Día mundial del Cabello: Tips para lucir pelazo - Beauty Lab

Desde bien pequeñita me quedaba embobada mirando a mi madre o a mis abuelas, bien presumidas todas ellas, cuando se arreglaban, se pintaban las uñas o se echaban perfume. Un poco de colorete por aquí, un poco de eye-liner por allá y un neceser lleno de cosas maravillosas. Ahora son mis hijas las que ojipláticas me observan mientras me hago una moño rápido antes de ir a trabajar; no puedo evitar una sonrisa y el pensar en la fuerza de la genética.

Una mala noche puede desaparecer con un mágico toque de corrector y una cara bonita puede ser más bonita aún con un poco de luz. No se trata de un disfraz, ni de jugar a quienes no somos, simplemente se trata de sacar partido potenciando lo que tenemos: la naturalidad, una sonrisa o la profundidad de una mirada.

En tiempo de instagramers, youtubers, influencers y donde la imagen tiene tanto protagonismo, aquí en `Beauty Lab´ hablamos de belleza en el más amplio sentido de la palabra y en todas sus versiones. Tendencias, consejos, trucos, bienestar, nutrición, nuevos productos, entrevistas, tutoriales, tratamientos…

Tengo mucho que contaros; vamos a ponernos bien guapos y a ver qué se cuece en este 'Beauty Lab'.