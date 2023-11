La IHF nombra Vicepresidente al japonés Yoshihide Watanabe - Derosca

En el pasado Congreso de la IHF se confirmó al japonés Yoshihide Watanabe como nuevo Vicepresidente de la IHF en Asia, de 75 años de edad, mientras que el kuwaití Bader Al-Theyab también fue confirmado como representante de la IHF en Asia hasta el año 2025.

Recordemos que Yoshihide Watanabe es un empresario y administrador deportivo japonés que se desempeña como Presidente Interino de la Federación Asiática de Balonmano (AHF) desde el pasado 5 de Noviembre de 2021 con más de 30 años de diversas funciones en el balonmano.

Yoshihide Watanabe nació el 31 de Julio de 1948 en Tokio (Japón). Logró su licenciatura en ingeniería de la Universidad de Keio, Tokio, en el año 1972. En 1980, se unió a Osaki Electric Co. Ltd., y en 1988 fue nombrado su Presidente. Es en la actualidad Presidente y Director Ejecutivo de Osaki Electric Co. Ltd. desde Enero de 2009.

Watanabe ocupó varios cargos en organizaciones deportivas, entre los que se incluyen los siguientes: Vicepresidente de la Federación Internacional de Balonmano (desde 2 de Noviembre de 2023 – actualidad); Presidente Interino de la Federación Asiática de Balonmano (desde 5 de noviembre de 2021); Primer Vicepresidente de la Federación Asiática de Balonmano (desde 26 de noviembre de 2000); Miembro del Consejo de la Federación Internacional de Balonmano (26 de noviembre de 2000 – 6 de noviembre de 2021); Presidente de la Asociación Japonesa de Balonmano (2003-2017) y Vicepresidente de la Asociación Japonesa de Balonmano (1992-2003).

