Estar en Cuarto de Final pasa por ganar a Eslovenia - Derosca

Esta tarde, segundo partido de la Fase Principal entre España y Eslovenia. En el Tauron Arena de Cracovia se vivirá un encuentro clave dado que nos jugamos el pase a los Cuartos de Final. Será vital, muy importante y que habrá que jugar el mejor balonmano para ganar. Ahora los Hispano están en un buen momento y con confianza.

Ante Eslovenia va a ser un partido vital de cara a las expectativas del equipo español en éste Mundial 2023. Es un partido muy importante entre dos equipos que han hecho bien su trabajo. Eslovenia ha hecho una muy buena primera fase, ganando, lo mismo que España. Los Hispanos en la primera parte de la competición han ido poco a poco adaptándose y cada día más.

Con Eslovenia los jugadores españoles tendrán que saber defender puesto que son un equipo con mucha facilidad de hacer goles, como lo ha demostrado, tiene grandes jugadores que tácticamente juegan muy bien en diferentes situaciones. Además tienen un juego siempre muy creativo porque casi los extremos podrían jugar tranquilamente de centrales o de primera línea. Es un equipo muy difícil de defenderle por la gran variedad que tiene. En defensa es un conjunto que te genera muchas dudas en las salidas y va a ser muy importante no perder balones.

Recordemos que todos los jugadores eslovenos tienen un perfil similar, son jugadores de una gran capacidad de decisión, táctica, de improvisar con una muy buena calidad de pase al pivote y que muchas veces cuando te vas a marcar al pivote luego son capaces de lanzar a portería. Es un equipo complicado. En ataque muy jugona, con mucho lanzamiento entre líneas, con mucho uno para uno y hacen muchos goles en transición.

Los Hispanos de cara al partido ante Eslovenia no tienen una preocupación sobre un jugador concreto sino sobre la preocupación de un equipo que juega bien. El valor de Eslovenia es precisamente el equipo quizás parecido un poco a lo que es la filosofía de España. Por lo tanto los jugadores españoles deberán defender bien, ya que intentaran generar situaciones de uno contra uno, generar trabajo de colaboración, y será muy importante recuperar balones para poder hacer contraataques. El ataque habrá que realizarlo con criterio para no darles balones para que no salgan al contraataque que es una de sus armas. La clave para ganar a Eslovenia una vez más, estará en la defensa de los Hispanos.

