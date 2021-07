TOKYO 2020 HANDBALL TOURNEMENTS-MATCH SCHEDULE MASCULINO - Derosca

TORNEO MASCULINO

Todo horario local (JST)*Existe una diferencia de 7 horas con respecto a la península.

Grupo A : Argentina (ARG), España (ESP), Alemania (GER), Francia (FRA), Noruega (NOR), Brasil (BRA)

Grupo B : Baréin (BRN), Egipto (EGY), Portugal (POR), Suecia (SWE), Dinamarca (DEN), Japón (JPN)

FASE PRELIMINAR

Sábado 24 de Julio

09:00 Noruega vs Brasil

11:00 Francia vs Argentina

14:15 Suecia vs Baréin

16:15 Alemania vs España (09,15 hora Española)

19:30 Portugal vs Egipto

21:30 Dinamarca vs Japón

Lunes 26 de Julio

09:00 Brasil vs Francia

11:00 Argentina vs Alemania

14:15 Egipto vs Dinamarca

16:15 España vs Noruega (09,15 hora Española)

19:30 Baréin vs Portugal

21:30 Japón vs Suecia

Miércoles 28 de Julio

09:00 Dinamarca vs Baréin

11:00 Suecia vs Portugal

14:15 Japón vs Egipto

16:15 Noruega vs Argentina

19:30 Brasil vs España (12,30 hora Española)

21:30 Francia vs Alemania

Viernes 30 de Julio

09:00 Argentina vs Brasil

11:00 Baréin vs Japón

14:15 Francia vs España (07,15 hora Española)

16:15 Suecia vs Egipto

19:30 Portugal vs Dinamarca

21:30 Alemania vs Noruega

Domingo 1 de Agosto

09:00 Portugal vs Japón

11:00 Egipto vs Baréin

14:15 España vs Argentina (07,15 hora Española)

16:15 Noruega vs Francia

19:30 Alemania vs Brasil

21:30 Dinamarca vs Suecia

CUARTOS DE FINAL

Martes 3 de Agosto

09:30 Cuarto de final 1

13:15 Cuartos de final 2

17:00 Cuartos de final 3

20:45 Cuartos de final 4

SEMIFINALES

Jueves 5 de Agosto

17:00 Semifinal 1

21:00 Semifinal 2

Finales

Sábado 7 de Agosto

17:00 Partido por la medalla de Bronce

21:00 Partido por la medalla de Oro

Todos los partidos se jugarán en el Estadio Nacional Yoyogi de Tokio.

