una de sus premisas, pero que eso no te condicione a la hora de jugar, porque si estás atento y te conviertes en un buen aprendiz, también lograrás ser un gran maestro. Se trata de caer para volver a levantarse, de ir haciéndose con los controles poco a poco para que tu aprendizaje se convierta en una curva dinámica con la que llegar a controlar por completo al personaje. ¿Puede ser frustrante? Sí, al principio, pero no pierdas la esperanza, porque todo es práctica y paciencia hasta que domines el sistema por completo.

A destacar su apartado audiovisual -sencillo, elegante y efectivo-, convirtiéndose en un placer visual gracias a sus trepidantes escenas de lucha y el movimiento de la cámara. La música, tradicional pero con toques actuales, nos acompaña de forma dinámica animándose en los combates más intensos. Por cierto, si tienes la suerte de jugarlo con el mando DualSense de PS5 añadirás una capa extra de experiencia a su apartado sonoro, que se expande a través su altavoz, además de disfrutar de la precisión de la vibración háptica, que suma sensibilidad a esta historia. Este es un reto mayúsculo y muy gratificante, convirtiéndose en un título apasionante que se convierte en una de las grandes sopresas de este año que solo acaba de empezar.

«Sifu»

Sloclap · Meridiem Games

8 de Febrero · PS5, PS4 y PC

The king of fighters XV

El de los juegos de lucha es uno de los géneros que más jugadores arrastra en cada generación de consolas y a día de hoy sigue contando con grandes franquicias como «The king of fighters», una de las más icónicas, que sigue reinventándose en cada entrega para sobrevivir al paso de los años. Ahora es el momento de darle la bienvenida a «The king of fighters XV», el primer capítulo de la saga en pisar la nueva generación de consolas, que llega para someterse a una puesta al día y así poder enfrentarse a su competencia. Y es que otras grandes franquicias como «Street fighter», «Mortal kombat» e incluso «Guilty gear» han evolucionado para una nueva generación de jugadores.

¿Estará «The king of fighters XV» a la altura? Bueno, para empezar contamosc on 39 luchadores, un número que se ampliará a 51 mediante contenido descargable de pago. La gran mayoría son viejos conocidos, porque solo tres de ellos son nuevos: Dolores, Isla y Krohnen. Al resto ya les conocemos de entregas anteriores e incluso también hemos perdido a alguno. Nada grave teniendo en cuenta que se trata de un total de medio centenar de personajes, que se las verán en quince memorables escenarios del juego.

Si eres de los que prefieren jugar en solitario puedes practicar en el modo «Tutorial» o darlo todo en los modos «Entrenamiento», «Misiones» -en el que tendrás que ejecutar combos muy específicos- un modo «Versus» contra la máquina e incluso un modo «Torneo» en el que te enfrentarás a cien rondas de combate. Pero como siempre, el más interesante es ese modo «Historia» que nos permite conocer más sobre la historia de cada uno de los personajes mediante una serie de escenas que se nos van presentando al finalizar cada combate. La dificultad de este modo, como viene siendo habitual en el género, está bastante ajustada, pero prepárate para sudar en el combate final, porque el jefe de turno no te pondrá las cosas nada fáciles.

Cuentas con partidas «Versus de reclutamiento» -en las que podrás robarle lo luchadores al equipo rival para meterlos en tu grupo- y también «Versus en grupo», añadiendo hasta seis jugadores en equipos de tres contra tres. Como puedes comprobar, la oferta de modos es bastante generosa, contando con opciones para todos los gustos. Se ha hecho en esta entrega un especial esfuerzo por hacer brillar los modos online con una puesta al día que logra ponerse a la altura de sus rivales, garantizando una experiencia fluida.

De hecho, «The king of fighters XV» nunca va a ser frustrante, porque cuentas con una serie de ayudas que te servirán para sentirte más cómodo durante el combate. Eso sí, ya sabes que en el territorio online vas a encontrarte con contendientes de lo más preparados, aún los emperejamientos se efectúan por rango. Podrás ir subiendo de nivel de tus personajes a través de partidas amistosas o de sala, donde podrás configurar los parámetros del combate a tu gusto. En lo que respecta al sistema de combate, como ya sabes, se basa en una dinámica de equipos de tres contra tres que te permite establecer el orden de los personajes, auque no alterarlo ni combinarlos durante el enfrentamiento. Cuando el primero pierde su barra de salud, sale a luchar el segundo y luego el tercero. No tiene más misterio, el combate termina cuando caen los tres miembros de un mismo equipo.

