Asamblea Ordinaria: Un paseo Militar estilo Corea del Norte para Blázquez - Derosca

El pasado Sábado 15 de Junio se celebró en el Espai Cultural de Oropesa de Oropesa, la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM). Comenzó sobre las 09,30 horas y finalizó sobre las 15,00 horas.

Un año más se celebró la Asamblea de la RFEBM con más pena que gloria para el balonmano español. Aquello parecía el reino de Kim Jong-Un como si estuviéramos en el régimen de Corea del Norte. Todo bueno, bonito y sensacional. No existen críticas, no hay quejas, no hay propuestas distintas que triunfen, un auténtico rodillo en la cuestiones más importantes con votaciones vergonzosas de todos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Una unanimidad ficticia, interesada y presuntamente aquietada. Prueba de ello es que la Asamblea tumbó todas las propuestas, creo que eran hasta 15 y muy sensatas, del Estamento de Entrenadores con ni un sólo voto a favor.

Desgraciadamente para el balonmano español tenemos una Asamblea sin oposición, enferma, aletargada, dormida, dopada, de pensamiento único, construida por y para Paco Paquito Blázquez «El Medallitas», con casi todos presuntamente serviles, diseñada a su gusto y su gloria para que nadie le lleva la contraria. Llena de estómagos agradecidos, con algún directivo que sirve de tonto útil sin oficio ni beneficio, otro que sobrevive gracias a lo que vende de su negocio, otros que colocan a sus hijos y al final TODOS van a qué hay de lo mío. En definitiva, el balonmano español tiene lo que quiere y no lo que se merece. Por cierto, Paco Paquito Blázquez «El Medallitas», reconoció que se están haciendo múltiples gestiones para solucionar el tema de Kosovo en el Mundial Junior Masculino 2019 en España, todavía no está solucionado y se está a la espera. Veremos si la amenaza de la IHF se cumple o no. También me cuentan, que Paco Paquito Blázquez «El Medallitas», estuvo durante casi veinte minutos poniendo de vuelta y media al Presidente de ASOBAL Adolfo Aragonés.

Sin olvidarnos de la polémica surgida con un lamentable y vergonzoso twitt en red sociales en donde la RFEBM llega a decir que responde ante los comentarios malintencionados (realizados por clubes, jugadoras y aficionados, etc… días antes). Mostrar el descontento y la disconformidad es hacer comentarios malintencionados. Que una Federación Española con una subvención pública que cobra use esa terminología frente a todas las quejas surgidas es impropio, ignominioso y un escándalo. Unos comportamientos que les está convirtiendo en la excrecencia del no saber estar, la falta de educación y de la no tolerancia ante las críticas, sin hablar de la transparencia. Aunque todo esto es de esperar viniendo de dónde viene y permitiéndolo quién lo permite. A todos los asambleístas de la RFEBM éste año se les ha regalado un altavoz inalámbrico y una camisa de marca. !Una vez más una auténtica VERGÜENZA¡

La Asamblea comenzó a las 09,30 horas con el siguiente Orden del Día:

Informe del Presidente. Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del Presupuesto y Cuentas Anuales del Ejercicio 2018. Aprobación de la retribución del Presidente. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto del ejercicio 2019. Informe sobre la Gestión Deportiva Anual. Ratificación, si procede, de los acuerdos adoptados por la Comisión Delegada. Tarifas Arbitrales Temporada 2019/2020. Propuestas de los Miembros de la Asamblea y de la Junta Directiva. Convenio ASOBAL. Aprobación Calendario Deportivo. Ruegos y Preguntas.

La Asamblea General Ordinaria aprobó los siguientes puntos :

En el Año 2018 la RFEBM ha obtenido un resultado positivo en sus cuentas de 22.709€ cuando el resultado previsto estaba en 40.961€. El volumen de ingresos de la RFEBM para el ejercicio 2018 ha alcanzado los 10.994.132 millones de euros . Las cuentas anuales aportadas, pendientes del informe de la Auditoría dicen que el Balance a 31 Diciembre 2018 de la RFEBM tiene un Patrimonio Neto Positivo en 283.886€, Fondos Propios Positivos de 225.404€ y el Capital Circulante es negativo en 119.568€. Esta cuantía del fondo de maniobra se está produciendo debido a retrasos en los plazos de cobro de deudores. APROBADO con 77 Votos A FAVOR, 0 EN CONTRA y 0 ABSTENCIONES.

