La Selección de Alemania lleva un Chef al Europeo con una dieta perfecta - Derosca

La Selección de Alemania es la anfitrioma del Europeo 2024 y desde hace años tiene un chef especial para sus componentes a la hora de la comida. Es Nils Walbrecht, el chef de la Selección Masculina de Alemania desde el Europeo 2020 y ha estado presente en cada torneo importante.

En el año 2019, Nils Walbrecht presentó su solicitud a la Federación Alemana de Balonmano y preguntó si necesitaban un chef. En el “Día Alemán del Balonmano” de 2019 y en otros cursos fue una especie de cocinero de pruebas, su comida era deliciosa, sus creaciones fueron elogiadas y, desde entonces, siempre ha estado ahí cuando el seleccionador alemán Alfred Gislason y sus jugadores nacionales se han concentrado.

Antes de un gran campeonato Mundial o un Europeo, Walbrecht se pone en contacto con los chefs de los hoteles de los equipos desde el principio para discutir la frescura y la calidad y, por supuesto, qué se debe servir en cada día. Luego él mismo se encuentra junto a los fogones con los chefs del hotel del equipo. Walbrecht comenta que en general, la colaboración con los chefs fue muy buena, a veces tuvo que convencerlos de por qué alguien más estaría cocinando en su cocina y decirles qué platos se servirían y cuándo

Esto significa que los equipos tienen comidas diferentes en el mismo hotel de equipo. En el Europeo 2024 en Alemania, las cosas serán más fáciles para Walbrecht simplemente porque no hay barreras lingüísticas en la cocina, pero también porque obviamente conoce mucho mejor la red de proveedores en Alemania y sabe qué alimentos frescos consigue y dónde.

Afirma Walbrecht, que anteriormente trabajó para varios chefs alemanes de primer nivel, como Johann Lafer o en el restaurante de tres estrellas Aqua de Wolfsburg, que se trata de variedad, calidad, frescura, pero también, por ejemplo, de cuánto azúcar o grasa se utiliza en la cocina, algo que se comunica detalladamente con antelación. Y, por supuesto, los platos se adaptan a las condiciones locales y a lo que se ofrece fresco. Siempre es emocionante relacionarse con nuevos compañeros en las cocinas del hotel y, por supuesto, el número de chefs que tiene para ayudar varía completamente.

En una Eurocopa, Walbrecht es el responsable de cuatro comidas diarias para 30 personas: desayuno, almuerzo, merienda antes de los partidos y cena. Para el desayuno, por ejemplo, se sirve muesli de Bircher casero, gachas caseras, muesli al horno con frutos rojos y un shot de frutos rojos y jengibre para reforzar el sistema inmunológico. Según Walbrecht al comienzo de la preparación para el torneo, esta inyección se aplica varias veces al día para fortalecer adecuadamente el sistema inmunológico

Después de cada partido o entrenamiento, los jugadores reciben inmediatamente un batido con muchas proteínas y nutrientes, en diferentes sabores, todos según su propia receta, a veces con frutos rojos, a veces con plátano. En los primeros 30 minutos después del esfuerzo físico, el cuerpo absorbe todos los nutrientes como una esponja, por lo que las cosas tienen que suceder rápidamente después del partido.

El pescado figura en el menú al menos una vez al día para el almuerzo o la cena. Los días de partido y la víspera de los partidos, las carnes rojas y los platos abundantes son tabú. Pero también se está preparando un gulash o algo similar para el equipo alemán. En general, el chef prefiere platos más digeribles como pavo, pollo o ternera.

La merienda antes de los partidos siempre tiene la misma estructura: a veces carne, a veces pescado, a veces arroz, a veces puré, a veces pasta y siempre un arroz con leche casero. Por supuesto que depende de cuándo se juegue el partido. Si se juega por la tarde, el almuerzo es más pequeño, si se juega tarde por la noche, incluso pueden llevar pequeñas porciones en el autobús o incluso en el vsetuario, normalmente un pastel de plátano y frutos secos. Las famosas galletas de avena y las bolas energéticas del chef también son del agrado de los jugadores, que comen el último aporte energético con fruta y carbohidratos justo antes del calentamiento.

A partir del batido posterior al partido, la dieta está diseñada no sólo para reponer las reservas de energía, sino también para favorecer una recuperación rápida. Después de un partido, los jugadores todavía tienen mucha adrenalina y no pueden conciliar el sueño fácilmente, por lo que la cena no debería ser demasiado pesada para el estómago y no debería ser digerible rápidamente, porque lo más importante para regenerarse adecuadamente es dormir.

Una dieta adecuada puede ayudar a los jugadores a recuperarse más rápidamente o a ser menos susceptibles a sufrir lesiones, que representan entre el cinco y el diez por ciento en este ámbito.

