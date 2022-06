Listas candidatos All Star de la Champions League Masculina 2021 - 22 - Derosca

El fin de semana 18 y 19 de Junio se va a disputar la FINAL4 de l Champions League Masculina en Colonia. La Federación Europea de Balonmano ya ha hecho pública la lista de jugadores, y entrenadores para votar en el All Star 2021 – 22. La votación está abierta y va a finalizar a la medianoche del Miércoles 15 de junio. El All Star Team se anunciará a las 12,00 horas del Viernes 17 de Junio como parte de la FINAL4 Masculina 2022 en Colonia. El equipo final se determinará en función de la votación de los aficionados, así como de un panel de expertos de la propia EHF.

Participar en la votación del All Star de la EHF Champions League no solo brinda a los aficionados la oportunidad de expresar su opinión, sino también de ganar grandes premios, que incluyen entradas para la FINAL4 2023, así como artículos y balones. Se anima a los aficionados a compartir sus selecciones personales del All Star en las redes sociales usando el hashtag oficial #AST2022.

A los aficionados también se les ofrece una selección de 60 nominados en 10 categorías para elegir sus favoritos: las siete posiciones de juego, defensor, jugador joven y entrenador.

Los cuatro clubes que disputarán la FINAL4 en Colonia han reunido la mayor cantidad de nominaciones: Telekom Veszprém lidera el camino con nueve nominados: ocho jugadores y el entrenador Momir Ilic. Le sigue el THW Kiel, con ocho: siete jugadores y el técnico Filip Jicha. Los entrenadores de los otros dos aspirantes, Talant Dujshebaev del Kielce y Antonio Carlos Ortega del F.C.Barcelona, también están nominados, ya que el Kielce ha recibido siete nominaciones y el Barcelona seis.

Seis integrantes de la selección Final4 de la temporada 2020/21 vuelven a la lista de nominados para la Temporada 2021/22: el portero del Kiel Niklas Landin, el lateral izquierdo del Kielce Dylan Nahi, el lateral izquierdo del Paris Saint-Germain Balonmano Mikkel Hansen, el lateral derecho del Barcelona Dika Mem, el extremo derecho del Barcelona Aleix Goméz y el defensa del Aalborg Henrik Møllgaard. Nahi fue nombrado mejor jugador joven en 2020/21, cuando todavía estaba en el PSG, pero ahora ha sido nominado por su posición de extremo izquierdo.

Nominados para el All Star de la EHF Champions League Men 2021/22:

Porteros :

Benjamin Buric (Flensburg-Handewitt)

Rodrigo Corrales (Veszprém)

Andreas Wolff (Kielce)

Gonzalo Pérez de Vargas (Barcelona)

Niklas Landin (THW Kiel)

Nikola Mitrevski (FC Porto)

Extremo Izquierda:

Hampus Wanne (Flensburg-Handewitt)

Timur Dibirov (Vardar)

Hugo Descat (Montpellier)

Dylan Nahi (Kielce)

Manuel Strlek (Veszprém)

Sebastian Frimmel (Pick Szeged)

Lateral Izquierdo:

Sander Sagosen (Kiel)

Eric Johansson (Elverum)

Mikkel Hansen (Paris Saint-Germain)

Raul Nantes (Dinamo Bucuresti)

Petar Nenadic (Veszprém)

Felix Claar (Aalborg)

Central:

Nikolaj Læsø Christensen (Aalborg)

Jim Gottfridsson (Flensburg-Handewitt)

Kentin Mahe (Veszprém)

Luc Steins (Paris Saint-Germain)

Kyllian Villeminot (Montpellier)

Domagoj Duvnjak (THW Kiel)

Lateral Derecho:

Harald Reinkind (HW Kiel)

Alex Dujshebaev (Kielce)

Yahia Omar (Veszprém)

Lukas Sandell (Aalborg)

Dika Mem (Barcelona)

Nedim Remili (Paris Saint-Germain)

Extremo Derecho:

Arkadiusz Moryto (Kielce)

Kristian Björnsen (Aalborg)

Niclas Ekberg (THW Kiel)

Gasper Marguc (Veszprém HC)

Ivan Cupic (Zagreb)

Aleix Goméz (Barcelona)

Pivote:

Andreas Nilsson (Veszprém)

Bence Bánhidi (Pick Szeged)

Artsem Karalek (Kielce)

Patrick Wiencek (THW Kiel)

Johannes Golla (Flensburg-Handewitt)

Kamil Syprzak (Paris Saint-Germain)

Defensor :

Thiagus Petrus (Barcelona)

Hendrik Pekeler (THW Kiel)

Luka Karabatic (Paris Saint-Germain)

Henrik Møllgaard (Aalborg)

Blaz Blagotinsek (Veszprém)

Tomasz Gebala (Kielce)

Jugador Joven:

Tobias Grøndahl (Elverum)

Sindre Heldal (Elverum)

Karl Wallinius (Montpellier)

Alex Pascual (Dinamo Bucuresti)

Luka Lovre Klarica (Zagreb)

Domen Makuc (Barcelona)

Entrenador :

Momir Ilic (Veszprém)

Talant Dujshebaev (Kielce)

Filip Jicha (THW Kiel)

Carlos Ortega (Barcelona)

Raul Gonzalez (Paris Saint-Germain)

Stefan Madsen (Aalborg)

