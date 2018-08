Julio Abengózar: "Cuando una película sale al mercado, sale con el cartel de monopolio"

Siempre es un buen momento para irnos al cine. De momento la más taquillera del verano son 'Los Increíbles 2'. Es una de las muchas posibilidades, lleva recaudados ya más de mil millones en la taquilla mundial. Por el contrario, la última de Kevin Spacey no ha superado los 650 dólares, no ha ido nadie a verla. Las 11 salas en las que se proyectó estaban prácticamente vacías. A algunos el cine les parece muy caro, por eso ahora los cines deberían aplicar la baja de IVA, pero el 70% de los cines no lo han rebajado. La entrada dependiendo del cine al que se vaya, en Madrid oscilan entre los 8 y 11 euros.