Niclas Ekberg dice adiós a su carrera en la Selección de Suecia - Derosca

Niclas Ekberg en su día marcó 12 goles en su debut con la selección nacional sueca, lo que llevó a Suecia a los Juegos Olímpicos y a la final del Campeonato de Europa el año pasado. Niclas Ekberg marcó en total 841 goles en sus 210 partidos con la selección absoluta sueca; ahora el extremo derecho del THW Kiel pone fin de inmediato a su carrera en la selección nacional. Así lo anunció la Asociación Sueca de Balonmano el pasado 5 de Octubre.

Niclas Ekberg a comentado que a sus 34 años de edad ha sido una decisión muy difícil, pero ha llegado el momento. En enero, la selección sueca viaja a Alemania para defender el título de Campeón de Europa, pero sin el jugador que decidió la final en Budapest hace dos años. Unos 15 años después de su debut en la selección nacional, Niclas Ekberg termina su carrera con la camiseta azul y amarilla.

Niclas Ekberg comenta que el honor de ser seleccionado y clasificado como uno de los mejores de Suecia en su posición fue grandioso. Fue una sensación fantástica poder ponerse la camiseta de la selección nacional, algo que muy pocas personas pueden hacer. Hay tal cosa en muchas ocasiones. de jugadores talentosos que nunca tienen esta oportunidad.

El gran esfuerzo físico y la larga ausencia de su familia llevaron a Ekberg a tomar esta decisión. Después del Mundial de 2019, se tomó un descanso con la selección nacional, pero regresó y participó en los Juegos Olímpicos de Tokio con Suecia y ganó el Oro en el Europeo en Budapest. También Niclas Ekberg ha dicho que nunca diría que no si no estuviera al 110 por ciento seguro, pero cuando siento que me está costando más de lo que puedo dar, que no puedo estar completamente presente con mi cuerpo, es mejor hacerlo cuando hay otras opciones saludables. Jugadores.



El jugador sueco de THW Kiel explica que a lo largo de los años ha notado en su cuerpo que el estrés era enorme. Cuando tuvo la sensación de que le causaría más problemas cuando volviera a la vida cotidiana, se puso a pensar. Niclas Ekberg está seguro de que esta decisión no sólo es buena para su cuerpo, sino también para su alma y su familia. Tiene una esposa maravillosa y tres hijos maravillosos que también quieren verle en casa.

El seleccionador nacional Glenn Solberg ha manifestado que Niclas es fantástico tanto como persona como como jugador de balonmano y lo extrañarán en la selección nacional. Donde quiera que jugó, marcó goles y siempre mantuvo su humildad y actitud profesional. Le tiene total comprensión y respeto por su decisión y está agradecido de haber podido trabajar con él durante los últimos años.

Recordemos que en su momento Niclas Ekberg, con 19 años de edad, marcó doce goles en su debut con la selección nacional sueca en el partido de clasificación para el Europeo contra Turquía. Ekberg participó en 13 torneos importantes con Suecia. Jugó 210 partidos internacionales y marcó 841 goles. También obtuvo una Plata olímpica en 2012, Plata en el Campeonato de Europa en 2018 y Oro en el Campeonato de Europa en 2022.

Seguirnos en twitter: https://twitter.com/#!/deroscacope

Share and Enjoy !