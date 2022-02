"Leyendas Pokémon: Arceus", el "Pokémon" que todos estábamos esperando - gameLover

Completan los lanzamientos de esta semana «Uncharted: Colección Legado de los ladrones», que trae de vuelta los más recientes e icónico títulos de la franquicia, y «Life is strange: Remastered collection», que rescata las dos aventuras de nuestras queridas Max Caulfield y Chloe Price.

Leyendas Pokémon: Arceus

Creo que no estoy exagerando si afirmo que, después de 25 años, la franquicia «Pokémon» necesitaba una renovación urgente en sus videojuegos. Pues después de ocho generaciones y unos cuantos intentos de por medio para darle un giro de tuerca, parece que «Leyendas Pokémon: Arceus» es el que lo ha conseguido. La gente de Game Freak ha sabido fijarse en otros títulos de la franquicia, incluso en los menos tradicionales, para extraer lo mejor de cada uno y concentrarlo en una nueva aventura que parte de un enfoque único y diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora: El «Pokémon» que todos estábamos esperando desde hace años.

Aquí ni los jugadores más tradicionales se van a escandalizar sabiendo que se han uno de los pilares básicos que caracterizan la franquicia- sí, el del combate-, pasa a segundo plano. De esta forma se ha corregido esa tediosa rutina obligatoria de tener que avanzar y combatir para darle más más protagonismo al entrenamiento y la captura. Puedes seguir haciéndolo si así lo deseas, pero ahora ya no es una obligación. Para justificar esto se ha optado por regresar a los orígen de los Pokémon, usando la región de Hisui -nombre que recibía Sinnoh hace años- como pretexto. En ese momento nadie comprendía sus poderes y estas criaturas eran salvajes y temidas, así que eso de llevarlas como compañeras para combatir, ni se estilaba.

Por eso ahora el protagonismo pasa de los Pokémon al jugador, que debe completar la Pokédex por primera vez en la historia. El «Hazte con todos» del eslógan tiene aquí más sentido que nunca y esa es tu misión principal. Pero no se trata de capturar y ya, porque con cada criatura tiene asociadas una serie de tareas y objetivos que cumplir, diez en total, para que podamos sumar puntos de nivel y, a su vez, aumentar escalafones en nuestro rango para poder controlar Pokémon de mayor nivel. Vamos, un gozo para los más completistas. Es la fórmula de coleccionar de toda la vida, pero elevada con características únicas que satisfacerán a los jugadores de siempre, que verán en este nuevos sistema un bucle gratificante y adictivo.

En tu exploración por la región de Hisui, que cuenta con un enorma mapa y un diseño excelente, te toparás con todo tipo de enfrentamientos clave a través de estas criaturas, desde son los Pokémon alfa -versiones de gran tamaño y enorme poder- a los Pokémon señoriales -que marcan el progreso y que introducen esa mezcla entre la acción directa que propone el juego y los combates por turnos tradicionales-. También se introduce el sistema de monturas, un método de desplazamiento para nuevas vías del mapa o invitarte a redescubrir zonas que ya has visitado.

Con este mundo abierto que planea «Leyendas Pokémon: Arceus» llega una nueva e interesante historia -más adulta, por cierto- que narra el origen de las relaciones entre los los Pokémon. Con ella llega disfrutaremos también de un ritmo más frenético para los combates, sin transiciones ni tiempos de carga, ahorrándote mucho tiempo. Además de cientos de interesantes misiones secundarias que aportan mucha información sobre la región y sus habitantes. Respecto al combate, aunque ya no es la acción principal, sigue estando muy presente y cuenta con muchas mejoras: Se reducen el número de combates drásticamente -ya sea contra los Pokémon u otros entrenadores-, podemos mover a nuestro personaje durante los enfrentamientos, se añaden los estilos «Fuerte» y «Veloz», y se nos permite mejorar la estrategia con una capa extra cargada de posibilidades.

