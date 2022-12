- Excelencia Literaria

Inma Wizner

Ganadora de la XVI edición

Hace muchos años que no os escribo, quizás porque me estoy haciendo mayor. Pero este año he sido buena, y me gustaría pediros algo:

Volver a mi infancia. Es decir, levantarme cada mañana y comerme la chocolatina del calendario de Adviento. Reaprender los villancicos familiares y aprenderme otros nuevos y en inglés. Pasar la tarde de un domingo decorando mi casa para las Fiestas y pedir que me nombren la encargada de montar el árbol. Salir a la calle con mis padres y subirme a las atracciones de Navidad, y después patinar en la pista de hielo con mis amigas o, al menos, intentarlo…

Quiero pediros que en la cena de Nochebuena no haya sillas vacías ni corazones rotos; que el único dolor sea el de la cartera de los abuelos y las de los tíos, cuando los primos vayamos a pedirles el aguinaldo; que las únicas lágrimas del día de Navidad sean de felicidad, por estar toda la familia reunida.

Os pido que cuando termine la cabalgata, regrese con una bolsa llena de caramelos. Echaré a correr a casa para prepararos un vaso de leche, y agua para vuestros camellos. Dormirme a pesar de los nervios, después de haber pactado con mi hermana que <<la primera que se despierte, levanta a la otra>>. Y, por supuesto, os pido un amanecer con el salón cuajado de golosinas, globos y regalos, tantos que no sepamos cuál abrir primero.

Soy consciente de que en las últimas cartas que os mandé sólo había juguetes. Hoy os pido que me ayudéis a recuperar esa ilusión, el sentimiento que me embargaba cuando me correspondía coronar el árbol con la estrella u observaba por primera vez el belén que ponían mis abuelos. En resumen, cuando renovábamos todas las tradiciones.

Me encantaría vivir las fiestas como cuando era niña. Que la Navidad vuelva a ser la Navidad.

