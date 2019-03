Aprende a maquillarte ¡con prisas! - Beauty Lab

Levantarte, ir a trabajar, comida con las amigas, reunión ¡y ni siquiera me he dado un poco de colorete! ir a recoger a los niños del colegio, parque, ayudar a los peques con los deberes… Corre y corre más, llegas a todos los sitios tarde, con la lengua fuera… y así, todos los días ¿Te sientes identificada? Este es el ritmo frenético que manejamos todas. Menos mal que Georgina Gerónimo y Ceci Wallace se han apiadado de nosotras y nos ofrecen ‘Maquillaje para chicas con prisas’: un manual para aprender a economizar nuestro tiempo a la hora de, por ejemplo, tapar nuestras ojeras para no parecer un oso panda o poner el iluminador sin parecer un Gusiluz. ¿Cómo elegir la base de maquillaje? ¿Cómo aplicar el highlighter? ¿Qué diferencia hay entre la BB y la CC cream? Consejos prácticos y rápidos sobre maquillaje para chicas que no tienen tiempo que perder.

Lo primero de todo y más importante, si algo tienen claro estas chicas es que “no necesitas maquillaje”. Esto anima mucho, pero hay días que no te atreves ni a mirarte al espejo, para esos días, fundamental, saber elegir correctamente tu base de maquillaje.

¿Por qué siempre la probamos en la mano si donde la llevamos es en la cara? Es un poco absurdo ¿verdad? como ellas mismas describen “si nos dieran un euro por cada cara naranja que vemos por la calle, podríamos montar nuestra propia cadena de perfumerías”.

El mejor color de la base es aquel que desaparece en tu piel, ese es el perfecto. ¿Cuál es el error más común que cometemos? “Ponerte morena con la base de maquillaje… así lo único que consigues es que se vea una se vea una diferencia absolutamente horrible entre el cuello y la cara”. Tono acorde con tu piel y ya luego veremos qué polvos utilizamos.

Además de explicarte las diferencias entre las AA, BB, CC y DD Creams o los diferentes tipos de aplicadores, te enseñan a conseguir el “efecto buena cara” en 5 minutos ¡Prometido. De reloj! Los polvos bronceadores ayudan, pero cuidado con abusar de ellos, hay que saber aplicarlos y dónde. Lo mismo ocurre con el colorete; precaución si no quieres parecer Heidi.

Pestañas postizas, conseguir el efecto “smokey eye” en diez pasos, maquillarte en situaciones de mucha prisa, cómo conseguir el look de invitada perfecta o para ir de festival son solo algunos de los capítulos imprescindibles, sencillos y prácticos que te ofrecen para ir como un pincel invirtiendo poco tiempo ¡Y con unas preciosas ilustraciones!

Toma nota de los consejos que te ofrecen Georgina y Ceci y no sacrifiques tu tiempo para ir ESPECTACULAR