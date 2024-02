Directivos de ASOBAL ganan más dinero que la mayoría de los jugadores - Derosca

Los clubes de ASOBAL empiezan a estar muy preocupados por la situación económica de la asociación. Hace unos días os contaba que dentro del borrador de cuentas de la propia ASOBAL que le ha entregado a los clubes estaba la partida de Gastos de Personal con una cifra de unos 250.000 euros anuales.

Según me cuentan el Secretario General (Fernando Corral) que está colegiado como abogado en Cantabria no ejerciente cobra, parece ser, con factura cerca de los 4.500 euros al mes. Un gasto al que se le tiene que sumar que él no puede llevar los juicios que tenga ASOBAL y se le tiene que encargar a un bufete externo. Es decir, que Fernando Corral como Secretario General de ASOBAL cobra más dinero que el 95% de los jugadores que disputan la ASOBAL salvo los del FC.Barcelona.

También me cuentan, que el Presidente de ASOBAL (Servando Revuelta hijo) parece ser que cobra unos 2.600 euros al mes, y eso que empezó cobrando 1.000 euros al mes, lo que supone un sueldo superior al que cobran los jugadores de su antiguo club el Sinfin de manera oficial.

Recordemos que la empresa Plenitude, que da nombre a la Liga ASOBAL, parece ser que llegó al balonmano por una tercera entidad que la proporcionó y no por una gestión directa de esos directivos.

La semana pasa el Presidente de ASOBAL, Servando Revuelta hijo, se entrevistó en la sede del CSD con el Secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, para dar continuidad al trabajo de crecimiento y expansión de la élite del balonmano masculino español de clubes. Me imaginó que entre otras cosas habrán hablado de todos los líos que tienen internamente en ASOBAL con expedientes abiertos y por supuesto de ese Convenio de Coordinación con la RFEBM que ASOBAL viene dilatando en el tiempo desde hace muchos meses y que no firma.

Insisto en lo que me informaron hace unas semanas, que cada vez hay más clubes de dentro de la asociación que dicen que estarían mejor en manos de la Real Federación Española de Balonmano que con la ASOBAL.

