"Guilty gear: Strive", "Estudio de videojuegos" y "Spirit: La gran aventura de Fortu", los videojuegos más destacados de la semana - gameLover

Es una de las sagas de lucha más exigentes, pero con esta entrega ha aprendido a adaptarse a los nuevos tiempos siendo más versátil. Esta nueva entrega del juego de lucha pretende comenzar de cero en lo que a términos de jugabilidad de refiere, tomando prestada la estética 3D de «Guilty gear Xrd» y elevándola a otro nivel mientras rectoca su sistema de lucha. Eso sí, los jugadores más veteranos no tendrán que preocuparse porque conserva toda su esencia, pero preparado para dar cabida a los novatos, para que puedan disfrutarlo sin frustraciones simplificando los combates mediante ataques especiales y combinaciones de botones más accesibles. Los combates uno contra uno están pensados para ser ejecutados de una manera ágil y rápida, con ataques que causan bastante daño y combos que resultan ser más efectivos.

Arc System Works quiere que recordemos de su frenético «Dragon ball: FighterZ», que tan buenos resultados le ha granjeado. Han tranajado duro en esta entrega para poder satisfacer al que busca unas partidas rápidas sin contar con un elevado nivel como al jugador experto que ya se conoce todas las combinaciones posibles de de botones. En cualquier caso, sigue habiendo un fuerte componente técnico, en el que los Counter son cruciales para frenar el ataque del rival. En ese sentido, recuerda a ese que tan buen resultado ha dado a Arc System Works, aunque sin ser tan, tan frenético, claro.

Su historia nos vuelve a presentar a Sol Badguy como protagonista, aunque desde el principio ya se deja ver que esta es una entrega que cierra un ciclo para abrir otro nuevo, en el que la bruja I-No y otros nuevos personajes como Happy Chaos se convierten en pilares fundamental de la trama, aunque no puedas controlarle hasta que se amplíe el contenido del pase de temporada. Eso sí, contamos con dos nuevos personajes en el plantel – Giovanna y Nagoriyuki– ascendiendo la cifra total hasta quince, con diez escenarios para elegir. Un contenido inicial correcto, pero tal vez un tanto escaso comparando con otros videojuegos del género.

En sus modos de juego nos encontramos la posibilidad de luchar offline, online y en el modo historia, en el que se abarca el destino de varios personajes con una división de nueve episodios con una presentación cinematográfica completamente doblada al español y un modo online apto para cualquier tipo de jugadores han conseguido convertirlo en el referente de los juegos de lucha uno contra uno. . Podrás jugar offline en combates rápidos contra un jugador en modo local o contra la máquina y varias opciones como el modo «Arcade», «Supervivencia», «»Misiones» y «Entrenamiento». Mientras, en el modo «Torre» puedes personalizar tu avatar con vestuario de los luchadores y todo tipo de añadidos y también desafiar a otros jugadores, con los que obtendremos puntos que podremos gastar en ilustraciones, melodías o más vestuario.

En el online es donde más partido le vas a sacar al juego, donde conseguiremos conseguir un nivel bastante profesional debido a lo competitivo que es, donde desde el principio nos encontraremos con luchadores que no nos darán muchas oportunidades. La clave es ir aprendiendo cómo funciona el sistema de juego. En lo técnico nos encontramos un diseño espectacular de los personajes, que cuentan con un aspecto descomunal, mostrando unos movimientos vibrantes que ganarán protagonismo gracias a la cámara.

La hoja de ruta de este lanzamiento tiene un ambicioso plan para mantener la llama viva entre sus jugadores con un gran número de contenidos planificados, inclutendo actualizaciones gratuitos, contenidos descargables y nuevo personajes adicionales. El juego ya ha distribuido más de 300.000 copias en todo el mundo y pinta que va a ser una cifra que no va a dejar de crecer.

