El cine en casa para terminar este 2021: Desde "Dune" hasta "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" - gameLover

Dune

El año está a punto de finalizar y en esta recta final se acumulan una serie de lanzamientos muy interesantes en lo que se refiere al cine doméstico. Una de las producciones más exitosas del año es la nueva adaptación cinematográfica de la renombrada novela de Frank Herbert, «Dune», que ha corrido a cargo del director Denis Villeneuve. Ahora ha llegado el momento de disfrutarla plácidamente desde el sofá de casa con una de las cuatro ediciones que recibimos después de que haya quedado confirmada una nueva entrega para Octubre de 2023.

La película está protagonizada por el actor nominado al Oscar Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa y Javier Bardem. Un elenco de lujo que ha logrado transformar esta en una de las películas más taquilleras de este 2021 que estamos a punto de abandonar.

Su historia narra la trama de Paul Atreides, un joven brillante que ha nacido con un destino más grande que él mismo y que deberá viajar al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y de su gente. Mientras las fuerzas del mal se enfrentan para hacerse con uno de los recursos más excepcionales del planeta, que tiene el poder de desbloquear todo el potencial de la humanidad, solo los que logren dominar sus miedos podrán sobrevivir.

Si tuviste la oportunidad de disfrutarla en el cine o quieres descubrirla por primera vez, ahora puedes hacerlo gracias a cualquiera de sus cuatro ediciones: DVD y Blu-ray, de un solo disco, y 4K Ultra HD y la tan limitadísima edición SteelBook, que incluye dos discos, uno en Blu-ray y otro en 4K Ultra HD. La película, de 155 minutos aproximadamente, viene acompañada por las pistas de audio en español (Dolby Digital 5.1) y en versión original (Dolby Atmos-TrueHD) en las versiones superiores y en español (Dolby Digital 5.1) e inglés (Dolby Digital 5.1) en la versión DVD.

Respecto a su contenido extra, se incluye más de una hora de contenido extra en el disco Blu-ray con los documentales «Las casas nobles» -con el que descubrirás los planetas de origen, los miembros de las familias, las historias de fondo, las relaciones, motivaciones y creencias de las casas feudales y las fuerzas políticas de «Dune», a medida que se desvelan los mecanismos internos del imperio galáctico Padishah-, «Dentro de Dune: La sala de entrenamiento», «Construyendo el futuro», «Diseñando al gusano de arena», «Un vestuario de otro mundo», «Un nuevo sonido» y mucho más. ¿Cuál es tu edición?

«Dune»

Warner Bros. Home Entertainment · 20th Century Studios Home Entertainment

15 de Diciembre · DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD + Blu-ray y SteelBook 4K Ultra HD + Blu-ray

G.I. Joe: Colección 3 películas

Todos estamos orgullosísimos de nuestra querida actriz Úrsula Corberó, que gracias a su papel como Tokyo en la serie global «La casa de papel» se está haciendo un hueco en Hollywood. Su último gran papel lo ha protagonizado en la película «Snake eyes», que explora los orígenes de la franquicia cinematográfica de «G.I. Joe». Coincidiendo ccon el lanzamiento doméstico de esta tercera película -que cierra la troilogía-, recibimos un pack que incluye las tres entregas: «G.I. Joe» (2009), «G.I. Joe: La venganza» (2013) y «Snake eyes: El origen» (2021).

Es el momento de disfrutar de las impresionantes acrobacias y las intensas secuencias de combate con la colección de las tres películas de «G.I. Joe», que rebosan acción por los cuatro costados. Únete al equipo con las dos primeras misiones, en las que la fuerza de ataque de élite debe luchar a contrarreloj para detener a Cobra, una diabólica organización dispuesta a sumir al mundo en el caos con una tecnología mortal. Además, si quieres descubrir al hombre que se esconde tras la máscara, debes remontarte a sus inicios con el más reciente de los estrenos, «Snake eyes», acompañando al emblemático héroe en su viaje para convertirse en el guerrero definitivo en esta aventura de alto voltaje que te mantendrá enganchado a la butaca del salón.

