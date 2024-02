El THW Kiel le dice a Vincent Gérard que ya no cuenta con él en la portería germana - Derosca

El portero francés y de la Selección de Francia, Vincent Gérard, que acababa de regresar a los entrenamientos con el club alemán del Kiel, ha sido informado por parte de los altos directivos del THW Kiel de que ya no formaba parte de sus planes.

Ciertamente no es así como Vincent Gérard imaginó su última temporada profesional. Ausente del campo desde el pasado 7 de Agosto, el portero francés volvió a jugar hace unos días con su club. Él, que padecía pubalgia desde hacía más de un año, está ahora totalmente descolocado y hundido con este decisión de su club.

Desafortunadamente para él, a pesar de lo brillante y en forma que está en estos momentos, los dirigentes del club alemán le informaron hace unos días que ya no encajaba en sus planes de cara la futuro, ya que la pareja que forman ahora Tomas Mrkva y Samir Bellahcene funciona muy bien, están muy contentos, tanto en la Bundesliga como en la Liga de Campeones. Por todo ello Vincent Gérard Aún en los medios deportivos, el jugador francés no oculta su decepción y ha manifestado que le dijeron que a menos que los otros dos porteros estuvieran lesionados no encajaría en las rotaciones. No es una cuestión de rendimiento, por muy bueno que fuera en los entrenamientos, no contarían conmigo para jugar.

Desde luego es una decisión muy difícil de digerir para el portero galo Vincent Gérard, que pretendía relanzarse para terminar su carrera con una última buena temporada. Él, que tiene la ambición de disputar los Juegos Olímpicos de París 2024 para concluir su carrera profesional, desea volver a jugar rápidamente en otro equipo para mantener el ritmo con vistas a defender su título olímpIco logrado en el 2021 y conquistado con tanto esfuerzo.