«Guilty gear: Strive» es un juego absolutamente espectacular, tanto lo jugabable como en lo visual, convirtiéndose en una maravilla técnica que ha cometido el mismo error que otros juegos del género al ofrecer poco contenido de base con la mirada puesta en un contenido descargable que debería formar parte del juego desde el principio. Así que si lo que buscas es jugarlo en solitario, tal vez debas esperar a que el juego crezca un poco más mediante sus actualizaciones.

Eso sí, si lo tuyo combatir online y de vez en cuando te vas a dejar caer en sus modos locales, lánzate a por él sin dudar, porque te vas a encontrar ante una de las experiencias de lucha más fluidas, impactantes y atractivas existen en la actualidad, con una dinámica de juego hecha para todo el mundo y un enfoque centrado en el modo competitivo online. Busca el equilibrio y disfruta de unas batallas espectaculares que sabrán saciar las ganas de los jugadores exigentes del género.

Cuando creíamos que Nintendo ya no podía sorprendernos más con las capacidades de Nintendo Switch, ahora nos trae una nueva propuesta en la que puedes aprender a crear juegos con los desarrolladores de Nintendo. «Estudio de videojuegos» llega en exclusiva a la híbrida para acercar los fundamentos de programación a todo el mundo de una forma accesible y divertida. Y es que, si te gustan los videojuegos, tienes curiosidad y te sorprendes con las ideas más creativas, eso es que tienes un desarrollador dentro de ti. Ampliando la experiencia y una de las ideas más aplaudidas de Nintendo Labo, el «Taller Toy-Con», ahora llega esta aplicación en la que los peques y los que no lo son tanto podrán descubrir y ponerse a trabajar mientras mientras se divierten creando y compartiendo sus propios juegos.

Este juego está hecho para todos: Niños, adultos, fans de los puzles, gente con algún conocimiento de programación o sin absolutamente ni idea de cómo funciona un juego por dentro. Siempre es buen momento para aprender algo nuevo y en «Estudio de videojuegos» no es necesario tener experiencia previa, todo lo contrario, ya que está planteado para que el aprendizaje sea gradual, contando con siete lecciones interactivas que van introduciendo los conceptos básicos de programación y pensamiento computacional de una forma progresiva y entretenida.

Su funcionamiento es muy simple, ya que nada más empezar serán los nodon los que te guíen a través de todo el juego, ya que su colaboración es esencial para poder crear un juego desde cero. Hay decenas de nodon, cada uno con su propia función y, al conectarlos de distintas maneras, conseguirás crear reglas que te permitirán plasmar tus ideas en el juego. Por ejemplo, al conectar un nodon de botón con un nodon de persona, los usuarios crearán un personaje humanoide que sepa saltar cada vez que pulsemos el botón B, pero lógicamente sus funciones van mucho más allá, ya que cuentas con unos ochenta tipo de nodons con los que será posible crear tu videojuego soñado, desde un plataformas de desplazamiento lateral hasta juegos de carreras, pasando por uno de disparos o lo que tengas en mente.

Una de las grandes ventajas de «Estudio de videojuegos» es que es tremendamente visual, donde no existe la posibilidad de fallar, ni mediante líneas de código complicadas, ni nada por el estilo. Cada una de sus lecciones te enseña a hacer un pequeño videojuego independiente, sea del género que sea, con el que podrás probar en todo momento disfrutar de su progreso. El propio sistema del juego te obligará a usar la lógica para poder ampliar las posibilidades de tu juego, despertando la creatividad de cada usuario para dar con la solución más adecuada. Además, entre lección y lección encontrarás un punto de control donde podrás poner a prueba la resolución de problemas en base a las técnicas aprendidas en la lección anterior.

Una vez aprendido todo el tutorial y te sientas con confianza para manejarte por ti mismo, será momento momento de dar vida a nuestras ideas en el modo «Programación libre», donde puedes sacar provecho de tus habilidades. Si necesitas buscar algo de inspiración, puedes intercambiar o descargar juegos con familiares y amigos a través de internet o mediante una conexión loca, consiguiendo que otros usuarios puedan probar tus creaciones y viceversa, aprendiendo también los pasos que se han dado a la hora de ejecutar otras creaciones.

