Los equipos de ASOBAL amenazan con NO jugar la Copa del Rey - Derosca

Por cierto, me cuentan “Mis Pajaritos” que después de leer en algunos medios de comunicación que podía haber problemas con la disputa de la Copa del Rey esta temporada han empezado a investigar. Al parecer la ASOBAL celebró una reunión con 13 equipos de los 16 que disputan la competición, el pasado Martes 7 de Septiembre, donde acordaron que no estaban de acuerdo con la aplicación de los Derechos de Imagen del nuevo Convenio con la RFEBM. Por lo tanto han decidido solicitar la resolución de Convenio firmado en su día con la RFEBM y además acordar que los clubes de ASOBAL no iban a participar en la próxima edición de la Copa del Rey.

Parece ser que los equipos de ASOBAL han puesto dicho acuerdo en conocimiento de la RFEBM y el CSD. El Comité de Competición de la RFEBM ha remitido un escrito a los 16 clubes de ASOBAL para que individualmente cada uno de ellos ratifique su decisión de NO disputar la Copa del Rey. Según mis fuentes consultadas, al parecer 5 equipos, ya le han comunicado a la RFEBM que SI van a disputar la Copa del Rey mientras que los otros 11 conjuntos restantes ni tan si quiera han contestado a dicho requerimiento. Por lo tanto ya saben en la RFEBM que 5 equipos han transmitido que van a jugar, totalmente decididos, la Copa del Rey.

Me llega una información que ya algún club de los que asistieron a la reunión de los 13 equipos se está dando cuenta que presuntamente les están engañando como chinos. Lo que está detrás de todo esto es la lucha por los Derechos de Imagen que los equipos de ASOBAL no supieron defender en la negociación y firma del nuevo Convenio con la RFEBM. !ATENTOS¡

Seguirnos en twitter: https://twitter.com/#!/deroscacope

Share and Enjoy !