Fernando Gaviria, alta velocidad para el Movistar Team 2023

El ciclista colombiano Fernando Gaviria, el español Iván Romeo y el portugués Rubén Guerreiro se han convertido este miércoles en las nuevas incorporaciones del Movistar Team para la temporada 2023.

De los tres fichajes, el más destacado seguramente es Gaviria, de 28 años y un velocista de nivel que procede del UAE Emirates y que cuenta en su palmarés con más de 40 victorias como profesional, entre ellas cinco etapas en el Giro de Italia y otras dos en el Tour de Francia.

«Es un nuevo reto, para mí en lo personal y también seguro para el equipo en su conjunto. Llego a un equipo de muy alto prestigio», apuntó el de Antioquía que ficha por una temporada.

Además, el Movistar Team ha fichado al joven vallisoletano de 19 años Iván Romeo, al que considera «una de las grandes esperanzas del pelotón nacional, corredor muy completo y excelente rodador» y que firma por las campañas 2023, 2024 y 2025.

Romeo llega procedente del Hagens Berman Axeon norteamericano que dirige Axel Merckx, y con este fichaje cumple «uno de los sueños más grandes que ha tenido desde niño».

La tercera y última incorporación es la del portugués Rubén Guerreiro, «un explosivo y sólido escalador», y que también correrá hasta 2025 en el conjunto español, en el que aterriza tras su paso por el EF Education-EasyPost.

«Movistar Team es un equipo que he admirado siempre desde pequeño, uno de mis favoritos, y tener la oportunidad de unirme a ellos me hace muy feliz y me motiva mucho», aseguró.