Los Auditores de PKF Attest indican como aspecto más relevante de dicha auditoría que « la Federación está totalmente saneada pero todavía debe mejorar en su posicionamiento financiero para corregir los posibles desequilibrios que se puedan producir. Para ello no se debe abandonar el control presupuestario y de gestión que se ha implantado en los últimos años y que está produciendo tan buenos resultados.

En el Capítulo del Presupuesto del Año 2019 están los siguientes puntos :

Punto APROBACION RETRIBUCIÓN DEL PRESIDENTE : A propuesta de la Junta Directiva de la RFEBM , el sueldo Bruto anual del Presidente (Francisco Vidal Blázquez García) se propone sea de 110.000€ brutos anuales, que corresponde a un importe mensual neto de 4.960€ . Sin sumarle los gastos de viaje que podrán ser aproximadamente otros 20.000€. Es el mismo que se aprobó por la asamblea en el año 2018. ! Otro año más hemos tenido suerte y no se lo ha subido ¡ APROBADO con 78 Votos A FAVOR, 0 EN CONTRA y 0 ABSTENCIONES.

El Presupuesto RFEBM para el ejercicio 2019 será de 12.497.162.000€ (en el año 2018 fue de 10.241.712,44€). Esto supone un incremento de +2.254.449,56€ , es decir un 22% más que en 2018. Se espera conseguir un superávit presupuestario en dichas cuentas de 38.153,60€.

En Recursos Propios la RFEBM espera obtener un incremento en ingresos de 258.926,67€ (un 3% más que en 2018). La obtención de esa mayor cantidad de dinero se basa en que crecen los ingresos en: 1) Cuotas Clubes y Licencias con +40.000€ (un 8% más); 2) Ventas Artículos y Revistas con +15.000€ (un 43% más); 3) Cursillos con +33.000€ (un 37% más) y 4) Publicidad con +216.926,67€ (un 7% más) .

En el apartado de Gestión Federativa tiene varias partidas que destacan con un incremento de gasto de 29.970,79€ (un 2% más) como por ejemplo la del Incremento de +60.756,79€ en la partida de Personal Laboral (un 2% más) con la prevista contratación de una Secretaria de Presidencia preparando el relevo de la actual ; Incremento de +20.000€ y +10.000€ en las partidas de Publicidad (un 44% más) y Relaciones Públicas (un 25% más; incremento de + 15.000€ en la partida de Asamblea y Premios Nacionales (un 30% más) y un incremento de + 20.000€ en la partida Amortización (un 22% más).

En el apartado de Gastos Fuera de Programa está la partida para la celebración del Proyecto DHF Liga Guerreras Iberdrola con una cantidad de 800.000€ y la partida Campeonato del Mundo Junior Masculino 2019 con Presupuesto de 1.800.000€. APROBADO con 81 Votos A FAVOR, 0 EN CONTRA y 0 ABSTENCIONES.

Propuestas de los Miembros de la Asamblea y de la Junta Directiva : 1) Campeonato Estatal de División de Honor Masculina – Liga ASOBAL: Descensos y Promoción . “ Descenderán a División de Honor Plata Masculina los dos últimos equipos clasificados en el Campeonato de División de Honor Masculina, jugando una eliminatoria de descenso el equipo clasificado en el puesto 14º, con el equipo perdedor del Play – off de Ascenso de Plata Masculina. El partido de ida lo jugará como visitante y el de vuelta como local ”. Propuesta presentada por la Junta Directiva . Algunos clubes de ASOBAL están que fuman en pipa dado que la RFEBM no ha consensuado dicho medida con ellos tal y como está establecido en el acuerdo firmado entre ambos. APROBADO con 62 Votos A FAVOR, 5 EN CONTRA y 12 ABSTENCIONES. SE APRUEBA APLAZÁNDOSE SU ENTRADA EN VIGOR EN LA TEMPORADA 2020/21.

2) División de Honor Masculina – Competiciones ASOBAL: Actas de Encuentros . “ En aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento de Partidos y Competiciones, a partir del inicio de la temporada oficial 2019-10, TODAS LAS ACTAS , de los encuentros celebrados en todas las categorías y competiciones oficiales de ámbito estatal, incluidas tanto la División de Honor Masculina – Liga ASOBAL, como la Copa de SM El Rey, la Supercopa y la Copa ASOBAL, deberán formalizarse en el formato digital habilitado a través de la aplicación incorporada en la intranet de la RFEBM ”. Propuesta presentada por la Junta Directiva . Por lo tanto desaparecen todas las actas del Programa Informático de ASOBAL. APROBADO con 80 Votos A FAVOR, 0 EN CONTRA y 0 ABSTENCIONES.

