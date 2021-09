Los nuevos "Life is strange" y "WarioWare" acompañan a "Tales of Arise" y "NBA 2K22" como los lanzamientos destacados de la semana - gameLover

«Lost in random»

Life is strange: True colors

¡Hola, gameLover! Los que me conocen saben cuánto me fascina la saga «Life is strange». Esa historia que arrancó con Max y Chloe -y, probablemente, la decisión más difícil que hayas tenido que tomar jamás en un videojuego- y que ahora nos trae la cuarta aventura de la franquicia dentro de ese universo interconectado en el que volver sobre nuestros pasos siempre va a provocar un desenlace diferente. Porque las decisiones siempre han formado parte de su ADN, uno que nos obliga a tomar partida y decidir nuestro destino, aunque no tengamos ni la más menor idea de qué nos deparará.

Esta serie es de esas que cala hondo en lo más profundo de tu ser y que siempre te dejan con ese mal cuerpo y una pregunta que te reconcome por dentro: «Y si…». Porque nunca vas a estar cien por cien seguro de saber si lo que has decidido es lo correcto o de si en una situación real tú hubieras hecho lo mismo. No te preocupes, eso que es lo mejor y lo peor del juego al mismo tiempo , es su propia esencia y aquí sigue muy presente. «Life is strange: True colors» nos presenta a su nueva protagonista, nuevo poder y, por supuesto, nuevos misterios que resolver.

En esta ocasión juegas como Alex Chen que se reúne con su hermano Gabe en un pequeño pueblo unicado en medio de las montañas de Colorado, Haven Springs. Ambos recuperan el contacto con su hermano después de que él se mudara ahí para buscar a su padre, y ella tiene quye lidiar con una maldición que ha arrastrado durante toda su vida: Una habilidad sobrenatural con la que es capaz de sentir, absorber y manipular los sentimientos de los demás, que percibe como auras de colores. Pero Gabe fallece en un extraño accidente y Alex no le queda más remedio que aprender a utilizar sus poderes para descubrir la verdad y todos luz los secretos de los habitantes de esta misteriosa población.

Al igual que las anteriores entregas de la franquicia, se trata de un thriller sobrenatural, una historia que trata sobre los vínculos humanos y la esperanza. La trama se centra en los impactantes secretos que rodean la muerte del hermano de Alex en una aventura cargada de emociones, las mismas que su protagonista puede presentir gracias al poder de la empatía, con el que podrá establecer relaciones con sus nuevos vecinos en Haven Springs mientras te ganas su confianza.

Aquí se trata de tomar el control ante todo tipo de situacioness, desde las dudas más intrascendentales hasta las difíciles decisiones, que te servirán para labrar tu propio destino en el juego, que como siempre, cuenta con múltiples finales. Haven Springs es tan hermoso como turbio y, a medida que avances y vayas conociendo la personalidad de sus habitantes, sabrá atraparte con esa sensación de querer saber más y más, hasta ir atando cabos y descubrir qué demonios está pasando aquí. Por cierto, en esta ocasión no tendrás que esperar para avanzar, ya que el que se pone a la venta es el juego completo, huyendo de la idea episódica que ha acompañando a la franquicia desde sus inicios.

Una de las grandes novedades de esta entrega es su nueva funcionalidad «crowd choice», que es exactamente lo que describe su traducción: La posibilidad de que el público elija. Pero, «¿qué público?», te estarás preguntando… Pues bien, el que te ve jugar si estás retransitiendo tu partida a través de internet, ya que gracias a uuna extensión que puedes activar desde el navegador de tu consola o PC, podrás permitir que sean ellos los que puedan votar en directo durante tu partida. La decisión de tus espectadores puede ser vinculante o no, tú eliges, y te servirá para que ellos puedan ponerse en tu lugar y elegir por ti como si estuvieran a los mandos.

