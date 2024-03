Importante incremento Servicios Profesionales y Personal en cuentas de ASOBAL - Derosca

La semana pasada os contaba que algunos clubes de ASOBAL empezaban a estar muy preocupados por la situación económica de la asociación y que en el borrador de cuentas de la propia ASOBAL que les habían entregado a los clubes estaba la partida de Gastos de Personal con una cifra de unos 250.000 euros anuales. Pues bien, a fecha de hoy ya disponemos de cifras reales y podemos hacer una valoración de la situación económica de ASOBAL.

El Presupuesto de Ingresos de ASOBAL para la Temporada 2023 – 24, previsto el pasado mes de Septiembre 2023, asciende a 2.103.800 euros y el total de Gastos a 2.005.301,20 euros. Es decir, en teoría un Superavit de 98.498,80 euros.

A esta cifra prevista de Ingresos de 2.103.800 euros le tenemos que restar la rebaja del contrato de Plenitude, que ha sido de 175.00 euros, tal y como ha reconocido la propia ASOBAL. Estamos ya en una cifra de 1.928.000 euros. Si a esta nueva cifra le restamos la aportación que hacen los clubes (16 equipos a 10.000 euros cada uno) pagando para poder competir en la Liga ASOBAL que son 160.000 euros tenemos que ya estamos en 1.768.000 euros. Porteriormente le quitamos 1 millón de euros que paga la Liga SportTV y nos queda 768.000 euros y para rematar le quitamos los 40.000 euros presupuestados de la Copa ASOBAL que no se realizó. Por lo tanto nos quedan 728.000 euros que son los que realmente han generado los directivos de ASOBAL.

Ahora nos vamos a la partida de Gastos en donde llaman mucho la atención algunas partidas. Existe un capítulo de Servicios Profesionales (Servicios Jurídicos, Auditores, laboral, contable, etc) que asciende a 214.220 euros cuando según la Auditoria realizada de le Temporada 2022 – 23 el gasto era sólo de 140.000 euros. La otra partida es la de Personal que asciende a los 251.236 euros cuando según la Auditoria de la Temporada 2022 – 23 el gasto era de 190.763,06 euros. Es decir, que entre Servicios Profesionales y Personal en la Temporada 2023 – 24 la ASOBAL se gasta 465.456 euros más la Seguridad Social que son 83.419,58 euros. Total: 548.875 euros. Por lo tanto tras estas cuentas llegamos a la conclusión que para ganar 728.000 euros la ASOBAL se tiene que gastar 548.875 euros. Lo que realmente han ganado los directivos de ASOBAL para los clubes, que es mínimo, son 179.125 euros.

No nos olvidemos que los actuales directivos de ASOBAL, esa es la auténtica lectura, viven de los contratos que se encontraron a su llegada salvo alguna excepción. Según me cuentan, el Presidente de ASOBAL (Servando Revuelta hijo) parece ser que cobra unos 2.600 euros al mes, y eso que empezó cobrando 1.000 euros al mes, lo que supone un sueldo superior al que cobran los jugadores de su antiguo club el Sinfin de manera oficial. Y también según me dicen el Secretario General (Fernando Corral) que está colegiado como abogado en Cantabria no ejerciente cobra, parece ser, con factura cerca de los 4.500 euros al mes. Un gasto al que se le tiene que sumar que él no puede llevar los juicios que tenga ASOBAL y se le tiene que encargar a un bufete externo. Es decir, que Fernando Corral como Secretario General de ASOBAL cobra más dinero que el 95% de los jugadores que disputan la ASOBAL salvo los del FC.Barcelona.

Para terminar dos datos: a fecha de hoy, el Secretario General de ASOBAL, Fernando Corral, lleva una carrera meteórica abriendo expedientes a los clubes de ASOBAL. En los dos primeros meses del año 2024, es decir Enero y Febrero, ya tiene abiertos hasta 15 expedientes. Parece que tiene facilidad para desenfundar rápidamente la pistola contra los clubes de ASOBAL. Y dos, insisto en lo que os conté hace días, existe un grupo de unos 6 equipos que que cada vez están más concienciados que la dirección de Asobal no lo lleva por donde deben ir las cosas

