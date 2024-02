Se ponen a la venta nuevas entradas para todos los deportes JJOO París 2024 - Derosca

Las nuevas entradas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos salen a la venta en el sitio web de venta de entradas de París 2024 www.tickets.paris2024.org el próximo Jueves 8 de Febrero a partir de las 10,00 de la mañana. Hay nuevas entradas a la venta para todos los deportes y sesiones, incluidas las que anteriormente estaban agotadas. Esto incluye las entradas que se hubieran adquirido antes de que el aforo de cada sede de competición fuera definitivo.

Todos los deportes (excepto el surf, al que se puede acceder de forma gratuita) estarán a la venta a partir del 8 de Febrero, incluido el balonmano, por lo que esta es otra oportunidad de ver a las sus equipos los aficionados en la competición. Para el balonmano, que tendrá presentes tanto la competición masculina como la femenina en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya están disponibles las entradas tanto para la Fase Preliminar, que tendrá lugar en el South Paris Arena 6, en París, como para la Octavos de final, que se jugarán en el Stade Pierre Mauroy, de Lille.

La competición de balonmano de los Juegos Olímpicos de París 2024 se desarrollará entre el 25 de Julio y el 11 de Agosto, con 12 equipos compitiendo en ambas competiciones. Seis equipos femeninos (Noruega, Francia, República de Corea, Angola, Dinamarca y Brasil) y seis equipos masculinos (Argentina, Dinamarca, Francia, Suecia, Egipto y Japón) ya han reservado sus plazas para París 2024.

La organización de los Juegos Olímpicos de París 2024 advierte que al comprar entradas o paquetes de entradas fuera de los canales de distribución oficiales, el comprador corre el riesgo de no recibirlos o de que el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024 le niegue el acceso a los lugares del evento deportivo, de conformidad con las disposiciones vigentes. Además, cualquier venta o reventa no autorizada fuera de los canales de distribución oficiales puede constituir un delito civil y un delito penal punible en virtud del artículo 313-6-2 del Código Penal francés. Sólo están autorizados el sitio web oficial de venta de entradas de París 2024 y el operador de hostelería On Location y su red de agentes.