Se trata de una novedosa e imprevisible forma de jugar para ayudar a los más indecisos o para darle sentido a una segunda o tercera ronda al juego, mientras descubres todos los desenlaces posibles. A esta nueva característica se suman sus notables mejoras en el apartado gráfico, tanto en los movimientos de los personajes como en las animaciones faciales, mucho más naturales. Su banda sonora -en la que escucharás canciones de Radiohead, Phoebe Bridgers o Gabrielle Aplin, entre muchos otros- sigue siendo única, auténtica y le proporciona al juego ese remanso de paz que suele caracterizar a cualquier entrega de la serie.

Es la más completa y variada de la franquicia y su éxito (respecto a ti) va a depender de tu vinculación con Alex, su historia y las emociones que te invadan al jugarlo, ya que te va a recordar irremediablemente a cualquiera de las tres anteriores, incluso a otros juegos marca de la casa como son «Tell me why» o «Twin mirror». Su temática y su facilidad de ponerte contra las cuerdas conseguirán poner tus emociones patas arriba gracias a la gran variedad de situaciones durante su desarrollo, más humano que nunca. ¡Lo estábamos esperando con muchas ganas!

«Life is strange: True colors»

Deck Nine · Square Enix External Studios y Koch Media

10 de Septiembre de 2021 · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia y PC

Tales of Arise

No todos las franquicias de videojuegos pueden presumir de cumplir 25 años de historia, pero la serie «Tales of» es de esas que nos ha hecho disfrutar de una gran variedad de JRPG de calidad que ha sabido diferenciarse del resto con su particular estilo. Las claves de esta saga están en su carismático elenco de protagonistas, el desarrollo de las tramas que plantea, sus divertidos sistemas de combate y, por supuesto, esa detallada estética anime que nos encanta. En prácticamente la totalidad de sus títulos -19 entregas- se mantiene el notable como nota media, por lo que podemos asegurar que se trata de un valor seguro para los seguidores del género, que siempre ansían una nueva entrega.

Esta nova a ser es la excepción, ya que «Tales of Arise» es la entrega más ambiciosa hasta la fecha, algo que se nota en el apartado técnico, su narrativa o la profundidad de las batallas. De esta forma nos encontramos la esencia de un JRPG clásico que nos presenta la historia del planeta Dahna y de su invasión hace tres siglos por parte de los habitantes de Rena, su mundo gemelo, que esclavizaa sus habitantes y les somete a unas condiciones infrahumanas. Nuestra misión será la de iniciar un viaje con la misión de expulsar a los renanos para siempre, liberar a los oprimidos y descubrir la verdad que se esconde tras este terrible conflicto, algo predecible, por otra parte.

Aún así, se agradece la construcción de su universo, la coherencia y solidez de su trasfondo y esas secuencias de vídeo que consiguen una buenísima inmersión en la trama., por lo que el viaje a través del juego siempre resulta muy entretenido. En lo que respecta a la jugabilidad, estamos ante un JRPG muy tradicional que sigue las convencionalidad del género e1scrupulosamenmte, siendo el diseño de los escenarios bastante lineal, aunque con una gran cantidad de secretos que invitan a explorar a fondo. Eso sí, se echa de menos la presencia de puzles que le hubieran otorgado algo más de emoción a nuestro recorrido.

Su mundo abierto de gran tamaño cuenta con puntos de teletransportes que se irán desbloqueando a medida que vayamos avanzando en la aventura y cuenta con una gran cantidad de misiones secundarias que completar, eso sí, no esperes mucha profundiad en este aspecto, además de una gran cantidad de coleccionables y contenidos que expandirán la experiencia de juego, que puede durar el medio centenar de horas solo con la historia principal. Pero, sin duda, lo mejor de «Tales of Arise» es su sistema de combate, impecable, diría yo, con una base en la que cuentas con combos básicos. saltos, movimientos para esquivar y defender y seis ranuras extras en las que podrás asignar técnicas y hechizos. Sus batallas son divertidas y espectaculares gracias al despliegue de efectos gráficos que convierten la pelea más básica en un show visual brutal.

Nuestros personajes, como viene siendo habitual en el género, irán obteniendo títulos, cada uno de ellos con varias mejoras que iremos desbloqueando a través de los puntos obtenidos en combate y completando misiones. A medida qus subamos de nivel, desbloquearemos nuevas artes y potenciadores que nos ayudarán durante la batalla. La clave es encontrar nuevas combinaciones de golpes y artes para optimizar nuestra ofensiva, algo que se traduce en una experiencia satisfactoria y gratificante.

