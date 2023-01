Noruega, último obstáculo para entrar en la lucha por las Medallas - Derosca

En el Mundial 2023 empiezan a llegar los momentos decisivos y claves. Hoy se disputan los partidos de Cuartos de Final. España – Noruega, a partir de las 18,00 horas en el ERGON Arena de Gdansk. Sesenta minutos para estar otra vez más en una Semifinales. El partido será arbitrado por los eslovenos Lah y Sok.

Noruega es un equipo que está jugando muy bien, curiosamente, en algunos partidos con un inicio no demasiado bueno luego en el segundo tiempo fueron capaces de remontar el partido. Como en otras competiciones había jugadores con una carga muy elevada que llegaban al final de la competición, ahora están rotando más y ese punto que tienen de juventud y experiencia les permite llegar muy bien a los finales de los partidos. Eso es algo que han hecho durante todo el torneo.

El ritmo de juego que tienen Noruega es bastante alto, en defensa es un conjunto duro y en ataque tiene jugadores que te abren muy bien al defensa con una buena capacidad de uno contra uno. Es un equipo completo. Estamos en Cuartos de Final, la competición ha sido dura para todos y en estos momentos llegan los equipos que han tenido mejor argumentos o mejor rendimiento.

A fecha de hoy Noruega es un equipo muy coral y que todo el mundo participa. En muchos partidos Sagosen está en el banquillo, el conjunto participa, mantienen un nivel alto con jugadores con una capacidad de finalización. Tácticamente son jugadores que juegan bien, tienen dos laterales derechos con una capacidad de lanzamiento en el uno contra uno, tienen una buena salida de contraataque, no tienen que hacer muchos cambios en defensa y ataque. La portería también les está aportando.

La clave para ganar a Noruega esta tarde será defender muy bien, no perder muchos balones para que ellos no puedan al contraataque, tener un buen argumento en ataque en cada momento que te plantean, que no nos hagan excesivas faltas que nos rompan nuestro ritmo de juego y se tiene que defender muy muy bien a este equipo.

Recordemos que España, entre otras coas, tiene una muy buena portería, defendemos de una manera que suele incomodar a los equipos, podemos partir de los dos sistemas defensivos y variarlos durante todo el partido y desde luego será una buena arma contra ellos.

No nos olvidemos que hoy en día ganar un partido es difícil, quizás los Hispanos han ganado mucho y pierde un poco el merito de seguir ganando. Noruega ha hecho grandes campeonatos. Ha quedado subcampeón del mundo en dos ocasiones. Es un equipo que ha cambiado, con jugadores que juegan en las grandes ligas, en los mejores equipos, tienen una gran experiencia y es un gran equipo. Que España le ha ganado a Noruega más de lo que ellos nos han podido ganar es un merito que realmente se tienen pero cada partido es diferente. En el pasado Europeo 2022 Noruega nos ganó, perdimos la imbatibilidad en ese encuentro, y lo hicieron porque realmente tienen un buen equipo.

