Portner consigue una prórroga más para demostrar su inocencia por dopaje - Derosca

El portero del Magdeburgo, Nikola Portner, quiere demostrar su inocencia tras dos muestras positivas. Por ese motivo le han dado, tras pedirlo él, más tiempo para eso. El experto en dopaje Fritz Sörgel pone en duda algunos de estos argumentos.

El portero de balonmano Nikola Portner, que dio positivo por metanfetaminas, recibió una prórroga de la Bundesliga por su declaración. Así lo informa el periódico Magdeburger Volksstimme hace unos días. Por tanto, Portner de 30 años tiene hasta el próximo Jueves 30 de Mayo para presentar a sus abogados una declaración sobre el caso de dopaje. La liga decidirá entonces con su asesor jurídico si remitirá el caso a la Comisión Antidopaje de la Federación Alemana de Balonmano o no.

El pasado 10 de Abril se conoció una muestra positiva de un test de competición realizado al portero del campeón de la Liga de Campeones con el Magdeburg. Allí se detectaron metanfetaminas. Desde entonces, Portner ha sido suspendido. El análisis de la muestra B confirmó el resultado. A finales de Abril, la fiscalía de Magdeburgo detuvo la investigación penal contra Portner. Sin embargo, esto no influyó en el procedimiento de dopaje de la Agencia Nacional Antidopaje NADA.

El abogado del Magdeburgo, Rainer Tarek Cherkeh, había afirmado anteriormente que el nivel de concentración medido era una fracción de una ingesta típica de esta sustancia. Según el estado actual de los conocimientos y las investigaciones posteriores, también se descarta que una cantidad normal de metanfetamina haya entrado en el cuerpo de Nikola Portner en las semanas y meses previos al correspondiente control antidopaje.

El experto en dopaje Fritz Sörgel tiene algunas dudas y ha comentado que el argumento de que la absorción pudo haber ocurrido a través de la piel no es suficiente, que eso es totalmente absurdo para él. En principio, los medicamentos pueden absorberse a través de la piel, pero luego habría que prepararlos farmacéuticamente, como una pomada, un gel o un apósito muy complicado.

Sörgel afirmó que por lo tanto, no pudo haber sucedido por casualidad. Con una sustancia de este tipo que simplemente entra en contacto con la piel, no hay una absorción significativa de la sustancia a través de la piel. Cualquiera que discuta seriamente algo como esto está tratando de encontrar un salvavidas, nada más. Portner está obligado a acreditar cuánto tiempo necesita para excretar la dosis y dejar claro que no la tomó antes del partido, enfatizó el experto.