3) Aplazamiento de Encuentros por Competición Internacional de Balonmano Playa . “ Se podrá solicitar el aplazamiento de los encuentros de categoría estatal dentro del cupo principal, deba participar en competición internacional oficial tanto de club como de equipo nacional ”. Propuesta presentada por la Junta Directiva . Vamos que a estas alturas de la película el Balonmano Playa está por encima del balonmano pista y los equipos que tengan jugadores de Balonmano Playa tendrán que fastidiarse. ¡ INCREIBLE ! ¡ VER PARA CREER ! APROBADO con 68 Votos A FAVOR, 4 EN CONTRA y 2 ABSTENCIONES.

4) Coincidencia de Horario para equipos que comparten una misma Instalación . “ Los equipos que compartan una misma instalación, para los casos de coincidencia de horario de sus encuentros, deberán contar con una instalación alternativa ”. Propuesta presentada por la Junta Directiva. APROBADO con 78 Votos A FAVOR, 0 EN CONTRA y 0 ABSTENCIONES.

5) Aplazamiento de Encuentros . “Cuando se compatibilice por parte de los entrenadores las funciones de técnico de un club y de una selección se deberá aplazar el encuentro de su club ”. Propuesta presentada por Estamento Entrenadores. APROBADO con 9 Votos A FAVOR, 64 EN CONTRA y 0 ABSTENCIONES.

6) Streaming División de Honor Plata Femenina y Primera Masculina . « A partir de la temporada 2020/2021, los equipos participantes en las competiciones de División Honor Plata Femenina y Primera División Masculina retransmitirán por streaming todos los partidos que jueguen como locales corriendo con los costes de las mismas. Para ello, tendrán que subir setenta y dos horas antes del partido, la URL (dirección) a su Área Privada de la zona habilitada para ello » . Propuesta presentada por la Junta Directiva. APROBADO con 69 Votos A FAVOR, 2 EN CONTRA y 1 ABSTENCIONES.

Propuesta Calendario Deportivo 2019-20 :

La Temporada 2019 – 20 para la ASOBAL tendrá las siguientes fechas: Gala y Supercopa de España 3 y 4 de Septiembre; comienzo de la Liga el fin de semana 7 de Septiembre y terminaría bien el 20 de Mayo 2020 (con participación equipo español en FINAL4 Copa EHF) o el 23 Mayo de 2020 (sin participación equipo español en FINAL4 Copa EHF); Copa ASOBAL el 14 y 15 de Diciembre 2019 y Copa del Rey los días 6, 7 y 8 de Marzo 2020.

El Calendario de las 22 Jornadas de la División de Honor Femenina 2019 – 20 que propone la Junta Directiva de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) en la Asamblea es el siguiente:

En Septiembre se jugarán 2 partidos de Liga ( 7 y 14 Septiembre).

En el Octubre se disputarán 3 partidos de Liga (5, 12 y 19 Octubre).

En el Noviembre se jugarán 2 partidos de Liga (2 y 9 Noviembre).

En Diciembre se disputarán 2 partidos de Liga ( 21 y 28 Diciembre).

En Enero 2020 se jugarán 2 partidos de Liga (11 y 25 Enero).

En Febrero se disputarán 4 partidos de Liga (1, 8, 21 y 29 Febrero).

En Marzo se jugará 1 partido de Liga (7 Marzo).

En Abril se disputarán 2 partidos de Liga (4 y 18 Marzo).

En Mayo se jugarán 4 partidos de Liga (2, 9, 16 y 23 Mayo).

Supercopa España 1 Septiembre; la Liga DHF comenzaría el 7 de Septiembre y terminaría el 23 Mayo de 2020; la Copa de la Reina salvo una eliminatoria en el mes de Octubre el resto se jugará una eliminatoria en Enero, otra en Febrero para finalizar con la Final8 el 24,25 y 26 de Abril de 2019.

Tristemente, una vez más, está muy claro que un individuo como Paco Paquito Blázquez «El Medallitas» NO puede aspirar a ser como dice él, la persona que dirija los destinos de los diferentes deportes olímpicos en un futuro.