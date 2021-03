La ASOBAL sigue sin rumbo y convertida en una Jaula de Grillos - Derosca

Por cierto, me cuentan “Mis Pajaritos” que la semana pasada se produjo una reunión entre ambas partes negociadoras del nuevo Convenio Colectivo entre el Consejo Superior de Deportes (CSD), Asobal y la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM). Me cuentan que en una posición de «generosidad» por parte de la RFEBM se ha acordado intentar una última reunión para ver si es posible acercar a las dos partes. Si es posible se acordara el Convenio y caso contrario las competencias irán a manos de la RFEBM. A fecha de hoy la RFEBM tiene argumentos más que suficientes en estos momentos para dar por concluidas las negociaciones y para que luego no se diga nada, me dicen, la RFEBM ha aceptado esa última reunión. No nos olvidemos que las competencias pertenecen a la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) y entre otras cosas ASOBAL ha incumplido varios acuerdos del actual Convenio vigente. La fecha de dicha última reunión todavía está por acodarse pero será a finales de este mes de Marzo.

También me dicen “Mis Pajaritos” que aprovechando la celebración de la Copa del Rey en Madrid se reunieron el pasado Viernes 5 de Marzo, en el hotel donde estaban hospedados los representantes de los clubes de ASOBAL, para llevar a cabo una reunión informal y hablar de todos los temas que tienen pendientes por resolver. Según me cuentan en dicha reunión se escucharon voces discordantes y altisonantes, en algún momento cosas muy fuertes, de varios representantes de clubes y al final salieron bastante enfadados.

Ya se sabe que la ASOBAL ha convocado Elecciones a la Presidencia y según se barrunta entre los propios clubes de ASOBAL parece ser se quiere poner a Servando Revuelta hijo a prueba como Presidente hasta el próximo mes de Junio para ver si funciona o no. Es decir, sería un títere a las ordenes de Adolfito «El Fantasías» (ese visionario del precio de la gasolina). Aunque me temo que la idea que tienen Adolfito y su núcleo duro es posteriormente apartarle para volver a coger ellos el mando de ASOBAL.