Como puedes comprobar, son muchas las diferencias entre los juegos tradicionales y este, que ha llegado introduciendo un gran número de novedades. Sigue ofreciendo una gran experiencia con horas y horas de contenido a través de una nueva dinámica, una gran cantidad de misiones secundarias y todas las tareas que propone la Pokédex, además de las recompensas que podrás seguir obteniendo después de ver los créditos finales del juego, ya que el juego te va a permitir seguir explorando la región de Hisui para descubrir todos sus secretos.

Aunque también es inevitable que, en un juego en el que se introducen tantas novedades, haya cosas que tienen margen de mejora, empezando por el engorroso sistema que se ha implementado para la selección de objetos o que para viajar entre localizaciones tengamos que pasar primero por Villa Jubileo. La peor parte, eso sí, se la lleva un apartado gráfico pobre, sin detalle. Inexcusable a estas alturas, más si tenemos en cuenta la capacidad que ha alcanzado Nintendo Switch en otros de sus más grandes títulos. Ni está a la altura, ni parece propio de un videojuego de esta generación, salvando las animaciones de los Pokémon, que sí están más trabajadas.

Y aunque los gráficos no lo son todo, la propuesta hubiera sido redonda si estuvieran más pulidos. Suerte de la banda sonora, que llega para complementar una experiencia que ha sorprendido con su llegada y que esperamos se extienda a futuros títulos de la franquicia. Esta fórmula renovada no solamente funciona, sino que nos deja con ganas de más, marcando un nuevo camino a seguir en el futuro de «Pokémon». Es el más atrevido que se ha presentado hasta la fecha después de tantos años y está obteniendo el reconocimiento de los jugadores más veteranos, un punto que juega totalmente a su favor.

Muchos lamentarán la desaparición de las opciones competitivas, sin embargo aquí nos son del todo necesarias para ofrecer una experiencia gratificante, que engancha y que te mantendrá horas y horas delante de la consola. ¿Y qué pasa con los nuevos jugadores? Pues absolutamente nada, ya que se van a encontrar con un juego muy entretenido y dinámico con el que podrán descubrir todo un mundo que lleva esperándoles dese hace 25 años. ¡Juegazo para arrancar un 2022 lleno de lanzamientos!

«Leyendas Pokémon: Arceus»

Game Freak · Nintendo

28 de Enero · Nintendo Switch

Uncharted: Colección Legado de los ladrones

Con la inminente llegada de la película protagonizada por Tom Holland y Mark Wahlberg -el próximo 11 de Febrero-, PlayStation se ha marcado un tanto rescatando dos de los mejores títulos del catálogo de PS4, los aclamados «Uncharted 4: El desenlace del ladrón» y «Uncharted: El legado perdido», los más recientes de la saga protagonizada por Nathan Drake. Ambos llegan en un paquete llamado «Colección Legado de los ladrones», que reúne las dos aventuras remasterizados para PlayStation 5 por el mismo estudio que las creó originalmente, Naughty Dog.

La historia de «Uncharted 4: El desenlace del ladrón» la conoces de sobras, ya que es uno de los videojuegos más exitosos de la última década, una última aventura para Nathan Drake en la que busca el tesoro perdido del capitán Avery. Como en cada una de las entregas de «Uncharted», viajaremos por distintas localizaciones alrededor de todo el mundo, desde las profundas junglas de Madagascar hasta la colonia perdida de los piratas, Libertalia. Por otro lado, también tenemos la primera entrega en solitario de un personaje muy querido por los fans de «Uncharted 2», Chloe Frazer, cuya transformación de enemiga a heroína se vive segundo a segundo en «Uncharted: El legado perdido», que recoge sus increíbles hazañas junto a la famosa mercenaria Nadine Ross. Juntas emprenderán un viaje inolvidabe junto a las Ghats occidentales de la India para localizar el legendario colmillo dorado de Ganesh.

Ambas entregas ya pueden presumir -gracias a esta remasterización- de alcanzar la excelencia gracias a la implementación de una serie de mejoras como son la compatibilidad con la tecnología de Audio 3D de PS5 o el uso de los gatillos adaptativos del mando DualSense, además de haber recibido innumerables mejoras en los gráficos y el rendimiento de ambos juegos. Si por separado ya te parecían un par de propuestas redondas, imagínate cómo lucen juntas mientras le sacan todo el partido a la tecnología de la consola. Se trata de una completa revisión que se convierte en un regalo para todos los sentidos gracias a todas estas mejoras que agudizan la experiencia de estas dos historias tremendamente emocionantes y entretenidas.

