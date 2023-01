España se enfrenta a Polonia que no tiene nada que perder y es más peligrosa - Derosca

Comienza esta tarde noche la Fase Principal para los Hispanos y nada más y nada menso que ante Polonia. El partido será en el Tauron Arena de Cracovia, a partir de las 20,30 horas.

Los Hispanos tendrán enfrente a un equipo muy complicado, juega en casa, quizás no están sacando los resultados que esperaban pero ahora que prácticamente no se juegan nada va a ser un rival muy difícil, dado que cuando no tienes nada que perder juegas mucho más suelto y seguro que nos van a poner en problemas. Tal vez lo que más deben controlar los jugadores españoles esta noche sea su contraataque puesto que ellos dependen mucho de su contraataque, de esos goles fáciles y será básico para los Hispanos el repliegue y minimizar las pérdidas al máximo.

El equipo español ha llegado donde quería estar para iniciar la Fase Principal con los 4 puntos en el casillero. También con buenas sensaciones después del último partido ante Irán y ahora tocan los tres partidos que van a definir realmente en la clasificación. Esta noche ante Polonia, el Viernes contra Eslovenia y el Domingo frente a Francia.

Polonia es el conjunto anfitrión, juega en casa y va a ser un partido con mucho ambiente. El conjunto polaco es un gran equipo ya lo demostró en el pasado Europeo 2022 y España tuvo problemas para ganarles. Es un partido que Jordi Ribera y sus jugadores lo tienen que preparar bien, estar muy serios en la pista y lo normal del equipo español cuando ya sabe que está entrando en los momentos decisivos del campeonato.

Esperamos de Polonia un conjunto que tendrá ganas de ganar el partido y de gustar a los aficionados. Tienen buen lanzamiento exterior, también un buen uno contra uno, una gran portería, una defensa muy agresiva y para los Hispanos va a ser muy importante no solamente el nivel defensivo sino no perder pocos balones en ataque, no dejar hacernos continuamente faltas y que pueda fluir un poco el juego.

Igualmente no nos podemos olvidar que tienen muy buenos extremos, una gran segunda línea y una poderosa primera línea. Para controlar a una primera línea de lanzadores habrá que defender bien, anticipándose a ellos, cerrándoles ese uno contra uno que tienen y la conexión que puedan tener con el pivote y que no nos sorprendan en el contraataque. Los polacos son jugadores que si les dejas mucho espacio luego es muy difícil defenderles.

Es un equipo que tiene gol, que corre bastante cuando recupera los balones y a los Hispanos les va a exigir mucho. Los polacos son un equipo con sus características y habrá que trabajarlo para ganar. El ambiente del público ya se sabe que va a ser uno más en la pista. Está claro que los tres partidos que llegan ahora van a poner a España en su sitio.

