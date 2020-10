"Crash Bandicoot 4: It's about time", el título más grande de la saga - gameLover

«Star wars: Squadrons», «Serious Sam 4», «Ride 4» y «Let’s sing presents Queen» acompañan al marsupial como lanzamientos destacados de la semana

¡Hola, gameLover! ¿Quieres enterarte de todos los vídeojuegos que se publican esta semana? Pues dale al play a nuestro vídeo, que te los mostramos todos en tan solo 7 minutos:

Crash Bandicoot 4: It’s about time

Y empezamos con Crash Bandicoot, que nos trae su cuarta aventura, “It’s about time”. Después de las remasterizaciones de sus tres primeras primeras entregas y también de “Crash team racing”, llega el primer título original de la franquicia en más de una década.

Así que “Crash Bandicoot 4” no es una remasterización, es un nuevo juego de proporciones cósmicas que ha sido desarrollado desde cero con una gran cantidad de desafíos para retar a los jugadores: Dispones de dos formas diferentes de jugar, con los modos “Moderno” y “Retro”, y puedes competir cara a cara con hasta cuatro jugadores en el competitivo “Batalla Bandicoot” o en el cooperativo “Pass N. play”. Y cuando termines… vuelve a disfrutar de todos sus niveles con el modo “N. Versión”, con perspectivas alternativas, efectos de sonido, música y, en algunas dimensiones, transformaciones adicionales en la experiencia de juego.

Acompaña a Crash Bandicoot y a su hermana Coco en esta nueva aventura en la que también podrás ponerte en la piel de Tawna, Dingodile y hasta del mismísimo doctor Neo Cortex, cada uno con sus propios movimientos y habilidades. Conoce a las cuatro poderosas máscaras cuánticas, guardianas del espacio y del tiempo, y reúnelas para restaurar el orden del multiverso aprovechando sus poderes para alterar las reglas de la realidad y hacer frente a todos tus obstáculos.

Este es el título de Crash más grande hasta la fecha, con más contenido que nunca, nuevos y avanzados movimientos y mecánicas y con la posibilidad de equipar a los personajes con decenas de skins cosméticas.

Star wars: Squadrons

“Star wars” regresa este año con un nuevo videojuego, así que ponte a los mandos y prepárate para la batalla, porque la última aventura de la saga galáctica te propone la perspectiva de un piloto, ya sea despegando tu naves por la libertad con la Nueva República o defendiendo la visión del orden del Imperio Galáctico.

Puedes iniciar tu aventura desarrollando tus habilidades de pilotaje en una increíble historia original para un jugador que presenta a pilotos atrevidos y dos comandantes rivales y, por supuesto, también cuenta con un emocionante modo multijugador 5 contra 5 en dos modalidades de juego clave: “Refriegas” y “Batallas de flotas”.

Tu esfuerzo y horas de vuelo se traducirán en experiencia y gloria, que te permitirán recolectar componentes para tus naves -y así modificar tu estilo de juego a tu gusto- y objetos cosméticos para tus pilotos. El juego cuenta con ocho icónicos cazas estelares de la Nueva República e Imperiales con cuatro clases de cazas estelares.

También cuenta con soporte de juego cruzado entre plataformas y con la posibilidad de disfrutar de una experiencia aún más inmersiva gracias a la realidad virtual, ya que es compatible con PlayStation VR y tu dispositivo VR en PC, lo que te permitirá sentir cada derrape, evasión o maniobra como si realmente estuvieran dentro de la cabina de tu nave.

Serious Sam 4

Le echábamos de menos y ya está de vuelta: “Serious Sam 4” siembra el caos en un mundo invadido por los ejércitos de Mental, que se extienden a lo ancho y largo de nuestro mundo, devastando lo poco que queda de una civilización ya rota y apaleada para someter a la humanidad.

Pero Sam “Serious” Stone y su escuadrón de inadaptados ya están aquí para que disfrutes destruyendo las hordas de invasores alienígenas, que regresan con más refuerzos que nunca, con un buen puñado de nuevos enemigos e imponentes monstruos. Haz uso de tu explosivo arsenal, con un buen montón de devastadoras armas que te asistirán en cualquier tipo de situación y mejóralas para acabar con tus enemigos.