G.I. Joe es el nombre en clave de esta fuerza especial altamente entrenada cuya misión fundamental es la de defender la libertad humana y la paz mundial. Los valerosos Joes son hombres y mujeres de coraje, dueños de una mezcla dinámica de talentos especiales y personalidad. Dotados de algunas de las armas más sofisticadas que puedan concebirse, estos individuos constituyen la fuerza de combate más formidable del mundo. Ellos combaten a muchas sombrías organizaciones, pero están siempre inmersos en una lucha constante con Cobra, su maligna némesis que pretende dominar al mundo.

Esta rivalidad entre el bien y el mal ha dado como resultado tres películas repletas de acción en las que nos empaparemos de la historia que recorren ambas organizaciones. Empezamos con «G.I. Joe», de 121 minutos, en las que el equipo formado por Channing Tatum, Marlon Wayans y Sienna Miller nos introducen en este universo que prosigue con su secuela, «G.I. Joe: La venganza». En esta segunda entrega, de 110 minutos, son el potente trío formado por Bruce Willis, Ray Park y Dwayne Johnson los que encabezan una nueva misión para conseguir la paz mundial. Pero antes de todo esto nos tenemos que remontar a su precuela, «Snake eyes: El origen», de 121 minutos, en la que Henry Golding, Andrew Koji y Úrsula Corberó protagonizan un cartel excepcional para una nueva aventura en la que comprobamos cómo el mítico Snake eyes se convierte en el guerrero definitivo.

«G.I. Joe» es sinónimo de peleas, persecuciones, batallas y efectos especiales a raudales y eso nos lo encontramos en las tres películas y en la gran cantidad de extras que incluye cada disco: «Comentarios del director Jon M. Chu y del productor Lorenzo di Bonaventura», el documental «G.I. Joe: Desclasificado» -dividido en seis partes-, los «Comentarios del director Stephen Sommers y del productor Bob Ducsay», una gran cantidad de escenas eliminadas y mucho más.

El pack con la colección de las tres películas de «G.I. Joe» se presenta en dos versiones, Blu-ray y 4K Ultra HD + Blu-ray, reuniendo este último un total de seis discos en una caja de formato Amaray con paginado sencillo. Entre todos los idiomas nos encontramos, por supuesto, español (5.1 Surround) y también sus pistas en versión original, en inglés (5.1 DTS HD Master Audio), además de otros idiomas y subtítulos en español y varias lenguas europeas. Si eres fan de los personajes de esta icónica franquicia, esta es la edición definitiva que reúne todas sus producciones. ¡El regalo ideal para estas fiestas!

G.I. Joe: Colección 3 películas

Paramount Home Entertainment · Divisa

17 de Noviembre · 4K Ultra HD + Blu-ray y Blu-ray

Karate kid: Colección 3 películas

Otras de esas grandes trilogías que regresan para seguir disfrutando de su legado es la de «Karate kid», y más ahora que su secuela está más de moda que nunca. Porque «Cobra kai», la serie de Netflix que acaba de estrenar su cuarta temporada, ha vuelto para poner de moda el kárate entre las nuevas generaciones mientras que a los más vereteranos también nos encanta seguir reviviendo sus orígenes. Prepárate para volver al dojo más famoso de la historia del cine con las tres películas de «Karate kid» gracias a esta edición limitada que reúne la saga con la que empezó todo y marcó la infancia de gran parte de nosotros durante la década de los ochenta. Es el momento de volver a disfrutar de ellas, ahora en ultra alta definición.

