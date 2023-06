Luc Abalo nuevo embajador del Europeo Masculino 2024 - Derosca

Después del anuncio de una serie de estrellas alemanas que van a ser los embajadores en el Mundial Masculino 2024 de Alemania, incluidos Uwe Gensheimer, Stefan Kretzschmar, Emily Bölk y Johannes Bitter, ahora le toca el turno a el jugador francés Luc Abalo se unió a este elenco de estrellas

Recordemos que Luc Abalo ganó el Europeo tres veces con Francia, en los años 2006, 2010 y 2012, entre las nueve medallas de oro internacionales que cubren el estante de su sala de estar. Tras jugar en el equipo del Ivry, Ciudad Real, Paris Saint-Germain y terminar su carrera en Japón, el extremo derecho ha decidido alejarse, al menos, profesionalmente del balonmano.

Dedicar su tiempo a otra cosa que no sea el balonmano no significa que Luc Abalo no vaya a ver más partidos y deja claro que como jugador, se tienen dos vidas. Una en la que jugó al balonmano, y otra en la que quiere hacer otra cosa completamente diferente. Está muy interesado en las artes y hay muchas cosas en esta área que quiere probar. Quiere ser pintor, quiero ser diseñador, quiere cuidar su línea de ropa. Se siente muy honrado de ser embajador del Europeo 2024 y está seguro de que el ambiente será excelente en Alemania que ha sido el lugar para estar en el balonmano durante las últimas décadas.

Además de los tres títulos que ganó con Francia, Luc Abalo tiene muy buenos recuerdos de las épicas batallas contra Croacia que animaron toda su carrera internacional. Fue contra Ivan Balic y sus compañeros de equipo que ganó su primera medalla de oro, en la Europeo 2006. Croacia era como Francia. Un equipo increíble, construido con jugadores que juegan en los mejores equipos de Europa. A menudo se ganaban los partidos contra ellos, pero es difícil decir por qué. Lo único que sabe es que se preparaban muy duro cuando sabían que íban a enfrentarse, ya que Croacia era uno de los mejores equipos del mundo en ese momento. Croacia esperará a Francia en la Fase Principal, si ambos superan la Fase Preliminar en Alemania. Abalo, en su rol de embajador, estará apoyando durante todo el campeonato.