La esencia de las mecánicas en la lucha se basa en dos botones para los puñetazo y dos para las patada, que pueden ser combinados con con el joystick direccional para dar lugar a una serie de combos demoledores. También se mantiene la la posibilidad de rodar o fintar para esquivar ataques, así como las arremetidas, que sirven para ejecutar golpes devastadores sin recurrir a combinaciones de botones previas. Aunque lo cierto es que los combos resultan de los más efectivos y pueden dar pie a un espectáculo sin igual en pantalla, más si ejecutas el modo «Max» (y sus respectivas variantes) al completar su correspondiente barra, donde dispondremos de un tiempo limitado para causar más daño al rival. La clave en «The king of fighters XV» -como en cualquier juego de lucha- es saber contrarestar golpes, evadirlos y contraatacar y a poco que conozcas los fundamentos de sus movimientos podrás llevar a cabo fluidas y espectaculares peleas, ya que su jugabilidad se presenta más dinámica.

En lo que respecta a su apartado técnico, los personajes han mejorado el modelado respecto a su anterior entrega, que fue la que dio el salto a las 3D, hace ya seis años. Tanto la iluminación en los personajes y los escenarios se muestra más natural, mostrando estos últimos algunos elementos interactivos. Es un espectáculo de efectos visuales que se mueve a 60 fotogramas por segundo. Respecto al sonido cabe mencionar que la banda sonora es muy dinámica y abarca diferentes estilos que casan a la pefección con el ritmo de los combates.

«The king of fighters XV» se reformula ligeramente actualizando los puntos clave que habían quedado anclados en el pasado para poder seguir compitiendo con sus rivales, aunque se echan de menos algunos modos de juego que han desaparecido. Si eres un fan del género sabrá atraparte desde el primer combate, pero claro, estamos hablando de una de las sagas de lucha más míticas de todos los tiempos. Mejora respecto a su anterior entrega en muchos aspectos y eso ha logrado que ahora se plantee como uno de los títulos más completos del género.

«The king of fighters XV»

SNK · Koch Media

17 de Febrero · PS5, PS4, Xbox Series X|S y PC

OlliOlli world

«OlliOlli» (2014) y «OlliOlli2: Welcome to Olliwood» (2015) fueron solo el principio de esta franquicia que volvía a poner de moda el skate con un sistema de desplazamiento lateral. Sin embargo no habíamos vuelto a saber de ella… hasta ahora, que regresa con una nueva entrega que evoluciona en todos los aspectos. Si ya disfrutaste con las dos entregas iniciales, prepárate porque es momento de recorrer las calles de nuevo esquivando todos los obstáculos que se interpongan en tu camino.

La clave de este juego es que nos va presentando varios desafíos básicos en cada nivel para que podamos llegar a la meta sin caernos o chocarnos. Estos desafíos se presentan con distintas acciones y tres puntuaciones que deberemos batir para demostrar que somos los mejores. Pero antes deberemos ir aprendiendo el manejo del patinete mediante controles básicos y avanzados, con los que realizaremos todo tipo de movimientos que servirán para que sigamos manteniéndonos en pie mientras acumulamos el mayor número de puntos posibles.

Tienes que ir a por él con la visión de que el único objetivo del juego es completar sus desafíos, así que acostúmbrate a esa premisa, porque es lo único en lo que debes centrarte. Puedes hacer muchas cosas en él, pero al final lo único que importa es que sabes que tienes que llegar sano y salvo a la meta después de todo el aprendizaje que has ido acumulando a través de los distintos niveles que plantea. Hay trucos, hay combos y hay rércords que romper, pero la meta siempre tiene que estar en como objectivo principal. Es la propia esencia del juego.

Dicho esto, hay que reconocer que el lavado general al que se ha sometido «OlliOlli world» le ha sentado de maravilla. Los desafíos gozan de un buen diseñados y son muy divertidos, con desafíos desafiantes y gratificantes, y está repleto de misiones secundarias y niveles especiales. El juego no solamente te invita a batir las marcas predeterminadas, sino también las de otros jugadores que hayan dejado su huella. ¡Todo un desafío!

¿Que te terminas el juego? Sin problema, porque Roll7 ha preparado un sistema en el que podremos competir de manera asíncrona con otros jugadores a través de internet, llegando a competir en escenarios que se generan al azar. Esta excusa sirve para que podamos seguir practicando y consigamos algunos elementos de personalización para nuestro personaje, que ya de por sí tiene una amplia base de opciones para que luzca a nuestro gusto.