Si tienes pensado en convertir el regreso de «Karate kid» en un regalo (o autoregalo) para esta Navidad, yo me iría dando prisa para añadirlo a tu carta, ya estará disponible por tiempo limitado, hasta fin de existencias. Este pack, presentado en una caja de cartón duro con unas ilustraciones exclusivas que reúnen a la gran mayoria de los protagonistas de las tres entregas, incluye tres cajas Amaray, cada una con dos discos, y las películñas «Karate kid: El momento de la verdad» (1984), «Karate kid II: La historia continúa» (1986) y «Karate kid III: El desafío final» (1989), disponibles tanto en formato 4K Ultra HD como en Blu-ray.

Disfruta como nunca de la primera entrega con las actuaciones de Ralph Macchio (Daniel San), Noriyuki «Pat» Morita (el inolvidable señor Miyagi), William Zabka (Johny, líder de los Cobra kai), Martin Kove (el implacable sensei Kreese) y Elisabeth Shue en esta nueva edición que llega con un nuevo disco 4K Ultra HD y los extras «Recordando «Karate kid», así como algunas escenas eliminadas y el tráiler de la primera entrega. El disco Blu-ray, además, contiene la película y extras como «Comentarios de John G. Avidsen, Robert Mark Kramen, Ralph Macchio y Pat Morita», «La manera del karate kid», «Más allá de la forma», «Oriente se encuentra con occidente: Cuaderno de un compositor» y «La vida de bonsái».

La segunda película, que llega a nuestro país por primera vez en 4K Ultra HD, narra el viaje de Daniel y el señor Miyagi a Okinawa y el enfrentamiento entre el choque de culturas, incluyendo los míticos combates que ya nos ofreció en su momento esta entrega. Esta edición los extras «Comentario con Ralph Macchio y Tamlyn Tomita», «La continuación» y una escena eliminada.

El cierre de la trilogía también llega por primera vez en definición 4K Ultra HD, en una tercera entrega en la que su director, John G. Avidsen, se pone detrás de las cámaras por tercera vez para traer de vuelta al senséi Kreese, dispuesto a vengar su honor a cualquier precio. Un final colosal para una saga que marcó una época y a la que se le ha dado continuidad casi tres décadas después con la serie «Cobra kai», que reúne a gran parte del elenco original y que muestra sus nuevas vidas.

Las tres películas se presentan en formato de pantalla ancha con un aspect ratio de 1.85:1 y están disponibles en nuestro idioma (con la pista de audio en 5.1 DTS-HD en el caso de la primera entrega, 5.1 Dolby Digital en la segunda y Dolby Surround en la tercera. Por supuesto, también cuentan con el doblaje original y en otros idiomas, además de los subtítulos en múltiples lenguas, incluida el español. Si eres fan de la franquicia, este es el pack definitivo que necesitas para completar tu colección.

Karate kid: Colección 3 películas

Sony Pictures Home Entertainment · Arvi

17 de Diciembre · 4K Ultra HD + Blu-ray

Jungle cruise

«Jungle cruise» es una de las atracciones más exitosas de los parques Disney, excepto en Disneyland Paris, donde no existe. Eso no le ha impedido convertirse en una de las pelis que han llegado a los cines a lo largo de este año y , por lo tanto, disfrutar también de un lanzamiento en formato doméstico. «Jungle cruise» se convierte así en uno de los lanzamientos que recibimos en este último trimestre de 2021 y que llega tanto en DVD como en Blu-ray (con su corresponiente edición en SteelBook).

Los espectadores pueden ahora disfrutar de un emocionante viaje por el Amazonas de la mano del capitán Frank Wolff y la intrépida investigadora la Dra. Lily Houghton, interpretados por los afamados Dwayne Johnson y Emily Blunt. Se trata de una emocionante y muy divertida aventura Disney inspirada en la famosa atracción del parque temático y que narra el viaje de Lily desde Londres a la selva amazónica para contratar los cuestionables servicios de Frank para que la guíe río abajo en La Quila en su destartalada pero encantadora embarcación.

