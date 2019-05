Un miembro de la Junta Directiva de Blázquez se enfrenta a una Querella por Apropiación Indebida (3) - Derosca

Como ya os vengo contando desde hace algunas semanas el escándalo es mayúsculo en Donostia con uno de los miembros de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM). El Presidente de la Federación Vasca el Sr. José Manuel Ruíz de Cenzano. Un hombre muy cercano, del círculo de confianza y con gran influencia sobre el actual Presidente de la RFEBM (Francisco Vidal Blázquez García), que sigue dando noticias. Prueba de ello es que todo lo que os estaba contando hace tiempo ya ha salido reflejado el pasado Martes 21 de Mayo en el periódico «El Correo» en un artículo del compañero Javier Ortíz de Lazcano en dónde cuenta que el ex directivo de la Federación Vasca de Balonmano, Gregorio Villoria, ha sido el que ha presentado la Querella por Apropiación Indebida contra el Sr. José Manuel Ruiz de Cenzano. Una querella que ha sido admitida en Diciembre pasado en un juzgado de San Sebastián y por la cual el Sr.Villoria le acusa de quedarse al menos 4.000 euros de un contrato de patrocinio que se ingresó en una cuenta a su nombre y no en las de la Federación Vasca de Balonmano.

Recordar que el Sr. José Manuel Ruíz de Cenzano, a fecha de hoy, tiene que hacer frente, además, a una Querella por el delito de Apropiación Indebida en el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Donostia en San Sebastián presidido por la Magistrada Dª María José Eceiza Yarza. Esta Querella por Apropiación Indebida según me cuentan está auspiciada por más de 30 personas pertenecientes a todos los estamentos del balonmano vasco, algunos asambleístas y otros no. Recordemos que el Sr. Ruíz de Cenzano estaba citado en su momento, mes de Marzo, para declarar en el Juzgado Nº4 pero parece ser que decidió acogerse a su derecho a no declarar ante la Magistrada.

Según informa «El Correo», Gregorio Villoria se incorporó a la Junta Directiva de la Federación Vasca en Febrero de 2013 cuando el Sr. Ruíz de Cenzano fue elegido como Presidente, posteriormente reelegido en el 2017, y por su experiencia profesional Ruíz de Cenzano le encomendó buscar seguros obligatorios vinculados a la licencia federativa. Su trabajo dio fruto y en Junio de 2013 cerró un acuerdo con una entidad esponsor, de tal forma que la compañía pagaría a la Federación Vasca 8.000 euros anuales en concepto de patrocinio, según se indica en la querella presentada. Posteriormente en Julio de 2014 el Sr. Villoria dimite por discrepancias con el Presidente Ruíz de Cenzano pero desde ese mismo instante comienza a realizar un seguimiento al acuerdo y ejecución del mismo según se recoge en la citada querella. Más tarde en el acta de la Asamblea de Octubre de 2015 nada se mencionaba de los ingresos por patrocinio.

Igualmente informa «El Correo» que en la Asamblea de 2018 Gregorio Villoria y Juan José Gude, ex árbitro de la Liga Asobal y también miembro asambleísta, se enfrentan directamente al Presidente, Sr. José Manuel Ruiz de Cenzano, por el tema de la esponsorización y el acta de dicha asamblea indica que el Sr. Ruiz de Cenzano les reta y les dice que «si comentan que ha habido algún rappel en 2014 lo van a tener que demostrar». También en el año 2013, cuando aún era directivo el Sr. Gregorio Villoria , recibió de esa entidad sponsor un resguardo del pago del primer pago de 4.000 euros y le indicaba en qué cuenta se ingresó. Fue entonces cuando Villoria empieza a sospechar tiempo después y se fija en que la numeración no corresponde con ninguna de las de la Federación. En dicha querella contra el Presidente de la Federación Vasca se solicita al juzgado la titularidad de la cuenta y sus movimientos. La respuesta que se recibe es que no está a nombre de la Federación, sino del Sr. Ruiz de Cenzano y de su anterior Tesorero, Juan José Diaz de Monasterioguren, que falleció en Noviembre de 2014. De tal forma que se indica en la Querella que el Sr. Ruiz de Cenzano ha recibido al menos 4.000 euros en una cuenta de su titularidad cuando debería haber sido recibido por la Federación. Finalmente termina la información de «El Correo» indicando que los movimientos recogidos por la acusación señalan dos ingresos de dinero de 4.000 euros, en Marzo y en Julio, aunque esa entidad patrocinadora sólo reconoce uno. Es más cuando falleció el Tesorero, la cuenta tenía una liquidez de 7.442 euros. Según la versión de la acusación, A partir de ese momento, según la acusación, se hicieron dos traspasos de dinero, uno de 3.000 y otro de 2.000 euros a una cuenta de titularidad del Presidente de la Federación Vasca y se realizaron diversos reintegros en efectivo.

Según las informaciones a las que hemos tenido acceso en los últimos días, nos dice que en la Asamblea del 20 de Octubre de 2018, en la que se aprobaron las Auditorías de los años 2014 y 2015, al no aparecer ninguna cantidad por esponsorización en el año 2014, se le preguntó al Presidente de la Federación Vasca y éste parece ser que negó que existiera ninguna esponsorización de los seguros en dicho año 2014. Es más, según me cuentan, al tener evidencia de que al menos había un ingreso de 4.000 €, es cuando se presentó la querella. El Sr. Ruiz de Cenzano, en conjunción con otra persona, parece ser que abrieron una cuenta personal a su nombre en Agosto de 2013, sin conocimiento de la Junta Directiva ni de la Asamblea. Posteriormente se comprobó que en 2014 hubo tres ingresos de entidades aseguradoras, por un valor total de 10.700 €, que es la cantidad que presuntamente ingresaron en la cuenta personal de ambos. Esa cantidad es la que parece ser, presuntamente, se apropian indebidamente en el año 2014. Pero también, sorpresivamente hay otros 2700 euros que parece ser ingresó presuntamente el Sr. Ruiz de Cenzano en otra cuenta suya particular en Diciembre de 2014, y eso corresponde a un acuerdo de esponsorización que el Sr. Ruiz suscribió con una entidad aseguradora. En Diciembre de 2014 fallece el Tesorero y un mes más tarde, a primeros de 2015, el Sr. Ruiz de Cenzano parece ser que pasa a otra cuenta suya personal 5.800 €.