Porque la experiencia es lo que mejor que se puede sentir cuando uno se pone manos a la obra con un videojuego y la verdad es que estos dos se prestan como nunca después del tratamiento premium que han recibido para que una nueva generación de jugadores les dé la bienvenida. Bueno, eso o que los que ya los conocimos en su momento podamos volver a disfrutarlos de nuevo en nuestras manos mejor que cuando los hicimos por primera vez. Naughty Dog ha sabido cómo aprovecha las características que ofrece PS5 para dotar a sus dos títulos de unos añadidos que lograrán que exprimas cada uno de los elementos únicos que aporta cada una de estas aventuras.

Sumadas, ya te lo puedes imaginar, lograrán que te sumerjas en un auténtico festival de diversión y emociones a través de la imponente personalidad de sus personajes, de un par de historias repletas de giros de guión que no te esperarías ni el la mejor peli de Hollywood y de ese tan característico humor que se gasta la franquicia y que logra que empaticemos con el ladrón de tesoros más valiente de todos los tiempos. Eso por no hablar de sus exóticas localizaciones, que se muestran con un impresionante nivel de detalle para la ocasión hasta donde nos alcance la vista de esos majestuosos planos que se nos ofrecen a medida que vamos avanzando en sus tramas.

Eso sí, no esperes mucho más allá de ese lavado de cara que le ha sentado tan bien, porque la ausencia de nuevo contenido es evidente en esta remasterización. Aparte de perder el modo multijugador respecto a sus versiones originales -aunque realmente no se echa mucho de menos-, esta versión actualizada de los dos clásicos de «Uncharted» no aporta novedades para los amantes de la franquicia. Hubiera estado genial que se incluyera algún tipo de extra que sirviera de aliciente para justificar su compra, más allá de lo que implica volver a rejugarlos con estas excelentes implementaciones. Eso sí, un diez al sistema de guardado, que te permite importar tu partida desde PS4 a PS5 para actualizar tu lista de trofeos y poder seguir desde donde lo dejaste.

Por todo lo demás, se trata de un excelente ejercicio de recuperación de dos grandes títulos de la franquicia y que se suman a «The Nathan Drake collection», que ya se encargó de trasladar las tres primeras aventuras de PS3 a PS4, pudiendo jugar a todas las entregas de la saga en PS5 gracias a la retrocompatibilidad. Se queda fuera -de momento- «El abismo de oro» de PS Vita, una excelente aventura portátil que ojalá pueda ser traída de vuelta algún día a esta nueva generación.

«Uncharted: Colección Legado de los ladrones» no es solo la revisión de dos grandes títulos, es un cúmulo de sensaciones, emociones y acción capaces llevar tu pasión por los videojuegos al extremo, consiguiendo que desees comenzar a jugar a «El legado perdido» una vez hayas finalizado la historia de «El desenlace del ladrón». No hay tiempo para asimilarlo, habrás empezado tu siguiente partida y seguirás disfrutando de esta remasterización hecha a medida para PS5 nada más terminar tu primera incursión. Y es que son un par de obras maestras que demuestran, una vez más, que en PlayStation Studios no se andan con medias tintas.

Si llegas de nuevas, puedes comprar «Uncharted: Colección Legado de los ladrones» por 50 euros, pero si ya posees alguno de los dos títulos en PS4 -ya sea en formato físico o digital- podrás actualizarte a esta nueva versión actualizada por tan solo 10 euros, obteniendo ambos juegos en formato digital. Y así, los jugadores de PC también podrán disfrutar de las aventuras de Nathan Drake en algún momento de 2022, tal y como ya ha sucedido con otros exclusivos de PlayStation como «Days gone» o «Horizon: Zero dawn». ¡Llega una nueva era!

