El Forum Club Handball acoge al primer club miembro de Asia - Derosca

El club japonés Zeekstar de Tokio asistió a la 27.ª Asamblea General del Forum Club Handball, que se celebró durante el Campeonato Mundial Masculino 2023 en Estocolmo. Potencialmente, el Zeekstar se ha convertido en el primer club miembro asiático de la FCH.

El Forum Club Handball (FCH) dio la bienvenida también a Kanji Wakunaga, Presidente de la Asociación Japonesa de Balonmano. La visita de la delegación japonesa se enmarca dentro del proyecto Japón de FCH. El FCH tiene la intención de invitar a más miembros de Asia, África y América en el futuro.

Otros representantes de clubes no europeos en la reunión han sido los Presidentes de ‘The World’s Handball Club’ de la ciudad de Nueva York y Detroit HC. Bin Moustafa, presidente del World’s Handball Club New York City, representa a los clubes miembros no europeos como vicepresidente en la junta directiva de la FCH.

Al comienzo de la reunión, el Presidente de la IHF, el Dr. Hassan Moustafa, y el Presidente de la FCH, Xavier O’Callaghan, firmaron el nuevo acuerdo de asociación entre la FCH y la IHF. Otros temas de la agenda fueron el marketing de las competiciones de la CE, las reglas y el arbitraje, los agentes de los jugadores, el balón sin resina y otros.