La misión de Lily es encontrar un antiguo árbol con poderes curativos que podría cambiar el futuro de la medicina. En esta épica búsqueda, esta extraña pareja deberá enfrentarse a todo tipo de peligros y fuerzas sobrenaturales que se esconden en la engañosa belleza de la exuberante selva tropical. Pero a medida que se van conociendo los secretos del árbol perdido, Lily y Frank afrontarán todo tipo de dificultades, así que veremos cómo su destino y también el de la humanidad penden de un hilo.

La película, de 127 minutos de duración, se presenta en formato 16:9 con un aspect ratio de 2:39:1 y llega con la pista de audio en español -5.1 Dolby Digital en el DVD y 5.1 DTS Digital Surround en la versión Blu-ray-, así como en otros idiomas europeos y con los subtítulos en nuestro idioma. Como es habitual en las pelis de Disney, la edición DVD no lleva ningún tipo de extra, pero tanto las versiones en Blu-ray y SteelBook cuenta con una gran cantidad de material extra nunca visto, como once escenas eliminadas, bloopers y reportajes. Puedes reproducir la película con el modo expedición «Jungle Cruise» con el audio en inglés y los subtítulos en español, con una serie de contenido que no podrás escuchar viendo la versión original de la peli. Además incluye una buena cantidad de documentales como son «¡Esto es la jungla!: Realización de «Jungle Cruise», en la que su director (Jaume Collet-Serra), el reparto y el equipo hablan de la importancia de los elementos de la película, desde el reparto hasta el maquillaje, pasando por el uso de una antigua lengua indígena, a la hora de crear el mundo que hace honor a una de las atracciones más queridas de Disneyland; «Dwayne y Emily: Sin lugar a dudas, divertido», en el que podrás acompañar a las dos estrellas, cuya nueva amistad les ha ayudado a proyectar una química natural en la pantalla (aunque sus personajes se desafíen a lo largo de toda la película); «Creando el Amazonas», con el que puedes explorar el arte cinematográfico involucrado en la creación de su mundo, incluyendo cómo el barco de Frank navegó por aguas «peligrosas» en un tanque en Atlanta o cómo se construyó un pueblo en Kauai; y «Una vez capitán, siempre capitán», con el que puedes unirte a un grupo de capitanes del Disneyland Resort mientras recuerdan las recompensas, los retos y las sorpresas que han experimentado al timonear la mundialmente famosa atracción.

El disco de extras también incluye casi catorce minutos de tomas falsas y casi dieciséis de escenas eliminadas, entre las que se incluyen «MacGregor tripula el barco», «MacGregor hace esquí acuático», «Joachim y Nilo en el muelle», «Frank habla con Próxima y la pesadilla de Lily», «El submarino encalla», «Próxima sorprende a MacGregor», «Lily da la espalda a Frank», «Sam la Negociadora y Lily andan por la jungla», «MacGregor y Sam la Negociadora se despiden», «Frank prepara un té a Lily» y «El trasero del agua». Si te gustó esta película de aventuras te encantará descubrir todo el material inédito que incluye y quién sabe, tal vez después de «La mansión encantada», «Piratas del Caribe» (2003) o «Tomorrowland» (2015), la próxima atracción de los parques Disney en recibir su propia adaptación cinematográfica sea «It’s a small world»…

«Jungle cruise»

The Walt Disney Company · 20th Century Studios Home Entertainment

6 de Octubre · DVD, Blu-ray y SteelBook Blu-ray

Mad Max: Colección 4 películas

En 2015 recibimos «Furia en la carretera», la cuarta entrega de la franquicia «Mad Max» -que volvía a poner en primer plano la trilogía original que se estrenó en 1979- y que cautivó a millones de espectadores gracias a la actuación de dos superestrellas como son Tom Hardy y Charlize Theron. Los personajes de Max Rockatansky y Furiosa se actualizaban dando pie a nueva entrega -y también a una precuela que contará con Anya Taylor-Joy como una versión joven de Furiosa. Sin embargo hoy nos centramos en la trilogía original (1979, 1981 y 1985) y en esta más reciente, exitosa y multipremiada entrega, que regresa al ámbito del cine doméstico con una edición muy especial.