Todos los personajes están muy bien diferenciados y, dependiendo a cuál de ellos controlemos, cambiará por completo nuestra manera de jugar, ya que cada uno posee estilos y características únicas. Por eso es importante recalcar que la acción se puede detener en cualquier momento para poder cambiar el héroe al que manejamos o reorganizar nuestro grupo, además de poder cambiar el comportamiento de la IA aliada. Eso sí, la variedad de enemigos del juego es más bien escasa y se hubiera agradecido la introducción de más modelados, más allá de cambiar el color de los existentes. A destacar los jefes a los que tendremos que enfrentarnos, muy bien diseñados y con mecánicas que van evolucionando a medida que les vayamos derrotando, siendo los enfrentamientos la mar de divertidos.

Nos encontramos ante una nueva entrega con un importante salto de calidad en el apartado gráfico, dotando a sus personajes de modelados y animaciones espectaculares, con un mundo abierto impresionante y con excelentes secuencias de vídeo que consiguen que, en su conjunto, derrocha personalidad por los cuatro costados. A eso súmale las imponentes características de las consolas de nueva generación, consiguiendo un juego fluido y con una banda banda sonora portentosa que goza de un tono épico gracias a una mayor presencia orquestal. Por cierto, aunque puedas elegir poder escuchar las voces en inglés o japonés, sus textos están disponibles en español, con lo que no tendrás ningún problema para seguir la trama.

«Tales of Arise» es, sin duda, una gran entrega de la franquicia, uno de los videojuegos más potentes del año. Cuenta con un divertido sistema de combate, un mundo abierto bien construido, un grupo de protagonistas con una evolución muy interesante, jefes espectaculares, muchos contenidos secundarios y un precioso apartado audiovisual. El guión, como ya hemos comentado, no sorprende, pero aún así sigue siendo una obra enormemente disfrutable y recomendable.

Esta es la mejor forma de celebrar un 25 aniversario, con esa renovación en lo jugable que, además, se convierte en una buena entrada para aquellos jugadores que buscan iniciarse en la saga. Tardaremos en volver un «Tales of» a la altura… a no ser que sigan superándose.

«Tales of Arise»

Bandai Namco Entertainment

10 de Septiembre · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

NBA 2K22

Bajo el lema «seas quien seas, estés donde estés» llega la nueva entrega de la serie de simulación de videojuegos de la NBA mejor valorada de los últimos 20 años, «NBA 2K22». Sus nuevas características incluyen una experiencia narrativa innovadora en la que los modod «Mi carrera» y «La ciudad» se fusionan, además de contar actualizaciones importantes en el gameplay y otros aspectos, ya que goza de una mejor representación visual y mejoras en la inteligencia artificial de los jugadores. También se incluyen equipos históricos y una amplia variedad de experiencias de baloncesto, además de modos de juego profundos y variados para todos los gustos.

Porque ya seas veterano o un nuevo jugador, «NBA 2K22» tiene novedades para ti: Ahora puedes tener un mejor control, tanto a la hora de anotar como a la de defender. En el ataque podrás romper la defensa del contrario mediante driblings con nuevos combos y movimientos personales, lanzar tiros difíciles, hacer mates en contacto y ejecutar alley-oops ahora dependen mucho más de tu habilidad a los mandos. En la defensa cuentas con un sistema totalmente renovado de punteo y taponado que podrás utilizar de forma intensa tanto en el perímetro como en la pintura.

Las temporadas ahora te permiten extender tus ambiciones mucho más allá del lanzamiento del juego, ya que aportarán más contenido, recompensas y nuevas formas de jugar. Todos los modos de juego evolucionan para convetirse en la experiencia definitiva de baloncesto, como «MyTeam», con el que podrás diseñar tu dream team y competir con él desde el primer día. También regresa: «Draft», que te permite seleccionar una alineación completa de entre un grupo de jugadores en continua renovación y compite en partidos multijugador online para consigue recompensas para tu colección. Este modo estará en constante evolución durante todo el año con nuevos desafíos, recompensas y eventos para que la temporada resulte fresca y atractiva.