«Uncharted: Colección Legado de los ladrones»

Naughty Dog · Sony Interactive Entertainment

28 de Enero · PlayStation 5

Life is strange: Remastered collection

Menuda sopresa nos llevamos los fans de «Life is strange» a medida qus se acercaba el lanzamiento de su última aventura, «True colors». Junto a ella también se nos prometió la llegada de un ambicioso proyecto para recuperar las dos entregas originales de la franquicia, protagonizadas por nuestras queridas Max Caulfield y Chloe Price. Nos referimos, obviamente, a los aclamados y premiados «Life is strange» y «Life is strange: Before the storm», que ahora llegan en forma de colección remasterizada para ser disfrutados mejor que nunca.

Estos dos títulos, que se lanzaron no hace tanto -en 2015 y 2017 respectivamente- iniciaron una verdadera tormenta de emociones gracias a la contundencia de su narrativa, presentando una historia y unos personajes verdaderamente potentes y únicos, encabezados por su protagonista, Max, que regresa a la pequeña y ficticia localidad de Arcadia Bay, en Oregón, después de unos años de ausencia. Su llegada remueve el pasado de la relación con su mejor amiga, Chloe, mientras ella descubre que tiene la capacidad de retroceder en el tiempo para poder cambiar las cosas. Cosas realmente malas.

Su nueva y sobrenatural capacidad se unirá a la agilidad mental de Chloe para esclarecer y cambiar los acontecimientos relativos a dos peculiares sucesos que tienen lugar en este pequeño pueblo a través de su historia original y también la de su precuela, «Before the storm», que profundiza aún más el personaje de Chloe y su relación con Rachel, personaje sobre el que gira la trama principal de «Life is strange». Si ya en su momento disfutaste y te emocionaste compartiendo la historia de estas dos chicas, ahora podrás volver a revivir todas estas tramas mejor que nunca.

Aunque no podemos olvidarnos de que esta es una historia original de DONTNOD Entertainment, ha sido el equipo de Deck Nine el que se ha encargado de traernos de vuelta estos dos títulos remasterizados. Nadie mejor que ellos para ejercer tal hazaña, ya que -a excepción de «Life is strange 2»– son los que se han hecho cargo de la serie después de la primera entrega. Han hecho un gran trabajo a lo largo de los últimos años y los seguidores de todas las entregas hemos notado cómo han tratado con mucho cariño el legado de Max y Chloe.

Pero, ¿qué es lo que aporta la remasterización de dos títulos tan recientes? Bueno, primero hemos de recordar que «Life is strange» se llegó a lanzar en una generación en la que existían PS3 y Xbox 360, llegando incluso a disfrutar de una versión para smartphones, por lo que el margen de mejora a nivel gráfico era bastante amplio. Todas esas carencias que pudieran existir hace siete años han sido corregidas ahora en estas dos nuevas versiones en las que su excelente narrativa no lo es todo, ya que la expresividad emocional de los personajes en pantalla es crucial para entender la historia que nos cuentan.

Ahora podemos volver a entender esta historia a través del magnífico trabajo que se ha hecho implementando una serie de mejoras gráficas que lograrán llamar la atención de toda una generación de jugadores que aún no había tenido la oportunidad de jugar con estas dos primeras entregas. Para empezar se ha actualizado el modelado de los personajes y los elementos gráficos de los preciosos entornos de Arcadia Bay, mejorando también la sincronización labial y las animaciones faciales mediante la captura de movimientos. Ahora, Max, Chloe y sus amigos (y enemigos) lucen como nunca, transladándonos la profundidad de sus diálogos de una forma aún más natural y realista.

Todo esto también se ha conseguido gracias a la optimización del motor de ambos juegos y de su sistema de iluminación, que ya de por sí era brillante. Aunque no todos los cambios se han ejecutado a escala gráfica, ya que también nos encontraremos con algunas modificaciones en ciertas mecánicas de los puzles que plantean estas dos aventuras. No hace falta decir que, aprovechando este proceso de remasterización, también se incluyen todos los contenidos adicionales que llegaron después de sus lanzamientos, ya sean episodios de la historia o atuendos de los personajes. Todo está incluido en esta colección, convirtiéndose en la experiencia «Life is strange» más completa hasta la fecha.