El que comenzó como un proyecto muy fuera de lo común y de bajo presupuesto, terminó posicionándose como una poderosa franquicia que se vio reforzada tras el estreno de esta última entrega, así que ahora es el momento de disfrutar de todas sus entregas con la máxima calidad posible en la tele del salón gracias a estea nueva edición que llega a nuestro país con cuatro cajas metálicas individuales de edición limitada y que incluyen las versiones 4K Ultra HD y Blu-ray de cada una sus películas. Es un lanzamiento cuádruple que estaba planteado para lanzarse simultáneamente hace unos días, el 9 de Diciembre, sin embargo, la segunda de sus entregas («Mad Max: El guerrero de la carretera») ha tenido que retrasarse hasta el 23 de febrero debido a un fallo técnico a escala mundial.

Así que hoy nos dedicaremos a revisar la primera, tercera y cuarta entrega de «Mad Max» a través de esta colección -casi- completa que cuenta con cajas SteelBook tematizadas en distinto colores para cada entrega: Verde para «Mad Max: Salvajes de autopista» (1979), roja para «Mad Max: Más allá de la cúpula del trueno» (1985) y amarilla para «Mad Max: Furia en la carretera» (2015), que además cuenta con un disco extra en Blu-ray con la versión especial black & chrome (blanco y negro) de la película, conviertiéndose en un visionado con una perspectiva diferente de esta aclamada entrega.

Esta tetralogía dirigida por George Miller nos presentaba a un jovencísimo Mel Gibson que creyó en el proyecto «Mad Max» cuando nadie daba ni un duro por él. Interpretando a Max Rockatansky, un intrépido policía que viste de cuero y se enfrenta a los alocados asesinos motoristas que atacan a su familia, nos muestra una guerra que debe ser vista para creerla, una batalla neopunk ambientada en un mundo postapocalíptico. Su argumento finalmente dio guión para dos entregas más y en la tercera comprobamos como nuestro héroe termina con estos bárbaros del futuro convirtiéndose en el salvador de una tribu de niños perdidos en una película que también contaba con la estrella internacional Tina Turner, que interpretaba el papel de Entity, una poderosa gobernante determinada a utilizar a Max para reforzar su dominio sobre Negociudad.

Finalmente, con la llegada del reboot de la saga en 2015, regresamos al mundo del guerrero de la carretera con un Max interpretado por Tom Hardy, que deambula solo hasta que es arrastrado por un grupo liderado por la emperadora Furiosa (Charlize Theron), huyendo a través del páramo. Esta persecución trepidante también cuenta con un señor de la guerra que reúne a sus tropas y persigue a los rebeldes sin piedad, lo que lleva a una guerra de carreteras de alto octanaje. Como te comentábamos, puedes visionarla en la versión que se creó para el cine o en una nueva visión del director en blanco y negro llamada black & chrome con la que podrás disfrutarla desde otra perspectiva.

Las tres películas se presentan en formato panorámico 16:9, con unas duraciones de 93, 106 y 120 minutos de duración respectivamente. La primera cuenta con la pista en español en Dolby Digital 1.0 tanto en el disco 4K Ultra HD como en el Blu-ray, la segunda en Dolby Digital 2S (4K Ultra HD) y Dolby Digital 2.0 (Blu-ray), y la tercera en formato Dolby Digital 5.1 en los tres discos. Por supuesto, también cuenta con sus versiones originales en inglés y con subtítulos en varios idiomas. Ahora solo queda esperar al 23 de febrero para contar con la segunda entrega -con un SteelBook de color azul- para contar con el pack completo. ¡Menuda colección de lujo se nos va a quedar!