Pero si hay algo a destacar, ese es el control del propio personaje. Algo esencial para un desafío como este, donde se requiere de una precisión absoluta por parte del usuario al pulsar cada botón en el momento preciso y también por parte de las propias mecánicas de movimiento, que responden de una manera excelente. Eso no quiere decir que no tengas que añadir cierta destreza por tu parte para poder llevar a cabo todos esos movimientos. Deberás tener buena memoria y, sobre todo, agilidad mental para poder ejecutarlos a la perfección. Pero, como todo, es un poco de práctica y ya.

Para la ocasión se ha optado por una estética muy particular, renovando por completo el estilo visual de la franquicia. Un cambio que le ha sentado genial, combina colores llamativos y brillantes que se complementan con tonalidades pastel y líneas sencillas que favorecen una visión clara del escenario que tenemos que recorrer con el skate. Fundamental para obtener una buena experiencia, que se irá complicando cada vez que se añadan nuevos caminos que explorar durante tu trayectoria, contando con salidas opcionales que se irán desbloqueando a medida que vayamos avanzando en el listado de desafíos. Estas nuevas rutas serán necesarias para conseguir mayores puntuaciones, añadiendo un puntito de estrategia a la necesidad de ser habilidosos para poder avanzar.

Su banda sonora completa la propuesta con una playlist de melodías de lo más acertadas, que nos acompañaran pacientemente hasta que logremos ir superando cada uno de los desafíos de juego que nos ha vuelto a sorprender gracias a su adictivo sistema de misiones, unos controles que rozan la perfección y el excelente diseño de todos los retos que nos plantea. Entra en «OlliOlli world» dispuesto a aprender con tu skate y, con perseverancia y tenacidad, lograrás controlarlo tan bien que te entrarán ganas de cogerte un skate y bajarte a la calle. No, en serio, no lo hagas. Quédate con las más de treinta horas de experiencia que te proporciona el juego y bátete en duelo con los duros adversarios que te encontrarás cuando juegues online. ¡Un vicio!

«OlliOlli world»

Roll7 · Private Division

8 de Febrero · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

God of war: El dios caído

Parece que este 2002 volverá a ser el año de «God of war». Con su recién estrenada versión para PC y con la segunda parte –«God of war: Ragnarök»– de camino, la franquicia vuelve a brillar como nunca apoyada por lanzamientos como el que descubrimos hoy, el de su segundo cómic, «El dios caído». Porque antes de convertirse en padre, Kratos fue el dios de la guerra, algo que pudimos comprobar en todas las entregas de los videojuegos publicados entre 2005 y 2013.

Y aunque hayamos vivido su historia en primera persona a través de siete videojuegos, siempre hay aspectos de su vida que se quedan en el olvido. Hasta ahora, porque este cómic de 92 páginas narra ese tramo en la vida del Kratos en el que, después de vencer a Zeus y frustrar los planes de Atenea, se cree libre al fin de sus obligaciones con los dioses. Así que pone rumbo al desierto en un intento de distanciarse de su hogar, el lugar de su mayor vergüenza, solo para descubrir que su furia incontrolable y la culpa le pisan los talones. Kratos está enfurecido con el único enemigo que ha demostrado ser inconquistable: Él mismo. Sin embargo, una guerra contra uno mismo es imposible de ganar y solo invita a la locura.

Este volumen centrado en la primera versión que conocimos de Kratos incluye la miniserie completa «El dios caído», escrita por Chris Roberson, dibujada por Tony Parker y publicada en Estados Unidos por la editorial Dark Horse. Al comienzo de la historia Kratos trata de dejar atrás su pasado de muerte y destrucción. Pero ese plan con el que pretende abandonar sus espadas e iniciar un nuevo camino que lo aleje de los dioses y de la guerra solo consigue alimentar su rabia y frustración. Atenea le tiene reservado un destino más acorde a sus habilidades, por eso interpone en su camino un pequeño pueblo que ha sido atacado por dos monstruos todopoderosos. Una vez allí, Kratos tendrá que elegir entre seguirle el juego a los dioses o sufrir las consecuencias. Desgraciadamente, todo apunta a que, sea cual sea su elección, lo pasará mal, muy mal.

«God of war: El dios caído»

Chris Roberson, Tony Parker y Dave Rapoza · Norma Editorial

14 de Enero