Si entre alguno de tus peques ya existe la curiosidad por el mundo de la programación y la creación de videojuegos, esta es una manera fácil y divertida de iniciarse. Es una herramienta de creación de juegos sencilla de aprender y muy potente en cuanto a resultados se refiere, eso sí, primero requiere que completemos las siete lecciones principales con mucha atención. Su forma de aprender a crear videojuegos es muy intuitiva, con un sistema de lecciones útil, aunqu. como es lógico, requerirá de tiempo y esfuerzo alcanzar resultados. Puede controlarse con un mando Joy-Con, con el Pro Controller de Nintendo Switch y -aquí viene una de las opciones más interesantes- también con un ratón compatible conectado al puerto USB de la base de la consola. Para que te hagas a la idea de cómo funciona, aquí tienes un completo vídeo que te resume todas las posibilidades del juego.

Y aquí llega la propuesta de esta semana para los más peques de la casa. Todos recordamos al caballo Spirit, que ya ha protagonizado dos películas –«Spirit: El corcel indomable» (2002) y «Spirit: Indomable» (2021) , que se estrena el 24 de este mismo mes. Precisamente y concidiendo con la llegada de esta secuela, 19 años después, también recibimos una aventura completamente nueva en forma de videojuego que se llama «Spirit: La gran aventura de Fortu», que se basa en este largometraje de DreamWorks.

Este juego, recomendado para niños, te sitúa en un mundo abierto que te permitirá explorar el pueblo de Miradero y sus alrededores con su protagonita, Fortu, su caballo Spirit y sus amigas Abigaíl y Pru. Una historia de amistad llena de diversión en la que Fortu se embarca en la divertida búsqueda del tesoro escondido de su madre, con el que pretende averiguar más cosas sobre ella. Sus mejores amigas no pueden faltar en esta intrépida aventura en la que explorarán las maravillas y peligros de la naturaleza.

Los peques pasarán horas y horas de diversión con las misiones y minijuegos que plantea el juego en forma de desafío, que incluyen actividades como rescatar animales en peligro, ayudar a la gente del pueblo, competir en carreras de caballos amistosas o tomar fotos de la impresionante vida salvaje, entre otras. Sal a montar con Spirit, juega con la naturaleza y customiza las características de tu personaje en un entorno repleto de distintos paisajes distintos llenos de diversión.

Tu objetivo principal es descubrir qué esconde el mapa del tesoro de Fortu, pero para eso deberás controlar su personaje y cabalga la ayuda de su fiel caballo Spirit para explorar todo lo que rodea el pueblo de Miradero, con todo un terreno que explorar, lleno de emocionantes aventuras y vida salvaje. Aunque también deberás lidiar con algunos peligros, ya que el vaquero Hendricks también parece tener demasiado interés en el mapa del tesoro. Eso sí, cuentas con tus amigas y el creciente vínculo entre Fortu y Spirit, que serán más que suficientes para tener la situación bajo control.

En esta aventura se ponen en valor conceptos como la amistad, la colaboración, el valor y el amor, necesarios para entender el espíritu de la aventura y explorar las cinco áreas en las que está dividido Miradero, donde descubirás objetos coleccionables, rutas secretos y, por supuesto, animales -tanto amistosos como salvajes-. Deberás crear y hacer crecer tu vínculo con Spirit, que te ayudará a recorrer todas las regiones… y a todo lo que necesites.

Los habitantes del pueblo solicitarán que les eches una mano completando misiones como repartos rápidos y rescates de animales, y dispondrás de la cámara de fotos de tu tía Cora para capturar la belleza del paisaje mientras csabalgas hacia la victoria en carreras de caballos trepidantes. El momento de relax llega cuando quieras demostrar tu estilo, cambiando el look de Fortu mientras personalizas sus atuendos con ropa y accesorios que encontrarás a medida que avances en tu aventura.