Puedes jugar la campaña del juego solo o con hasta cuatro jugadores en su modo cooperativo online, afrontando un buen puñado de emocionantes misiones principales y otro buen número de secundarias con una dificultad modificada para afrontar nuevos retos. El nuevo sistema “Legión” te dejará con la boca abierta presenciando algunos de los momentos más épicos e intensos de toda la historia de la franquicia gracias a sus campos de batalla, repletos de miles de enemigos.

Ride 4

La franquicia “Ride” se estrenó hace cinco años en la actual generación de consolas y rápidamente se convirtió en un título de referencia para los jugadores de todo el mundo que buscaban un simulador de motos auténtico y realista. Ahora llega “Ride 4”, su nueva entrega, que sigue ofrenciendo un nivel puntero de fidelidad visual, con réplicas auténticas y realistas de las motos más icónicas y con una experiencia jugable única.

Ponte a prueba en el modo “Carrera”, que ha sido completamente renovado, y en el que controlas tu camino al éxito desde el principio, ya que todas las decisiones que adoptes afectarán a tu trayectoria profesional, accediendo a eventos especiales, carreras y desafíos. También incluyen un modo “Endurance”, el desafío más duro que solo pueden superar los mejores corredores virtuales y que aumenta el nivel de realismo y autenticidad gracias a la iluminación dinámica, las condiciones climatológicas y las paradas en el pit para gestionar las ruedas y el combustible.

También dispones de una avanzada y completa herramienta de creación con las que poder montar tu propia moto para personalizar cada una de sus partes mecánicas y, gracias a la inteligencia artificial del juego, el nivel de desafío va creciendo teniendo en cuenta tu estilo de juego y tus progresos, retándote contra oponentes cada más inteligentes y rápidos.

Y si lo que buscas son buenos desafíos online, su modo multijugador proporciona una jugabilidad increíblemente fluida y gratificante. Por cierto, “Ride 4” llegará a PlayStation 5 y a Xbox Series X y S a finales de Enero y podrás descargarlo de forma gratuita si ya tienes el juego en PlayStation 4 o Xbox One.

Let’s sing presents Queen

Aunque si lo tuyo son los juegos casual y te gusta montar la fiesta en casa con tus amigos, aquí tienes el primero de los dos lanzamientos que la franquicia “Let’s sing” pone en marcha este año: “Let’s sing presents Queen”.

La aclamada saga de juegos de karaoke homenajea en este título a la mejor banda de rock de la historia en su 50 aniversario con 30 de sus mayores éxitos, que llegan junto a sus míticos videoclips. Disfruta de una destacada lista de canciones que te hará viajar a través del tiempo con clásicos atemporales como “We will rock you”, “Under pressure”, “A kind of magic” o “The show must go on”, entre muchos otras.

Canta en solitario o con hasta ocho jugadores en sus seis modos de juego : “Clásico”, donde tomas el escenario en solitario o con amigos; ”Featuring”, donde formas equipo con un amigo o con el propio Freddie Mercury para encajar vuestras voces; “Concurso mundial”, para competir online contra el mundo; “Mix tape 2.0”, con una lista de canciones única que se mezcla de forma dinámica cada vez que juegas; “Jukebox”, para disfrutar de tu lista de canciones favoritas; y “Let’s party”, donde dos equipos de hasta cuatro jugadores cada uno se enfrentan a modos de juego aleatorios.

Y ya sabes que puedes hacer uso de la app del juego para utilizar tu smartphone como micro, también con tus micrófonos USB, incluso con tus auriculares con micro, que podrás combinar para que todos tus amigos puedan cantar contigo.

SEGA Dreamcast: Collected works

Esta semana en nuestro “gameLover Xtra” analizamos este libro dedicado a Dreamcast, así que si estás buscando conocer la historia definitiva de la última consola de SEGA, sus 320 páginas te mostrarán todo lo que necesitas saber sobre ella y sus juegos de culto.

El libro ha sido creado en colaboración con SEGA e impreso en un formato de lujo de gran tamaño y tapa dura que presenta una deslumbrante colección de materiales que no habían sido publicados hasta la fecha, incluyendo prototipos de fabricación, fotografías inéditas de su hardware, materiales de desarrollo de algunos de sus célebres títulos o imágenes de sus juegos como nunca antes las habías visto.

También podrás leer un profundo artículo editorial con una visión única que narra el auge y la caída de Dreamcast y las contribuciones de celebridades que participaron en títulos tan importantes como “Shenmue”, “Jet set radio” o “Sonic adventure”, entre muchos otros.

