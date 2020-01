Unzué: "Pedro Delgado pudo ganar tres Tours de Francia"

El manager general del Movistar Team, Eusebio Unzué, confesó que nunca imaginó que el origen del actual equipo en la década de los ochenta, el Irurzun navarro, sería el «germen» de los éxitos alcanzados en estos 40 años y cuyo primer gran éxito fue el Tour de Francia de 1988 ganado por Pedro Delgado. Cuatro décadas en los diferentes equipos del Abarca Sports -Reynolds, Banesto, Illes Balears, Caisse d’Epargne y Movistar-, en los que han logrado 930 triunfos. Los principales éxitos han sido los siete Tours conseguidos.

«Nunca creí que el Irurzun sería el germen de tantos éxitos», recalcó Eusebio Unzué recientemente en los Desayunos Deportivos de Europa Press. La cita contó con la presencia de los exciclistas Ángel Arroyo, Pedro Delgado y Pablo Lastras, y el ex campeón del mundo Alejandro Valverde.

Unzué recordó que descubrió «con 16 años este gran deporte» y que al poco se convirtió en su «primer admirador», aunque prefirió dejar la bicicleta para empezar a «apoyar en las labores técnicas» al que era su director deportivo, José Miguel Echávarri.

«En 1979 aparece el maestro José Miguel (Echávarri) y sobre la base de aquel equipo amateur se decidió dar el salto con la ayuda de una empresa como Reynolds, que fue determinante», prosiguió el manager general del Movistar Team.

Eusebio Unzué subrayó que cada año se encuentran con «la dificultad cada año para encontrar la confianza» en los patrocinadores del equipo, todos ellos «determinantes» en los 40 años de vida de la estructura. «Además de grandes corredores, hay mucha gente detrás como grandes directores y una estructura volcada siempre al cien por cien para dar al patrocinador motivos para seguir creyendo en nuestro deporte», admitió.

Repasando algo de la historia de estos 40 años iniciados bajo el nombre de Reynolds, habló de la primera gran aparición en el Tour de Francia, en 1983, en el que el abulense Ángel Arroyo terminó segundo, a 4:04 del francés Laurent Fignon. «Desde la distancia y el tiempo, diría que en el año 83, si hubiéramos sabido al inicio lo que supimos después, seguramente ese Tour lo tendría Arroyo», subrayó.

Unzué también opinó que Pedro Delgado fue «desafortunado» y que no contó «con la suerte que en el ciclismo necesitas también para ganar». «Delgado podría perfectamente haber tenido tres Tours», puntualizó sobre el segoviano, ganador de la ronda en 1988.

Esa victoria les permitió vivir algo a lo que «no es fácil ponerle palabras» como es el paseo triunfal por la avenida de los Campos Elíseos después de todo lo que les había «pasado y sufrido» para conseguirlo. «La ‘Pericomanía’ fue el colofón para un ciclismo español que en los años ochenta era muy pobre», comentó.

«Empezó a haber muchos equipos españoles y la llegada de muchos medios. Nos tocó vivir ese ciclo que luego siguió Miguel Induráin y aún seguimos, ahora casi siempre hay un corredor español para ganar el Tour», remarcó.

Sobre Miguel Induráin, ganador de cinco Tours y dos Giros, consideró que fue «la consolidación del gran equipo iniciado con Reynolds». «Fue a descubrir la ‘Grande Boucle» como gregario de ‘Perico’ y en 1990 todos descubrimos que era un objetivo posible para él», indicó.

«A partir de entonces hemos vivido ese ciclo único de cinco victorias consecutivas», prosiguió Unzué, que detalló que tuvieron que acometer sobre el navarro «una transformación física porque era un poco el anticorredor de grandes vueltas por su envergadura y peso, que hacían pensar que era imposible salvar la montaña, pero que contó con un buen equipo y con el convencimiento en sí mismo», rememoró.

El manager general del Movistar Team insistió en que son «una estructura marcada por los José Luis Laguía, Ángel Arroyo, Julián Gorospe, ‘Perico’ y Miguel», este último «un poco la referencia» para Alejandro Valverde, su «actual líder». Del murciano, opina que sus victorias les ha permitido «seguir peleando por tener chavales para seguir soñando con el Tour, el Giro y la Vuelta», comentó.

CONTADOR

Por otro lado, se refirió al «acuerdo» al que habían llegado en 2010 con Alberto Contador. «Era nuestro último año con el Caisse d’Epargne y negociábamos nuestra continuidad con Telefónica y el sí definitivo no llegó a tiempo. A él le dieron un ultimátum tras el Tour de 2010, no teníamos el visto bueno de Telefónica y no pudo pasar», se sinceró.

Unzué, que dejó claro que no hay «absolutamente nada» con el campeón del mundo de contrarreloj, el australiano Rohan Dennis, no se olvidó del equipo femenino, un proyecto que nació «internamente desde Telefónica». «Nos trasladó su interés en echar una mano al deporte femenino y el resto de patrocinadores estuvo de acuerdo», declaró.

El navarro resaltó que el ciclismo femenino estaba «poco profesionalizado» y que con esta estructura han podido «dotar cierta profesionalidad y medios» a las corredoras, que ahora tienen «casi dedicación exclusiva» al ciclismo. «La mejoría ha sido inmediata. Es un grupo de chicas que están muy emocionadas y para mí ha sido una experiencia.

Aunque no estoy en el día a día, están progresando conforme se les ha ido ayudando y estamos consolidados en la selección de mejores equipos del mundo y ahí es donde queremos llevar a todas las corredoras españolas que lo deseen», concluyó.

