Encuentran restos de Metanfetamina en el portero Portner del Magdeburgo - Derosca

En un control de competición de la Bundesliga germana se descubrió que el portero del Magdeburgo, Portner, daba positivo con metanfetaminas. El jugador suizo está consternado. Se han encontrado metanfetaminas en el resultado positivo del portero de Nikola Portner en la competición. Así lo anunció la Agencia Nacional Antidopaje de Alemania el Jueves 11 de Abril a petición de la Agencia de Prensa Alemana.

El resultado de la prueba había sido comunicado previamente a los suizos por el Magdeburg. El portero ganador de la pasada Liga de Campeones en Instagram comentó que esta información le impactó profundamente. Le informaron que un control de competición realizado por él aparentemente mostró un resultado de análisis que se desviaba de la norma y que por lo tanto se había iniciado un procedimiento de gestión de resultados. Lamenta profundamente la situación y hará todo lo que esté en su mano para demostrar que no ha violado ninguna norma antidopaje y que siempre he actuado de acuerdo con los valores del deporte y actuará en el futuro. Portner pidió comprensión y dijo que no podía hacer más anuncios al respecto por el momento.

Las metanfetaminas son sustancias producidas sintéticamente que se conocen coloquialmente como metanfetamina. Desde el punto de vista médico, la metanfetamina se puede utilizar para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). En deportes competitivos puede aumentar el estado de alerta. Hasta ahora se conocen muy pocos detalles sobre la acusación y el estado del proceso.

A petición de DPA, el Director General del Magdeburgo, Marc-Henrik Schmedt, se dirigió al asesor jurídico de la asociación y no quiso hacer comentarios al respecto. Pero el despacho de abogados especializado en derecho deportivo ha comentado que el Magdeburgo está haciendo todo lo posible para aclarar el asunto. Tanto ahora como en el marco del procedimiento ante las comisiones responsables de la asociación.

Según las directrices de la Agencia Nacional Antidopaje de Alemania, el deportista tiene derecho a solicitar el análisis de la muestra B. Si esto confirma que el resultado de la muestra A no lo es, el jugador suspendido temporalmente podrá participar en competiciones posteriores del evento, de acuerdo con los derechos de protección del jugador. Portner también puede presentar una objeción dentro de los plazos.

Por otro lado, Portner, quien niega haber actuado deliberadamente mal, probablemente tendrá que aceptar una suspensión por dopaje. El club no debe temer ninguna consecuencia. Sin embargo, en el poco tiempo del que dispone el entrenador y director deportivo Bennet Wiegert, es poco factible un sustituto equivalente para el mejor jugador.

Tiene otro gran hombre en la portería como es nuestro Sergey Hernández, pero parece que sus actuaciones no son tan consistentes como las de Portner. El suizo juega en Magdeburgo desde el año 2022 y todavía tiene contrato hasta el 30 de Julio de 2027. Estos contratos normalmente pueden rescindirse en cualquier momento con una cláusula de dopaje.

Seguirnos en twitter: https://twitter.com/#!/deroscacope

Share and Enjoy !