Este año cuentas con una ciudad totalmente nueva, repleta de vida, actividades e interacciones, ofreciendo un contenido creativo y ofrece nuevas formas de subir de nivel y conseguir recompensas en este rediseño, que también trae nuevas opciones de matchmaking para jugar partidos online.. Llega un nuevo barrio construido en las espaciosas cubiertas de un crucero en navegación, donde podrás explorar y jugar con todo tipo de lujos náuticos, ofreciéndote ña posibilidad de visitar sitios exóticos cuando el crucero atraque, pudiendo participar en eventos en tierra firme.

«Mi carrera» y la nueva ciudad se unen en una experiencia narrativa innovadora, emprendiendo un viaje personal hasta la cima en la extensa vida de «Mi carrera», exploramdo la ciudad, encuéntrate con rostros nuevos y conocidos y gánate tu sitio jugando al baloncesto. Pero los sueños y las ambiciones de este modo no se limitan al parqué, porque ahora podrás vivir aventuras secundarias para hacerte un nombre en espacios tan modernos como lucrativos: Entra de lleno en el mundo de la moda, donde el arte de la promoción te llevará al éxito como magnate o adéntrate en el negocio del hip-hop, en el que tu talento musical te abrirá un interesante camino en la industria. Además, podrás personalizar tu casa al completo y contarás con nuevos rostros e interesantes líneas narrativas.

En lo que respecta a los modod «Mi NBA» y «Mi WNBA», la gestión del equipo no se limita a los jugadores de la cancha, sino que también abarca a los ojeadores, entrenadores y preparadores. Podrás crear tu propia franquicia de éxito con un cuerpo técnico tan fuerte como el equipo que compite sobre la cancha.

Uno de los puntos fuertes de «NBA 2K22» sigue siendo su banda sonora, repleta de canciones de actualidad, ademásce de nuevas colaboraciones que surgen de la colaboración con algunos de los sellos discográficos más grandes del mundo. Cada viernes de la temporada se añadirán nuevas pistas con la presencia de artistas emergentes y superestrellas internacionales que lograrán que la ambientación del juego pareza nueva cada vez que te enfrentes a él.

El juego es tan grande que es inabarcable, por lo menos hasta su próxima edición. Sus múltiples modos de juego, sus novedades, los partidos online… son sus ingredientes básicos que te permitirán pasar horas y horas delante de la tele enfrentándote a familiares y a amigos, a gente desconocida a través del multijugador del juego o contra la propia inteligencia artificial, más real que nunca. Las posibilidades son casi infinitas y te sentirás abrumado ante tanto contenido, que no dejará de crecer durante los próximos meses.

El jugador Luka Dončić, fenómeno mundial y dos veces all-star de la NBA, es el embajador de la edición de este año, apareciendo en las portadas de la edición estándar y el pack digital multigeneración, mientras que tres de los jugadores más relevantes de la historia de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki y Kevin Durant coronan la edición 75 Aniversario, que refleja el gran impacto que han tenido en este deporte. Y, por cierto, sí, podrás conservar tu progreso y colección entre generaciones de consolas, ya que «NBA 2K22» puede transferir tu partida guardada -junto a monedero de VC, los MT y tus fichas- entre diferentes consolas de la misma familia. ¡A la pista!

«NBA 2K22»

Visual Concepts · 2K

10 de Septiembre · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

WarioWare: Get it together!

¡Qué alegría poder recibir la primera entrega de «WarioWare» en Nintendo Switch! Nintendo España me ha dado la oportunidad de probar este «WarioWare: Get it together!» que incluye más de 200 alocados microjuegos para pasarlo en grande en los que podrás convertirte en villano, ladrón de tesoros, piloto de karts, golfista, tenista, deportista olímpico, luchador, aspirante a millonario, emprendedor, en desarrollador de videojuegos… ¡En lo que quieras! Porque si hay alguien capaz de rivalizar con Mario en cuanto a polivalencia ese es, sin duda, su archirrival Wario. Ataviado con su habitual traje amarillo y morado, se dedica a las fechorías, pero siempre que ha vestido su outfit desenfadado de motero, ha pensado en hacerse rico a base de explotar las capacidades de las diferentes consolas de Nintendo, y ahora no será menos con esta nueva entrega.

Una vez más, Wario ha creando su propio videojuego junto a todos sus amigos para hacerle la competencia a Pyoro, el gran éxito de Ciudad Diamante, pero hay algo ha corrompido todo el código y el propio videojuego ha absorbido a todos para que sean ellos los auténticos protagonistas de los más de 200 microjuegos en los que tú, evidentemente, serás el que los controle gracias a tus Joy-Con. «WarioWare: Get it together!» es un metavideojuego y aquí no se manejan todos esos dedos, cohetes, aspas o herramientas que te irás encontrando por el camino, sino que tú eres el responsable de controlar al personaje que, con sus propias habilidades hará que se accione el elemento clave de cada microjuego.

Cada uno de ellos es una lección de diseño magistral que consigue que sean aptos tanto para los jugadores que prefieren jugar en solitario como los que se divierten más haciéndolo en compañía. Además tienen la peculiaridad de resolverse de una forma distinta en función de a quién elijas para hacerlo: Jimmy T, 9-Volt, Young Cricket, Mona, Orbulon, Ashley, Kat, Ana… así hasta los 12 amigos de Wario que hay para elegir, Cada uno con sus propias habilidades y su propio set de microjuegos.

Existen distintas temáticas para elegir: Naturaleza y animales, deportes, ciencia, comida… incluso microjuegos que homenajean a los videojuegos más emblemáticos de Nintendo. Parece complicado, pero nada más lejos de la realidad porque es tan simple como coger tu Joy-Con y pulsar un botón. ¿Que te apetece arrancarle los pelos del sobaco a una estatua? ¡Puedes! Este solo es uno del buen puñado de microjuegos que incluye el videojuego, cada cual más extravagante.

Por cierto, ahora puedes disfrutar de la historia principal del juego en un modo para uno o dos jugadores, que es la gran novedad de esta entrega. A este nuevo modo cooperativo para dos jugadores. se le suman un montón de modos de juego, como la sección «Popurrí» -que ofrece un modo de fiesta competitivo para amigos que buscan una sesión de diversión y locura en una misma consola-, pero también es posible competir en microjuegos, así como en muchos otros divertidos desafíos, en los que podrán cooperar hasta cuatro jugadores. También puedes poner a prueba tu competitividad en la «Copa Wario» mientras participas en desafíos semanales que te permitirán acumular puntos para alzarte con la gloria. Puedes gastar todas las monedas que consigas en los diferentes modos de juego en un amplio repertirio de accesorios de personalización.

«WarioWare: Get it together!« es un videojuego muy divertido que ha sabido renovarse lo justo para seguir aportando frescura a la franquicia sin perder su esencia. Se trata de un título perfecto para partidas rápidas y muy recomendable para disfrutar en compañía, ya que su modo cooperativo conseguirá que te piques fácilmemte con la familia o amigos. Tal vez esta no sea la entrega con la mejor selección de videojuegos, pero eso no quita que siga tratándose de una apuesta alocada con la que disfrutarás como nunca durante horas y horas gracias a todo su contenido.

Si es tu primera vez ante esta saga y vienes buscando algo divertido, inmediato y para compartir con tus amigos en cualquier lugar, este es tu juego; y si ya eres de los que has probado otras entregas de la franquicia «WarioWare» enseguida te darás cuenta que la fórmula sigue viva gracias a su sencillo planteamiento, sus simplistas pero coloridos gráfico y su humor y guiños constantes. Es una entrega algo conservadora para ser su debut en la híbrida de Nintendo, pero sigue que manteniendo todo su su encanto y un multijugador local que te lo hará pasar en grande (aunque hubiera sido genial contar también con un multijugador online).