«Mad Max»: Colección 4 películas

Warner Bros. Home Entertainment · 20th Century Studios Home Entertainment

9 de Diciembre · DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD + Blu-ray y SteelBook 4K Ultra HD + Blu-ray

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

Terminamos nuestra selección navideña con «Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos», una nueva (y desconocida) historia de Marvel Studios que narra el origen de este nuevo héroe que apareció en los cómics por primera vez en 1973 y cuya versión cinematográfica ha sabido cautivar tanto a los que ya conocían a este personaje como a los que lo acaban de descubrir. Después de su estreno en cines y de la confirmación de una segunda entrega, ahora llegan las versiones domécticas de la película, que también pueden ver los suscriptores de la plataforma Disney+.

De esta manera, la película llega en DVD, Blu-ray y también en 4K Ultra HD, siendo la segunda película de Marvel Studios que se publica en ultra alta definición después de «Viuda negra». Una gran noticia para los fans del universo cinematográfico de Marvel, cuyas peticiones han sido escuchadas. Por cierto, la película también cuenta con una carta edición -en formato SteelBook, que es la que puedes ver en estas fotos- que está conformada por dos discos. Ya lo sabes, se trata de una edición de tirada limitada que dejará de estar disponible en cuanto se agote.

Esta aventura épica totalmente nueva nos presenta a Shang-Chi, el último superhéroe que presenta el universo cinematográfico Marvel, en una historia de origen con imágenes impresionantes y secuencias de acción nunca vistas, sin olvidar el gran espectáculo que siempre nos brinda, repleto de humor y emoción. Está protagonizada por Simu Liu como Shang-Chi, que debe enfrentarse a un pasado que creía haber dejado atrás cuando se ve envuelto en la red de la misteriosa organización de los diez anillos.

La película también está protagonizada por Tony Leung como Wenwu, Awkwafina como Katy y amiga inseparable de Shang-Chi, Michelle Yeoh como Jiang Nan, así como de un elenco formado por actrices y actores como Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu y Ronny Chieng. La película recupera el papel de Ben Kingsley como Trevor Slattery que ya pudimos disfrutar en «Ironman 3» para conectarse con el resto del universo cinematográfico y todos juntos forman un elenco único para presentar a este personaje que va a dar mucho que hablar en el futuro.

Ahora repasemos las características técnicas de las cuatro ediciones de «Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos», que tiene una duración aproximada de 132 minutos y se preesenta en formato panorámico 16:9 con un aspect ratio de 2.39:1. Todas las ediciones cuentan con un disco, excepto la versión SteelBook que trae dos, y así es cómo llegan las pistas de audio en español: 5.1 Dolby Digital (DVD) y DTS Digital Surround 5.1 (Blu-ray y 4K Ultra HD). Por supuesto, también cuenta con el audio en su versión original -que mezcla inglés y chino- y en otros idiomas, además de los subtítulos, que también llegan en español y en otras lenguas.

El disco DVD no contiene ningún extra, por lo que se queda en la edición más sencilla de todas, pero tanto el resto de versiones traen un buen número de contenidos extra entre los que nos encontramos los documentales «Lazos familiares», «Construyendo un legado», «Están esperando», «Dispara», «Disculpa», «Estoy aquí», «Palabras de ánimo», «Grandeza», «Túnel de escape», «Dos hijos», «Solo amigos», «Hazlo tú mismo», así como tomas falsas, escenas eliminadas y los comentarios en audio de Destin Daniel Cretton y Dave Callaham. Por cierto, la próxima película Marvel en llegar en formato doméstico será «Eternals» (9 de febrero) y también lo hará en formato de alta calidad, conviertiéndose en el tercero de los lanzamientos en contar con el formato 4K Ultra HD. ¡La colección sigue creciendo!

«Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos»

The Walt Disney Company · 20th Century Studios Home Entertainment

26 de Noviembre · DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD + Blu-ray y SteelBook 4K Ultra HD + Blu-ray