Es un entretenido videojuego que mantendrá a tus hijos inmersos en la naturaleza, realizando tareas accesibles mediante unos controles muy intuitivos y unas directrices claras, para que puedan entenderlo todo fácilmente y se puedan relajar mientras se divierten. Les encantará, sobre todo si ya conocen los personajes o han visto la peli recientemente.

Esta semana nuestro gameLover Xtra está cargado de cine: La semana pasada recibíamos «Episode Intermission», el DLC de «Final fantasy VII: Remake», así como su versión para la nueva generación, y esta semana recordamos la película de animación «Advent children», inspirada en el videojuego original. También recordamos el inicio de una de las sagas cinematográficas más potentes de la industria, «Fast & the furious», celebrando su 20 aniversario.

«Final fantasy VII: Advent children» es una película generada íntegramente en animación hecha por ordenador y la continuación del videojuego de Square Enix. Esta forma parte del plan estratégico de la compañía japonesa para completar la historia de la saga, con un argumento nos sitúa dos años después del final de «Final fantasy VII», en el que las ruinas de Midgard se convirtieron en testimonio de los sacrificios realizados para lograr la paz. Cloud, su protagonista, vive solo en la iglesia de Aeris y está afectado por una enfermedad, el GeoStigma, un virus que lo está matando poco a poco dejándole sin energía. Esta misteriosa enfermedad se está propagando con rapidez. Los antigios enemigos se han puesto en movimiento de nuevo y nuestro héroe debe ofrecerse como voluntario de nuevo para afrontar esta amenaza, por lo que debe elegir entre la vida en soledad a la que se comprometió o a tomar la espada una vez más para salvar el planeta que tanto ama.

«Final fantasy VII» fue el videojuego que marcó a toda una generación PlayStation y todavía hoy es recordad, marcando tendencia gracias a su remake. o e influyente. Esta película en CGI de se merecía una edición en la mejor resolución posible, para ser disfrutada sus seguidores, así que ahora llega completamente remasterizada en 4K, con tecnología HDR10+ y una nueva pista de audio Dolby Atmos en japonés e inglés. La edición incluye un disco 4K UHD con la película en ultra alta definición y un disco Blu-ray con la película en alta definición y los algunos extras como «Legado de «Final fantasy VII», «Provocar una sonrisa: Episodio Denzel», «Compilación de recuerdos de «Final fantasy VII» y «Avance de «Final fantasy XIII». ¡Te encantará si eres fan!

«The fast and the furious» , que también llegó a ser conocida como «A todo gas» en nuestro país, llega en formato 2.35:1 y con los idiomás en inglés y alemán (DTS:X) y español e italiano (DTS Digital Surround 5.1), con subtítulos en inglés para sordos, español, alemán, italiano, portugués y turco.

Los extras son uno de los puntos más destacados de esta edición, que se completa con los comentarios del director Rob Cohen en el disco 4K UHD y con todo esto en el disco Blu-ray: «Mis escenas», «El video informativo de «The fast and the furious», «Lo último en la calle», «Así se hizo «The fast and the furious», «Más que furioso», «Trucando un bonito coche de importación», «Preludio turbo para «2 fast 2 furious», «Secuencias de acción desde múltiples ángulos», «Efectos especiales de Movie Magic Interactive», «Reportaje sobre montaje para la asociación de largometrajes de Norteamérica», «Montaje de efectos visuales», «Comparación entre los storyboards y la película final», «Un vistazo a «2 fast 2 furious», «Comentario de fondo con el director Rob Cohen», «The fast and the furious video mash-up», «Crea tu propio video musical de la película y compártelo con tus amigos vía BD-Live», «El cargador de Dom», «Un cuarto de milla de golpe», «U-control: Acércate a la acción con las exclusivas características interactivas del Blu-ray como imagen sobre imagen y aspectos técnicos», además de escenas inéditas. tráilers y vídeos musicales.