Por cierto, si te ha quedado alguna duda o aún no te has hecho a la idea de lo que te vas a encontrar en este videojuego, puedes descargarte la versión de prueba gratuita desde la Nintendo eShop de Nintendo Switch. De esa forma podrás conocer la propuesta de una forma más cercana y comprobar por ti mismo que estás ante un juego realmente divertido y con una gran cantidad de microjuegos.

«WarioWare: Get it together»

Intelligent Systems · Nintendo

10 de Septiembre · En exclusiva en Nintendo Switch

Esta semana también abordamos un poco de lectura gamer con la traducción del libro «Ask Iwata» que, por fin, llega en nuestro idioma, y completa nuestro gameLover Xtra el nuevo tomo de «Dragon ball: Super».

Ask Iwata

No hay duda de que Satoru Iwata fue uno de los CEO más caristáticos en la historia de Nintendo, tanto que tenía su propia sección en la web de la compañía japonesa en la que se dedicaba a responder las dudas de los jugadores. Este libro es un homenaje a su imprescindible figura y una recopilación de reflexiones, publicadas originalmente por Hobo Nikkan Itoi Shinbun en su página web y de esa sección de la que acabamos de hablar, «Ask Iwata», de ahí su título. A pesar de desempeñar el papel de presidente, el señor Iwata rara vez hablaba de sí mismo cuando interactuaba con los medios. Únicamente cogía un micrófono para hablar en beneficio de la empresa o de algún proyecto, pero siempre manteniéndose a sí mismo en un segundo plano. Sin embargo, como muchos de nosotros sabemos, era una persona sumamente honesta y coherente, y si observamos los distintos comentarios de las diferentes ocasiones en las que habló en público, como presidente y como desarrollador, sus palabras siempre surgían de forma natural, espontánea y desde el corazón, entre su propia percepción y sus experiencias.

Este libro es una recopilación de todo ese conocimiento, de sus sabías palabras en distintos medios y momentos, a las que se suma una entrevista especial a Shigeru Miyamoto, que trabaja en Nintendo; desde 1977 y conocía a Iwata mejor que nadie. En sus 240 páginas nos toparemos de frente con su experiencia, su sabiduría, su ingenio, su creatividad… Cualidades necesarias para convertirse en el directivo más querido y legendario de una de las compañías más importantes de videojuegos a escala global.

«Ask Iwata» | Hobonichi · Planeta Cómic | 15 de Septiembre

Dragon ball: Super / Tomo 12

El manga de «Dragon ball: Super» sigue su curso con una historia que ya ha adelantado a su emisión del anime en televisión. El universo de Akira Toriyama sigue en plena expansión con el fiel dibujo de su discípulo Toyotarô y aquí en nuestro país ya le vamos cogiendo el ritmo poco a poco respecto a su publicación en Japón. De momento llega este último tomo de la colección, el número 12, que narra las intenciones de este villano tan carismático para la franquicia como es Moro.

Él, acompañado de sus esbirros fugitivos de la cárcel galáctica, pondrá patas arriba la galaxia en busca de planetas con alto nivel de poder vital. La brigada de bandidos galácticos y Seven-Three, que les ayudará gracias a su poder copiador, también se dejan ver por la Tierra, y Piccolo y los demás protagonizan un agónico enfrentamiento en ausencia de Goku. La tensión crece por momentos y ya estamos deseando que llegue el siguiente tomo del manga, que aterrizará en nuestras fronteras el próximo mes de noviembre. De momento nos conformamos con estas nuevas 192 páginas de pura adrenalina que nos mantiene completamente enganchados a la trama y que, como siempre, llegan en español y en catalán.

Por cierto, las publicaciones de «Dragon ball» no dejan de sucederse, ya que el próximo mes le daremos la bienvenida por primera vez en España al anime cómic de «Draagon ball GT» y también recibiremos la quinta entrega de «Dragon ball SD», que abordará -a su manera- la saga de los guerreros del espacio; además de los nuevos números de la exclusiva serie roja. ¡Tenemos Goku para rato!

«Dragon ball: Super» / Tomo 12 | Akira Toriyama y Toyotarô · Planeta Cómic | 15 de Septiembre