Si por algo destaca también esta saga es por su banda sonora, repleta de canciones licenciadas de la escena indie que siguen presentes en esta remasterización que ya está disponible en todas las plataformas excepto en Nintendo Switch, ya que su versión se ha retrasado hasta finales de año. Por cierto, si eres de los que te hiciste con la ultimate edition de «Life is strange: True colors», recuerda que no tendrás que volver a pasar por caja, ya que «Life is strange: Remastered collection» es uno de los extras que incluía esta edición. El resto de los mortales podemos hacernos con ella a un precio reducido de 4o euros, ya que no existe ni actualización gratuita ni de pago para los que poseíamos las versiones originales.

«Life is strange: Remastered collection»

Deck Nine · Square Enix y Koch Media

1 de Febrero · PlayStation 4, Xbox One, Stadia, GeForce Now y PC

Reverie knights: Tactics

Si lo tuyo es el rol táctico, esta semana y concidiendo con su lanzamient digital, recibimos «Reverie knights: Tactics», un llamativo juego que combina la estrategia por turnos con una presentación única que implementao un estilo visual isométrico en dos dimensiones que pretende funcionar como si de una novela gráfica se tratara, ya que está completamente dibujado a mano. Se trata de una aventura ambientada en el célebre universo Tormenta RPG, un entorno muy popular en Brasil, que es de donde nos llega esta propuesta en foma de videojuego.

De esta manera, «Reverie knights: Tactics» se ha creado de la inspirado adquirida a través de más de dos décadas de juegos de rol de mesa, cómics, novelas y audiolibros para traernos este interesante videojuego en el que tendrás que asumir el control de cuatro héroes únicos mientras te abres camino a través de un mundo devastado por guerras milenarias entre los elfos y los duendes. Da forma a la personalidad de los personajes mediante las decisiones que tomes durante la batalla, en la que también podrás utilizar las características del entorno a tu favor.

Embárcate en esta expedición para salvar a tus seres queridos de Lennórien, la ciudad perdida de los elfos, mientras luchas contra la amenaza de los duendes, que están infundiendo el terror por todo el continente. Dirige a tu equipo de héroes -cada uno dotado con sus propias habilidades y destrezas- y decide la estrategia que quieres aplicar en el campo de batalla, ya sea mediante poderosos ataques en equipo o utilizando los elementos cercanos para que jueguen a tu favor.

«Reverie knights: Tactics» es una historia que se va gestando a medida que vas tomando tus propias decisiones, que afectarán a la propia trama y a la reacción del resto de personajes, a los que podrás moldear a tu gusto definiendo sus atributos de rendimiento, habilidades y accesorios para aumentar sus posibilidades durante la lucha. Por cierto, y hablando sobre los accesorios, también tienes la capacidad de crear tus propios objetos a partir de los tesoros que vas recolectando durante tu partida para acabar utilizaándolos como una ventaja táctica en el momento de configurar a tu equipo.

Descubre este mundo de fantasía de extensos mapas que podrás explorar en profundidad mientras vives la epicidad de su historia, en la que también podrás desbloquear nuevas misiones secretas, resolver puzles y explorar más escenarios, además de mazmorras malignas. Cada turno es un desafío en el que tendrás que reaccionar a los ataques de tus enemigos, ingeniándotelas para crear la táctica perfecta para derrotarlos. Además, cada escenario de batalla cuenta con una cuadrícula isométrica distinta, logrando que cada nuevo reto se converieta en una experiencia única.

Aunque «Reverie knights: Tactics» ya se encuentra disponible en formato digital, tienes que saber que el próximo 30 de Marzo llegará la versión física del juego en sus versiones para PlayStation 4 y Nintendo Switch. La buena gente de Meridiem Games son los encargados de distribuirlo en nuestro país e incluirá un detallado conjunto de tarjetas físicas con los mejores diseños de los personajes del juego. Esperamos que con la llegada del videojuego en físico también llegue una actulización que incluya el español como idioma elegible, ya que el juego está disponible en múltiples lenguas, pero no en la nuestra.

«Reverie knights: Tactics»

40 Giants Entertainment · 1C Entertainment y Meridiem Games

25 de Enero · PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC

