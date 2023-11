Los secretos que se esconden detrás de la Copa ASOBAL 2023 - 24 - Derosca

Tras el comunicado emitido en la tarde de ayer Martes, manifestando que el Presidente de la RFEBM, Paco Blázquez, impedía a ASOBAL la organización de la Copa ASOBAL y, según ellos, habiendo llegado a un acuerdo con la localidad de Irún en el que tan sólo faltaban unos últimos detalles antes de su firma, creo es el momento de contar la intrahistoria que ha sucedido en las últimas semanas sobre este tema.

Nos tenemos que remontar a cuando en el pasado verano el Consejo Superior de Deportes (CSD) les declara Liga ASOBAL. Sólo hace falta saber leer la Ley del Deporte para darnos cuenta de las competencias que desde ese momento se le atribuye a ASOBAL.

La competición que realmente le han declarado que puede organizar es la Liga ASOBAL. Las otras tres competiciones que existen a lo largo de la temporada (Copa del Rey, SuperCopa España y Copa ASOBAL) son COMPETICIONES OFICIALES NO PROFESIONALES . Por lo tanto la organización de la Copa ASOBAL única y exclusivamente le compete a la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) lo mismo que la Copa del Rey y la SuperCopa de España.

Recordemos que la RFEBM y la ASOBAL tienen que firmar un Convenio de Coordinación. En ese Convenio, al que ASOBAL lleva negándose a negociar y a firmarlo, se habría podido perfectamente negociar e incluir la Copa ASOBAL. Esas manifestaciones de Servano Revuelta que no ha habido tiempo para desarrollar otro Convenio es totalmente FALSO. Llevan negociando este tema desde hace más de tres meses y es que parece ser que ASOBAL no se quiere sentar a negociar el Convenio porque ya sabe que tendrán que atender las obligaciones económicas que el Convenio imponga.

Por un lado los dirigentes de ASOBAL le han vendido a los clubes de ASOBAL que ya no iban a tener que pagar ninguna cantidad de dinero a la RFEBM y que ahora iban a ser totalmente libres e independientes. Cosa que NO es verdad. Como no se firmó el Convenio de Coordinación el CSD citó a ambas partes hace unas semanas para intentar alcanzar un acuerdo. En esa reunión a tres bandas entre CSD, RFEBM y ASOBAL el propio Secretario Estado Deporte, Víctor Francos Díaz, le dijo expresamente al Presidente de ASOBAL, Servando Revuelta, que la Copa ASOBAL no era suya y que la organización era de la RFEBM salvo que llegaran a un acuerdo.

A partir de ahí, ASOBAL siguió por su cuenta haciendo gestiones para organizar la Copa ASOBAL y se habló con ciudades como Ciudad Real e Irún. Llega el momento de cerrar un acuerdo y necesitan el consentimiento de la RFEBM. Entonces el Presidente de ASOBAL, Servando Revuelta, llama por teléfono al Presidente de la RFEBM, Paco Blázquez, y en esa conversación Blázquez le dice a Revuelta que el que tiene que firmar la cesión de la organización es la propia RFEBM pero que la Federación acepta que ASOBAL busque sede. A continuación también le dice a Revuelta que le cuente que compromisos publicitarios tienen para poder compaginarlos con los que tiene la RFEBM.

La respuesta a esa conversación fue la carta que le envió el pasado Domingo la ASOBAL a la RFEBM en dónde se dice todo lo contrario a lo que se habló en aquella conversación entre ambos presidentes. En esa carta se dice que se le pide apoyo a la RFEBM para organizar en Irún la Copa ASOBAL pero sin ninguna publicidad de la RFEBM y que toda la organización correría a cargo de la propia ASOBAL.

La RFEBM entonces se ve obligada a contestar a ASOBAL en una Carta de respuesta en dónde le explica con claridad las cosas como son. Es decir, le dice que todo lo que hablaron por teléfono no se cumple, que la organización por Ley es de la RFEBM, que ASOBAL no lo puede organizar, una competición que no es suya y no puede cerrar acuerdos con terceros transmitiendo unos derechos que no le corresponden.

ASOBAL recibe la carta de la RFEBM y, el pasado Lunes por la tarde, se produce una reunión de la Comisión Delegada de ASOBAL en donde al final llegan a la conclusión, que ellos mimos saben, que no pueden hacer absolutamente nada. Incluso, un club en la Comisión Delegada de ASOBAL, con apoyo de otro club, llegó a proponer parar la Liga ASOBAL. A continuación la ASOBAL hace público el comunicado, que salió ayer Martes por la tarde, diciendo que «El Presidente de la RFEBM impide a ASOBAL la organización de la Copa ASOBAL«.

Lo que sí está muy claro es que ASOBAL no puede vender una organización de una competición que por Ley no es suya sino de la RFEBM y que un gran problema que tiene ahora ASOBAL es que tiene vendidos los derechos de la Copa ASOBAL a la Liga SportTV sin ser dueños de los derechos de imagen.

El problema se resumen al final en que ASOBAL no quiere pagar absolutamente nada de dinero a la RFEBM a través del Convenio de Coordinación y por eso no han llegado a ningún acuerdo. No nos olvidemos que el CSD a través de su Secretario Estado Deporte, Víctor Francos Díaz, ya le ha comunicado en varias ocasiones a ASOBAL que la Copa ASOBAL no la podían organizar.

La RFEBM, según me comentan, tuvo el gesto generoso de ofrecer a ASOBAL que estaba dispuesta a dar la organización a la ciudad que hubiera elegido ASOBAL para que organizara la competición pero, con los actuales dirigentes que rigen ASOBAL, está claro que es muy complicado llegar a algún acuerdo. Parece que los directivos de ASOBAL están instalados en el continuo conflicto con la RFEBM en vez de pensar más por el bien del balonmano y resolver las diferencias cuanto antes.

Tal y como están las cosas ahora mismo la única que puede organizar la Copa ASOBAL es la RFEBM. Veremos cómo evoluciona todo y esperamos noticias. En teoría la Copa ASOBAL se tendría que disputar los días 16 y 17 de Diciembre. !ATENTOS¡

Seguirnos en twitter: https://twitter.com/#!/deroscacope

Share and Enjoy !