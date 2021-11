Siraba Dembélé se retira de la Selección Femenina de Francia - Derosca

Hace unas semanas saltaba la noticia que una de las jugadoras referentes de la Selección Femenina de Francia se retiraba como es Alexandra Lacrabère. Ahora se confirma otra retirada también importante para el conjunto galo y es la de Siraba Dembélé quien anunció su retirada como jugadora internacional.

La ex capitana de la Selección de Francia, Siraba Dembélé, ha vestido la camiseta de Francia en 291 ocasiones y ha decidido decir adiós al combinado francés. Lesionada en el tendón de Aquiles el pasado mes de Abril acaba de volver a competir con su club en Bucarest. Dembelé ha comentado que todavía le duele pensar en su retirada y que le hubiera gustado terminar en una última competición, un último partido, para seguir viviendo buenos momentos con las chicas y tener emociones. Le hubiera gustado cerrar el círculo sencillamente.

A sus 35 años, Siraba Dembélé, seguirá siendo la que levantó el trofeo de Campeón de Europea en el año 2018 en Francia, un año después de ganar la segunda corona mundial el balonmano femenino francés, en Alemania. Lesionada, sin embargo, no formó parte de los pasados Juegos Olimpicos de Tokyo 2020 este pasado verano. Recordemos que Dembélé también tiene un título de Subcampeona Olímpica en el año 2016 con Francia, así como dos Medallas de Plata Mundiales en los años 2009 y 2011 además de otra en la última Eurocopa en Dinamarca.

Siraba Dembélé todavía no sabe cuando definitivamente colgará las zapatillas como jugadora dado que al terminar su contrato con el CSM Bucarest no sabe si seguirá como jugadora o no. Ella misma reconoce que está al final de su carrera, pero no quiere apresurarse en tomar una decisión. Todavía tiene este deseo de jugar y quiere terminar bien en las pistas.

